"Был бы водитель - наказание найдется". Шоферы кремлевских гаражей пожаловались на недоплаты

Владимир Дергачев, Елизавета Фохт

Би-би-си

час назад

Автор фото, Mikhail Japaridze / Getty

Руководство кремлевских автобаз несколько лет недоплачивает сотрудникам за переработки. На это пожаловался профсоюз работников учреждений управделами президента. Несколько водителей уже выиграли суды с работодателем.

На предприятиях, где жалуются на проблемы с выплатами, работает около 3 тысяч человек - они возят высших лиц государства. Помимо проблем с недоплатой водители кремлевских гаражей жалуются на закупки "левых" запчастей, оплату штрафов и бензина за свой счет и отсутствие нормальной страховки.

Водитель Сергей Рекунов проработал в подведомственной управделами президента "Автобазе номер 2" девять лет, с 2011 по 2019 год. Водители этого и других кремлевских гаражей на машинах развозят представителей российской властной элиты: депутатов Госдумы, федеральных министров, кремлевских чиновников.

Как и остальные водители, Рекунов в среднем получал 30 тысяч рублей в месяц. Это сравнимо с тем, что получают московские таксисты при стандартном рабочем дне. Из-за этого ему и коллегам постоянно приходилось "жить в машинах", подрабатывать на внеочередных сменах.

"Когда начали возмущаться, начальник объекта Дмитрий Лысенко сказал - "не нравится - иди увольняйся", - объясняет Рекунов Би-би-си.

В 2019 году он ушел на больничный и узнал, что его уволили. Многие его коллеги жаловались, что за работу во внеочередные смены им могли недоплачивать, говорит водитель.

Поначалу у Рекунова был график день через день с 6 утра до 12 ночи, суббота-воскресенье и праздники - дома. "А потом стали зажимать. И в праздники мы стали выходить, отдых только в выходные", - вспоминает он.

Хотя части водителей на автобазе недоплачивали, многие из них боялись жаловаться и идти в независимый профсоюз из-за кредитов, ипотеки и опасений гнева начальства, объясняет Рекунов. "Вы знаете, в каждом коллективе есть гнилая собака. Есть и такие люди, которые начальству стучали и у них был хороший график", - вспоминает он.

Его коллега Виталий Пешехонов работал с 2015 по 2019 годы водителем "Автобазы №2". В разговоре с Би-би-си он связал боязнь водителей идти в суды с большим числом сотрудников предпенсионного возраста. В случае проблем они опасались не пройти очередную медицинскую комиссию.

Недоплачивали за работу и Пешехонову, в связи с чем он уже выиграл не один иск у своего работодателя.

"Если пассажиру нужна машина в воскресенье и это выходной, то график по-тихому меняли - и этот день не оплачивали по двойному тарифу", - поясняет он.

Базовый оклад водителей был 11 тысяч рублей, а средняя зарплата с премиями и надбавками - 30-40 тысяч в месяц. В месяц - 13-15 рабочих дней, по желанию водителям можно записаться в нерабочий день на подработку.

Однако после подачи исков с получением подработки у Пешехонова возникли сложности на работе.

Говоря о причинах своего увольнения, Пешехонов рассказывает, что его сначала не хотели отпускать в отпуск, предлагали забрать иски из судов.

Недоплаты и проблемные переработки - это первое, о чем потенциальный соискатель должности на кремлевских автобазах может узнать из отзывов о будущих работодателях в интернете. В комментариях на специализированных сайтах говорят про маленькие зарплаты, неоплаченные смены и отсутствие нужной страховки у машин.

"Девиз администрации, который должен висеть при входе на автобазу: "Был бы водитель, а наказание для него найдётся", - так один из комментаторов описал происходящее в "Транспортном комбинате "Россия".

Автор фото, DreamJob.Ru

И это несмотря на то, что требования к водителям в целом жестче, чем в такси: на работу стараются набирать водителей первого класса, руководство следит за регулярным прохождением медкомиссии.

Письмо в Кремль

На проблему с невыплатами в кремлевских автобазах в начале марта пожаловался "Профсоюз работников учреждений управделами президента РФ". Организация написала письмо руководителю кремлевской администрации Антону Вайно. С копией документа ознакомилась Би-би-си.

Авторы письма жалуются Вайно на проблемы с выплатами в трех ФБГУ: "Автотранспортный комбинат", "транспортный комбинат "Россия" и "Автобаза №2".

Что это за автобазы

"Автотранспортный комбинат" обслуживает Совет Федерации, Минюст, руководителей управделами президента России и ряд других ведомств.

"Транспортный комбинат "Россия" перевозит высших чиновников, в том числе пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова и руководителей администрации президента.

В этих организациях работает более 3 тысяч водителей, часть из них недополучают за переработки в дни отдыха, говорится в заявлении. Авторы письма ссылаются на 57 заявлений водителей автотранспортных предприятий о такой проблеме.

Один из членов профсоюза управделами президента подтвердил Би-би-си подлинность письма Вайно. Он согласился говорить на условиях анонимности, поскольку опасается за карьеру.

Проблема недоплат касается не одного водителя, но только часть из них идут в суды, остальные опасаются жаловаться, боясь увольнения, подтверждает он слова Рекунова и Пешехонова.

Госбюджет лишается налогов со всех недоплаченных им сумм, подчеркивается в жалобе профсоюза.

Суды подтверждают

По части 1 статьи 153 ТК РФ работодатель обязан оплачивать работу в выходные и праздники по двойному тарифу.

В то же время трудовой кодекс устанавливает особый характер работы для сотрудников транспорта и связи. Для них правила режима работы и отдыха вводит правительство.

По словам Екатерины Тягай, партнера коллегии адвокатов Pen & Paper, организации действительно могу устанавливать собственные правила рабочего распорядка. Но понижать компенсацию за сверхурочную работу такие локальные акты не могут, подчеркивает юрист. Ведь это, вопреки части 4 статьи 8 ТК РФ, ухудшает положение работников.

В трудовых контрактах многих водителей кремлевских гаражей оговаривается двойная оплата работы в выходные, только если сотрудник работал сверх месячной нормы. В противном случае оплату производили по одинарному тарифу.

Но и с учетом этих правил многим сотрудникам не доплачивали за сверхурочную работу, следует из решений судов, с которыми ознакомилась Русская служба Би-би-си.

Автор фото, AFP / Getty

За последние годы сразу несколько бывших сотрудников кремлевских автобаз успешно оспорили невыплаченные зарплаты в судах. Вот некоторые из таких решений:

Водитель "Автобазы №2" Сергей Рекунов просил Савеловский суд взыскать с начальства 36,5 тысячи рублей за работу в выходные и праздники в 2018-2019 годах. В октябре 2020-ого ему присудили 8,7 тысячи рублей.

Водитель той же автобазы в том же суде Алексей Сафонов потребовал 122,4 тысячи рублей за переработки в 2018 году. Савеловский суд удовлетворил иск в ноябре 2019 года в полном объеме. Но руководство автобазы через апелляцию в Мосгорсуде в июле 2020 года снизило сумму до 23 тысяч рублей.

Водитель "Автобазы №2" Павел Пешехонов требовал в Савеловском суде за переработки 36 тысяч рублей. После апелляции в Мосгорсуде в июле 2020 года ему вернули 9,1 тысячи рублей.

Водителю Сергею Подлесному Савеловский суд в конце 2019 года присудил около 100 тысяч рублей, которые ему не доплатила "Автобаза №2". Но Мосгорсуд в июле прошлого года снизил эту сумму до 21 тысячи рублей.

Водитель Павел Баранюк выиграл в Пресненском суде иск к "Автотранспортному комбинату" за сверхурочный труд и работу в выходные в 2018-2019-х годах. Он просил взыскать 206,6 тысячи рублей, но суд в ноябре 2019-ого снизил сумму до 18,4 тысячи рублей. В апелляции в Мосгорсуде сумма выросла до 62,5 тысячи рублей.

Водитель "Транспортного комбината "Россия" Волков в октябре 2019 года подал в Гагаринский райсуд иск к руководству за недоплату в 2018-2019 году в 90,4 тысячи рублей. По апелляции в Мосгорсуде в декабре 2020 года ему присудили 20,6 тысячи рублей.

"Левые" запчасти

Невыплаты - не единственная проблема, с которой сталкиваются водители кремлевских гаражей.

3 октября 2019 года профсоюзники из "Автобазы №2" пожаловались начальнику главного контрольного управления управделами президента России Татьяне Титовой на предположительное завышение цен на госзакупках.

В письме приводился тендер "Автотранспортного комбината" управделами, который в июле того же года выиграла ООО "Сигма". Цена закупленных на 50 млн рублей запчастей могла превышать рыночную в несколько раз, передавал профсоюз.

Главное контрольное управление кремлевского управделами делами проверило информацию и нашло ей "частичные подтверждения". Это следует из ответа и.о. начальника главного управления Евгения Фролова от 21 октября 2019, с которым ознакомилась Би-би-си.

Опрошенные Би-би-си бывшие водители предположили, что на кремлевских автобазах при ремонте могли закупаться запчасти, похожие на китайские аналоги, что чревато угрозой безопасности первых лиц.

"Гонял я машину со спецсигналами на ремонт, в ней была проблема со стартером. Пригоняю машину, оставляю заявку. И они берут старый стартер со сломанной машины и ставят на машину со спецсигналами. Я говорю: "Блин, этому стартеру осталось дышать неделю". И электрик, который ставил, говорит: "Ну да, месяц поездит и накроется, мы опять поставим старый", - вспоминает Рекунов.

По его словам, иногда меняли лобовые стекла на дешевые аналоги - и это еще "самая безобидная" история.

"На одну из ремзон привозили запчасти с бэушных "Фордов". Незамерзайку как-то купили такую вонючую, что несколько часов болела голова от запаха. Дали эту незамерзайку для водителей "Фордов", а кто возит первых лиц - из Госдумы, Совета Федерации, правительства - тем дали нормальную, которая не пахнет", - подытожил Рекунов.

Пешехонов вспоминает как на ведомственный BMW при техобслуживании ему ставили не оригинальные колодки, а китайские.

"Не знаю, им кажется пофигу, пока окончательно колодки не расколошматит", - так он ответил на вопрос Би-би-си об опасениях наверху насчет здоровья чиновников, которых возили на ведомственных автомобилях.

Однажды Пешехонов пожаловался на давление начальства автобазы депутату Думы, которого возил восемь лет. "Я попросил его сделать звонок. Начальство видит, что за водителя никто не заступается, значит можно давить", - объяснил он.

Штрафы, бензин и ДТП за свой счет

Другая проблема водителей президентских автобаз - необходимость оплачивать штрафы и парковку из своего кармана.

Водителей кремлевских гаражей часто штрафуют городские камеры и инспекторы ЦОДД за неправильную парковку, которую приходится совершать из-за должностных инструкций.

РБК описывал, как водители кремлевских гаражей жалуются на отсутствие четкого порядка действий на платных парковках Москвы. И вынуждены самостоятельно оплачивать паркинг или прикрывать номера.

Автобазы не имеют права удерживать штрафы с водителей, признал в апреле 2019 года Савеловский райсуд. Профсоюз жаловался, что по внутреннему приказу 128 "Автобазы №2" администрация может удержать штраф с водителя на основании распоряжения директора и служебной записки начальника автоколонны.

Рекунов вспомнил, как привез посылку от УДП офицеру Спецсвязи - по регламенту ему надо было остановиться в 50 метрах от входа, что невозможно без нарушения ПДД. Машину сфотографировали - пришел штраф в 3 тысячи рублей. Все штрафы водители оплачивают за свой счет.

"Автобаза ни копейки за парковку не оплатила - только водитель виноват, - сетует водитель. - А если бы не остановился и сказал офицеру, что нельзя парковаться по правилам, то все равно виноват водитель, потому что не остановился там, где надо".

Тот же опыт у другого бывшего водителя кремлевской автобазы: "Когда стал заниматься фельдъегерской почтой, бывали проблемы с парковкой. Внутрь на территорию объектов не всегда пускают, оплата парковки тоже на нас. Мы писали письма, чтобы рассмотрели вопрос, чтобы наши номера внесли в базу специальную и мы могли пользоваться парковкой по работе. Или чтобы выделялись деньги на нее. В итоге я не знаю, услышало это руководство или нет".

Он припоминает случаи, когда приходилось нарушать правила дорожного движения по работе. VIP-пассажиры просили превышать скорость, иногда предлагая изначально деньги за штрафы, а иногда требуя нарушить ПДД без компенсаций и грозя пожаловаться начальству в случае отказа. "Приходилось объяснять, что это я оплачиваю штрафы, которые мне никто не возместит, а то что вы опаздываете - это ваши проблемы. Штрафы и парковки съедают часть дохода, если часто ездить, то три тысячи в месяц теряешь", - говорит собеседник Би-би-си.

Впрочем, шеф Пешехонова - депутат Госдумы - выделял ему деньги на парковку: "Все зависит от пассажира. Есть такие пассажиры, которые деньги не выделяют и крутись как хочешь. Некоторые завешивают номера".

Еще одна проблема - перекладывание на водителей финансовой ответственности в случае аварии. "На предприятии только ОСАГО, КАСКО нет, - отмечает один из бывших водителей. - Они считают, что, мол, мы водители с хорошим стажем, должны все предвидеть, все предугадать".

При серьезном ДТП начальство лишало премий, из-за чего некоторым платили голые оклады в 11 тысяч рублей, говорит Пешехонов. Другой бывший водитель автобазы рассказал Би-би-си, что один из президентских гаражей недавно закупил российские лимузины Aurus (стоят от 18 млн рублей). На них также нет КАСКО - и риски за ДТП висят на водителях.

Автор фото, Anadolu Agency / Getty

Из-за напряженного графика они часто выходили за лимит топливной карточки, и бухгалтерия "вешала" на них перерасчет. "Даже если объясняешь, что стоял в ожидании или было холодно или попал в пробку. Им это вообще все равно - как хочешь, либо возмещай, либо удержим из зарплаты", - объясняет один из водителей.

С другой стороны, в работе в президентских гаражах есть и свои преимущества, "социалка", из-за чего часть людей не готова уволиться, замечает Рекунов. Сотрудникам дают путевки со скидкой в подведомственные дома отдыха, детские лагеря, лечиться можно в своих поликлиниках.

Но при трудоустройстве в контракте сотрудников не оговаривалось, что расходы на штрафы и лишний бензин придется оплачивать им самим, сходятся опрошенные водители.

"Я думаю, что отношение зависит от работодателя и чиновников. Они наелись всего, а мы никто и звать нас никак. С нашим мнением не считаются. Хочешь работать - работай, не хочешь - уходи, - рассуждает водитель, покинувший "Автобазу №2" в 2019 году. - Раньше водитель в госструктуре ценился, сейчас тоже есть хорошие руководители, и постарше, и молодые, но в основном считают, что ты никто".

Он, как и многие другие бывшие водители, судившиеся с работодателем, ушел работать в частную структуру: "Там отношение получше. Что-то мне надо, можно договориться, согласовать. Относятся с пониманием. Машина застрахована, на парковки выделяют, штрафы если вдруг что, оплачивают".

Позиция руководства

К письму профсоюза в Кремль прилагается копия ответа замначальника транспортного управления управделами президента Сергея Огурцов. Тот уверяет, что жалобщикам из "Автобазы №2" все причитающиеся выплаты произвели.

Другой ответ профсоюзу подписан Анатолий Тюковым, руководителем Огурцова. Он отрицает проблемы с недоплатами на "транспортном комбинате "Россия".