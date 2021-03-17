Борис Джонсон назначил Россию "угрозой" Британии, а Китай - "вызовом". Его критикуют за мягкость

Юри Вендик

Русская служба Би-би-си

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Во время визита в Москву в декабре 2017 года Борис Джонсон, тогда министр иностранных дел, говорил о любви к русской культуре и народу России - но не к российской политике. Примерно то же говорится и в новой концепции внешней политики Британии

В новой концепции внешней и оборонной политики Британии, которую правительство Бориса Джонсона обнародовало во вторник, Россия названа "самой серьезной угрозой" безопасности Британии в Европе, а Китай - "системным вызовом". Часть британских политиков, в том числе однопартийцев Джонсона, а также эксперты критикуют концепцию за невнятность в отношении Москвы и мягкость в отношении Китая.

Новую концепцию внешней и оборонной политики в первые 10 лет после брексита (полное название документа: "Глобальная Британия в эпоху соперничества. Интегрированный обзор политики в области безопасности, обороны, развития и иностранных дел") правительство Бориса Джонсона анонсировало как самый основательный пересмотр внешней политики за все десятилетия после холодной войны.

Внимание британских политиков, экспертов и прессы в новой концепции привлекли прежде всего не российское и не китайское направления, а два главных, на их взгляд, новшества: смещение фокуса на Индо-Тихоокеанский регион и заявление о намерении на 40% увеличить число британских ядерных боеголовок.

Но и о России с Китаем все же говорят - прежде всего те, кто ими занимается.

Антипутинский консенсус

Поиск по тексту концепции дает 14 упоминаний России. При этом во всех случаях речь идет о борьбе с исходящими от Москвы угрозами - в отличие от Китая, с которым Британия намерена и соперничать в политике, и сотрудничать в экономике.

Никто из заметных политиков и аналитиков в Британии не подвергает сомнению сам тезис о том, что путинская Россия - это угроза, с которой нужно бороться. Зато некоторые сомневаются в том, что правительство Джонсона понимает, как надо бороться.

Автор фото, Chris Brunskill Ltd/Getty Images Подпись к фото, Владельца клуба "Челси" Романа Абрамовича, которого многие считают близким к Кремлю "олигархом", три года назад лишили вида на жительство в Британии. Но к более серьезной борьбе с "деньгами Кремля" Лондон не готов, сетуют эксперты по России

Все, что сказано в концепции о России, - это скорей описание и анализ, чем обстоятельный план действий, считает эксперт по России, научный сотрудник аналитического института Henry Jackson Society Джейд Макглинн.

По мнению доктора Макглинн, обозначенные в концепции пунктиром планы правительства бороться с российской политикой устарели и недостаточны.

Правительство обещает "сдерживать гибридные угрозы" - но сдерживать их, по словам эксперта по России, уже поздно, гибридная война идет уже много лет, пора научиться отвечать на них и предугадывать повороты в тактике и стратегии противника.

Правительство обещает защищать граждан от fake news (дезинформации) - но кремлевская пропаганда, считает Макглинн, не столько прибегает к прямой лжи, сколько раздувает реально существующие в обществе разногласия - и надо прежде всего заняться разрешением этих проблем.

Всерьез бороться с "грязными" российскими деньгами и деньгами близких к Кремлю магнатов Лондон, по мнению эксперта, по-прежнему не готов: в концепции, посчитала Макглинн, есть 11 упоминаний этой проблемы, но лишь одно неубедительное предложение о мерах борьбы с ней.

Не зная русского

Главное же, с точки зрения доктора Макглинн - в правительственных структурах сильно не хватает знатоков России.

"Для нашей обороны очень важно понимать Россию, но правительство ничего не делает для того, чтобы повысить уровень знаний в этой области внутри власти и вне ее [...]; многие из тех, кто занимается реакцией правительства на российскую угрозу, не знают ни слова по-русски и не являются специалистами по России [...]. В российской же системе работают опытные специалисты с беглым английским, хорошо знающие нашу культуру и историю, посвятившие жизнь подрыву нашей системы и ценностей. Как мы можем адекватно бороться с нацией, которая настолько лучше понимает нас, чем мы - ее? И почему в обзоре даже не ставится этот вопрос?" - заключает доктор Макглинн.

Институт Henry Jackson Society, где сотрудничает Джейд Макглинн, считается близким к тори, а опубликовала доктор Макглинн свои размышления в журнале консерваторов Spectator, главным редактором которого в свое время был Борис Джонсон.

Сложное отношение к Китаю

В первых рядах критиков "китайского направления" в концепции - тоже люди из лагеря консерваторов.

В отличие от России, Китай правительство Британии признает экономической силой, с которой нельзя не сотрудничать.

"Мы будем инвестировать в наши ориентированные на Китай силы, развивать понимание Китая и китайского народа и повышать нашу способность отвечать на системный вызов, который Китай представляет собой для безопасности, процветания и ценностей - как наших, так и наших союзников и партнеров. Мы продолжим поддерживать позитивные торгово-инвестиционные отношения с Китаем, защищая в то же время нашу национальную безопасность и наши ценности", - говорится в новой концепции внешней политики Британии.

Председатель комитета по международным делам Палаты общин и член парламентской Группы по изучению Китая Том Тугендхат считает, что так расставлять приоритеты и называть путинскую Россию "угрозой", а Китай Си Цзиньпина - всего лишь "системным вызовом" - неверно именно потому, что Китай несравнимо сильнее и опаснее России.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Штаб-квартира GCHQ - электронной разведки Британии в Челтенеме на западе Англии. В новой концепции правительство обещает создать целую систему борьбы с киберугрозами, в том числе со стороны России

"Силу России в последние десятилетия подточило воровство и грубое поведение на международной арене, тогда как сила Китая только росла", - сказал Тугендхат журналистам.

Глава комитета Палаты общин по обороне, консерватор Тобайяс Элвуд заявил, что ожидал от Джонсона новой Фултонской речи в отношении Китая, но премьер его разочаровал.

"Тогда [в речи в американском Фултоне в 1946 году] Черчилль объявил всему миру, какую опасность представляет Советский Союз, и сказал, что в Европе создан железные занавес. И я надеялся, что мы услышим то же самое от этого премьер-министра: что он скажет, что Китай - это геостратегическая, долгосрочная угроза. Но мы этого не услышали", - сказал депутат Элвуд в эфире телекомпании Sky.

Отношения Великобритании с Китаем особенно обострились из-за подавления гражданских свобод в бывшей британской колонии Гонконге, при передаче которой больше 20 лет назад Пекин обещал сохранять модель "одно государство - две системы" в течение полувека. Лондон также критикует политику китайских властей в отношении уйгуров в Синьцзяне.

Гонконг и Синьцзян много раз упоминались в дебатах с премьер-министром во вторник в Палате общин по случаю публикации новой концепции (при этом почти никому из участников не удалось произнести слово "Синьцзян" сколько-нибудь близко к оригиналу).

Лейборист Крис Брайант, например, спросил премьера, почему Британия не объявляет происходящее в Синьцзяне геноцидом уйгуров и почему не вводит санкции против причастных к подавлению свобод в Гонконге.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, "Куин Элизабет" - относительно новый и единственный британский авианосец - в этом году пойдет в поход в Индийский и Тихий океаны. Второй такой же строится.

Борис Джонсон ответил в том духе, что Британия и так делает достаточно много: ясно заявляет о своей позиции по уйгурам и ввела упрощенный порядок получения британского гражданства для жителей Гонконга.

Больше всего внимания британских комментаторов в новой концепции привлекли не Китай и Россия, а заявления об увеличении числа ядерных боеголовок и об активном развитии отношений со странами Индо-Тихоокеанского региона.

Британское правительство решило, сославшись на рост числа "технологических и концептуальных угроз" в мире, официально повысить предельное число имеющихся у страны ядерных боеголовок со 180 до 260.

Поворот на восток после брексита

Что касается развития отношений с Индией и другими соседями Китая по гигантскому Индо-Тихоокеанскому региону, то правительство Бориса Джонсона объявило о нем как о части новой внешней и внешнеторговой политики после брексита.

"Выйдя из Европейского союза, Соединенное Королевство открыло новую главу в своей истории. Мы будем открыты миру, свободны в выборе собственного пути, счастливы тем, что имеем друзей и партнеров по всему миру и имеем возможность строить новые, более глубокие отношения", - написал Борис Джонсон в предисловии к новой концепции внешней и оборонной политики.

В апреле Джонсон полетит строить эти новые отношения в Индию. Кроме того, в этом году в Индо-Тихоокеанский регион отправится единственный британский авианосец "Куин Элизабет" с кораблями сопровождения.