Google Nest 2 следит за тем, что вы делаете в постели. Хорошо это или плохо?

Автор фото, Google Подпись к фото, Устройство Nest Hub 2 собирает информацию о вашем сне и потом выдает советы, как его улучшить

Усовершенствованное устройство Google Nest Hub предназначено для того, чтобы отслеживать поведение людей во время сна и выдавать информацию, которая помогла бы оптимизировать этот жизненно важный процесс.

Прибор с помощью технологии сканирования засекает все движения людей под одеялом (даже храп и кашель), а также изменения в освещенности и температуре.

Однако далеко не всем пришлась по душе идея, что кто-то будет следить за вами в таком самом укромном месте, как спальня.

"А что будет, если вы решили заняться сексом?" - задается вопросом автор книги Privacy is Power (что-то вроде "Личное пространство - это сила") Карисса Велиз.

На это Google отвечает, что "устройство было сконструировано с учетом соблюдения приватности", и собранные им данные не будут использоваться для целенаправленной рекламы.

К тому же, у владельцев есть возможность отключить функцию мониторинга движений и микрофон, а при желании и вовсе стереть всю записанную информацию.

При этом информацию, собраную с помощью сенсоров движения и микрофонов, устройство обрабатывает само, а вот анонимные данные о процессе сна, включая время отхода ко сну, пробуждения, как вы ворочаетесь в кровати и какие при этом издаете звуки, - это все хранится на облачном сервере Google.

За вами приглядывают или подсматривают?

Кариссу Велиз такой ответ не устраивает.

"У меня слишком много вопросов, - говорит она. - Что потом происходит с информацией о качестве вашего сна? Не окажется ли она в распоряжении страховой компании, которая будет судить о состоянии вашего здоровья по этим данным?"

"Большую часть прибыли Google получает от использования личных данных, - продолжает писательница. - Когда компания придумывает новый продукт, было бы наивным считать, что он предназначен для пользователей. То есть он предназначен для них лишь в той степени, которая необходима, чтобы убедить их использовать его. Чтобы Google собрал о нас еще больше информации".

Бесплатные (пока) подсказки для хорошего сна

Радар Soli впервые был применен Google в смартфоне Pixel 4, он позволял заглушать звонки, ставить на паузу или менять музыку одним движением пальцев в воздухе, однако в следующей модели Pixel 5 от него избавились, чтобы снизить стоимость аппарата.

И вот теперь владельцы Nest 2 вновь смогут использовать этот радар для активизации разных функций, например, ставить на паузу будильник.

Но устройство будет также собирать личные данные, чтобы потом давать персональные подсказки насчет сна, сначала в бесплатном пробном режиме, однако Google уже дал понять, что в будущем собирается взимать абонентскую плату за свою услугу.

Ненавязчивая технология

"Технология, сканирующая ваши движения, не кажется мне полезной, говорит автор книги Radical Rest ("Радикальный отдых") Ричард Листер. - Мы так устроены, что подспудно всегда ищем угрозу, а что может быть хуже, чем когда за вами наблюдают во сне. Мне это вовсе не прибавляет спокойствия, особенно сейчас, когда у населения повышено чувство тревоги".

По мнению писателя, для мониторинга сна куда лучше подошли бы ненавязчивые технологии вроде умных часов или браслетов.

Сон - это наше все (по версии Google)

"Мы хотели предложить альтернативу людям, которые хотят узнать про свой сон, но не желают надевать что-то в кровать, - возражает Листеру старший менеджер Nest Эштон Удолл. - Нехватка сна может плохо сказываться на вашем настроении, лишать вас энергии, подвергать стрессу, снижать проивзодительность, нарушать питание, и этот список можно продолжать еще долго".

Google также говорит, что хотел совместить сенсорные функции Nest Hub с аналитическими функциями компании Fitbit, которую гигант приобрел в прошлом году.

Автор фото, Google Подпись к фото, Nest Hub можно использовать как видеопроигрыватель

Устройство Nest 2 стоит около 120 долларов, оснащено дисплеем, который подстраивается под яркость комнатного освещения и позволяет проигрывать видео.

На экран можно также выводить цифровые фотографии.