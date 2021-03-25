Годовщина локдауна. Пять графиков о том, что произошло с населением и экономикой России

Сергей Козловский

Би-би-си

16 минут назад

Автор фото, Anton Novoderezhkin/TASS

Год назад, 25 марта 2020 года, президент России Владимир Путин выступил с телевизионным обращением к народу. В нем он объявил о нерабочей неделе и различных мерах по поддержке бизнеса, который уже тогда ощутил на себе эффект от пандемии. С тех пор прошел ровно год. Как изменилась с тех пор эпидемиологическая ситуация в стране и российская экономика?

Первая волна коронавируса началась в России в марте 2020 года. 25 марта президент Владимир Путин объявил, что с 1 апреля в России начинается режим нерабочих дней. Его несколько раз продлевали, и в итоге "единые выходные" закончились только 12 мая.

Примерно на это же время пришелся пик новых случаев. Во время первой волны количество новых заражений коронавирусом не поднималось выше 12 тысяч. Коронавирус распространялся преимущественно в Москве и еще нескольких крупных регионах.

К концу лета прирост новых случаев опустился ниже отметки в 5 тысяч за сутки, а затем снова начал расти. Вторая волна Covid-19 оказалась мощнее и затронула гораздо больше регионов России. Во многих городах наблюдались перебои с кислородом, не хватало лекарств и мест в больницах.

На пике в конце декабря количество заражений достигало почти 30 тысяч в сутки. К концу марта 2021 года показатель опустился ниже отметки в 10 тысяч и продолжает снижаться.

В начале марта глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила, что без вакцинации в России неизбежна третья волна. По ее словам, заболеваемость, возможно, начнет увеличиваться в первых числах мая.

Вакцинация в России идет, но медленнее, чем во многих других странах. 22 марта президент Владимир Путин заявил, что обоими компонентами вакцины привиты 4,3 млн россиян.

Сам Путин, по данным Кремля, привился 23 марта. Процесс вакцинации не снимали на видео и не фотографировали, как это делалось в случае с некоторыми другими главами государств. "Вам придется верить на слово", - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Сколько людей умерло?

О количестве новых случаев и смертей ежедневно отчитывается оперштаб. По его данным, с начала пандемии по состоянию на 22 марта в России от коронавируса умерли 93,8 тысячи человек (подсчеты университета Джона Хопкинса).

Эксперты неоднократно выражали сомнения в достоверности данных оперштаба. Высказывались предположения, что оперштаб записывает в число умерших от коронавируса только тех, у кого Covid-19 стал основной причиной смерти.

Росстат в своих сводках подсчитывает, сколько умерло людей "с установленным диагнозом" коронавирусной инфекции. Ведомство выделяет в своих подсчетах четыре категории таких смертей:

Коронавирус стал основной причиной смерти (вирус идентифицирован).

Коронавирус, возможно, стал основной причиной смерти (но вирус не идентифицирован).

Коронавирус не является основной причиной смерти, но оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений заболевания.

Коронавирус не является основной причиной смерти и не оказал существенного влияния на развитие смертельных осложнений заболевания.

По данным Росстата, с апреля 2020 года по январь 2021 года в России умерли более 200 тысяч человек с установленным диагнозом Covid-19. Пик смертей пришелся на декабрь, когда умерли более 45 тысяч человек.

Россия по итогам января 2021 года занимает второе место в мире по избыточной смертности (количество смертей выше среднего) в пересчете на 100 тысяч населения, подсчитал Дмитрий Кобак, специалист по анализу данных из Тюбингенского университета. В России избыточная смертность составляет 282 человека на 100 тысяч населения. На первом месте - Перу с показателем в 400 человек.

Избыточная смертность в абсолютном выражении с марта 2020 года по январь 2021 года в России составила более 414 тысяч человек, свидетельствуют подсчеты Кобака. Более высокая избыточная смертность в абсолютном выражении только у США - 556 тысяч человек.

Что произошло с экономикой?

От коронавируса пострадали экономики многих стран, и Россия не стала исключением. Последствия Covid-19 стали очевидны уже в марте, когда цена нефти резко обвалилась из-за снижения спроса на топливо. Спрос снизился, потому что из-за ограничительных мер люди стали меньше ездить и летать.

В конце марта стоимость нефти Brent приближалась к отметке в 20 долларов. В мае Россия, Саудовская Аравия и другие производители договорились о новом ограничении добычи. Цены перестали падать.

В результате обвала цен и последующего ограничения добычи экспорт нефти и нефтепродуктов из России по итогам 2020 года упал на 40% - до 72 млрд долларов. Экспорт всех товаров снизился более чем на 20%. Падение стало самым сильным за последние пять лет.

Из-за коронавируса ухудшились и другие показатели: промышленное производство упало на 2,9%, розничный товарооборот сократился на 4,1%, конечное потребление населения снизилось на 8,6%, объем платных услуг населению упал на 17,1%.

Однако падение ВВП в итоге оказалось меньшим, чем изначально ожидали аналитики. Экономика сократилась на 3,1%, хотя, например, МВФ и Всемирный банк прогнозировали спад на 4%.

"Россия впервые прошла кризис лучше, чем мир в целом: падение ВВП составило 3,1% против 3,5% в глобальной экономике", - писали в начале марта экономисты Центра развития ВШЭ.

"Выдержать удар, проявившийся в резком падении потребительской активности, внешнего спроса, цен на нефть, а также в осложнении из-за эпидемии производственной деятельности, помогли действующее в последние годы бюджетное правило и предпринятые государством меры по поддержке экономики, а политика инфляционного таргетирования способствовала финансовой стабильности", - отметил Центр развития.

МВФ также положительно оценивал антикризисные меры российского правительства.

Ранее экономисты отмечали, что Россия находится в более выгодном положении благодаря большому госсектору и небольшой доле сферы услуг, на которую пришелся основной удар пандемии.

В 2021 году ВВП России вырастет на 3,3%, прогнозирует минэкомразвития. ЦБ ожидает роста на 3-4%. Опрошенные Центром развития эксперты считают, что рост экономики составит 2,8% в 2021 году с долгосрочной стабилизацией темпов роста на уровне 2% в год.

Насколько выросли расходы?

В связи с последствиями пандемии доходы федерального бюджета России в 2020 году снизились на 7% до 18,7 трлн рублей.

Расходы при этом выросли на 25% или на 4,6 трлн до 22,8 трлн рублей.

По данным Счетной палаты, совокупные расходы федерального бюджета на борьбу с прямыми и косвенными последствиями пандемии составили 2,856 трлн рублей. Об этом писал РБК со ссылкой на материалы ведомства.

Из этой суммы больше всего денег пошло на дополнительный трансферт Пенсионному фонду - 941,4 млрд рублей. Трансферт понадобился, чтобы компенсировать снижение страховых взносов из-за антикризисных решений правительства - для некоторых предприятий тариф страховых взносов снизился с 30% до 15%. Также выплаты в ПФР снизились из-за сокращения фонда оплаты труда.

На социальную поддержку семей с детьми было потрачено 569 млрд рублей, подсчитала Счетная палата. Еще 378 млрд рублей составили трансферты регионам на борьбу с коронавирусом, 237 млрд рублей ушло на выплаты медикам, еще 155 млрд рублей - на другие социальные выплаты, в том числе на выплаты безработным.

В связи с этими затратами в 2020 году расходы консолидированного бюджета России (федеральный и региональные бюджеты), включая внебюджетные социальные фонды, оказались рекордными за всю историю Российской Федерации, писал РБК со ссылкой на подсчеты ведущего научного сотрудника Центра развития НИУ ВШЭ Андрея Чернявского. Расходы рассчитывались в постоянных ценах.

Расширенные госрасходы России в 2020 году достигли 42,15 трлн рублей, подсчитал экономист. На расходы федерального бюджета пришлось 54% расширенных расходов.

Насколько пострадало население?

По итогам 2020 года реальные располагаемые доходы населения - доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию - упали на 3,5%, оценивал Росстат.

Реальные располагаемые доходы в последние годы не поднимались выше уровня 2013 года, отмечал ранее Альфа-банк.

Другие социальные показатели также ухудшились, однако снижение не было резким. Например, официальная безработица выросла 4,7% до 6,3-6,4% к осени 2020 года.

Уровень бедности по итогам третьего квартала 2020 года вырос до 12,8%, тогда как годом ранее за аналогичный период показатель составил 12%. Число малоимущих выросло на 1,2 млн человек.

Реальные располагаемые доходы населения, как и российская экономика в целом, находятся в периоде стагнации, отмечал директор Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Владимир Гимпельсон в докладе "Год ковида: предварительные итоги десятилетия".

Кажущееся относительное благополучие Гимпельсон объясняет тем, что в условиях эпидемии процесс сбора статистики дал сбой, и в результате наиболее пострадавшая часть населения наблюдается плохо.

По его словам, кризис по сути разделил население на две части: первая - это преимущественно работники госсектора или крупного бизнеса, у них работа и зарплата существенно не изменились, вторая - все остальные, у которых трудности и с работой, и с зарплатой.

"Однако фонарь нашей статистики освещает первую и оставляет в темноте вторую. Эту ситуацию можно сравнить с улицей, на которой фонари расположены на одной стороне, а люди активно ходят по обеим", - писал Гимпельсон.