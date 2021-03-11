Ровер "Персеверанс" сканирует скалы Марса "поющим лазером". Его можно послушать
Итак, до нас впервые донеслись звуки с другой планеты.
Марсоход НАСА "Персеверанс" впервые включил установленный на нем аппарат SuperCam, определяющий состав горных пород световым лучом высокой интенсивности.
Подобное устройство было и на предыдущем марсоходе - "Кьюриосити". Но лазер "Персеверанса" претерпел некоторые усовершенствования, включая микрофон, позволяющий слышать, как он работает.
Это не просто "фишка" для рекламы - звук, возникающий при соприкосновении луча с исследуемым объектом, дает ученым дополнительную информацию о степени его плотности.
"Если мы постучим по твердой и мягкой поверхности, звук будет отличаться, - поясняет Наоми Мердок из французского Национального института аэронавтики и космоса в Тулузе. - Возьмем, к примеру, мел и мрамор. Их химический состав одинаков, но физические свойства совершенно разные".
На пресс-брифинге доктор Мердок дала журналистам прослушать три вида звуков, записанных микрофоном SuperCam: обычный шумовой фон планеты, вой марсианского ветра и звук от работы лазера, подобный стаккато.
"Персеверанс" совершил посадку в марианском кратере Джезеро 18 февраля и с тех пор занимается поиском следов жизни. Глубокая впадина Джезеро рассматривается учеными как наиболее подходящее для этого место, поскольку миллиарды лет назад там почти наверняка находилось озеро. А где вода, там и жизнь.
Лазер SuperCam был создан совместно американскими и французскими исследователями.
Первый скальный массив, выбранный для изучения, получил имя Мааз - так звучит слово "Марс" на языке индейцев навахо, живущих на юго-западе США.
Скала оказалась базальтовой, что никого не удивило. Базальт весьма распространен на Марсе.
Эта порода содержит большое количество магния и железа, и часто возникает из остывающей лавы.
"Мы пока не знаем, вулканическая это порода или осадочная, - говорит главный оператор SuperCam Роджер Вайнс из Национальной лаборатории в Лос-Аламосе. - Она могла образоваться из частиц вулканического происхождения, смытых рекой в озеро на дне кратера Джезеро и зацементировавшихся. Мы продолжим исследовать прилегающую местность, чтобы выяснить больше".
Большая часть первых трех недель "Персеверанса" на Марсе ушла на проверки оборудования после посадки. Затем он поехал в северо-восточном направлении.
Следующая задача - эксперимент с вертолетом. Маленький автоматический вертолет весом два килограмма, названный "Индженьюити" ("Изобрететальноть") закреплен под брюхом марсохода.
Сейчас идет поиск подходящей площадки для его запуска. Марсоход опустит его на грунт и отъедет в сторону.
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