"Вернуть себе улицы". Убийство Сары Эверард побудило тысячи британок выступить против насилия

Юри Вендик

Русская служба Би-би-си

Автор фото, Reuters Подпись к фото, В субботу у места поминовения Сары Эверард в лондонском Клэпхеме

Похищение и убийство молодой жительницы Лондона Сары Эверард вызвало в соцсетях, прессе и парламенте Британии бурю, напомнившую о кампании MeToo. Тысячи британок рассказывают о приставаниях, преследованиях, избиениях и о том, как им страшно ходить по улицам.

В субботу в лондонском районе Клэпхэм, где последний раз видели при жизни Сару Эверард, еще в нескольких местах столицы, а также примерно в 40 городах Британии должны были пройти траурные вахты со свечами под девизом "Вернуть себе эти улицы" (Reclaim These Streets).

Однако полиция заявила, что при всем понимании и уважении к чувствам организаторов этих вахт не может считать их законными в условиях локдауна.

В результате большинство из примерно 45 вахт было официально отменено, в Клэпхэме люди ограничились тем, что поодиночке приносили и возглагали цветы, а общественницы-организаторы кампании "Вернуть себе эти улицы" призвали всех вечером выйти со свечами или фонариками на крыльцо своего дома.

33-летняя менеджер по маркетингу Сара Эверард пропала вечером 3 марта, когда шла по лондонскому району Клэпхэм от своего друга домой. Ее тело позже нашли в графстве Кент под Лондоном, а в пятницу обвинение в ее убийстве было предъявлено 48-летнему сотруднику Командования парламентской и дипломатической охраны лондонской полиции.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Вечернюю траурную вахту полиция не разрешила, но днем в субботу лондонцы принесли тысячи цветов к месту, где она должна была пройти - к эстраде в парке в Клэпхэме.

Участниц кампании возмущает не только сама по себе трагедия Сары Эверард - глава лондонской полиции Крессида Дик отметила, что именно такие случаи, с похищением прямо на улице, чрезвычайно редки, - эта трагедия стало поводом громко заявить о проблеме сексуальных преследований и домашнего насилия.

Кэтрин Мёрфи, мать троих детей из Плимута, опубликовала письмо к своему депутату парламента, в котором рассказала, как ее, по ее словам, годами фактически держал в плену и избивал ее сожитель, а когда она сбежала от него и в конце концов подала в суд, он отделался всего лишь предписанием пройти учебный курс против домашнего насилия.

"Эта неделя стала для меня сильным толчком - не только из-за очередного убийства женщины мужчиной, но и из-за того, что власти заставляют нас молчать, когда мы хотим выразить наши соболезнования и возвысить голос в связи с тем, что провалы в политике в части домашнего насилия, изнасилований и сексуального харассмента в этой стране не признаются [...] я надеюсь, вы поймете, что моя история - одна из многих таких историй - должна быть услышана, и нам срочно нужно что-то менять", - пишет Кэтрин Мёрфи.

В этом - одна из претензий участниц кампании к полиции и судам: по их мнению, насильники или мужчины, избивающие своих жен и подруг, слишком часто получают очень мягкое наказание или вообще избегают его.

Фиона Лонгмюр из Глазго записала на видео эмоциональный монолог, написанный писательницей Джиной Луизой Скиннер.

"Я мысленно ставлю галочки перед выходом из дома. Консервативно ли я одета? Галочка. Не ходи одна. Позвони другу. Не пей слишком много. Галочка, галочка, галочка [...] И я со злостью думаю: почему общество думает, что мы должны все это делать, почему мы должны уродовать себя, в то время как мужчины отфыркиваются "не все мы такие" - и продолжают ничего не делать?"

В кампанию включились и разные знаменитости, и общественные деятельницы, и женщины-политики.

Актриса Натали Эммануэль, снявшаяся в "Игре престолов", рассказала в "Твиттере", что впервые столкнулась с эксгибиционистом в возрасте 10 или 11 лет, и с тех пор часто становилась жертвой разного рода сексуальных преследований.

"Когда мне было что-то около 21, двое подростков запустили мне руки под юбку. Им перестало казаться, что это забавно, только когда мой тогдашний парень нашел и отчитал их. Я чувствовала себя униженной. Хищническое поведение мужчин опустошает женщин, причем этому поведению учатся смолоду. Мы не можем бесконечно кричать об этом. В какой-то момент мужчины, наконец, должны начать сдерживать себя и других мужчин и мальчиков. Мы устали", - написала Натали Эммануэль.

О том, что женщинам бывает страшно просто идти по улице, написала и депутат парламента Дайан Эббот.

"Даже сейчас, спустя все эти годы, когда я оказываюсь на безлюдной улице и слышу за спиной мужские шаги, я машинально перехожу на другую сторону. Я привыкла к этому за всю свою жизнь - привыкла остерегаться. Но так не должно быть!" - написала 67-летняя Эббот, которая всю жизнь прожила в Лондоне.

"Меня преследовали до дома столько раз, что и не сосчитать. Однажды мне пришлось целый час прятаться в кустах, пока двое мужчин меня искали. Я слышала, как они откровенно обсуждали, что сделают со мной, когда найдут. Решение проблемы - в том, чтобы начать уважать женщин", - написала другая жительница Лондона, автор и исполнительница песен Надин Шах.

По статистике, в Британии в среднем за год погибает от рук мужчин - мужей, партнеров, бывших мужей, знакомых и случайно встреченных - более 100 женщин. Правда, в целом британские женщины оказываются жертвой убийства почти в три раза реже, чем мужчины.

В обсуждение проблемы в прошедшую после убийства Сары Эверард неделю включились и политики, причем не только Дайан Эббот, но и обе палаты парламента, и правительство.

В ходе дискуссии в Палате общин соратница Эббот, лейбористка Джесс Филипс вслух зачитала имена 118 женщин, погибших в стране от рук мужчин за последний год.

"Мы здесь считаем то, что нас интересует. Мы считаем число прививок. Число людей на пособиях. Мы любим считать данные о собственной популярности. Но мы не считаем убитых женщин", - цитирует Филипс газета Times.

Министр внутренних дел Прити Патель заверила, что сделает все, чтобы женщины могли спокойно ходить по улицам, а ее аппарат сообщил, что в течение этого года Патель обнародует правительственную стратегию борьбы с насилием против женщин и девочек.

А в Палате лордов баронесса Джонс Мулскум заявила, что для мужчин надо ввести комендантский час с шести вечера, чтобы женщины могли спокойно ходить по улицам.