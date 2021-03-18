"Ближе к аудитории". Би-би-си переводит часть своих подразделений за пределы Лондона

12 минут назад

Автор фото, Getty Images

Руководство Би-би-си объявило о намерении перевести свои некоторые ключевые подразделения и программы за пределы Лондона, что позволит корпорации лучше отражать всю Великобританию в целом.

Би-би-си претерпевает самую масштабную трансформацию за последние десятилетия, которую обещал новый глава корпорации Тим Дэйви, занявший эту должность в июне прошлого года.

Би-би-си вот уже почти сто лет является важнейшей частью британской культуры и демократии, отметил он.

"Наша миссия состоит в том, чтобы создавать контент для всего Соединенного Королевства, чтобы каждая семья в стране извлекала для себя пользу, - заявил Дэйви. - Наше решение позволит нам стать ближе к аудитории, создать рабочие места, инвестировать и развивать новые таланты".

У Би-би-си и сейчас есть десятки студий и корпунктов по всей стране, но все главные редакции сосредоточены в Лондоне.

По мнению главы корпорации, в последние годы Би-би-си столкнулась с рядом трудностей, что сделало очевидной необходимость перемен.

В 2011 году Би-би-си потратила миллионы фунтов стерлингов на частичный перевод производства из Лондона в Солфорд, графство Манчестер. Сейчас переезд планируется сразу в четыре города - снова в Солфорд, а также в Бирмингем, Кардифф (в Уэльсе) и Лидс. Также будет проведена реструктуризация офиса в Белфасте (Северная Ирландия).

Планируется уделять больше внимания созданию программ для региональных аудиторий. Некоторые самые популярные радиопрограммы, которые раньше выходили в эфир только из Лондона, теперь будут вестись из студий в разных районах страны.

Около ста новых корреспондентов будут базироваться в городах, где раньше не было телевизионных корпунктов.

"Люди должны чувствовать, что мы становимся ближе к ним", - считает Тим Дэйви.

Руководство осознает, что для сотен сотрудников корпорации в Лондоне это решение может иметь серьезные последствия.