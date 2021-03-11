Донбасс: новая война или локальная операция? С чем связано обострение на востоке Украины

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Представители противоборствующих сторон заявляют о готовности решительно ответить на провокации и отвергают подозрения в подготовке собственной атаки

Киев и непризнанные республики Донбасса обвиняют друг друга в подготовке провокаций и последующего возобновления полномасштабных боевых действий на востоке Украины. На протяжении последних недель о нарушениях формально объявленного в июле прошлого года перемирия сообщают фактически каждый день.

С чем связано весеннее обострение в Донбассе и стоит ли ждать большой войны?

"Война продолжается"

О фактическом срыве перемирия в Донбассе украинские СМИ заговорили еще в феврале.

Тогда киевские военные эксперты констатировали, что хотя активные боестолкновения прекратились, военные подразделения самопровозглашенных "республик" активно используют на линии соприкосновения ударные беспилотники. Кроме того, на линии фронта не прекращался снайперский огонь: источник Украинской службы Би-би-си в генштабе Украины говорил, что в Донбассе постоянно работают "10-12 групп профессиональных снайперов из России". Москва неоднократно отрицала участие своих военных в конфликте на востоке Украины.

Автор фото, General Headquaters of Ukrainian Armed Forces Подпись к фото, В украинском Генштабе утверждают, что в Донбассе постоянно работает десяток снайперских пар из России. Москва отвергает причастность свох военнослужащих к конфликту в Донбассе.

"Никакого мирного процесса уже нет - действуют снайперские пары, происходят обстрелы, война продолжается", - констатировал в начале февраля один из самых влиятельных политиков Украины, министр внутренних дел Арсен Аваков.

По факту в конце февраля - начале марта стало понятно, что обострение носит перманентный характер. Число погибших украинских солдат на линии фронта с июля 2020 года, когда было заключено перемирие, по сегодняшний день составляет 19 человек, количество раненных исчисляется десятками. При этом 15 военнослужащих Вооруженных сил Украины погибли с начала этого года.

Достоверных данных о потерях со стороны непризнанных республик нет. Например, 20 февраля, после одного из инцидентов, их представители заявили об одном убитом и нескольких раненых под Горловкой, однако в социальных сетях публиковались сведения, что на самом деле погибших было намного больше. Бывший "комендант Горловки" Игорь Безлер (который сейчас живет в Крыму) утверждает, что число убитых составляло 20 человек.

Президент Владимир Зеленский, который часто называл объявленное в июле прошлого года перемирие одним из своих несомненных достижений на пути к миру в Донбассе, воздерживался от радикальных оценок. Однако и он на этой неделе был вынужден признать: "количество провокаций на фронте увеличилось".

Впрочем, еще 19 февраля обострение в Донбассе стало одной из тем заседания украинского Совбеза. Самой резонансной новостью этого мероприятия стало введение Киевом санкций против главного пророссийского политика страны, кума Владимира Путина Виктора Медведчука. Меньше внимание журналисты уделили тому, что Совбез, по словам его секретаря Алексея Данилова, решил вернуться к "пяти сценариям развития ситуации на Донбассе".

О самих этих сценариях известно крайне мало: Совбез принял описывающий их секретный документ в декабре 2019 года, накануне встречи "нормандской четверки" в Париже с тем, чтобы Зеленский имел максимальное поле для маневра в ходе первых личных переговоров с Владимиром Путиным. Тогда часть экспертов говорила, что одним из этих сценариев может быть возобновление полномасштабных боевых действий в Донбассе.

А базирующаяся в подконтрольном украинской власти Лисичанске "Восточная правозащитная группа" 8 марта прямо заявила, что, по данным ее мониторинга, вооруженные формирования "республик" Донбасса готовятся к боевым действиям.

"Огонь на упреждение"

СМИ самопровозглашенных "республик" Донбасса практически ежедневно сообщают об обстрелах прифронтовых населенных пунктов правительственными войсками.

С целью защиты населения от того, что они называют "украинским террором", подразделения "народной милиции" ДНР 3 марта получили разрешение открывать "упреждающий огонь" по позициям украинской армии. Информация об этом вызвала нервную реакцию в Киеве, однако не привела к формальному расторжению перемирия.

Автор фото, Ukrainian Armed Forcces 24 brigade Подпись к фото, Самопровозглашенные "республики" обвиняют правительственные войска в нарушениях перемирия. Те отвечают: открывают только ответный огонь.

В ЛНР заявляли о возобновлении боев с украинскими военными.

В "республиках" подозревают Киев в подготовке к полномасштабному наступлению, а в анонимных телеграм-каналах даже можно было найти его предполагаемую дату: 15 марта, в день, когда расследовательская группа Bellingcat якобы собиралась опубликовать свое расследование "вагнергейта". Из этого материала якобы должно было следовать, что предполагаемая операция украинских и американских спецслужб, имевшая целью захват Киевом трех десятков бойцов ЧВК, была провалена из-за предательства одного из членов ближайшего окружения Владимира Зеленского. Публикация расследования якобы должна была запустить мощнейший внутриполитический кризис, для решения которого украинская власть гипотетически могла бы отдать приказ о наступлении правительственных войск на востоке.

Впрочем, Bellingcat не подтвердила выхода своего расследования в этот день, а глава группы Христо Грозев написал в "Твиттере", что "большая часть" спекуляций в украинских средствах массовой информации "не соответствует действительности и основана на ложной информации или выдает желаемое за действительное".

Тем не менее, СМИ самопровозглашенных "республик" в качестве доказательства подготовки Киева к военным действиям публикуют кадры перемещения колонн украинской военной техники, предположительно, снятые на востоке Украины.

"К большой войне"?

В России о возможности новой войны в Донбассе заговорили еще в феврале - в связи с введением Киевом санкций против Виктора Медведчука, считающегося главным сторонником сближения Украины с Россией.

20 февраля, на следующий день после введения этих санкций, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что это решение свидетельствует о "набирающей силу реакционной тенденции на Украине".

"Это не может не вызывать обеспокоенность и не подогревать вопрос, кем избрана такая реакционная линия и не приведет ли она к тому, что руководство Украины, например, посчитает возможным решить военным способом ситуацию на юго-востоке Украины", - сказал он.

Сам Виктор Медведчук в интервью Би-би-си отказался комментировать логику Пескова, посоветовав обратиться за комментариями по этому поводу лично к секретарю российского президента.

К слову, Владимир Зеленский 9 марта был вынужден отвечать на сходный вопрос журналистов: не повлияло ли введение его указом санкций против Медведчука на мирный процесс в Донбассе?

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Связано ли обострение в Донбассе с введением Киевом санкций против Виктора Медведчука - единого ответа на этот вопрос у экспертов нет

"Я не хочу связывать именно с этим [введением санкций], но мы видим, что это [увеличение количества провокаций на фронте] в одно время происходит", - сказал тогда Зеленский.

Тем временем в начале марта тема большой войны в Донбассе плавно перекочевала в российские официальные СМИ.

Если еще 28 февраля Дмитрий Киселев в своей еженедельной программе критиковал Зеленского за отказ покупать российскую вакцину от коронавируса где-то в концовке выпуска, то уже 7 марта он начал передачу с тревожного анонса: "Украина гонит эшелоны с танками и пушками в сторону Донбасса, защитники ДНР готовы стрелять на упреждение", а сюжет о событиях на востоке Украины озаглавил "К большой войне".

К теме скорого "развала" Украины вернулись и гости передачи другого российского пропагандиста Владимира Соловьева. В одном из выпусков его шоу вполне серьезно обсуждали возможность ракетного удара по офису президента Украины на улице Банковой в Киеве. Сам Соловьев с пафосом цитировал президента Владимира Путина, что агрессия против республик Донбасса губительным образом скажется на украинской государственности, а кремлевский политолог Сергей Марков вернулся к подзабытым с 2014 года анонсам присоединения к России всех юго-восточных областей Украины.

Более умеренные издания, вроде "Московского комсомольца", на основании разговоров с военными экспертами предрекали "начало полномасштабной войны в ближайшие несколько недель", утверждая, что украинское руководство вдохновилось успешным опытом Азербайджана в Нагорном Карабахе и планирует сделать ставку на использование турецких беспилотников Bayraktar, доказавших свою эффективность в ходе недавнего конфликта в Карабахе.

Сложно оценить, насколько весь этот информационный шум соответствует реальным приготовлениям российской стороны к возможной эскалации на востоке Украины. Но 11 марта военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков опубликовал в своем телеграм-канале видео, предположительно снятое в Ростовской области. На нем была запечатлена переброска в неизвестном направлении военной техники.

"У нас тоже кое-что есть, - прокомментировал снятое сам журналист. - Конечно, не эшелонами, но кое-что есть".

Что дальше?

Украинский военный эксперт Михаил Жирохов осторожно описывает ситуацию в Донбассе так: "Есть некоторые маркеры того, что общая обстановка на линии соприкосновения может измениться".

В подготовку Киевом масштабного наступления на востоке он не верит, называя кадры перемещения военной техники, которые демонстрируются российскими и пророссийскими СМИ, плановой ротацией.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В последние несколько недель устойчивость объявленного в июле перемирия оказалась под большим вопросом

Причиной обострения на линии фронта эксперт называет разочарование Москвы в Зеленском как в украинском лидере, который мог бы отступить от позиций предыдущего президента Петра Порошенко и имплементировать российский сценарий решения конфликта в Донбассе. По его словам, в условиях, когда парижская встреча лидеров в "нормандском формате" не принесла зримого результата, а работа "минской группы", по сути, тоже парализована из-за фундаментальных расхождений между позициями ее участников, "локальная операция" в Донбассе в видении Москвы вполне могла бы сделать позицию администрации Зеленского "более уступчивой".

В свою очередь, российский военный эксперт Павел Фельгенгауэр считает, что вероятность нового конфликта на востоке Украины в ближайшие месяцы очень велика, а причиной его начала могут стать стали санкции, введенные Киевом против Виктора Медведчука и отключение от эфира связываемых с ним телеканалов.

"В понимании российских военных Запад ведет против России гибридную войну на многих фронтах: и в Беларуси, и на Украине, и в ситуации с Навальным. И Россия должна не сидеть в обороне, а активно контратаковать. Когда против телеканалов Медведчука ввели санкции, Запад ничего не сделал, значит, это часть их заговора. Значит, надо нанести ответный удар", - говорит он.

По словам эксперта, сейчас трудно оценить, как далеко Россия будет готова сдвинуть линию фронта, но, по его оценке, речь может идти о полном вытеснении Украины с Азовского моря и продвижения войск вплоть до Днепра, что позволит решить проблему подачи воды в Крым, где в последний год из-за ее нехватки сложилась крайне тяжелая ситуация.

Правда, добавляет Фельгенгауэр, настолько серьезная операция вероятна скорее в конце апреля - начале мае. Впрочем, добавляет он, снятие обвинений с Виктора Медведчука может "остановить ситуацию".

Михаил Жирохов считает настолько масштабную операцию российских войск нереальной. Он говорит, что незаметно провести подготовку к такому вторжению невозможно.

"В 2014 году весь YouTube был забит [кадрами] колонн, которые шли по Ростовской области [в сторону Украины]. А тут нужно сотни танков, каждый из которых только на одну заправку требует четыре тонны дизеля. Это масштабы, которые сейчас, при наличии интернета, сложно скрыть", - убежден он.