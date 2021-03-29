Угроза уникальному вину или гарантия энергобезопасности? Почему в Грузии протестуют против Намахвани ГЭС

Нина Ахметели

Русская служба Би-би-си

59 минут назад

Автор фото, Andria Goletiani Подпись к фото, Круглосуточный протест против строительства ГЭС продолжается почти полгода

Уже почти полгода у реки Риони на западе Грузии разбиты палатки. Здесь круглосуточно дежурят противники строительства Намахвани ГЭС - крупнейшего энергетического проекта в истории страны после объявления независимости.

Местные жители и экологи опасаются, что он угрожает природе и может повредить производству уникального местного вина Твиши, но власти настаивают, что гидроэлектростанция поможет обеспечить энергетическую безопасность Грузии.

"Я содрогаюсь даже от мысли о том, что земля, где похоронены дорогие мне люди - моя мать и брат, - будет в собственности какой-то компании", - говорит 50-летняя жительница села Ванисчала в Рионском ущелье Мака Суладзе.

Она укрывается от проливного дождя в палатке в селе Намахвани. Здесь местные жители и активисты движения "За спасение ущелья Риони" проводят круглосуточное дежурство, протестуя против строительства Намахвани ГЭС на реке Риони. Сначала их было всего несколько человек, но теперь к дежурству присоединяются десятки, а к акциям протеста - тысячи.

Мака говорит, что всю свою жизнь боялась строительства гидроэлектростанции и переселения жителей: "Речь об этом шла еще со времен коммунистов. По-моему, первое, что я услышала после рождения, - это то, что я здесь родилась, но непонятно, где я вырасту, если построят Намахвани ГЭС".

Теперь, по ее словам, исчезновение села стало реальностью. Более 270 семей в районе строительства ГЭС, в том числе односельчане Маки, согласились взять компенсации, некоторые из них - оставить свои дома. Но Мака из родной деревни уезжать отказывается.

Как и другие противники строительства Намахвани ГЭС, Мака уверена - строительство каскада означает не только пару исчезнувших сел, но угрозу всему ущелью - его населению и природе, которую она называет своим учебником.

Энергетический гигант

Проект Намахвани ГЭС включает в себя строительство двух гидроэлектростанций: Нижней и Верхней Намахвани. В Цагерском и Цхалтубском муниципалитетах Рионского ущелья должны появиться плотины и водохранилища.

Строить и управлять Намахвани ГЭС будет компания Enka Renewables, 90% которой принадлежит крупной турецкой фирме ENKA, выступающей генеральным подрядчиком и главным инвестором проекта. Еще 10% владеет норвежская компания Clean Energy Group.

В правительстве говорят, что проект, кроме 800 млн долларов прямых иностранных инвестиций и почти двух тысяч рабочих мест для местного населения, обеспечит энергетическую безопасность Грузии, которая все больше нуждается в импорте электроэнергии.

Большая часть электроэнергии в Грузии производится именно на гидроэлектростанциях.

По словам министра экономики страны Натии Турнава, Грузия уже сегодня на 35% зависит от импорта энергоресурсов - электроэнергии и газа для тепловых электростанций.

В ближайшие десять лет энергопотребление Грузии увеличится примерно в два раза, и если если сегодня не развивать собственные энергоресурсы, она будет вынуждена импортировать по меньшей мере половину электроэнергии.

По аданным компании Enka Renewables, годовое производство Намахвани ГЭС составит 1500 ГВт/ч., то есть покроет 12% нынешнего годового энергопотребления Грузии.

Генеральный менеджер ENKA Renewables Зеки Коджаоглу уверен, что проект будет осуществлен, несмотря на протесты.

"У них есть демократическое право протестовать, но в то же самое время они должны уважать наши права", - сказал Коджаоглу в интервью Би-би-си.

"Я думаю, если обе стороны будут уважать права и границы друг друга, серьезных проблем не будет".

Опасная плотина?

"Первое и самое главное - это угроза безопасности. Плотина будет построена над городом и множеством населенных пунктов, - уверен 28-летний основатель движения "За спасение Риони" Варлам Голетиани. - Основная часть ущелья Риони будет затоплена. Кроме этого, здесь множество оползневых сел, и жители этих сел - потенциальные экологические мигранты".

Автор фото, Green Alternative Подпись к фото, Долина реки Риони, где должна появиться Намахвани ГЭС

Эти опасения разделяют и часть экологов. Представленные компанией исследования они называют некачественными и поверхностными.

Институт по изучению Земли и национальный центр сейсмического мониторинга государственного университета Ильи еще год назад обратился к тогдашнему премьер-министру Грузии, предупреждая о сейсмических рисках в регионе, которые, по их оценке, проект плотины не учитывает.

Сотрудники института даже подготовили компьютерную модель сценария, при котором могут быть повреждены две трети плотины Нижнего Намахвани. Если события будут развиваться именно так, 70 населенных пунктов могут быть затоплены, а у жителей Кутаиси - третьего по величине города Грузии - будет только 19 минут, чтобы спастись от волны максимальной высотой 34 метра, говорили ученые.

По словам главы департамента географии института Лаши Сухишвили, модель нельзя считать точным научным предсказанием того, что может произойти, но она создает представление о масштабе возможных угроз.

"Это иллюстрация моделирования, которое они должны были сделать, но качественно - с учетом всех возможных параметров. Ответом было, что плотины такого типа не разрушаются", - говорит Сухишвили.

Еще большая опасность, по словам специалистов, - это оползни. "Плотина и запруднение обязательно спровоцирует оползневые процессы. Это еще большая опасность [чем землетрясение], так как это может случиться быстрее", - говорит директор Института изучения земли Тея Годоладзе.

В Enka Renewables говорят, что проект осуществляется в соответствии с высокими стандартами безопасности и нормами ICOLD (международной комиссии по большим плотинам).

Он предусматривает строительство бетонной гравитационной плотины, которая считается самой надежной, отмечает представитель компании Елене Губианури.

В правительстве также настаивают, что Намахвани ГЭС - один из самых досконально изученных проектов. Однако власти решили пока не начинать строительство основных объектов - плотины и водохранилища, - чтобы основные исследования могли проверить авторитетные специалисты, в том числе и противники проекта.

Угроза виноделию?

"Твиши в опасности! Нет Намахвани ГЭС" - с таким плакатом на очередную акцию протеста в Кутаиси вышла Миранда Чхетиани, винодел и жительница села Твиши.

Ее село находится в центре микрозоны грузинского полусладкого белого вина Твиши, которая в случае реализации проекта окажется между двух водохранилищ.

Автор фото, Miranda Chxetiani Подпись к фото, Виноградник Миранды Чхетиани

"Такой высокой цены за белый виноград больше нигде в Грузии нет, и это все благодаря нашему микроклимату, - говорит она. - Если ГЭС будет построена и все вокруг будет запружено, конечно, того качества у нашего винограда уже не будет".

Угроза качеству винограда Цоликаури, из которого делают белое вино Твиши, стала одним из самых болезненных вопросов в дискуссиях вокруг Намахвани ГЭС.

"Микрозона, в которой расположено село Твиши и другие деревни, - это небольшой, подобный котловине ландшафт, - говорит Давид Чипашвили из неправительственной организации "Зеленая Альтернатива". - Жители этих сел в последние годы начали возвращаться в эти села, потому что цена за виноград, уже не говоря о вине, здесь высокая. Это для них главный источник дохода и то, с чем они связывали свои планы".

По словам Чхетиани, у большинства ее односельчан есть виноградники. Сама она виноград не продает и предпочитает делать вино самостоятельно. Этот семейный бизнес развивался в последние годы, а тех, кто уже не только продавал виноград, но и занимался виноделием, становилось все больше.

Автор фото, Green Alternative Подпись к фото, В акциях протеста против строительства ГЭС участвуют тысячи людей

"Примерно на пять тысяч метров у меня виноградники, но они новые, и поэтому в год получается до тонны вина. Мы уже и туристов принимать начали здесь, и в 2019 году первый раз экспортировали в Америку, - говорит Чхетиани. - Туристов в Твиши тоже потихоньку становилось все больше, просто в прошлом году нам пандемия помешала. Я тоже планирую открыть гэст-хауз, хотя вот теперь уже не знаю, что будет дальше".

Большинство в Твиши, по ее словам, выступает против строительства ГЭС и считают, что оно приведет если не к исчезновению виноградников, то к потере качества винограда.

"Но даже если оставить в покое тему урожая и виноградников… Когда мы будем окружены водой, это ведь, наверное, и на здоровье повлияет. Мы тут иногда шутим, когда гости приходят, что в будущем им придется к нам на катере уже приезжать", - говорит она.

Автор фото, TASS/Mitya Aleshkovsky Подпись к фото, Большая часть электроэнергии в Грузии вырабатывается на гидроэлектростанциях. Это – крупнейшая на Кавказе Ингурская ГЭС

Как в компании, так и в правительстве Грузии говорят, что виноградники не пострадают, так как находятся на достаточном расстоянии от резервуара.

В письменном ответе Би-би-си замминистра по охране окружающей среды и сельскому хозяйству Нино Тандилашвили ссылается на отчеты компании, отмечая, что воздействие на температуру и влажность в регионе может быть в радиусе не более ста метров от резервуара. "Для подтверждения этого и постоянного мониторинга за местным климатом территории в зоне воздействия проекта будет установлена сеть метеостанций и сенсоры температуры и влажности", - пишет Тандилашвили.

Тандилашвили отмечает, что над отчетом о воздействии на микроклимат работала французская компания Terraclima. Однако Чипашвили из "Зеленой альтернативы" этому документу, как и исследованиям по другим направлениям, не верит.

Согласно отчету о влиянии проекта на экологию региона, размещенному на сайте Enka Renewables, большинство виноградников в районе Твиши находятся на расстоянии минимум 800 метров от будущего резервуара. Однако в расположенном там селе Алпана в 100-метровую зону попадут пять виноградников.

Кроме того, в отчете предсказывается незначительное изменение климата около виноградников в селах Меквена и Дерчи, которые расположены за пределами микрозоны Твиши, около будущей нижней гидроэлектростанции.

Вопрос о земле

По данным компании Enka Renewables, в зону воздействия проекта попадает более десяти деревень, две из них (в зоне Нижней Намахвани) будут затоплены.

Автор фото, Green Alternative Подпись к фото, Мака Суладзе - одна из самых активных противниц строительства ГЭС

Для строительства ГЭС государство уже передало компании более 700 гектаров земли, из которых более трехсот Enka Renewables получила в собственность за символическую цену без права использования по другому назначению. Остальное передано во временное пользование на 99 лет. При этом земли, которые находились в частной собственности, компания сама выкупает у местных жителей, выплачивая им компенсации.

Но вопрос передачи земель стал для многих одним из самых болезненных. На митингах против строительства ГЭС звучат заявления о продаже грузинской земли иностранным инвесторам.

В компании Enka Renewable говорят, что со всеми местными жителями, за исключением одной семьи, договоренность о выплате компенсаций уже достигнута. Большинство уже взяли компенсации, а с некоторыми осталось завершить формальные процедуры, говорят в фирме.

Речь идет более чем 270 семьях в зоне Нижней Намахвани, но переселяют только 40 из них. Во всех остальных случаях речь идет о выплате компенсаций за земельные участки, в том числе и те, которые не были официально зарегистрированы.

"Наш край опустел"

К 24-часовому дежурству в палаточном городке в селе Намахвани присоединяется все больше людей, но среди местных жителей есть и те, кто опасается срыва проекта.

Автор фото, enka.com Подпись к фото, Так должна выглядеть нижняя часть Намахвани ГЭС (изображение с сайта компании ENKA)

35-летняя Саломе Липаридзе начала получать сообщения с угрозами после того, как записала видео-лайвы в соцсетях в поддержку ГЭС. Некоторые называли ее предательницей, обвиняли в лоббировании проекта, а одна из пользователей даже предложила создать специальную страничку для таких "позорных грузин", как она.

Сама Липаридзе живет в Тбилиси, но, по ее словам, всегда мечтала вернуться в родные края и найти там достойную работу. Липаридзе не скрывает, что около месяца назад в информационной службе компании в Жонети начала работать ее мать. По ее словам, это для нее стало лишь очередным подтверждением пользы, которую принесет ущелью этот проект.

"Наш край с 1990-х опустел. В домах, где раньше было оживленно, сейчас деревья растут, - рассказывает Липаридзе. - Когда эту ГЭС построят, здесь появятся рабочие места, разовьется туризм и инфраструктура. Конечно, все должно быть сделано качественно, с минимальным ущербом для окружающей среды. Какой-то ущерб будет, но это перевешивают те блага, который несет этот проект".

По данным ENKA Renewables, только во время подготовительных работ в компании были трудоустроены около 450 местных жителей. Однако впоследствии около половины из них от работы отказались - в том числе из-за оскорблений и агрессии со стороны противников строительства ГЭС, говорят в компании.

Некоторые местные жители, комментируя строительство Намахвани ГЭС, не выражали четкой позиции по поводу проекта, но говорили о том, что из ущелья уезжают все больше людей, потому что не видят здесь для себя будущего.

Но Мака Суладзе, одна из самых активных противниц строительства ГЭС, уверена, что виноградники - не единственное, что могло бы принести доход жителям ущелья. Этот край богат лечебными травами, отмечает она, и даже только за счет этого деревня могла бы получить известность за пределами Грузии.