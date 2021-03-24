Не вся королевская рать. Британскую армию усилят за счет сокращения

Павел Аксенов

Русская служба Би-би-си

14 минут назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Британские солдаты будут оснащены новейшими боевыми системами, дронами и средствами связи

Новая концепция национальной безопасности Великобритании, представленная в начале недели, вызвала критику со стороны экспертов и политиков из-за предусмотренного в ней сокращения численности армии и уменьшения расходов на некоторые вооружения. В самой концепции при этом говорится о росте обороноспособности вооруженных сил в противостоянии новым угрозам, которых не было раньше.

Представляя документ в Палате общин, министр обороны Великобритании Бен Уоллис сказал, что изменения, которым подвергнутся вооруженные силы Соединенного Королевства, знаменуют собой "переход от массовой мобилизации к скоростям информационного века".

Новая британская армия готовится к военным операциям по всему миру и не только в трех привычных для армии средах - на море, суше, воздухе - но и в космосе и киберпространстве.

При этом правительство планирует сократить численность армии примерно на 10 тысяч человек, что станет своеобразным 200-летним рекордом. Кроме того, будут сокращены некоторые программы вооружений.

Согласно новой концепции, вооруженные силы Великобритании еще дальше уйдут от готовности к войнам времен противостояния с СССР, когда Восток и Запад готовили к массированным танковым ударам на европейском континенте и битве на море за прорыв в Атлантику.

У этой программы немало критиков в Великобритании и США, в том числе среди бывших высокопоставленных военных, которые задают вопрос - а что если противник все-таки решит начать войну в стиле противостояния с СССР и потребуется массовая мобилизация?

Все эти сокращения происходят на фоне увеличения военного бюджета, в который в ближайшие четыре года будут влиты дополнительно 24 миллиарда фунтов (33 млрд долларов). Об этом было официально объявлено в ноябре 2020 года, и уже тогда стало известно, что британские вооруженные силы ждет масштабное обновление.

Кибер- и гибридные войны

Согласно правительственному документу, военные угрозы безопасности Британии исходят в первую очередь со стороны иностранных государств. Опасная деятельность негосударственных групп, экстремистских или преступных, упоминаются в обзоре не только как отдельная угроза, но и в форме сочетания с государственными органами.

В "обзоре" Россия названа самой серьезной угрозой безопасности Великобритании в Европе, тогда как Китай с его растущей военной мощью - самым серьезным геополитическим фактором в мире и страной, которая бросает вызов остальным государствам.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Британские солдаты пересядут в германскую бронемашину Boxer

При этом сами угрозы, как говорится в документе, могут быть "выше или ниже традиционного порога войны", то есть открыто агрессивными, подпадающими под международные определения военных действий, или скрытыми, которые в последнее время называют "гибридными боевыми действиями".

Угрозы эти могут исходить как в физическом мире, так и в киберпространстве. При этом новые технологии могут быть настолько опасными, что последствия от их применения можно сравнить с оружием массового поражения.

Такая оценка военных угроз определила принципы строительства вооруженных сил Соединенного Королевства и новые доктринальные принципы размещения и применения как обычных вооруженных сил, так и сил стратегического ядерного сдерживания.

Меньше танков и солдат

В документе говорится что вооруженные силы сократятся на 10 тысяч человек - к 2025 году их численность составит 72 500 военнослужащих.

Это вызвало недовольство и у многих политиков, и в прессе, ведь таким образом британская армия впервые с 1714 года окажется столь малочисленной.

Сокращение численности армии создаст определенные проблемы в случае начала полномасштабной войны. Нехватка развернутых профессиональных солдат приведет к тому, что надо будет призывать, готовить и оснащать больше резервистов.

Кроме того, в документе говорится о сокращении танкового парка - с 227 до 148 единиц.

Сокращению подвергнутся и другие вооружения - британская армия лишится транспортных самолетов Lockheed Martin Hercules C-130J, использовавшихся для спецопераций, 24-х истребителей Typhoon ранних модификаций, девяти транспортных вертолетов Boeing CH-47 Chinook, будет свернута программа разработки БМП Warrior.

Однако эти сокращения компенсируются новыми закупками. Вместо транспортных "Геркулесов" будут закуплены Airbus A400M, вместо БМП Warrior правительство ускорит работу над локализацией производства немецкой восьмиколесной тяжелой бронемашины Boxer, 148 оставшихся танков Challenger 2 будут модернизированы.

Впрочем, не все сокращения будут вполне компенсированы новыми закупками. Так в документе говорится, что Британия закупит 48 истребителей F-35B, которые были уже заказаны, однако там ничего не говорится о ранее озвученных обещаниях купить 138 самолетов. Впрочем, аналитики связывают это с планами закупки в будущем своего истребителя нового поколения, прототип которого был показан в 2018 году на авиасалоне "Фарнборо".

Малочисленная армия, как обещают в министерстве обороны, станет в результате более боеспособной за счет лучшей подготовки, оснащения различными современными боевыми системами, включая беспилотные летательные аппараты и системы связи.

"Одноразовая армия"

Вместе с тем это сокращение уже подверглось критике со стороны бывших высокопоставленных военных, причем по обе стороны океана.

Так издание Daily Mail цитирует слова двух бывших начальников британского генерального штаба - сэра Дэвида Ричардса, который возглавлял армию с 2010 по 2013 год, и Ника Хотена, который занимал эту должность с 2013 по 2016 годы.

"Я не думаю, что Россия сильно обеспокоится, когда узнает, что мы делаем. Там увидят, что наши обычные [неядерные] силы стали намного меньше. Как я уже говорил ранее, для стран с большими вооруженными силами такая асимметричность может стать очень привлекательной - использовать армии обычным способом, пока мы их сдерживаем в высокотехнологичных областях", - цитирует издание слова Ричардса.

Хотен и вовсе назвал обновленные вооруженные силы "одноразовыми", заметив, что они не очень подходят для масштабных конфликтов.

Бывший председатель Объединенного комитета начальников штабов США Майк Маллен в интервью Би-би-си сказал, что сокращение численности британской армии для него, как для союзника - большая проблема: "Откровенно говоря, вы очень близки к тому, чтобы не иметь возможности внести свой вклад".

Больше ядерных боеголовок

Стратегические ядерные силы будут увеличены - арсенал ядерных боеголовок увеличится до 260 единиц. В зависимости от того, сколько зарядов имеется сейчас, увеличение арсенала может составлять более 40%.

10 лет назад правительство решило сократить арсенал с 225 до 180 ядерных боезарядов к середине 2020-х годов.

Изменение этих планов в "обзоре" объясняется соображениями ядерного сдерживания. "Некоторые страны в настоящее время значительно увеличивают и делают более разнообразными свои ядерные арсеналы. Они вкладывают деньги в технологии и разрабатывают новые боевые ядерные системы, под которые потом меняют свои стратегии и доктрины и которые формируют политическую риторику угроз", - говорится в тексте документа.

Министр обороны Бен Уоллес сказал Би-би-си вечером 21 марта, что увеличение числа боеголовок связано с тем, что "делают Россия и прочие страны", уточнив, что имеет в виду развитие российской противоракетной обороны в течение последних пяти лет.

Уоллес при этом добавил, что даже после увеличения числа боеголовок до 260 ядерный арсенал Великобритании не будет больше российского, американского или китайского.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Подлодки класса "Вэнгард" - основа британских сил ядерного сдерживания. Но скоро их придется менять

Британия продолжает поддерживать принцип неприменения ядерного оружия против стран, которые подписали Договор о нераспространении и не владеют ядерным оружием, но при этом оставляет за собой право пересмотреть такие гарантии в случае, если какое-либо государство будет угрожать применением оружия массового поражения, такое, как химическое или биологическое, либо использованием технологий, которые смогут нанести ущерб, сопоставимый с ущербом от ОМП.

Система ядерного сдерживания Великобритании в настоящее время состоит из четырех атомных подлодок класса "Вэнгард", из которых одна постоянно находится на боевом дежурстве в море. Такая субмарина вооружена 16 ракетами Trident II с восемью боеголовками каждая.

Эти подлодки будут заменены новыми АПЛ класса "Дредноут", которые войдут в состав Королевского военно-морского флота в начале 2030-х годов. Пока планируется четыре субмарины. Правда, число пусковых установок для баллистических ракет в них сократится до 12.

"Информационный век"

Британия собирается инвестировать значительные средства в кибернетическую и космическую безопасность.

В Британии появятся свое Космическое командование и Национальные кибернетические силы, в создании которых будут участвовать разведывательные службы.

При этом в 2021-2022 будет отдельно реализована большая Национальная программа кибербезопасности с бюджетом в 305 миллионов фунтов (421 млн долларов). В ее рамках будут разработаны различные проекты по защите различных государственных департаментов, частного сектора.

Пять миллиардов фунтов (почти 7 млрд долларов) будет выделено на разработку и развертывание коммуникационной спутниковой программы Skynet 6. Партнером британского министерства обороны в ней является корпорация Airbus.

Кроме того, будут финансироваться создание различных спутников связи, разведки и наблюдения.

Морская держава

Как говорится в документе, Великобритания собирается действовать за пределами Европы и Атлантики на глобальном уровне, в частности - в Индийском и Тихоокеанском регионах. Поэтому большие изменения ждут и Королевский военно-морской флот.

Его также "сократят", списав два стареющих фрегата 23-го типа, а также несколько других кораблей. Но зато в следующем десятилетии он получит эсминцы и фрегаты нового класса.

Королевская морская пехота, уже будучи родом войск в составе КВМФ, для проведения спецопераций в рамках этих изменений будет трансформирована в отдельный род войск специального назначения, подобный SAS или SBS. При этом они получат модернизированные десантные корабли класса "Бей".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Британия купит 48 истребителей F-35B, но раньше думала о гораздо большем их числе

Флот также получит новый исследовательский корабль, в задачу которого будет входить, в частности, защита трансатлантических кабелей.

Между тем, как считает военный эксперт РСМД Илья Крамник, выполнять глобальные задачи британский Королевский военно-морской флот может только при участии американцев, которые помогают комплектовать авианосные группы.

"Чтобы обозначенный состав флота к началу 2030-х годов выдержать, им в ближайшие пять лет предстоит заложить много разных кораблей. А я не уверен, что они будут повторять судостроительные подвиги 1980-х и 1990-х", - сказал эксперт.

По его словам, в первую очередь это касается кораблей класса фрегат, которые необходимы для создания полноценной авианосной группы.