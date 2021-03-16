Новый закон в Британии: что полиция теперь сможет делать с протестующими?

Юри Вендик

Русская служба Би-би-си

Автор фото, AFP Подпись к фото, За порчу памятника после принятия нового закона можно будет получить до 10 лет. Памятник Черчиллю перед парламентом в Лондоне летом 2020-го разрисовали активисты BLM

Акции памяти убитой Сары Эверард, начавшиеся на выходных в Лондоне с противостояния с полицией, к началу недели превратились в акции протеста против нового закона, который позволит полиции несколько ограничивать размах и накал демонстраций.

Хотя фоном к обсуждению этого закона в парламенте и стали демонстрации памяти Эверард и попытка полиции разогнать первую из них как незаконную в условиях локдауна, поводом к составлению этого документа были не они, а более ранние события: демонстрации в позапрошлом и прошлом годах в рамках кампаний Extinction Rebellion и Black Lives Matter с их перекрытиями оживленных улиц и сносом памятников.

В законопроекте "О полиции, преступности, приговорах и судах" - 296 страниц (по ссылке - краткое описание на анлийском), и он касается разных аспектов работы полиции и судебной системы, но главное, на что обратили внимание пресса и общество - этот закон дает полиции больше инструментов для того, чтобы предотвращать нарушения порядка и закона во время демонстраций и наказывать виновных, если таковые все же случились.

Британская полиция, в отличие от властей России и других подобных стран, в принципе не запрещает и не ограничивает мирные демонстрации под разными формальными предлогами. Лондонская полиция ежедневно публикует анонсы разных уличных акций, и до пандемии их в британской столице случалось по несколько раз в день по самым разным поводам.

Министр внутренних дел Прити Патель заверила депутатов парламента, что и после принятия этого закона полиция будет полностью соблюдать права и свободы граждан.

Тем не менее, оппозиция, прежде всего левая, крайне недовольна законопроектом, который в понедельник и вторник проходит в Палате общин второе чтение, называет предусмотренные в нем меры "драконовскими".

Что будет позволено полиции

В законопроекте, в чаcтности, предлагается наказывать демонстрантов за "намеренное и злостное нарушение общественного порядка" в виде занятия улиц и других общественных пространств, перекрытия движения и других подобных акций.

Это явная реакция на действия активистов Extinction Rebellion, которые, требуя решительной борьбы с изменением климата, осенью 2019 года на много дней перекрыли оживленный перекресток Оксфорд-сёркус в центре Лондона и доставили много неудобств и неприятностей тем, кто работает или живет в этом районе, либо просто ездит через этот перекресток.

Еще одна новая мера, которую предложило правительство консерваторов во главе с Борисом Джонсоном - тюремное заключение на срок до 10 лет за повреждение памятников.

Летом 2020 года британские последователи американского движения Black Lives Matter в городе Бристоль повалили и утопили в канале статую политика и работорговца XVIII века Эдварда Колстона, а в Лондоне разрисовали памятник Уинстону Черчиллю.

Автор фото, AFP Подпись к фото, После разгона траурной вахты в Клэпхэме сотни или даже тысячи вышли протестовать к парламенту и штаб-квартире лондонской полиции - и тут полиция уже никого не трогала, несмотря на локдаун

Кроме того, новый закон даст полиции право устанавливать время начала и конца митингов, а также предельный уровень шума на митингах, шествиях и даже одиночных демонстрациях и пикетах.

Теоретически, по этому последнему правилу, будь оно принято раньше, под штраф до 2500 фунтов (252 тыс. рублей) могли бы попасть демонстранты за и против брексита, которые во все политически важные дни скандировали и кричали в том числе в большие мегафоны лозунги возле пресс-лужайки у парламента и мешали работе журналистов.

"В последние годы мы видим значительные изменения в тактике протестов, которые приводят к нарушениям [нормального хода жизни], насилию и создают угрозу для жизни", - сказала министр внутренних дел Прити Патель в понедельник в парламенте, объясняя необходимость принятия нового закона.

"Драконовские полномочия"

Оппозиционеры, критикуя намерение правительства дать полиции дополнительные полномочия, неизменно напоминают в эти дни о субботнем конфликте вокруг вахты памяти Сары Эверард в лондонском парке Клэпхэм-коммон.

"Понимает ли министр внутренних дел, что, наделяя полицию еще более драконовскими полномочиями в то время как она так неадекватно оценила ситуацию [в Клэпхэм-коммон], будет глупым и опасным шагом? Законопроект, который переводит в разряд преступлений шумные и эффективные протесты, по сути означает отмену исконного права на мирный протест в нашей стране", - заявила в дебатах с Патель единственный депутат Палаты общин от "зеленых" Кэролайн Лукас.

"Министр сама разъяснила, что этот законопроект придуман для того, чтобы подавить мирные протесты таких движений, как Extinction Rebellion и Black Lives Matter. Она назвала мирные протесты Black Lives Matter "жуткими". Понимает ли она, что вручение полиции дополнительных полномочий для подавления мирных протестов приведет лишь к новым удручающим сценам, подобным той, что нация увидела в субботу во время траурной вахты на Клэпхэм-коммон", - заявила одна из лидеров левого крыла в Лейбористской партии, чернокожая Дайан Эббот.

Депутаты Палаты общин в дебатах по традиции обращаются друг к другу не напрямую, а через спикера, и поэтому говорят в третьем лице.

Против нового закона выступили и некоторые оппозиционные общественные организации.