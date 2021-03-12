Двенадцать извержений за три недели. Как живется людям у подножия вулкана Этна

Франческа Марчези

Катания, Сицилия

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В последнее время вулкан Этна активен в любое время время дня и ночи и в любую погоду

Ирен Корсаро никогда не забудет свой первый урок вождения, который прошел под дождем из черного пепла с вулкана Этна. Как и многим сицилийцам из Катании, 18-летней Ирен пришлось быстро научиться рулить по дороге, покрытой вулканической пылью. Вулкан проявляет невиданную активность: 12 извержений за три недели, последнее началось в пятницу.

Извержение Этны не то, чтобы редкость: время от времени четыре основных кратера вулкана просыпаются и оглашают окрестности мощными одновременными взрывами.

Это похоже на фейерверк с фонтанами, пузырями и потоками раскаленной лавы. В считанные минуты близлежащие города и деревни покрываются хлопьями пепла.

"Лава текла прямо на крышу машины"

Поездка Ирен с матерью по безлюдным улицам ее родного города Николози на склонах Этны обернулась кошмаром, когда ей пришлось остановить семейный "пежо" из-за звука, который она никогда прежде не слышала.

"Это было похоже на такое дробное потрескивание, как будто идет град. Сначала я подумала, что это хрустит пепел под колесами машины. Но на самом деле звук издавали куски лавы, которые падали на крышу и ветровое стекло из гигантского багрового облака прямо надо мной", - говорит Ирен.

Автор фото, Irene Corsaro Подпись к фото, В моменты активности вот такие обломки застывающей лавы падают с неба на городки в окрестностях Этны

Это случилось 16 февраля, на закате дня. Первое мощное извержение, за которым последовали еще одиннадцать, с каждым разом все более сильные. Этна работала круглосуточно и невзирая на погоду: посреди ночи, на восходе солнца, во время шторма.

Первым делом Ирен Корсаро подумала, как кстати пришлась маска, которую все носят для защиты от коронавируса. "Воздух вокруг стал красным, было очень тяжело дышать", - рассказывает Ирен. Они с мамой поспешили домой собирать вещи на случай, если понадобится эвакуироваться.

Автор фото, Francesca Marchese Подпись к фото, Столб дыма в высоту достигает 12 километров

Облака двуокиси серы, видимые из космоса, достигли даже Китая. Но пепел и осколки лавы слишком тяжелые, чтобы куда-то улететь. Поэтому они покрывают плотным слоем по крайней мере 16 городов, расположенных недалеко от Этны.

Форнаццо, Джарре и Дзафферана входят в число наиболее пострадавших; досталось и крошечным прибрежным деревенькам Рипосто и Торре Арчирафи.

"В последние недели Этна выбросила около 40 миллионов кубометров вулканической породы", - говорит вулканолог Национального института геофизики и вулканологии Борис Бенке, который внимательно следит за активностью сицилийского вулкана.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Жители городов у подножья Этны накрывают машины простынями, чтобы защитить их от пепла

Это очень много. Для сравнения, во время извержения Этны, которое грозило разрушить город Рандаццо в 1981 году, в атмосферу выбросило 20 миллионов кубометров лавы.

Наблюдая за разрушительной красотой Этны

Из моего окна на Сицилии видна Этна.

До нее всего 20 километров, и то, что она вытворяет последние три недели, намного увлекательнее любого фильма-катастрофы.

Извержение начинается со столба пыли, который может подниматься на высоту до 12 км, затем следуют фонтаны лавы, пирокластические потоки и даже молнии. Четыре кратера искрят и пылают, и в этом есть какая-то первозданная, пусть и пугающая, красота.

Пепел лежит повсюду.

Я провела большую часть последних трех недель, подметая дома полы. Лобовое стекло моей машины постоянно покрыто налетом грязи, но смывать водой ее нельзя. Пепел содержит острые частицы сплава, которые при попытке его смыть оставляют на поверхности глубокие царапины.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Жители в окрестностях Этны собрали двенадцать тонн пепла

Не удивительно, что некоторые закутывают свои машины простынями, чтобы защитить их от пепла.

Когда идет дождь, лавовая пыль превращается в нечто, напоминающее цемент. Эта субстанция блокирует уличные стоки, в результате вода заливает дома.

Извержения Этны генерируют инфразвуковую волну, которая неуловима для человеческого уха, но стекла в окнах ее чувствуют и начинают мелко дрожать. Поэтому жители подножья Этны знают, что извержение началось, еще до того как из кратера начнет пониматься столб пепла и пыли.

Двенадцать тонн пыли

Последние извержения Этны нанесли огромный ущерб региону. Власти Сицилии объявили чрезвычайное положение более чем в 40 городах, которые находятся в радиусе извержений.

Вулкан уничтожил апельсиновые рощи и другие насаждения. Властям пришлось перекрыть автомагистраль между Фьюмиефреддо и Джарре, чтобы очистить ее от пепла.

Местных жителей попросили собирать пыль в пластиковые пакеты и не смешивать ее с обычным мусором.

"На каждом квадратном метре мы собрали шесть килограммов вулканической пыли - в общей сложности 12 тонн", - рассказал Би-би-си мэр Джарре Анджело Д'Анна.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Черные улицы стали привычной картиной в городах вблизи Этны

"Последний черный дождь лил в течение 30 минут и произвел годовой объем мусора. Уборка обойдется в 600 тысяч евро, и велика вероятность, что это не последний дождь. Где взять деньги?", - сокрушается мэр.

Региональное правительство пообещало выделить миллион евро и попросить власти страны о дополнительной помощи, но утвержденного плана по борьбе с пылью нет. Это природное явление, и уборка после него не заложена в бюджет по управлению отходами.

Черные крыши, террасы, веранды и увитые геранью балюстрады стали привычной картиной. Даже сады перестали быть зелеными.

Что необычного с последними извержениями Этны?

Жителям в окрестностях Этны не привыкать к извержениям.

И в этот раз, несмотря на огромное количество вулканической породы, выброшенной на поверхность, эксперты сходятся во мнении, что вулкан просто повторяет предыдущие модели поведения. Но их тревожит мощность извержения, которая намного выше прежних.

"В этот раз каждый выброс оказывается сильнее предыдущего. Но на данный момент Этна стабильна", - говорит Борис Бенке.

Однако изменения заметны невооруженным глазом. Раньше извержение напоминало огонек зажигалки, оно вспыхивало и гасло. Последние извержения выглядели как фонтаны с непрерывным пламенем и потоками лавы по склонам Этны.