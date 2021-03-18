"Ближе к аудитории". Би-би-си переводит часть своих подразделений за пределы Лондона
Руководство Би-би-си объявило о намерении перевести свои некоторые ключевые подразделения и программы за пределы Лондона, что позволит корпорации лучше отражать всю Великобританию в целом.
Би-би-си претерпевает самую масштабную трансформацию за последние десятилетия, которую обещал новый глава корпорации Тим Дэйви, занявший эту должность в июне прошлого года.
Би-би-си вот уже почти сто лет является важнейшей частью британской культуры и демократии, отметил он.
"Наша миссия состоит в том, чтобы создавать контент для всего Соединенного Королевства, чтобы каждая семья в стране извлекала для себя пользу, - заявил Дэйви. - Наше решение позволит нам стать ближе к аудитории, создать рабочие места, инвестировать и развивать новые таланты".
У Би-би-си и сейчас есть десятки студий и корпунктов по всей стране, но все главные редакции сосредоточены в Лондоне.
По мнению главы корпорации, в последние годы Би-би-си столкнулась с рядом трудностей, что сделало очевидной необходимость перемен.
В 2011 году Би-би-си потратила миллионы фунтов стерлингов на частичный перевод производства из Лондона в Солфорд, графство Манчестер. Сейчас переезд планируется сразу в четыре города - снова в Солфорд, а также в Бирмингем, Кардифф (в Уэльсе) и Лидс. Также будет проведена реструктуризация офиса в Белфасте (Северная Ирландия).
Планируется уделять больше внимания созданию программ для региональных аудиторий. Некоторые самые популярные радиопрограммы, которые раньше выходили в эфир только из Лондона, теперь будут вестись из студий в разных районах страны.
Около ста новых корреспондентов будут базироваться в городах, где раньше не было телевизионных корпунктов.
"Люди должны чувствовать, что мы становимся ближе к ним", - считает Тим Дэйви.
Руководство осознает, что для сотен сотрудников корпорации в Лондоне это решение может иметь серьезные последствия.
"Мы понимаем, что речь идет о насущных вопросах для каждого человека: жилье, школы, в которые ходят дети, налаженная жизнь. Мы будем проводить консультации с каждым, у кого есть вопросы. Время есть, первый этап переезда не начнется раньше сентября 2022 года, что дает больше года для принятия решения", - сказала на совещании менеджеров Би-би-си глава отдела кадров корпорации Кёрсти Ли.
Главное
Подкаст
Что это было?
Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. Никаких ненужных подробностей и передергиваний - только факты и взвешенная аналитика.
эпизоды