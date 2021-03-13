Фоторепортаж: "Живая русалка" исследует океан у берегов Шотландии

Кейт Маклауд

Автор фото, BBC Alba/MacTV

Кейт Маклауд в костюме русалки исследует акваторию Внешних Гебридских островов.

24-летняя Кейт Маклауд родом из северной части острова Льюис-энд-Гаррис в Шотландии. Она увлекается плаванием на открытой воде с самых юных лет.

На протяжении последних 10 лет Маклауд совершает заплывы в морях и озерах, летом и зимой.

Автор фото, BBC Alba/MacTV

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Кейт говорит, что любовь к морю у нее в крови

"Когда живешь на острове, тебя непременно тянет к морю. Это у меня в крови", - рассказывет Кейт.

Недавно она снялась в четырехсерийном документальном фильме Mermaid Tales ("Истории русалки") для шотландского телеканала Би-би-си "Альба".

Автор фото, BBC Alba/MacTV

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Хвост русалки сделан на Гавайях, его можно надевать поверх моноласт

Автор фото, BBC Alba/MacTV

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Кейт рассказала, что плавание в образе русалки привлекло внимание местных рыбаков, которые не сразу поняли, что происходит

Автор фото, BBC Alba/MacTV

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Кейт плавает в морях и озерах в любое время года

Автор фото, BBC Alba/MacTV

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Пловчиха снялась в документальном фильме о Гебридских островах в Шотландии, откуда она родом

Автор фото, BBC Alba/MacTV

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Внешние Гебридские острова

Автор фото, BBC Alba/MacTV

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Гебридские острова славятся своими песчаными пляжами

Автор фото, BBC Alba/MacTV

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Сделать передышку от моря Кейт могут заставить только дикие лошади или пони

Автор фото, BBC Alba/MacTV

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Кейт говорит, что плавать с русалочьим хвостом куда тяжелее, но в то же время это придает процессу больше волшебства

Автор фото, BBC Alba/MacTV

Автор фото, BBC Alba/MacTV

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