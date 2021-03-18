Прививка от Covid-19: мои побочные эффекты, откуда они и что они значат

Джеймс Галлахер

Корреспондент Би-би-си по вопросам науки и здравоохранения

час назад

Подпись к фото, Джеймс Галлахер на себе прочувствовал сильные побочные эффекты от прививки

Можно сказать, что я был на седьмом небе, когда настал мой черед получить прививку от Covid-19. Я писал о пандемии с самого начала, еще тогда, когда число зараженных ограничивалось несколькими десятками жителей Уханя, когда рассказывал о том, как разные страны пытались наперегонки разработать свою вакцину.

Поэтому, когда настал мой черед закатать рукав во врачебном кабинете, я чувствовал себя как марафонец, добравшийся наконец до финиша.

Но, и я буду с вами предельно откровенен, вакцина с легкостью положила меня на обе лопатки. Скажу сразу, что даже если бы я заранее знал, как мне будет плохо, я бы все равно сделал прививку. Уж лучше побочные эффекты, нежели ковид или еще год карантина. Или, что гораздо страшнее, повышенный шанс заразить кого-то из родных и близких.

Первую дозу вакцины AstraZeneca мне вкололи в 9.30 утра. К вечеру мое самочувствие ухудшилось до такой степени, что последующие три дня я с огромным трудом выбирался из постели.

Самыми неприятными симптомами были мигрень и рвота, к которым добавились боль во всем теле, сильный озноб и полное отсутствие каких бы то ни было сил.

Разумеется, прикованный к одру болезни я скорбно вопрошал: "Почему я?"

Оправившись, я задался вопросом: почему для кого-то прививка проходит бесследно, а кому-то, как мне, приходится страдать и мучиться? И означают ли эти страдания, что моя иммунная система выработала супер сильную защиту от вируса? И вот что мне удалось выяснить.

Откуда берутся побочные эффекты?

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В Британии работает множество больших и малых центров вакцинации, для которых используются самые разные помещения. Этот центр, например, оккупировал один из клубов регби

Любая вакцина, в том числе и от Covid-19, занимается тем, что дурит наш организм, заставляя его думать, что он сражается с настоящим коронавирусом. Обманутый организм включает иммунную систему, приказывая ей срочно начать борьбу с очередной инфекцией.

Первым делом вам могут грозить не слишком приятные ощущения конкретно в месте укола: допустим, это небольшая припухлость и не слишком сильная боль, что означает, что ваша иммунная система стала набирать обороты.

Дальнейшие эффекты могут уже распространиться на все остальные части тела, вызывая гриппозные симптомы, в том числе повышенную температуру, озноб и тошноту.

Профессор иммунологии из Эдинбургского университета Эленор Райли сказала мне, что все эти ощущения вызваны реакцией на воспалительные процессы.

Вакцина - это своего рода биохимическая пожарная тревога, которая дует во все трубы и звонит во все колокола, сообщая нам о том, что в организме что-то не так.

"Вакцина мобилизует иммунную систему, которая отправляет свои клетки непосредственно к месту укола, чтобы они на месте разобрались, что же там происходит", - говорит профессор Райли.

Вот эти-то самые клетки и вызывают болезненные симптомы.

Почему у кого-то сильные побочные эффекты, а у кого-то нет?

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Профессор Эндрю Полларж свою прививку тоже получил.

Почему у кого-то сильные побочные эффекты, а у кого-то нет?

Хотя механизм воздействия вакцины на организм всегда один и тот же, сила побочных эффектов очень сильно варьируется.

Кто-то вообще ничего не заметит, кто-то может впасть в сонливость, но не настолько сильную, чтобы нельзя было работать, ну а кому-то придется пересидеть (вернее, перележать) это дело в постели.

"Джеймс, - сказал мне профессор Эндрю Поллард, возглавлявший клинические испытания вакцины AstraZeneca, - самым важным фактором в твоем случае является возраст. Чем старше человек, тем легче он переносит прививку. У тех, кому за 70, побочных эффектов практически нет вообще". Мне, кстати, за 30.

Допустим. Но почему тогда побочные эффекты разнятся у людей одного возраста? Профессор Райли считает, что в основе широкого спектра побочных эффектов лежит огромное генетическое разнообразие наших иммунных систем.

"Это значит, что чья-то иммунная система склонна нестись на всех порах и реагировать на раздражители гораздо агрессивнее. Люди, у которых, как и у тебя, побочные эффекты превращаются в реалистичное подобие гриппа, являются счастливыми обладателями организма, склонного к слишком быстрой и сильной реакции. Не исключено, что ты входишь в группу тех, у кого грипп и простуда тоже протекают особенно тяжело".

Кроме того, у иммунной системы хорошая память, и если ей ранее приходилось бороться с каким-то другим коронавирусом, то она уже знает, что делать, и стреляет сразу изо всех стволов.

Означает ли моя реакция на прививку более сильную защиту?

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Центром вакцинации стал и собор в Солсбери

Я надеялся, несколько эгоистично, что мои сильные побочные эффекты означают и более сильную, а следовательно и более полезную реакцию иммунной системы. И да, в прошлом были прецеденты, когда прослеживалась именно такая связь. Как отметил профессор Поллард: "Такие примеры есть. Например, во время эпидемии гриппа в 2009 году сильные побочные эффекты означали и более сильную иммунную реакцию".

Но вот с ковидной вакциной этот номер не проходит: есть ли у вас побочные эффекты, или нет, но все получают примерно одинаковое количество антител. Пожилые люди, для которых вакцинация проходит практически без каких бы то ни было неприятных ощущений, получают точно такую же защиту, как и те, кого прививка укладывает в постель.

Объяснить этот феномен можно, если рассмотреть, как взаимодействуют две части иммунной системы.

Первая - это, так называемый, врожденный иммунитет, способность организма обезвреживать непрошенных гостей даже в том случае, если они ему раньше не попадались. Вторая - иммунитет приобретенный, при котором наше тело сначала учится как бороться с конкретной опасностью, а потом это запоминает.

Иммунная система синтезирует особые В-лимфоциты, которые производят антитела для поиска и последующего уничтожения вирусов, также, как и Т-лимфоциты, они же Т-клетки, которые атакуют любую часть нашего собственного тела, пораженную инфекцией.

Профессор Райли объясняет, что варьирующимся фактором является именно врожденный иммунитет, который зависит от возраста, а также отличается у разных людей. Он и определяет силу побочных эффектов.

"Чтобы разбудить приобретенный иммунитет, и получить полный набор В- и Т-лимфоцитов, требуется очень незначительное вмешательство врожденного иммунитета, который у всех разный", - говорит он.

Будет ли мне так же плохо и после второй прививки?

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Премьер-министр Борис Джонсон тоже активно включился в агитацию за необходимость прививок. Впрочем, сомневающихся и отказывающихся в Британии довольно мало

Совершенно логично предположить, что, если мой первый опыт был насколько неприятным, то на горизонте маячит вторая порция таких же удовольствий. Но меня уверили, что это будет совсем не так страшно.

"Вторая доза будет совершенно безобидной, успокоил меня профессор Поллард. - Она вовсе не такая сильная, как первая". Но это касается только разработанной в Оксфорде вакцины Astra-Zenica.

Поллард предупредил, что, по некоторым данным, вторая доза вакцины Pfizer может вызвать несколько более сильные побочные эффекты, чем доза первая.

А надо ли вообще обсуждать побочные эффекты?

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, На всякий случай британских граждан после прививки просят подождать 15 минут, чтобы удостовериться, что они будут чувствовать себя достаточно хорошо, чтобы благополучно добраться до дома. На знаке надпись: "Место, где можно прийти в себя после вакцинации"

Новостные бюллетени полны разговоров о том, что у очень небольшого числа людей разработанная в Британии вакцина может вызвать образование тромбов.

Еще до начала широкомасштабной программы вакцинации я говорил о том, насколько опасно делать скоропалительные выводы о том, что проблемы, случившиеся после прививки, ею же и вызваны.

Европейское агентство лекарственных средств уже подтвердило: нет никаких показателей, что вакцинация вызывает образование тромбов.

Но другие побочные эффекты есть, и они вполне реальны. По словам того же Полларда, о них следует говорить открыто и честно.