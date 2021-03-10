Роскомнадзор замедляет “Твиттер”. Как это работает?

Андрей Захаров

Би-би-си

Автор фото, TASS

На "Твиттере" Роскомнадзор впервые массово проверил технологию замедления трафика, которую внедрили после принятия закона "о суверенном интернете". На нее, по данным Би-би-си, было потрачено не менее 7 млрд рублей (95 млн долларов). Однако в итоге в рунете случился массовый сбой.

В среду, 10 марта, Роскомнадзор перешел от угроз и штрафов "Твиттера" к конкретным действиям. Ведомство заявило, что начало замедлять трафик социальной сети - на 50% компьютеров и ноутбуков и на 100% мобильных телефонов. Причина - игнорирование администрацией соцсети требований российского законодательства: в ведомстве недовольны, что "Твиттер" не удаляет "противоправные ссылки и публикации" (призывы к самоубийству, информацию об употреблении наркотиков и прочее).

В качестве оружия по борьбе со строптивым сервисом Роскомнадзор впервые массово использует технологию "замедления". Раньше для этих целей всегда были задействованы прямые блокировки IP-адресов, как в случае с "Телеграмом" в 2018-2020 годах.

Речь идет о технологии DPI (от английского deep packet inspection - "глубокий анализ пакетов"), говорит исполнительный директор исполнительный директор НКО "Общество защиты интернета" Михаил Климарев и подтверждает бывший высокопоставленный сотрудник Роскомнадзора.

Как работает DPI?

DPI представляет собой оборудование, которое устанавливается у провайдера интернета. Этот программно-аппаратный комплекс анализирует весь проходящий трафик и выделяет специфические пакеты, свойственные конкретным сайтам или приложениям.

Этот же комплекс отсекает и нежелательный трафик - например, того же "Твиттера". При этом его не обязательно блокировать полностью, а можно только замедлять, рассказывал Би-би-си чиновник Роскомнадзора, занимавшийся внедрением этой технологии.

Когда началось внедрение DPI?

Установка DPI началась после принятия в 2019 году пакета законов, который получил название "суверенный интернет". Согласно нему, оборудование DPI на сетях операторов должно ставить государство, общие затраты тогда оценивались в сумму до 20 млрд рублей, писала Би-би-си.

В течение 2019 года Роскомнадзор выбирал поставщика технологии, в итоге им стала российская компания "РДП.РУ", писали РБК и "Ведомости" и подтверждает экс-сотрудник ведомства. На тот момент она на 15% принадлежала Ростелекому, с 2020 года госкомпания владеет "РДП.РУ" на 100% (данные системы "СПАРК-Интерфакс").

При этом непосредственно установкой оборудования занималась компания "Данные - Центр обработка и автоматизации" (ДЦОА), писал РБК и подтверждает экс-сотрудник Роскомнадзора, непосредственно занимавшийся DPI. Актуальные акционеры компании скрыты, но по состоянию на весну 2019 года 43% в ней контролировал холдинг "Цитадель" - основной поставщик оборудования для прослушки разговоров и отслеживания интернет-трафика для правоохранительных органов (СОРМ).

Все контракты с "ДЦОА" непубличны, от имени государства их заключал ФГУП "Главный радиочастотный центр", утверждает экс-чиновник Роскомнадзора. По его словам, в 2020 году компания получила на установку DPI по всей стране более 7 млрд рублей. При этом в крупных городах - Москве и Петербурге - установка началась только осенью.

Возможно, с этим связано, что Роскомнадзор пообещал замедлять трафик "Твиттера" лишь на 50% стационарных устройств. "Значит, "большая четверка" [мобильных операторов] оборудование уже поставила, а мелкие розничные операторы интернета - не все", - говорит он. Такого же мнения придерживается и исполнительный директор НКО "Общество защиты интернета" Михаил Климарев.

В Роскомнадзоре не ответили на запрос Би-би-си. В "Икс Холдинге" (владеет "Цитаделью") не стали комментировать вопрос, кому сейчас принадлежит ДЦОА. Связаться с представителем ДЦОА не удалось.

Сработало ли замедление?

Во время тестовых испытаний DPI удавалось замедлить трафик мессенджеров, уверяет экс-сотрудник Роскомнадзора. Однако "Твиттер" - первый сервис, к которому DPI был применен со всей мощью. Удалось ли Роскомнадзору замедлить его трафик?

Вскоре после того, как Роскомнадзор выпустил свой пресс-релиз, некоторые пользователи стали жаловаться, что у них не загружаются картинки и видео под твитами. Всплеск жалоб зафиксировал и сервис Downdetector, который собирает информацию о проблемах у конкретных провайдеров и сервисов. При этом через VPN (сервис, которые позволяет скрыть свое поведение в сети) "Твиттер" работал, как обычно, проверил корреспондент Би-би-си. "По идее - да, DPI не может замедлять трафик, идущий через VPN", - говорит Климарев.

Автор фото, Downdetector

Замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин в интервью "России-24" подтвердил, что замедление "Твиттера" касается только фотографий и видео - сами текстовые сообщения должны грузиться с обычной скоростью.

При этом через полтора-два часа после начала замедления "Твиттера" произошел сбой в работе государственных сайтов - Кремля, правительства России, Следственного комитета и других. Был сбой и в сети государственного Ростелекома, следует из данных Downdetector. Пользователи тут же стали вспоминать, что в 2018 году, когда Роскомнадзор пытался заблокировать "Телеграм", точно так же перестали работать многочисленные сторонние ресурсы и сервисы, такие как интернет-магазины или логистические компании.

"У нас все открывается", - ответил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на эти сообщения и переадресовал вопрос в министерство цифрового развития.

"Проблемы с доступом к государственным сайтам связаны со сбоями в работе оборудования "Ростелекома", а не с замедлением работы "Твиттера", - заявили там.

В соцсетях также вспомнили заметку New York Times о том, что американские власти якобы планируют кибератаку на Россию в ответ на аналогичные действия российских хакеров. Тем более что сбои наблюдались в основном у государственных сервисов и у государственного "Ростелекома".

"Возможны оба варианта одновременно", - так создатель сервиса статистики заблокированных IP-адресов Usher2.club Филипп Кулин ответил на вопрос Би-би-си о том, связаны ли проблемы государственных сервисов с замедлением "Твиттера" или возможной кибератакой.