Процесс над совладельцами "Суммы" братьями Магомедовыми. Что важно знать

Петр Козлов

Би-би-си

36 минут назад

Автор фото, GETTY IMAGES/SERGEI SAVOSTYANOV Подпись к фото, Зиявудин и Магомед Магомедовы все обвинения в свой адрес отвергают

В Мещанском суде Москвы началось рассмотрение уголовного дела миллиардеров Зиявудина и Магомеда Магомедовых. Совладельцам группы "Сумма" среди прочего вменяют организацию преступного сообщества и финансовые махинации. Братья Магомедовы в суде не признали вину.

Совладелец группы компаний "Сумма" Зиявудин Магомедов не признал вину в создании преступного сообщества и хищениях на первом заседании суда, который стал разбирать дело по существу, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Не признаю... Это выхолощенная декларация с постоянной репликацией", - сказал бизнесмен. Он назвал обвинительное заключение "абсолютно не квалифицированным документом".

Вину также не признал брат Магомедова и другие фигуранты дела. "Показания против меня никто не дал", - цитирует Магомеда Магомедова ТАСС.

Первое открытое заседание началось с задержкой в связи с отказом Магомеда Магомедова "следовать в суд без уважительных на то причин", пишет РИА Новости. На заседании он заявил, что чувствует себя "неважно".

После этого прокурор зачитал обвинительное заключение, согласно которому братья Магомедовы создали преступное сообщество, направленное на получение выгоды через фиктивные сделки. Остальные подсудимые, по версии обвинения, участвовали в сообществе, обеспечивая организацию преступлений и их сокрытие.

После оглашения обвинительного заключения адвокат Магомеда Магомедова попросил суд разрешить его подзащитному участвовать в процессе посредством видеосвязи. "У моего подзащитного диагностировано серьезное заболевание. Процедура конвоирования для участия в судебном заседании представляет угрозу для его жизни и здоровья", - сказал он. Суд отклонил ходатайство.

В чем обвиняют Магомедовых

Братья Зиявудин и Магомед Магомедовы были задержаны 30 марта 2018 года сотрудниками управления "Б" ГУЭБиПК МВД и управления "К" СЭБ ФСБ России. Им предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 и 3 статьи 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем), ч. 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и ч. 4 статьи 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере).

Кроме того, Магомеду Магомедову инкриминируется незаконное приобретение и хранение оружия (статья 222 УК РФ).

Следствие считает, что не позднее 2010 года обвиняемые с целью незаконного обогащения путем хищения денежных средств и имущества коммерческих организаций создали в Москве преступное сообщество "на основе объединявшего их родственного и этнического начала". По совокупности по этим двум обвинениям суды могут назначить максимальный срок в 25 лет лишения свободы.

Фигурантами дел, связанных с Магомедовыми, стали 18 человек. Часть из них находится в розыске и арестованы в России заочно.

В бегах бизнесмен, бывший исполнительный директор компании "Стройновации" Давид Каплан и гендиректор "Глобалэлектросервиса" Эльдар Нагаплов, которых следователи считают главными сподвижниками Магомедовых. Их основной задачей было хищение средств федерального и регионального бюджетов, полагает обвинение.

Всего, по версии следователей, преступное сообщество делилось на четыре "структурных подразделения". Еще одно такое "подразделение" было создано вокруг "Объединенной зерновой компании", которым руководил Сергей Поляков. Его роль, по версии следствия, состояла в том, что он вместе с тремя сотрудниками компании заключил фиктивные договоры на покупку сельхозпродукции.

В качестве другого "подразделения" в преступном сообществе следователи называют группу неустановленных лиц, которая создала подставные компании в Петербурге и Москве для "создания видимости законной экономической деятельности".

В уголовном деле речь идет о девяти эпизодах хищений, ущерб от которых, по данным обвинения, составил порядка 11 млрд рублей. Следователи вменяют Магомедовым финансовые махинации по нескольким эпизодам:

строительные работы по созданию искусственного земельного участка в районе Крестовского острова в Санкт-Петербурге;

подготовка земельного участка для строительства футбольного стадиона в Калининграде, где должны были пройти игры футбольного ЧМ-2018;

реконструкция калининградского аэропорта Храброво;

поставка электротехнического оборудования подстанции "Василеостровская" в Санкт-Петербурге и "Нерюнгринской ГРЭС".

В августе 2019 года следователи заново оценили суммы хищений по трем эпизодам и добавили два новых - строительство автомобильного Чуйского тракта и участка железной дороги Кызыл-Курагино.

Автор фото, GETTY IMAGES/Alexander Shcherbak Подпись к фото, Магомедовы были задержаны в марте 2018 года и с тех пор находятся в СИЗО

Общая сумма предполагаемых хищений, по версии следователей, выросла с 2,5 млрд рублей до 11 млрд рублей. Генпрокуратура оценила в своем иске к Магомедовым ущерб государству в сумму 5,8 млрд рублей. Остальная сумма - иски представителей потерпевших.

Всего в уголовном деле более 700 томов.

В ноябре 2020 года МВД заявило об аресте имущества фигурантов дела на 45 млрд рублей - в четыре раза выше заявленной суммы ущерба. Адвокат Зиявудина Магомедова оценил стоимость арестованных активов в 100 млрд рублей (1,3 млрд долларов).

Позиция защиты: "симбиоз лжи и абсурда"

Магомедовы отвергают предъявленные обвинения и называют дело "симбиозом лжи и абсурда".

На предварительных слушаниях в Мещанском суде 11 марта адвокаты братьев ходатайствовали о возврате уголовного дела в прокуратуру в связи с грубыми нарушениями, допущенными при составлении обвинительного заключения.

В частности, одна из экспертиз по уголовному делу - строительно-техническая экспертиза стадиона "Калининград" - была признана калининградским судом ненадлежащим доказательством.

Адвокаты жаловались, что обвинение главным образом построено на показаниях засекреченных свидетелей - Когана, Сидорова, "Испанца" и Петрова, а из материалов дела удалены десятки страниц с доказательствами незаконности обвинения в создании преступного сообщества.

Все ходатайства суд отклонил, кроме единственного - просьбы о рассмотрении дела тройкой судей под председательством Олеси Менделеевой. Ранее она рассматривала дело о махинациях на 500 млн рублей при обустройстве госграницы экс-руководителем Росграницы Дмитрия Безделова. Его осудили на девять лет, но чиновник избежал более сурового наказания благодаря исключению тяжкого эпизода из обвинения.

Друзья Медведева?

Братьев Магомедовых принято считать предпринимателями, близкими к бывшему президенту и экс-премьеру Дмитрию Медведеву. С бывшим вице-премьером правительства Медведева Аркадием Дворковичем Зиявудин знаком со студенческой скамьи - они учились в одной группе на экономическом факультете МГУ.

По версии "Ведомостей", знакомство бизнесменов с Медведевым состоялось через супругу бывшего президента и премьера. Магомедовы сделали пожертвование в возглавляемый ею фонд социально-культурных инициатив.

Автор фото, GETTY IMAGES/Alexander Shcherbak Подпись к фото, Зиявудин Магомедов финансировал "Ночную хоккейную лигу", где играет в хоккей Владимир Путин, а также чемпиона по смешанным единоборствам Хабиба Нурмагомедова

Бизнес Магомедовых бурно развивался в период президентства Медведева. В 2012 году стоимость активов Зиявудина Магомедова - основного владельца бизнеса братьев, объединенного в группу "Сумма", - достигла 900 млн, в 2014 году - 1,2 млрд, а в 2017 - 1,4 млрд долларов.

Контролируемая братьями группа "Сумма" получила доли в "Объединенной зерновой компании", транспортной группе FESCO, Якутской топливно-энергетической компании, владела долями в зерновых терминалах, стала владельцем оператора терминала в порту Роттердама. Через СП с "Транснефтью" "Сумма" получила контроль над одним из крупнейших активов - пакетом "Новороссийского морского торгового порта".

Кроме того, Магомедов инвестировал в высокотехнологичные стартапы Uber, Virgin, Hyperloop и другие.

За первые полтора года в СИЗО Зиявудин Магомедов расстался с акциями некоторых своих компаний - "Трансконтейнера", Объединенной зерновой компании (ОЗК) и Якутской топливно-энергетической компании (ЯТЭК). Первые две отошли к государственному ВТБ, ЯТЭК - к структуре бизнесмена, близкого к госкорпорации "Ростех".

"Для всего же политического рынка разгром "Суммы" посылает четкий сигнал: никакого "медведевского клана" больше нет. Что вовсе не исключает сохранения самого Медведева в качестве крупнейшего политического игрока, и даже в кресле премьера", - писала в 2018 году "Новая газета" (Медведев был отправлен в отставку с поста премьера в начале 2020 года).

Версию о том, что следственные действия против Зиявудина Магомедова и его старшего брата могли быть связаны с попыткой ослабления Медведева, выдвигал политолог Евгений Минченко: "Следственные действия против Магомедовых - еще одно свидетельство в пользу тезиса, что вопрос о фамилии будущего премьер-министра еще не решен. Даже если это "только бизнес", медийно братья прочно увязаны с Дворковичем-Медведевым".

СМИ называли и другие версии подоплеки дела.

По одной из них, Магомедова задержали из-за конфликта Магомедова с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым в связи с предполагаемыми хищениями при строительстве стадиона "Арена Балтика" в Калининграде, сообщали издание The Bell и "Коммерсант".

По другой версии, причиной возбуждения дела и ареста Магомедовых могла быть месть за якобы имевшую место передачу французским спецслужбам компрометирующих документов на тогдашнего члена Совета Федерации Сулеймана Керимова. Причиной, как утверждал "Дождь", была попытка устранить конкурента в борьбе за морской порт в Дагестане.

По версии "Новой газеты", коммерческие конфликты и неготовность к компромиссам могли стать причиной начала проблем у братьев, а поводом - интерес к политике в родном Дагестане. Издание упоминало, что Магомедов пытался договориться о назначении главой республики своего родственника, а также строил мечеть, которая должна была превзойти по масштабу главную святыню соседней Чечни.

Fight Nights, Нурмагомедов и хоккей для Путина

Братья Магомедовы участвовали в организации и финансировании крупных спортивных проектов. В частности, Зиявудин был одним из совладельцев промоутерской компании по смешанным единоборствам Fight Nights.

Бизнесмен спонсировал чемпиона по боям без правил из Дагестана Хабиба Нурмагомедова: финансировал его подготовку, медицинские расходы, в частности, операцию в 2017 году. После ареста Магомедова в 2018 году боец в победной речи после боя в UFC (смешанные единоборства) назвал Зиявудина своим "старшим братом" и публично обратился к Владимиру Путину с просьбой помочь ему.

Также Магомедов был совладельцем команды Eagles, куда входили несколько десятков российских бойцов, а ее президентом был назначен Хабиб Нурмагомедов.