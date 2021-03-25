Химическая реакция. Какими потерями грозят России санкции США из-за отравления Навального?

Кирилл Белянинов, Мария Киселева

Би-би-си

28 минут назад

Автор фото, Yegor Aleyev/TASS

Новые санкции, введенные Вашингтоном в начале марта, в России, по всей видимости, не восприняли всерьез. Чиновники говорили об отсутствии в них смысла, а финансовые рынки почти их не заметили. Но у американских экспертов другое мнение: новый санкционный пакет грозит серьезными проблемами российской промышленности - в первую очередь оборонной.

"Каждое утро мы с вами читаем, что США либо ввели, либо разрабатывают санкции против России. Европа их активно поддерживает, Латвия с Украиной постоянно выступают за расширение", - заявил в среду, 24 марта, вице-премьер Юрий Борисов.

2 марта США объявили о новых санкциях. На следующий день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что эти санкции не имеют "ни эффекта, ни смысла". Российский минпромторг дополнил, что новые ограничения только ускорят процесс импортозамещения. Санкции вступили в силу 18 марта.

Спустя примерно неделю после введения санкций Борисов, который в правительстве отвечает за весь промышленный комплекс, включая оборонный комплекс и химическую отрасль, заявил, что с сентября США будут формировать "перечни "стратегических" товаров и технологий".

"То есть в Россию по их желанию будет запрещен экспорт всей высокотехнологичной продукции, какой они посчитают нужным", - сказал Борисов в среду на форуме "Госзаказ" (цитата по Интерфаксу).

Американские эксперты еще до Борисова говорили, что эффект от санкций может быть намного сильнее, чем оценивают российские чиновники и даже финансовые рынки, почти не отреагировали на новости о санкциях.

Что запретили США?

Санкции, вступившие в силу 18 марта, вводят визовые и финансовые меры против нескольких высокопоставленных российских чиновников, предусматривают прекращение оказания финансовой помощи РФ и запрещают предоставление американских государственных кредитов.

Они запрещают экспорт оружия из США в Россию и из России в США. Объявлено также о прекращении помощи другим странам в закупке вооружений у России и, наконец, значительно ужесточены уже существующие ограничения на экспорт в РФ товаров и технологий двойного назначения. Исключение пока сделано для поставок, предназначенных для совместных российско-американских космических программ.

Товары и технологии двойного назначения можно будет также временно - до 1 сентября 2021 года - поставлять и для коммерческих космических запусков "Роскосмоса", но в каждом случае запрос на покупку того или иного оборудования будет рассматриваться отдельно.

Не попали под санкции и ракетные двигатели РД-190. Их Россия должна поставлять в США до 2024 года.

В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России заявили, что введенные ограничения на экспорт вооружений и технологий вызывают в ведомстве "недоумение", и заявили, что последний раз США поставляли в Россию оружие по программе "ленд-лиза".

"Введение этих санкций одновременно и Вашингтоном и Брюсселем свидетельствует о том, что и в США и в Европе не сомневаются, что Россия грубейшим образом нарушает международные соглашения, продолжая разработку и производство запрещенного во всем мире оружия массового поражения, - объяснил Русской службе Би-би-си бывший высокопоставленный чиновник Управления по контролю на иностранными активами Минфина США (OFAC), попросивший не называть его имени. - Единственный способ заставить Москву соблюдать требования Конвенции о запрещении химоружия - ввести максимально жесткие ограничение на любые деловые контакты с российской и военной и гражданской химической отраслью".

Запретная реакция

Несмотря на утверждения российских официальных лиц о том, что любое взаимодействие с США в военно-технической сфере уже давно прекращено, официальные данные американского государственного Census Bureau показывают, что только в 2020 году Россия поставила в Соединенные Штаты "военного оборудования" на сумму почти в $120 млн.

Еще на 610 млн долларов были поставлены "ядерные материалы и изотопы", а на 590 млн долларов - некие "органические и неорганические химические соединения". В американскую статистику, кроме этого, попали поставки из России в США "военных самолетов и запчастей" на скромную сумму в 2,2 млн долларов.

В России все эти поставки проходят по закрытым статьям таможенной отчетности и снабжаются грифом SSSS. Товары, помеченные этим кодом, включают в себя оружие, боеприпасы, военную технику, в том числе корабли, гражданские и военные самолеты, ядерные и некоторые химические материалы. Всего в США в 2020 году таких поставок было сделано на сумму в $0,9 млрд.

Соединенные Штаты, в свою очередь, являются крупнейшим поставщиком грузов для России, подпадающих под точно такие же закрытые статьи. Согласно последним опубликованным данным минторга США за 2019 год (данные за 2020 пока не опубликованы), объем американского экспорта в РФ составил $5,8 млрд. Почти одна пятая часть от общего объема этих поставок, ровно 22%, подлежала специальному лицензированию в США.

В данном случае речь, скорее всего, в основном идет о гражданских самолетах и запчастям к ним, а также о ядерных материалах. Часть товаров могла быть экспортирована только в рамках специального режима о Правилах торговли оружием (ITAR)

По данным Бюро промышленности и безопасности министерства торговли США, только в 2019 году в Россию было экспортировано продукции, имеющей прямое отношение к военной техники и вооружению, на сумму в 11,5 млн долларов. Из опубликованных ведомством данных следует, что в РФ были отправлены грузы, имеющие отношение к нераспространению ядерного оружия, подпадающие под действие соглашений о стрелковом оружии, а также относящиеся к сферам борьбы с терроризмом и противодействию преступности.

Директор Института международной экономики и финансов ВАВТ минэкономразвития Александр Кнобель объясняет, что, с одной стороны, санкции затрагивают небольшой объем торговли, так как с 2014 года торговля вооружением уже практически приостановлена. Но с другой стороны, четкого списка таких продуктов нет, а значит в него в теории может попасть любой товар.

Автор фото, Donat Sorokin/TASS Подпись к фото, Любой товар может попасть в список запрещенных. Но российские эксперты не ждут массовых ограничений на практике

"Формулировка - "блокирование продукции двойного назначения" - очень скользкая, потому что есть военная продукция, это понятно, что такое. А есть продукция двойного назначения, которая может трактоваться как необходимая или способная быть использована в военном производстве - достаточно произвольно. Поэтому на самом деле здесь действительно правильнее сказать, что это блокирует пути для новых каких-то контактов, для нового сотрудничества и делает невозможным расширение того небольшого объема торговли, который по этим позициям на данный момент имеет место", - объясняет Кнобель.

Потенциально, по его словам, попасть под эти санкции могут все компании, кто относится к химическому сектору, сектору машиностроения, да и вообще все, кто использует продукцию машиностроения. Но в реальности он полагает, что это коснется только крупных корпораций, которые не сильно зависят от поставок из США.

Ограниченная реакция

Кроме прямых финансовых потерь от прекращения "секретных" импортно-экспортных операций, дополнительной проблемой для российских предприятий могут стать новые ограничения, введенные США. Они касаются поставок технологий, программного обеспечения и товаров, которые в самих Соединенных Штатах относят к сфере национальной безопасности. Любые подобные поставки требуют получения специального разрешения минторга или Госдепартамента США.

В официальном списке таких товаров - системы навигации и авионика для гражданских самолетов, компьютеризированные промышленные станки и оборудование, лазерные технологии, программное обеспечение, которое может быть использовано для производства продукции двойного назначения, некоторые виды промышленных двигателей и еще несколько десятков позиций.

По данным американского минторга, именно эти товары Россия закупала в США в течении последних лет. Объем поставок, которые потребовали специальной лицензии американских властей, в 2019 году, например, составил $67,6 млн.

Автор фото, Artyom Geodakyan/TASS Подпись к фото, Российские госорганы пытаются уже несколько лет пытаются перейти на российское ПО

В этом списке - авиационные газотурбинные двигатели, оборудование, связанное с ракетными и торпедными пусками, электроника и программное обеспечение, оборудование для химического производства, системы навигации, компоненты и детали, предназначенные для космической промышленности.

До сих пор поставки такой продукции были разрешены исключительно для гражданского использования. Но в рамках нового санкционного пакета, вступившего в силу 18 марта этого года, администрация США особо подчеркнула, что рассмотрение практически всех запросов о выдаче экспортных лицензий на такие товары будет рассматриваться по принципу "презумпции отказа" (presumption of denial).

Таким образом, представители вполне гражданских предприятий в РФ, работающие на американском оборудовании, в большинстве случаев не смогут обновить программное обеспечение или получить необходимые для ремонта техники запчасти.

Подобная политика официально введена властями США в отношении только 14 стран мира, так что теперь Россия находится в одном списке с Ираком, Ливией, Южным Суданом, Афганистаном, Кипром и Эритреей.

Что будет дальше?

В администрации США не скрывают, что вступившие в силу 18 марта санкции станут только "первым шагом" по расширению давления на российские власти.

"Речь идет о неделях, а не о месяцах", - уточнила тогда пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, добавив, что в администрации работают над целой серией ограничительных мер.

Уже на этой неделе, как утверждают в Вашингтоне, может быть объявлено о санкциях из-за вмешательства России в президентскую кампанию 2020 года и кибератаки на американские федеральные ведомства. Вслед за этим в администрации США обещают ввести новые жесткие меры из-за того, что российские представители якобы предлагали боевикам движения "Талибан" денежные выплаты за убийства американских солдат в Афганистане.

В Сенате группа законодателей, в которую входят и республиканцы и демократы, настаивает на немедленном введении санкций против всех участников и партнеров проекта газопровода "Северный поток-2".

Эксперты в Вашингтоне считают, что администрация Байдена будет активно использовать все доступные "санкционные инструменты", не ограничиваясь попытками оказать давление только на оборонный или энергетический секторы российской экономики.

"Некоторые общественные организации, включая и оппозиционеров из России, требовали ввести санкции против олигархов, близких к Кремлю, - пояснил Русской службе Би-би-си бывший координатор санкционной политики Госдепартамента Дэниел Фрид. - Но в администрации приняли другое, и, на мой взгляд, куда более эффективное решение: впервые за последние годы был включен механизм, включающий сразу несколько ведомств в США. Госдепартамент объявил о персональных визовых санкциях и ограничениях на оружейный экспорт, минфин - о финансовых запретах, а минторг - о резком ужесточении режима экспортного контроля. При этом, кроме исполнительной власти, Белый дом подключил и законодателей, задействовав уже одобренные Конгрессом санкционные инструменты".

По мнению Дэниела Фрида, самая первая санкционная инициатива новой администрации США свидетельствует о том, что при президенте Байдене Белый дом собирается проводить максимально жесткую политику по отношению к Москве.