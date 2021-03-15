"Грэмми" за лучший ремикс получил молодой диджей из Казахстана. Кто он и что за ремикс?

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Обладателем премии "Грэмми" в категории "лучший ремикс года" стал 20-летний диджей из Казахстана Иманбек Зейкенов, выступающий под псевдонимом Imanbek.

Премию присудили за ремикс американского рэпера Saint Jhn на песню Roses, который в прошлом году стал вирусным в соцсетях и взлетел на вершины хит-парадов по всему миру.

Зейкенов стал первым обладателем престижной премии на постсоветском пространстве (за исключением категорий классической и хоровой музыки) и удостоился благодарности от президента Казахстана.

Рассказываем, как ему это удалось.

Нелегальный ремикс

В интервью YouTube-каналу "По студиям" Иманбек рассказывал, что сделал ремикс 21 марта 2019 года за два с половиной часа, скачав в одной из группп "ВКонтакте" оригинальную версию песни Roses.

Тогда музыкант жил с родителями в небольшом городе Аксу в Павлодарской области Казахстана и учился в Павлодарском железнодорожном колледже.

Никакого профессионального оборудования у него не было - только старый ноутбук, простые колонки и обычные проводные наушники. Музыкой до этого он занимался непрофессионально полтора года.

Обработав вокальную партию оригинального трека в программе FL Studio, добавив к ней инструменты и эффекты, Иманбек решил выложить готовый ремикс в соцсетях, где у него было несколько сотен подписчиков.

"Я сделал нелегальный ремикс, - вспоминал Иманбек в интервью New York Times. - Я не знал, как заниматься продвижением, не знал, как очистить права на музыку. Так что я просто выложил его в сеть и забыл про него. Через несколько месяцев он взорвал весь мир".

Сначала ремикс появился в одном из пабликов "ВКонтакте", после этого пользователи начали репостить его на своих страницах, затем он стал появляться в других соцсетях.

"На рекламу я не потратил ни копейки", - признавался Иманбек. Несмотря на это, уже летом 2019 года ремикс занимал первые строчки в хит-парадах "ВКонтакте" в России, Беларуси и на Украине.

К этому времени Иманбек уже закончил колледж и устроился работать на железнодорожную станцию "Аксу 1", где отвечал за установку тормозных башмаков под колеса вагонов.

В августе с музыкантом связались представители одного из европейских звукозаписывающих лейблов и предложили перезаписать трек Roses с другим вокалистом и выпустить его официально.

В контракте на английском языке был прописан гонорар: 2 тысячи евро аванса + 50% авторских отчислений. Несмотря на заманчивую по меркам Аксу сумму, Иманбек отказался.

Через несколько недель поступило более выгодное предложение, и Иманбек подписал контракт с российским лейблом Effective Records, который, помимо прочего, решил вопросы с правами на оригинал песни.

"Страх какой-то был, что ли. То есть все серьезно, там надо уже бумаги подписывать. Я к этому не был готов, - говорил Иманбек в одном из интервью. - Я сначала поделился этой новостью с друзьями. Они такие: "Давай прочитаем договор, если все нормально, подпишешь, классно". Так и сделали".

Международный успех

Осенью 2019 года была достигнута окончательная договоренность с представителями рэпера Saint Jhn, и сингл с ремиксом на Roses был выпущен по всему миру официально.

Песня начала приносить прибыль в конце года, после чего Иманбек получил возможность оставить работу на железной дороге и сконцентрироваться на творчестве.

"Теперь мне нужно доказать, что я не артист одного хита", - говорил он New York Times.

Как и многие популярные песни последних лет, в начале 2020 года Roses обрела огромную популярность в "ТикТоке", пользователи которого наснимали несколько миллионов коротких видео под этот ремикс.

Спустя четыре года после выхода оригинальной версии новая Roses била рекорд за рекордом и обогнала не только официальный клип Saint Jhn (сейчас - 145 млн просмотров против 50), но и подвинула с первых мест хит-парадов многих мировых звезд.

В марте 2020 года ремикс Иманбека взлетел на первое место британского чарта, сместив оттуда песню Blinding Lights канадца The Weeknd (с перевесом всего в 210 копий), а также поднялся на первые места хит-парадов в других странах мира.

Только за лето прошлого года ремикс на Roses прослушали в Spotify более 280 млн раз (общий счетчик уже перевалил за миллиард).

По сути, как признавали многие музыкальные критики, Roses стала главной танцевальной песней 2020 года. Как это произошло, не может объяснить даже сам музыкант.

"Это вопрос, который мне задают больше всего, но я не могу на него ответить. Я думаю, что за энергетикой трека скрывается какая-то магия, почти как за уникальной формулой, которая случилась с темпом и высотой вокала", - сказал Иманбек журналу Variety.

В разгар коронавирусного 2020-го Иманбек Зейкенов мог по праву считаться уже не диджеем-любителем из провинциального Аксу, а профессиональным музыкантом мирового уровня.

"Недавно написал Tiesto. Он сказал, что ему нравится мое творчество, и пожелал удачи", - говорил Иманбек.

После успеха Roses к нему начали поступать многочисленные предложения о сотрудничестве от других известных диджеев и музыкантов, результатом чего стало несколько громких коллабораций.

"Спасибо моей маме, спасибо моему папе. Спасибо моей команде и лейблу Effective Records. Спасибо моему менеджеру Кириллу. Спасибо, "Грэмми", - сказал Иманбек во время церемонии.

Удостоился 20-летний Иманбек и благодарности от президента родного Казахстана.