Голубая звезда: перевезут ли Музей вооруженных сил в парк "Патриот"?

Павел Аксенов

Би-би-си

Автор фото, Nikolay Domnin/YouTube

Рядом с храмом вооруженных сил России в подмосковском парке "Патриот" может быть возведен новый музей в виде "голубой звезды". Туда могут перенести экспозицию Центрального музея вооруженных сил, который находится в центре Москвы. Его сотрудники называют эскизы нового музея "военным "Диснейлендом".

Центральный музей вооруженных сил (ЦМВС) находится в Москве на улице Советской Армии. Перед зданием музея установлен памятник воинам-десантникам, а позади него выставлена коллекция военной техники. Музей был учрежден в 1919 году, а это здание занимает с 1965 года.

В последнее время сотрудники музея обсуждают возможный переезд в парк "Патриот" в подмосковной Кубинке. Там, как рассказали Би-би-си двое сотрудников музея, а также два волонтера, занимающиеся реставрацией военной техники, планируют построить новый огромный музейный комплекс.

Планы построить такой комплекс подтвердил и один из подрядчиков минобороны, который имел отношение к возведению других объектов в парке "Патриот". Но он пока не знает, объявлялся ли конкурс на строительство или проект музея.

В распоряжении Би-би-си есть три презентации проектов музея. Официально минобороны не подтвердило их подлинность, но сами презентации получены из разных не связанных между собой источников и на разных носителях.

На одной из презентаций были представлены несколько эскизов будущего здания, а на двух других - более подробный план целого музейного комплекса, состоящего из двух зданий и большого парка вокруг них.

Все эскизы предполагают, что новое здание будет в форме огромной голубой звезды, лежащей на земле посредине парка. Различаются лишь некоторые детали - например, форма самой звезды или остекление здания.

Автор фото, Nikolay Domnin/YouTube

В парке "Патриот" на месте, обозначенном в презентации, действительно идет строительство, убедился корреспондент Би-би-си, побывавший в Кубинке. Там работают несколько экскаваторов, а по строительной дороге к нему подъезжают самосвалы. Но близко подойти к стройплощадке оказалось невозможным из-за охраны.

Помимо самого здания музея все проекты включают в себя выставочную площадку, полигоны для демонстрации военной техники и другие здания. В одной из презентаций также отмечены зоопарк с пешеходной эстакадой над ним, ипподром, площадка-амфитеатр для театральных представлений.

Автор фото, Nikolay Domnin/YouTube

"Главное - никто не понимает, зачем это всё. Там не музей будет строиться, а такой развлекательный центр. Типа "Диснейленда" военного. А зачем там наш музей, никто не знает. Может, там и нужен центр такой, но зачем наш музей грабить - непонятно", - сказал один из сотрудников музея. Он попросил об анонимности, так как не авторизован общаться с прессой.

Сотрудники музея выступают против переезда. Они считают, что он может нанести вред фондам, которые будут переведены в новое здание. Кроме того, они опасаются, что на новом месте не будут созданы все необходимые условия для правильного хранения.

Автор фото, Nikolay Domnin/YouTube

И Музей вооруженных сил, и парк "Патриот" принадлежат министерству обороны России, однако музей вместе с храмом Вооруженных сил (который формально является его филиалом) принадлежат главному политическому управлению вооруженных сил, созданному в 2018 году, а "Патриот" - главному управлению боевой подготовки.

Речь идет не о передаче фондов музея армии в парк "Патриот", а о переносе самого музея на территорию поблизости с парком.

Объединение музеев и санкция президента

Министр обороны Сергей Шойгу еще в июле 2015 года говорил о планах "сосредоточить все музеи министерства обороны и вооруженных сил, за исключением Центрального военно-морского музея", в тогда еще строящемся парке "Патриот".

В конце ноября 2020 года появилась информация о том, что Шойгу якобы написал письмо на имя президента России Владимира Путина с просьбой разрешить перенос музея и получил положительный ответ, рассказали Би-би-си два сотрудника музея. Причем один собеседников утверждает, что лично видел письмо. В конце февраля, по их словам, в музее вновь заговорили о планах переезда.

Самый главный экспонат музея - Знамя Победы, которое было поднято над Рейхстагом в мае 1945 года. Знамя - особый экспонат, место хранения которого определяет президент страны. В любом случае перенос фондов музея, если они будут включать в себя знамя, потребует санкции президента.

Русская служба Би-би-си направила запрос пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову о том, получил ли Путин письмо от Шойгу по вопросу переезда музея, а также каково мнение президента на этот счет.

Руководитель группы волонтеров, которые реставрируют в ЦМВС военную технику, Андрей Карпов рассказал, что сейчас, судя по разговорам в музейной среде, окончательного решения о переводе ЦМВС в новое здание в Парке "Патриот" пока не принято.

Но он считает, что музей смогут открыть, например, к 80-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. "Учитывая любовь в нашей стране к "датским" посиделкам, то очередная "датская" посиделка у нас в 2025 году. То есть через четыре года там должен быть город-сад. По мне так это крайняя дата к которой они должны это сделать", - говорит Карпов.

Дочь маршала Советского Союза Ивана Конева Наталья, активно участвующая в жизни музея, тоже говорит, что вопрос о переносе ЦМВС еще окончательно не решен.

Автор фото, Nikolay Domnin/YouTube

Она считает, что сама идея сделать новый, современный музей с применением последних технологий не так уж и плоха. "Новое здание предполагает другой формат и другое наполнение, потому что это будет связано с современными средствами представления материалов, как это делается в продвинутых современных музеях", - говорит Конева. По ее мнению, туда можно было бы отправить некоторую часть экспонатов из запасников ЦМВС, например, живопись и скульптуры.

Вместе с тем, считает Наталья Конева, старый музей также надо сохранить, и особенно ценные экспонаты, которые связаны именно с этим зданием, должны остаться в нем. Речь идет не только о Знамени Победы, но и об уникальных личных вещах военачальников, различных артефактах, связанных с боевыми действиями.

Стройка голубой звезды

В презентациях все варианты нового здания располагаются в одном месте - в нескольких сотнях метров от главного храма вооруженных сил. Как раз там, где сейчас, по наблюдениям корреспондента Би-би-си, идет стройка.

Один из вариантов более подробно описывает организацию пространства вокруг музея. Согласно ему, в едином ансамбле с Храмом и музеем будет также построено куполообразное здание Пантеона, в котором, как говорится в презентации, "будет доступна единая база данных всех ярких исторических личностей, оставшиеся в памяти поколений, и благодаря которым сформировались история и современность нашей страны".

Автор фото, Nikolay Domnin/YouTube

Композиционно храм, пантеон и некое третье строение, которое в презентации никак не обозначается, образуют равносторонний треугольник с основанием вдоль Минского шоссе, а музей окажется в его центре.

"Величайшие архитектурные сооружения в мире построены по правилу Золотого сечения, стремясь к соразмерности, соподчиненности, уравновешенности элементов композиции и её системности. Главный храм Вооружённых Сил России и музейный комплекс «Дорога Памяти» также построены по этому закону. Дальнейшее развитие территории парка "Патриот" по принципам Золотого сечения задает правила для проектирования Главного музея Вооруженных Сил", - говорится в видеопрезентации.

На одной из презентаций здание музея в форме звезды чуть приподнято одним лучом над землей. Звезда будет голубого цвета, на остальных презентациях здание музея также выполнено в форме звезды разных оттенков голубого и зеленого.

Вокруг главного здания в плане размещены четыре павильона, посвященные сухопутным войскам, военно-морскому флоту, воздушно-космическим силам и ракетным войскам стратегического назначения.

Автор фото, Nikolay Domnin/YouTube

Композицию из комплекса музея и Пантеона планируется объединить парком, разбитым в виде лавровых веток, обрамляющих здание-звезду.

На некоторых кадрах видеоролика видны памятники, расположенные на территории комплекса - военнослужащим войска польского, летчикам морской авиации (в композиции памятника есть американский гидросамолет Consolidated PBY Catalina), танкистам.

Еще на одном заметна площадь, уставленная, с одной стороны бронетехникой, с другой - большими бассейнами с военными кораблями. Среди кораблей нет больших - самый крупный среди них напоминает небольшой тральщик или сторожевой корабль.

Судя по презентации, комплекс будет включать обширные рекреационные зоны, зимой перед одним из фасадов будет действовать каток.

Кроме того, на территории комплекса на одной из презентаций отмечены зоопарк с пешеходной эстакадой над ним, ипподром, площадка-амфитеатр для театральных представлений.

Две видеопрезентации были опубликованы на YouTube с доступом по прямой ссылке. Одна из них оставалась доступной накануне публикации этого материала, но после его выхода уже оказалась недоступной. Вторая была удалена после того, как Русская служба Би-би-си обратилась с просьбой о комментарии к человеку, чье имя совпадало с именем автора YouTube-канала. Этот человек профессионально занимается компьютерной графикой. Копии презентаций имеются в редакции Русской службы Би-би-си.

В руководстве музея комментировать информацию о возможности переезда музея отказались, рекомендовав обратиться в пресс-службу минобороны.

Русская служба Би-би-си обратилась в пресс-службу министерства обороны с официальным запросом, в котором попросила подтвердить или опровергнуть планы по строительству нового музейного комплекса рядом с Главным храмом вооруженных сил, а также о переводе, частично или полностью, фондов ЦМВС в этот комплекс.

Можно ли перевезти музей?

Сотрудники ЦМВС, с которыми поговорила Русская служба Би-би-си, считают, что переезд, если все же будет принято это решение, может пагубно сказаться на сохранности фондов.

Они опасаются, что часть экспонатов будет утрачена, другая может испортиться из-за ненадлежащих условий хранения на новом месте. Кроме того, они полагают, что многие экспонаты и не годятся для комплекса, который представлен на презентациях.

Подпись к фото, На площадке, которая указана на презентациях как место будущего музея, идет стройка

"Экспозиция сейчас уникальная, подлинная. Люди идут сюда смотреть на подлинники. Хотите развлекательный центр строить - стройте. В интернете гуляют ролики того, что собираются построить. Собираются построить колоссальное сооружение. Там будет все мигать, качаться, интерактивное все, игрушка короче, которая с подлинными, уникальными, историческими реликвиями не сочетается никак. Ради бога, пусть строят. Но не ломайте здесь", - сказал сотрудник, также попросивший не раскрывать его имя.

В музее также есть много уникальных машин, которые как экспонаты существуют в единичном экземпляре, например, танки КВ-2 или Т-38. Кроме того, там находятся летательные аппараты - самолеты и вертолеты, артиллерийские и ракетные системы, включая баллистические ракеты, есть даже бронекатер и бронепоезд.

Военная техника, выставленная на улице рядом с музеем, сейчас ничем не защищена и уже пострадала от осадков. Ее реставрацией занимаются волонтеры, которые рассказали, что некоторые образцы уже практически невозможно перевезти - они могут развалиться при погрузке.

Автор фото, Valery Sharifulin/TASS Подпись к фото, Волонтеры жалуются, что на новом месте с танками обращаются подчас очень грубо, даже поджигают во время публичных мероприятий

Осенью многие волонтеры и работники музея сочли, что техника из ЦМВС может быть перевезена не в новый музей возле Главного храма вооруженных сил, а в сам парк "Патриот", который относится к другому департаменту минобороны, и в котором уже находятся экспонаты из танкового музея в "Кубинке". В нем есть ангары, в которых поддерживается микроклимат и в которых техника будет защищена от непогоды.

Однако сейчас они опасаются, что вместо этого с ней поступят так, как показано на одной из презентаций - установят на улице перед музеем. Мало того, что условия хранения старых военных машин не изменятся, они ещё и подвергнутся перевозке, которая опасна для столь старых и хрупких экспонатов.

Руководитель волонтеров ЦМВС Андрей Карпов приводит пример того, как сейчас обращаются со старой военной техникой на новом месте: некоторые исторические машины уже стоят перед храмом под открытым небом в инсталляции "Поле Победы", где иногда их поджигают во время публичных мероприятий.

"Там стоит немецкая пушка, которая является переделкой нашей, наша пушка Ф-22 была захвачена немцами во время войны и они массово их применяли. Эту пушку привезла экспедиция Русского географического общества. Она у нас в стране единична. И столь ценный экспонат с большой историей - жечь на потеху публике!" - рассказывает он.

Подпись к фото, Перед главным храмом Вооруженных сил находится инсталляция "Поле Победы", на которой установлено несколько исторических танков. Среди них - танк с надписью "Кантемировец"

Другая историческая реликвия - танк с надписью "Кантемировец", который прошел войну и участвовал в одном из послевоенных парадов на Красной площади. Танк долгое время стоял на постаменте в расположении Кантемировской дивизии, но потом исчез и появился на полевой инсталляции возле храма.

Волонтеры также опасаются, что транспортировать технику будут не специалисты по перевозке особо хрупких грузов, а люди, не имевшие опыта с такого рода работой, возможно, обычные военнослужащие без соответствующей подготовки.

По словам одного из них, среди самых хрупкие экспонаты музея - бронекатер и баллистические ракеты, которые уже сильно пострадали от ржавчины, и просто "сложатся", если их попытаются поднять и погрузить на машины.

Сотрудники также считают, что музей просто не будет привлекательным для посетителей, если он будет располагаться в полутора-двух часах езды на машине от Москвы. Они считают, что в центре Москвы он привлекает больше людей, которым просто легче до него добираться.