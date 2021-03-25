День воли не видать. Ежегодная акция протеста в Беларуси не состоялась из-за давления силовиков

7 минут назад

Автор фото, TUT.by

Надежда белорусской оппозиции, что 25 марта, когда в стране традиционно отмечается День воли, станет началом новой волны протестных акций, не оправдалась. В четверг центр Минска, по сути, блокировали силовики. Десятки человек были задержаны превентивно. На конфронтацию люди не пошли: уголовных и административных дел за участие в протестах и так уже тысячи.

День воли для белорусских оппозиционеров - главный в году. В этот день в 1918 году было объявлено о создании независимой Белорусской народной республики под бело-красно-белыми флагами. Она просуществовала всего до декабря того же года, и ее основатели отправились в эмиграцию.

В XXI веке День воли стал акцией противников Александра Лукашенко. Власти то разрешали его проведение, то запрещали и разгоняли - системы в этих действиях не было.

Но в 2021 году у Дня воли особое значение. Оппозиция рассчитывала, что с него в стране с новой силой начнутся протесты против Лукашенко. "Вторая волна нам нужна для того, чтобы победить", - прямо сказала Светлана Тихановская, считающая, что это она выиграла президентские выборы в августе 2020 года.

На улицу призывали выйти оппозиционеры, которые в течение прошлого года вынужденно эмигрировали в соседние страны, призывы были и в телеграм-каналах. Но состоится ли 25 марта акция протеста, не было понятно до самого последнего момента.

Минский городской исполком проведение Дня воли запретил из-за коронавируса и "экстремистских призывов" в телеграм-каналах. Кроме того, люди стали значительно более осторожны: с прошлого года против участников акций возбуждено не менее 700 уголовных дел. Административные аресты и штрафы получили десятки тысяч людей.

Блокированный город

В последние дни перед акцией милиция по всей Беларуси проводила обыски и превентивные задержания активистов. Только 24 марта милиция задержала более 40 человек, а 25-го задержания продолжались.

Автор фото, TUT.by Подпись к фото, В День воли 25 марта 2021 года в центре Минска были одни силовики

Крупнейшие предприятия страны запретили рабочим брать на 25 марта отгулы. Студентам в вузах раздают памятки, разъясняющие, что с ними будет, если они нарушат статью 24.23 КоАП Беларуси об участии в запрещенных митингах.

Оппозиционные телеграм-каналы звали людей в центр городов, где они живут, на дворовые флешмобы, а также на запуск фейерверков, водителей приглашали скоординированно сигналить в определенное время. Единого плана, что делать 25 марта, не было. И акции как таковой просто не случилось.

С середины дня Минск по сути блокировала техника правоохранительных и силовых структур. Колонны техники стояли у площади Независимости, на Октябрьской площади, прилегающих улицах, у академии наук.

Силовики также проводили не всегда объяснимые задержания в центре города - люди не выкрикивали лозунгов, у них не было символики. К вечеру 25 марта правозащитный центр "Весна" сообщил как минимум о 45 таких случаях.

Колонна людей ненадолго появилась у станции метро "Малиновка" на окраине города, красно-белые шарики бросали из окон многоэтажек. Сигналили автомобили. Но это совсем не было похоже на многолюдные протестные акции прошлого года.

Светлана Тихановская 25 марта встречалась с президентом Литвы Гитанасом Науседой. Тот сообщил, что Литва, Латвия и Эстония ввели санкции еще против 118 человек, причастным к арестам людей за участие в акциях протеста.