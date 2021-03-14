Научный дайджест: сайт быстрых знакомств - залог долгой любви; "зеленые пальцы" спасают от стресса

Леонид Лунеев

Би-би-си

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Интернет-знакомство с серьезными намерениями

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, У людей, которые знакомятся через телефонные приложения, часто бывают самые серьезные намерения

В 2010-е, с появлением смартфонов и мобильных приложений, резко пошла вверх популярность сайтов быстрых знакомств. В самом деле, достаточно нескольких нажатий пальцев - и электронная сводница к вашим услугам. Но вместе с удобством и популярностью пришла и критика, дескать, все эти приложения способствуют лишь случайным связям, а настоящей любви таким образом не обрести.

Джина Потарка из университета Женевы решила выяснить, в самом ли деле есть разница в качестве отношений, завязанных при обычных обстоятельствах и через приложения.

"В последние годы я слышала в СМИ столько страшилок о вреде всех этих приложений быстрых знакомств для человеческих отношений, что захотела эмпирическим путем проверить, есть ли в самом деле повод для паники", - говорит исследовательница.

Чтобы выяснить разницу между двумя типами завязывания отношений, Потарка изучила результаты опросов населения Швейцарии за 2018 год и выявила свыше 3 тыс. пар, встретившихся в последние 10 лет. Им было предложено заполнить опросники, в которых, среди прочего, предлагалось рассказать, как именно завязалось знакомство, довольны ли участники своими отношениями и собираются ли развивать их дальше.

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Как выяснилось, пары, встретившиеся через мобильные приложения, ничем не отличаются от тех, кто познакомился вне интернета в том, что касается желания завести семью. Они получают такое же удовольствие от отношений и жизни в целом. Зато когда речь заходила о желании жить под одной крышей и завести детей в ближайшие три года, пользователи приложений, особенно женщины, давали фору всем остальным.

"Основной вывод моего исследования заключается в том, что отношения, начавшиеся с нажатия кнопки в мобильном телефоне, качественно ничем не отличаются от любых других, и вступившие в них люди вовсе не рассматривают их как нечто временное, а напротив, даже больше других заинтересованы в совместной жизни. Женщины в таких случаях даже скорее хотят стать матерями", - поясняет Потарка.

"Не буду отметать теорию о том, что большое число людей использует приложения для случайных связей, которые не заканчиваются официальными отношениями и поэтому не попадают в статистику, - признается автор исследования. - Но по полученным из разных источников данным о намерениях людей, пользователи таких приложений даже на стадии первых встреч куда более заинтересованы в том, чтобы завязать долгосрочные, возможно, семейные отношения, нежели те, кто такими приложениями не пользуется".

Конечно, говорит Потарка, тут есть и швейцарская специфика, где в силу культурных традиций упор делается на создание семьи, так что исследования по другим странам могли бы дать более полную картину.

"Зеленые пальцы " - здоровая голова?

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В Британии есть выражение "зеленые пальцы" (green fingers): так говорят о людях, у которых в саду, огороде и даже цветочных горшках на подоконнике все цветет и колосится. Видимо, они отдают растениям частичку себя, а взамен... Вот тут-то и выясняется самое интересное. Как обнаружили исследователи из Шеффилдского университета, постоянные занятия садоводством (это когда вы по нескольку раз в неделю берете в руки грабли или секатор, а не один раз в сто лет поливаете кактус), помимо кулинарно-практической и декоративно-эстетической пользы, реально снижают уровень стресса и улучшают ваше психологическое состояние.

Авторы нового исследования говорят, что раньше все отмечали лишь пользу от физической активности при работе в саду, забывая о психологической составляющей.

Ученые провели многочисленные опросы, в ходе которых их участники по-разному объясняли, что подтолкнуло их к занятию садоводством, но больше половины заявили, что делают это исключительно для удовольствия, а четверть отметила, что это улучшает самочувствие, в том числе снижает стресс, позволяет расслабиться, а в некоторых случаях даже помогает побороть депрессию.

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"Печально, что несмотря на растущие свидетельства пользы домашнего садоводства для здоровья, эта сфера не считается приоритетной у политиков и градостроителей, сетуют авторы исследования. - Садики при жилых домах становятся все меньше, а некоторы застройщики, особенно в густонаселенных городских районах, и вовсе не включают их в свои планы".

"Собственно, это может быть и не садоводство, а, скажем, рыбалка. Это вовсе не важно, главное - соблюдение правильного баланса между работой и получением удовольствия", - утверждает один из авторов нового исследования Росс Кэмерон.

Хотя исследование проводилось еще до начала пандемии коронавируса, ученые говорят, что есть много указаний на то, что вынужденное сидение дома и практически сошедшая на нет социальная жизнь заставили людей искать новые или вспоминать старые хобби, в том числе садоводство, которое оказалось неожиданным избавлением от напряжения и неудобств, вызванных локдаунами и сопутствующими ограничениями.

"Похоже, что домашнее садоводство неплохо защищает нашу психику, люди буквально выключают новости, которые навевают одни лишь неприятные мысли, и работа в саду на самом деле спасает их от негативных эмоций", - говорит Кэмерон.

Сам себе фармаколог

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Сингапурские инженеры нашли биомедицинское применение трехмерным принтерам, проложив путь для новой технологии создания доступных, индивидуальных и строго дозированных лекарств на дому.

Ученые, опубликовавшие подробности своей разработки в издании International Journal of Pharmaceutics, исходили из того, что крупные фармацевтические компании, которые производят лекарства в промышленных масштабах, предлагают пациентам с разными нуждами одни и те же медикаменты. В результате люди часто вынуждены сами дозировать лекарство, что и неудобно (попробуйте разломить на четвертинки крошечную жесткую таблетку или высыпать треть порошка из запечатанной капсулы) а порой и опасно, потому что может привести к ошибке.

"У каждого человека - свои биологические циклы, поэтому каждому нужны индивидуальные лекарства", - поясняет ведущий автор разработки, доцент биомолекулярной инженерии Национального университета Сигапура Соу Сяо Лин.

В основе метода, предложенного Сяо Линем, лежит формовка пилюли. Вместо того, чтобы создавать лекарство, сингапурские инженеры предлагают печатать на трехмерном принтере оболочки разных размеров и форм, которые позволяли бы не только подбирать нужную дозу, но и с точностью выверять время и скорость выхода лекарства в организм пациента.

3D-принтеры используются в медицине уже давно: с их помощью, к примеру, успешно печатают зубные и иные протезы.

Сяо Лин и его коллеги предлагают использовать для печати своих пилюль стандартный трехмерный принтер стоимостью около 200 долларов, надежный и доступный.

Ранее он уже экспериментировал с трехмерной печатью таблеток, но пришел к выводу, что если использовать само лекарство в качестве печатного материала, оно быстро засоряет принтер. Так и возникла идея с печатью форм для пилюль.

Сначала из обычного пластика, применяемого в трехмерной печати (обычно это пластик типа ABS или PLA), создается нужная геометрическая форма.

После того, как форма изготовлена, она заполняется растворимой в воде и биоразлагаемой оболочкой будущей таблетки с заранее определенным под нужды пациента размером и формой отверстия, так что лекарство будет выпущено в нужный момент, и сам процесс его выхода из оболочки тоже будет контролируемым и настроенным в соответствии с нуждами пациента.

В каждой оболочке можно комбинировать сразу несколько лекарств, так что новая технология обещает облегчить жизнь пациентам, которые вынуждены принимать сразу несколько медикаментов, причем в разное время.