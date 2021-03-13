Фоторепортаж: "Живая русалка" исследует океан у берегов Шотландии
Кейт Маклауд в костюме русалки исследует акваторию Внешних Гебридских островов.
24-летняя Кейт Маклауд родом из северной части острова Льюис-энд-Гаррис в Шотландии. Она увлекается плаванием на открытой воде с самых юных лет.
На протяжении последних 10 лет Маклауд совершает заплывы в морях и озерах, летом и зимой.
"Когда живешь на острове, тебя непременно тянет к морю. Это у меня в крови", - рассказывет Кейт.
Недавно она снялась в четырехсерийном документальном фильме Mermaid Tales ("Истории русалки") для шотландского телеканала Би-би-си "Альба".
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