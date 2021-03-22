Гонка за лунные ресурсы началась. Кто и как пишет правила игры?

Николай Воронин

Корреспондент по вопросам науки

53 минуты назад

Автор фото, NASA Подпись к фото, Примерно так представляют добычу ресурсов на Луне художники НАСА

Почти через полвека после того, как на Луну в последний раз ступала нога человека, мир, кажется, захлестнула вторая волна космической лихорадки: на этот раз на спутнике Земли планируется обосноваться всерьез и надолго.

Россия, США, Китай, Япония и другие страны (в том числе Евросоюз) уже в ближайшие 15-20 лет обещают построить на Луне постоянную инфраструктуру, необходимую для ее подробного изучения и добычи там полезных ископаемых.

Что добывать, правда, не очень понятно: пока что из всех теоритически представляющих интерес космических ресурсов ученым удалось подтвердить наличие на Луне разве что воды в замороженном виде. Впрочем, разработчиков амбициозных космических программ это не особо смущает: что-нибудь полезное наверняка найдется.

Учитывая, что международное законодательство запрещает странам делить Луну на части и объявлять их территорию своей собственностью, за ресурсы колонизаторам спутника, видимо, придется конкурировать между собой.

Как именно - непонятно. Очевидно, что необходимо установить какие-то правила поведения в космосе, которые стали бы общими для всех.

Первыми эту инициативу взяли на себя США - и в октябре прошлого года восемь стран (Австралия, Великобритания, Италия, Канада, Люксембург, ОАЭ, США и Япония) подписали разработанные НАСА "Соглашения Артемиды" (Artemis Accords), которые неофициально уже успели окрестить "Космической конституцией". Чуть позже к участникам Соглашений присоединились Бразилия и Украина.

Автор фото, NASA Подпись к фото, Россия не только основной партнер США на МКС: до недавнего времени почти 10 лет запуски Роскосмоса были единственным способом послать туда американских астронавтов

Документ формулирует самые общие принципы и носит рекомендательный характер, однако Россия - основной партнер США по международной космической станции (МКС) - наотрез отказалась подписывать Соглашения и вообще принимать участие в лунной программе НАСА "на вторых ролях". Москва заявила, что будет обживать Луну параллельно - на пару с Китаем.

Мировой консенсус не задался.

Кто ловит рыбу в мутной воде

Разработанный НАСА документ начали критиковать еще до публикации - когда стало понятно, что осваивать Луну американские власти намерены в формате двусторонних государственных соглашений (например, с Японией), а реализацию миссий фактически отдадут на откуп частным компаниям.

Автор фото, NASA Подпись к фото, Тестовый пуск корабля "Орион", который должен доставить астронавтов на Луну уже в 2024 году

Сначала были объявлены частные подрядчики для отправки на Луну пилотируемой миссии, потом - для разработки лунной станции "Гейтуэй" и так далее - вплоть до заключения четырех контрактов на покупку лунного грунта.

В октябре прошлого года журнал Science опубликовал открытое письмо канадских ученых под тревожным заголовком "Политика США ставит под угрозу безопасное освоение космоса". Написали его два профессора Университета Британской Колумбии: астроном Аарон Боули и политолог Майкл Байерс.

"НАСА покупает лунный грунт у коммерческого поставщика! - восторженно пишет глава НАСА Джим Брайденстайн. - Настало время внести определенность в правила добычи и продажи космических ресурсов"

Ученые выражали беспокойство, что космическая экспансия американцев, проводимая частными компаниями, может преследовать не столько научные, сколько бизнес-интересы - а это может привести к катастрофе.

Автор фото, NASA Подпись к фото, Луна может оказаться источником редких элементов, а запуск с лунной поверхности требует значительно меньше горючего из-за слабой гравитации

Развертывание на Луне масштабного промышленного производства может поставить крест на космической археологии, уничтожив уникальные образцы лунных пород, предупреждали авторы, а добыча чего бы то ни было в условиях слабой лунной гравитации рискует под завязку забить орбиту космическим мусором.

Это не говоря уже о том, что договоры с частниками заключались на американской земле и по американским законам - а Луна не является собственностью США или их партнеров.

"Если США не намерены вести операции на Луне в рамках национального законодательства, то зачем НАСА покупать лунный реголит, добытый частным подрядчиком? - спрашивает профессор Боули. - Исключительно ради создания прецедента - до того, как по этому вопросу будет достигнута международная договоренность".

Освоение лунных (или любых других внеземных) ресурсов возможно только после широкого всестороннего обсуждения, настаивают ученые. Принципы поведения в космосе должны быть приняты на самом высоком международном уровне и учитывать интересы всех стран. А навязывать любые правила в одностороннем порядке недопустимо - какими бы благими соображениями ни руководствовались их авторы.

"Мы не встаем ни на чью сторону, - подчеркивает профессор Байерс, - мы просто призываем договориться. [Покинувший пост два месяца назад администратор НАСА Джим] Брайденстайн как-то сравнил освоение космоса с ловлей рыбы. Так вот мы напоминаем, что неконтролируемая ловля рыбы часто приводит к чрезмерному вылову и истощению ресурсов".

Автор фото, NASA Подпись к фото, "Артемида" глазами художников НАСА

Об опасности американского подхода предупреждает и Элис Горман, сопредседатель ассоциации космической промышленности Австралии и профессор Университета Флиндерса в Аделаиде. По ее словам, есть большая разница между освоением космоса всеми миром - при посредничестве ООН и других международных организаций - и путем сепаратных договоренностей отдельных стран друг с другом.

"США сейчас активно продвигают второй подход, а Россия не менее активно такой подход критикует, - объясняет она. - Да и мировое сообщество в целом, мне кажется, относится к идее освоения космоса посредством двусторонних соглашений довольно настороженно. Во всяком случае многие эксперты, с которыми я говорила на эту тему, сильно озабочены тем, что подход, учитывающий интересы всех стран, кажется, уходит в прошлое".

Дырявый закон

По словам экспертов, есть лишь один основополагающий международный документ, регулирующий деятельность человека на Луне, который признают все страны. Это Договор о космосе, принятый на собрании Генеральной ассамблеи ООН и вступивший в силу в 1967 году.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Подписание Договора о космосе в Лондоне (слева направо: посол СССР Михаил Смирновский, глава МИД Великобритании Майкл Стюарт, американский посол Дэвид Брюс)

Другими словами, единственный документ, на основе которого космические державы могут пытаться договориться между собой, был разработан больше полувека назад, когда об освоении лунных ресурсов думали разве что писатели-фантасты.

"Он как швейцарский сыр - с вот такими дырками, - смеется профессор международного права РУДН Аслан Абашидзе. - Так что это не только американская проблема".

Как отмечает Абашидзе, в документе прописаны лишь самые основные принципы - вроде недопущения размещения на орбите ядерных боеголовок и другого оружия массового поражения. Однако там отсутствуют юридические определения даже самых базовых понятий: в частности, не прописано, что именно понимается под словом "космос".

"Где кончается воздушное пространство и начинается космос? - разводит руками профессор Абашидзе - Это ведь очень важный вопрос: на воздушное пространство распространяется государственный суверенитет, а на космическое - уже нет".

Автор фото, NASA Подпись к фото, Так Луна выглядит с борта МКС

Тем не менее, как отмечает заместитель администратора НАСА по международным вопросам Майкл Голд, за прошедшие полвека документ, заложивший основу космического права, не потерял своей актуальности. И именно на его положениях основываются "Соглашения Артемиды".

"Договору, конечно, и правда уже за 50, но выглядит он максимум на 35, не больше", - шутит Голд.

Помимо ключевого положения о том, что космическое пространство можно использовать исключительно в мирных целях, документ 1967 года постановляет, что государства обладают равными правами на освоение космоса. Странам запрещается объявлять Луну или другие небесные тела своей собственностью, устанавливать над ними контроль ("путем оккупации или любым иным способом") и распространять на них свой суверенитет. Однако государства сохраняют контроль над объектами, которые сами запустили в космическое пространство, и берут ответственность за любой нанесенный такими запусками ущерб.

"Все эти принципы сегодня ничуть не менее важны, чем 50 лет назад, так что Договор о космосе остается важнейшим документом, - уверяет Майкл Голд. - В "Соглашениях Артемиды" мы лишь хотели уточнить кое-какие детали, а именно - какими правилами страны должны руководствоваться, проводя космические операции, чтобы не нарушать эти основные принципы.

Автор фото, NASA

Что предполагают "Соглашения Артемиды":

Никакого оружия : освоение космоса может вестись исключительно в мирных целях

Прозрачность : страны обязаны в полной мере информировать друг друга и всё мировое сообщество о своих действиях в космосе - как уже проводимых, так и планируемых

Технологическая совместимость : странам рекомендовано соблюдать единые стандарты при строительстве космического оборудования, чтобы системы были совместимы друг с другом (и при необходимости взаимозаменяемы)

Взаимопомощь : в случае любой аварии страны обязуются оказывать друг другу любую возможную помощь для спасения людей

Регистрация : общий реестр всех когда-либо запущенных в космос объектов позволит предотвратить возможность их столкновения

Доступ к информации : все данные, получаемые в ходе реализации программы "Артемида", должны выкладываться в публичный доступ

Охрана исторического наследия : страны обязуются оберегать от повреждения места, представляющие историческую ценность (например, место высадки на Луне первых людей)

Коллективная собственность и общая ответственность : ни одна страна или компания не обладает исключительным правом на добычу тех или иных ресурсов, ответственность за их добычу участники программы "Артемида" несут совместно

Предотвращение конфликтов : необходимо уважать интересы других стран и заранее договариваться о природе проводимых операций и местах их проведения

Уборка космического мусора: необходимо заранее согласовать план утилизации любых побочных продуктов исследований, в том числе отслуживших свой срок космических кораблей и станций

Шкура неубитого медведя

В теории добыча полезных ископаемых в космосе - весьма прибыльный бизнес. Небесные тела могут стать источником редких элементов и драгоценных металлов: по некоторым подсчетам, в астероиде диаметром 30 м одной только платины содержится на сумму около 25-50 млрд долларов. А ведь там есть еще никель, кобальт, железо и другие элементы.

Огромную ценность представляет и вода, наличие которой на Луне ученые доказали около 10 лет назад. Не позже 2040 года Япония планирует начать добывать там лед, тонким слоем покрывающий кратеры у лунных полюсов. Отделив кислород от водорода, оба элемента можно будет продавать как топливо для ракетных двигателей - чтобы долетевший до Луны космический корабль можно было перезаправить для возвращения на Землю или дальнейшего полета к Марсу.

Похожие планы озвучивала и Москва. Кроме того, Россия, Индия и Китай упоминали о возможности добычи на Луне гелия-3, чтобы в перспективе использовать этот изотоп в качестве безопасного и экологически чистого топлива для термоядерных реакторов.

Понятно, что так или иначе будущим колонизаторам придется как-то договариваться и согласовывать действия друг с другом - иначе конфликтов не избежать.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Указ Трампа, разрешающий частным компаниям добычу лунных ресурсов, был воспринят в Москве как попытка захвата территории спутника

Когда в апреле прошлого года президент Дональд Трамп подписал указ, разрешающий добычу лунных ресурсов частным компаниям, Роскосмос назвал это "попыткой экспроприации космического пространства" и "агрессивными планами по фактическому захвату территорий других планет".

Впрочем, независимые эксперты в области международного права вряд ли согласятся с мнением Москвы. По их словам, решение Трампа нельзя назвать незаконным, поскольку формально оно ничего не нарушает - а скорее находится в правовом вакууме.

Дело в том, что Соглашение ООН 1979 года "О деятельности государств на Луне и других небесных телах" (именно он устанавливает, что лунные ресурсы "не могут быть собственностью какого-либо государства" или организации, а сам спутник Земли "не подлежит национальному присвоению") США не подписали - так что и выполнять налагаемые им ограничения не обязаны.

Впрочем, СССР его тоже не подписал, так что предъявлять по этому поводу претензии к США со стороны Москвы довольно странно. Соглашение вообще не признает ни одно государство "Большой семерки" - а из всех стран, имеющих на сегодняшний день собственную космическую программу, ратифицировала соглашение только Австралия.

Автор фото, NASA Подпись к фото, "Земной рассвет" с поверхности Луны

А в документе 67-го года про космические ресурсы нет ни слова - лишь фраза о том, что Луна "не подлежит национальному присвоению ни путем провозглашения на них суверенитета, ни путем использования или оккупации, ни любыми другими средствами".

Однако Вашингтон настаивает, что частные подрядчики НАСА и их партнеров по определению не могут ни присвоить Луну, ни оккупировать, ни уж тем более провозгласить на ней суверенитет. А значит, препятствий для начала добычи нет.

"США предпринимают все возможные дипломатические усилия, чтобы закрепить на мировом уровне именно такую трактовку Договора о космосе 1967 года, - говорит профессор Байерс. - Как будто добыча полезных ископаемых на коммерческой основе в космосе разрешена, а все вопросы, возникающие в ходе такой добычи можно урегулировать на национальном уровне. Другими словами, никаких многосторонних переговоров вести по этому поводу не нужно".

Подписание "Соглашений Артемиды" фактически закрепляют такую трактовку, предупреждают эксперты - а с ней, мягко говоря, согласны не все.

Какие варианты?

Впрочем, альтернативных вариантов космических договоренностей никто пока не предлагает - противопоставить принятому документу особо нечего.

Кроме США и их партнеров, уже подписавших Соглашения, планы освоения Луны (и необходимая для этого научно-техническая база) есть лишь у России и Китая. Но им, кажется, пока особо нечего предложить даже друг другу - в особенности после того как в феврале была приостановлена разработка сверхтяжелой ракеты "Енисей", которую предполагалось ввести в эксплуатацию как раз в рамках и для нужд лунной программы.

С одной стороны, Москва и Пекин подписали 9 марта меморандум о взаимопонимании, предусматривающий совместное создание в будущем Международной научной лунной станции (МНЛС), пообещав предоставить к проекту "открытый доступ для всех заинтересованных стран и международных партнеров".

Автор фото, NASA Подпись к фото, Программа названа в честь древнегреческой богини охоты Артемиды, которая была сестрой-близнецом Аполлона

С другой, строго говоря, пока что этот амбициозный проект не существует даже на бумаге. Никаких конкретных планов по его реализации нет, а подписанный меморандум обещает лишь "совместно разрабатывать Дорожную карту создания" станции.

Эксперты сходятся в том, что строительство МНЛС начнется никак не раньше середины 2030-х годов. Косвенно это подтвердил и глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин: перечисляя планы госкорпорации на ближайшее десятилетие, он упомянул три российские лунные миссии - но ни словом не обмолвился о грандиозном российско-китайском проекте.

Кажется, пока что конфликт космических интересов остается возможным лишь теоретически.

"Реальных проблем не должно возникнуть еще пару десятилетий, - соглашается профессор международного права Университета Люксембурга Маулена Хофманн. - Вот когда станет возможной реальная добыча ресурсов, тогда и будет установлен какой-то правовой режим".

"До этого договориться между собой космическим державам практически невозможно, - полагает она. - Многие считают, что предложенные соглашения накладывают слишком много ограничений".

Realpolitik космического масштаба

"Соглашения Артемиды" - это не какой-то конечный документ, а скорее лишь начало обсуждения правил поведения в космосе, уверяет Майкл Голд. Конечно же, в будущем наверняка потребуются более подробные формальные правила и договоренности.

Пока же разработанный НАСА документ призван лишь обеспечить выполнение странами, принимающими участие в программе "Артемида", уже существующих обязательств, предусмотренных действующим космическим законодательством.

Автор фото, NASA Подпись к фото, Вслед за лунной программой НАСА планирует и освоения Марса

"Сложно создать эффективные правила работы для отрасли, вкоторой никакая работа еще даже не началась, - разводит руками замдиректора НАСА. - Лично мне бы очень хотелось, чтобы и мы, и другие страны передавали свой опыт космических исследований в руки ООН. И чтобы на основе этого коллективного опыта уже писались какие-то общие правила - в интересах всего человечества".

"Но нужно понимать: мы уже начинаем реальную работу на Луне и на Марсе [первый полет в рамках программы "Артемида" состоится этой осенью, а пилотируемая посадка на Луну намечена на 2024 год - примечание Би-би-си], и то же самое делают другие страны. Поэтому мы не можем ждать, пока будут приняты какие-то новые документы и договоры - нам нужно заранее договориться, какими принципами мы руководствуемся в своей работе", - настаивает Голд.

Профессор космического права Университета Небраски Франс вон дер Дунк в целом согласен, что идеальным выходом из ситуации было бы принятие на уровне ООН нового основопологающего документа, который бы в подробностях прописывал принципы освоения космоса и устанавливал необходимые ограничения - как для государств, так и для частных компаний.

Однако в реальности, говорит профессор, это вряд ли возможно: даже если космическим державам в итоге и удастся как-то договориться между собой, на это уйдут десятилетия. А лунная гонка уже началась - и действовать нужно как можно скорее.

Автор фото, NASA Подпись к фото, Восход Луны