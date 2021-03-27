Чемпионат мира по фигурному катанию: россиянки на пьедестале и на льду. Фотографии
Российские фигуристки Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева и Александра Трусова завоевали золотую, серебряную и бронзовую медали на чемпионате мира в Стокгольме. Таким образом они установили рекорд для российского фигурного катания, заняв весь призовой пьедестал на ЧМ.
Елизавета Туктамышева рассказала журналистам, что заплакала, когда поняла, что у нее будет медаль.
"Обиды, что не золото, нет, разрыв получился довольно большой, я рада, что я на втором месте, это для меня очень много значит. Я переживала, что падение с флипа было упущенной медалью для меня, не знала, как выступала Саша. Поэтому у меня были такие эмоции, когда поняла, что ниже третьего места не опущусь, и будет медаль", - сказала она (цитата по РИА Новости).
В конце прошлого года Спортивный арбитражный суд (CAS) на два года запретил российским спортсменам выступать под флагом своей страны из-за допингового скандала.
Поэтому российские фигуристы на чемпионате мира в Швеции выступали под названием FSR (Figure Skating Federation of Russia) и флагом Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), а не флагом России.
После победы фигуристок вместо российского гимна прозвучала тема из 1-го концерта Петра Чайковского.
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