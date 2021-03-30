“Это равносильно убийству”: как врачи оказались на передовой борьбы с ковид-диссидентами

Юлия Джеймс, Елена Бердникова

Би-би-си

час назад

Автор фото, Наташа Катурия Подпись к фото, Доктор Катурия отдает много сил и времени написанию постов о коронавирусе в социальных сетях и работе со СМИ

Всемирная организация здравоохранения объявила коронавирусный кризис глобальной инфодемией. Согласно ВОЗ, распространение дезинформации, слухов и конспирологических теорий мешают многим странам эффективно бороться с пандемией Covid-19.

Врачи, работающие с коронавирусными пациентами, оказались на линии фронта борьбы не только с ковид, но и с дезинформацией.

Доктора из США, России, Великобритании и Беларуси рассказали Би-би-си об угрозах со стороны интернет троллей и даже пациентов, а также о том, как дезинформация влияет на их работу и психологическое состояние.

США: доктор как "часть теории заговора"

Наташа Катурия работает врачом в больнице скорой помощи в американском городе Остин, в штате Техас.

Ей приходится иметь дело с разными заболеваниями, но тяжелее всего работать с пациентами с Covid-19. Иногда приходится вызывать охрану чтобы совладать с разбушевавшимися больными.

Они считают, что Covid-19 не существует и врачи просто соучастники в неком всемирном заговоре, направленном на то, чтобы лишить их возможности работать. В США и многих других странах, если у вас симптомы коронавируса, вы можете вернуться на работу только при наличии негативного теста на Covid-19.

Наташа с опаской сообщает своим пациентам плохие новости, что их тест или тест их детей дал положительный результат на коронавирус. Многим из них придется уйти в неоплачиваемый отпуск, так как их компания (по условиям страховки) не оплачивает больничный.

"Да как вы смеете, это все неправда, зачем вы делаете это с нами?!" - кричат порой пациенты Наташи, пока она пытается посоветовать им лечение.

Помимо своей основной работы врачом, Наташа считает своим долгом рассказывать людям факты о коронавирусе. Она много пишет об этом в социальных сетях и ходит на интервью на консервативные телеканалы.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Прошло больше года с тех пор, как пандемия коронавируса была объявлена чрезвычайной ситуацией национального масштаба в США

После этих выступлений, ей приходит бесчисленное количество сообщений и угроз от ковид-диссидентов и троллей.

"Они пишут, что Covid-19 не существует, что я часть теории заговора, что мне нельзя доверять, поскольку я молодая женщина-врач, - рассказала Наташа Би-би-си. - Я готова к такой реакции, но порой меня это ранит в самое сердце, потому что на работе я каждый день вижу тела, буквально растерзанные вирусом".

Наташа благодарна возможности продолжать свою врачебную деятельность под девичьей фамилией, чтобы абьюзеры из интернета не могли найти ее отделение скорой помощи. Она старается не читать сообщения от незнакомых людей в социальных сетях, чтобы не расстраиваться.

"У меня такое чувство, будто я иду по натянутому канату, - поделилась своими чувствами врач. - Это очень сложно: заботиться о пациентах, информировать людей и не сойти с ума".

Прошло больше года с тех пор, как пандемия коронавируса была объявлена чрезвычайной ситуацией национального масштаба в США. Согласно исследованию аналитического центра Pew Research Center, опубликованному в июне прошлого года, 71% американцев знакомы с популярной в интернете конспирологической теорией, что сильные мира сего намеренно спланировали эпидемию коронавируса. Четверть из них верили в эту теорию или считали, что в ней есть доля правды.

Около 30% населения в крупнейших странах мира, включая Россию, считают, что СМИ преувеличивают размах пандемии Covid-19, согласно опросу маркетинговой компании Ipsos Mori.

Россия: "измененное сознание"?

Социологическое исследование Левада-Центра (организация внесена российскими властями в реестр иностранных агентов) показало: 64% опрошенных считают, что коронавирус был создан искусственно и является новой формой биологического оружия.

Большинство врачей в России, с которыми пообщалась Би-би-си, рассказали что они не получают угроз в социальных сетях. Правда у них сейчас так много работы, что сидеть в интернете им просто некогда.

Врач одного из ковидных госпиталей в Уральском федеральном округе, один из ведущих специалистов региона в своей "доковидной" профессии, время от времени сталкивается с агрессией и угрозами от своих пациентов. Он поговорил с Би-би-си на условиях анонимности.

"На работе и раньше приходилось сталкиваться с подобным отношением. Это было всегда; угрожали мне расправой, - рассказал врач Би-би-си, - просто сейчас психозов, неврозов стало больше".

Доктор считает, что агрессивное поведение ковидных больных связано в основном не с ковид-диссидентством, а с действием вируса на головной мозг. Некоторые больные ведут себя агрессивно, потому, что, по его мнению, находятся в состоянии измененного сознания; другие переживают, поскольку столкнулись с финансовыми трудностями. Большинство недовольных считают, что им нужно какое-то другое лечение.

"Иногда у больного человека может быть свое (сложившееся на основе прошлого опыта, связанного с совсем другими диагнозами) представление о том, "как нужно лечить", - объяснил доктор, - и когда в ковидном госпитале лечат иначе, пациент говорит: "Вы меня не лечите".

Лучшая тактика врача в этом случае, по мнению собеседника Би-би-си, - терпеливо разъяснять протокол лечения новой инфекции.

Беларусь: "Это равносильно убийству"

Мария (имя изменено из соображений безопасности) работает врачом-хирургом в одной из крупнейших больниц Минска. В самый разгар эпидемии Covid-19 в Беларуси, их госпиталь был полностью перепрофилирован под инфекционную клинику. Так Мария восемь месяцев проработала врачом в реанимации, где лечила исключительно пациентов с Covid-19.

Подпись к фото, Марии пришлось переквалифицироваться из хирурга в реаниматологи на время эпидемии Covid-19

Пациенты Марии настолько тяжело больны, что среди них уже не осталось ковид-диссидентов.

Однако многие знакомые врача, особенно в начале пандемии, отрицали существование вируса. Даже заболев, они продолжали утверждать, что Covid-19 не существует, и отказывались самоизолироваться или хотя бы носить маску.

"Тем самым они могли кого-то заразить и стать для кого-то палачом, - считает Мария. - Они абсолютно не думали о здоровье окружающих".

На страницах в соцсетях Марии под ее постами много комментариев, что коронавирус это выдумка. Такую низкую информированность населения Беларуси о Covid-19, доктор напрямую связывает с государственной политикой дезинформации.

"Я думаю, что высказывания нашего президента (речь идет об Александре Лукашенко - прим. Би-би-си) о коронавирусной инфекции ходят как анекдоты по всему миру. Чем он только ее ни лечил: и трактором, и сыром, и отрицал ее существование, и говорил, что поможет мороз, а потом говорил, что поможет бог, - вспоминает Мария. - Однако признания самой проблемы так и не случилось".

По словам Марии, отсутствие информирования, карантинных мер и какой-либо профилактики против вируса привело к неконтролируемому росту пациентов с Covid-19. Все больницы и поликлиники были переполнены больными с коронавирусом. Студентов-медиков с последних курсов отправляли лечить ковидных пациентов на дому. При этом официальная статистика замалчивала реальное положение вещей.

"Например, в самый разгар эпидемии, во время второй волны, официальная статистика сообщала о девяти смертях от Covid-19 по всей республике за сутки, - рассказала Мария. - Но только в моей больнице, а она не самая большая в городе, за сутки умирало 12 человек".

Дезинформацию собственного населения белорусским правительством врач-хирург связывает с попытками спасти экономику, вместо человеческих жизней. И именно такая политика государства, а не распространенное из-за нее ковид-диссидентство, крайне негативно влияет на психологическое состояние Марии и ее коллег.

"Это равносильно убийству, каждый день мы приходим на работу и понимаем, что количество случаев не уменьшается, - рассказала Мария. - Мы применяем все возможные силы и наши силы как будто кидают в топку. Эффективность работы какая? Никакой! А цена-то огромная - человеческие жизни".

Великобритания: "Не попадайте ко мне в реанимацию"

Саманта Бэтт-Роуден, более десяти лет работает врачом в отделении реанимации. Она и другие сотрудники национальной системы здравоохранения NHS стараются как можно больше рассказывать в соцсетях о том, насколько плохо обстоят дела на "линии фронта" борьбы с эпидемией.

Автор фото, Саманта Бэтт-Роуден Подпись к фото, Саманта более десяти лет работает в британских больницах

За это Саманта и ее коллеги получают десятки оскорблений и угроз, в основном от людей, которые не верят в существование Covid-19 или считают, что это все некий тайный заговор.

"Психологически это очень тяжело, особенно когда ты отдаешь все силы спасению пациентов, - рассказала Саманта Би-би-си. - Мы работаем под стрессом круглые сутки, и такие комментарии очень деморализуют".

Подпись к фото, Такие комментарии получает Саманта в соцсетях

Саманта вспоминает случай, как ее коллега позвонил ей и сказал, что не хочет идти на работу. Он стоял у больницы, перед входом в которую собралась толпа людей и кричала вслед заходящему в здание персоналу, что Covid-19 не существует. Коллега был на грани нервного срыва.

Чтобы поддержать коллег и себя Саманта запустила кампанию в социальных сетях: она попросила людей постить голубые сердца в поддержку сотрудников NHS.

Кампания оказалась крайне успешной, она вышла в тренды в соцсетях и такие звезды как футболист и телеведущий Гарри Линекер, известный актер Хью Грант и журналист и актриса Сью Перкинс поставили голубые сердца на свои аватарки.

Автор фото, Twitter Подпись к фото, Многие знаменитости поставили голубое сердце на свои аватарки в знак поддержки работников системы здравоохранения

"Большинство людей нас поддерживают, и нам было необходимо знать об этом", - вспоминает об этом Саманта.