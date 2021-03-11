Ровер "Персеверанс" сканирует скалы Марса "поющим лазером". Его можно послушать

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Стаккато лазерного луча, бьющего по марсианской породе

Итак, до нас впервые донеслись звуки с другой планеты.

Марсоход НАСА "Персеверанс" впервые включил установленный на нем аппарат SuperCam, определяющий состав горных пород световым лучом высокой интенсивности.

Подобное устройство было и на предыдущем марсоходе - "Кьюриосити". Но лазер "Персеверанса" претерпел некоторые усовершенствования, включая микрофон, позволяющий слышать, как он работает.

Автор фото, NASA/JPL-CALTECH Подпись к фото, Аппарат SuperCam определяет состав горных пород световым лучом высокой интенсивности

Это не просто "фишка" для рекламы - звук, возникающий при соприкосновении луча с исследуемым объектом, дает ученым дополнительную информацию о степени его плотности.

"Если мы постучим по твердой и мягкой поверхности, звук будет отличаться, - поясняет Наоми Мердок из французского Национального института аэронавтики и космоса в Тулузе. - Возьмем, к примеру, мел и мрамор. Их химический состав одинаков, но физические свойства совершенно разные".

На пресс-брифинге доктор Мердок дала журналистам прослушать три вида звуков, записанных микрофоном SuperCam: обычный шумовой фон планеты, вой марсианского ветра и звук от работы лазера, подобный стаккато.

"Персеверанс" совершил посадку в марианском кратере Джезеро 18 февраля и с тех пор занимается поиском следов жизни. Глубокая впадина Джезеро рассматривается учеными как наиболее подходящее для этого место, поскольку миллиарды лет назад там почти наверняка находилось озеро. А где вода, там и жизнь.

Лазер SuperCam был создан совместно американскими и французскими исследователями.

Первый скальный массив, выбранный для изучения, получил имя Мааз - так звучит слово "Марс" на языке индейцев навахо, живущих на юго-западе США.

Скала оказалась базальтовой, что никого не удивило. Базальт весьма распространен на Марсе.

Эта порода содержит большое количество магния и железа, и часто возникает из остывающей лавы.

Автор фото, NASA/JPL-Caltech/LANL/CNES/CNRS Подпись к фото, Аппарат SuperCam сфотографировал скальный массив под названием Мааз - так звучит слово "Марс" на языке индейцев навахо

"Мы пока не знаем, вулканическая это порода или осадочная, - говорит главный оператор SuperCam Роджер Вайнс из Национальной лаборатории в Лос-Аламосе. - Она могла образоваться из частиц вулканического происхождения, смытых рекой в озеро на дне кратера Джезеро и зацементировавшихся. Мы продолжим исследовать прилегающую местность, чтобы выяснить больше".

Большая часть первых трех недель "Персеверанса" на Марсе ушла на проверки оборудования после посадки. Затем он поехал в северо-восточном направлении.

Следующая задача - эксперимент с вертолетом. Маленький автоматический вертолет весом два килограмма, названный "Индженьюити" ("Изобрететальноть") закреплен под брюхом марсохода.