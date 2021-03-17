Ученые: на Марсе могут быть гигантские запасы воды, заключенной в минералы

Пол Ринкон

Научный корреспондент Би-би-си

Автор фото, NASA/JPL-Caltech/MSSS Подпись к фото, Марсоход "Кьюриосити", начавший работу на красной планете еще в 2012 оду обаружил в районе кратера Гейл большие запасы гидратированных минералов

Загадка исчезновения воды с поверхности Марса (а полтора миллиарда лет назад она там точно была, и в больших количествах) давно занимает ученых, и похоже, что они нашли ответ: она оказалась запертой в поверхностном слое почвы в виде минералов.

Об этом было заявлено на 52-й Лунно-планетной научной конференции.

В ходе замеров, проведенных с помощью марсоходов и орбитального зонда, исследователи собрали достаточно информации, чтобы смоделировать на компьютере, как со временем планета лишилась всей воды в жидком виде.

Модель показала, что более 4 млрд лет назад молодой Марс был куда более теплым и влажным и, возможно, обладал куда более плотной атмосферой. Там текли крупные реки, прорезавшие глубокие русла в скалах и заполнявшие кратеры.

Когда-то вся поверхность Марса могла быть покрыта водой, и глубина этого океана могла достигать от 100 метров до километра, но около миллиарда лет назад климат там резко изменился, и красная планета стала такой, какой мы видим ее сейчас - холодной и пустынной.

"Мы давно уже знаем, что в ранний период своего существования Марс был влажной планетой, но непонятно было, куда девалась вся эта вода, - рассказал в интервью Би-би-си сотрудник лондонского Музея естествознания, специалист по планетам доктор Питер Гриндрод. - Изучая атмосферу Марса, мы выяснили, что по крайней мере часть этой воды испарилась в космос, а отложения льда на поверхности или сразу под ней свидетельствуют о том, что часть воды замерзла".

Сбежавшая вода

Земля обладает магнитным полем, или магнитосферой, которая не дает атмосфере улетучиться в космос. У Марса магнитное поле слабое, и, видимо, оно не могло удержать воду.

Однако скорость, с которой сегодня водород, составляющая часть воды, улетучивается из атмосферы Марса, свидетельствует о том, что история марсианских океанов куда сложнее.

Если принять за данность, что сегодня водород улетучивается с такой же скоростью, как и в прошлом, то, по словам соавтора исследования Евы Линган Шеллер из Калифорнийского технологического института в Пасадене, Марс таким путем потерял бы совсем немного воды.

Иными словами, большая часть воды должна была деваться куда-то еще.

Автор фото, NASA/JPL/JHUAPL/MSSS/BROWN UNIVERSITY Подпись к фото, Марсоход НАСА "Пересеверанс" исследует дельту давно пересохшей реки

Куда-то еще - это, если верить компьютерной модели, означает, что от 33% до 90% воды должно было превратиться в так называемые гидратированные минералы, залегающие в марсианской коре. Вода содержится в их кристаллической структуре.

"Изучая данные, полученные в ходе марсианских миссий, мы поняли, что мы не редко, а очень даже часто находим свидетельства трансформации воды, - поясняет соавтор Евы, профессор того же Калифорнийского института Бетани Эльман. - При видоизменении коры она забирает воду в жидком виде и связывает ее в минералы".

Авторы исследования предположили, что Марс потерял большую часть жидкой воды в период от 4,1 до 3,7 млрд лет назад - в исторический промежуток, известный как Нойский период, для которого были характерны интенсивная метеоритно-астероидная бомбардировка и обилие поверхностных вод.

Климатические изменения на Марсе

"Главной первоначальной целью исследования Марса бы поиск воды, поскольку она играет ключевую роль в геологии, климате и самом зарождении жизни", - поясняет доктор Майкл Мейер, который возглавляет научную программу НАСА по изучению Марса.

"Результаты нового исследования говорят о том, что очень много воды, возможно, большая ее часть была связана в марсианских минералах, - добавляет доктор Гриндрод. - В результате процесса гидратации (образования стойких соединений воды с растворенными в ней веществами) связанными таким образом могли оказаться огромные объемы воды, вплоть до слоя километровой глубины, покрывающего всю планету".

"Хотя большая часть воды в жидком виде скорее всего исчезла с Марса через полтора миллиарда лет после формирования планеты, мы и сегодня можем наблюдать присутствие на поверхности гидратированных минералов в таких областях Марса как кратер Езеро, где сейчас работает марсоход "Персеверанс", - говорит ученый.