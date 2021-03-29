“Им нужно превратить мою жизнь в ад". С чем связаны обвинения в адрес отца директора ФБК Жданова?

15 минут назад

Автор фото, Ivan Zhdanov

Отца директора ФБК* Ивана Жданова отправили в ростовский СИЗО по обвинению в превышении полномочий. В вину 66-летнему Юрию Жданову, бывшему члену жилищной комиссии в НАО, вменяют ошибочную рекомендацию выделить соцжилье. Жданов стал единственным членом комиссии, к которому у силовиков возникли претензии. Его сын связывает это со своей политической деятельностью.

В понедельник 29 марта директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов сообщил в "Фейсбуке", что его отец Юрий Жданов стал фигурантом уголовного дела по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Ему грозит до четырех лет колонии.

"Началось всё с пятницы, как обычно, с утреннего обыска в его [отца] доме в Ростове-на-Дону, - написал Иван Жданов в своем телеграм-канале. - Потом допрос до ночи, задержание. В субботу состоялся суд и следственный изолятор".

Отец Жданова долгое время работал на Севере, в Ненецком автономном округе, в поселке Искателей, следует из рассказа сына. Там он сначала был заместителем главы поселка, а последние годы дорабатывал на "какой-то невысокой поселковой должности". С лета 2020 года Жданов-старший - на пенсии.

Сейчас 66-летний Юрий Жданов находится в ростовском СИЗО №5. В Советском суде Ростова-на-Дону подтвердили ТАСС, что он заключен под стражу до 21 мая.

Суть обвинений

"Дело заключается в том, что он [отец] в составе жилищной комиссии рекомендовал главе посёлка выделить квартиру женщине по договору социального найма. Оказалось позже, что эта семья уже получала жилищную субсидию. Договор расторгли, квартиру администрация вернула по суду. Вот и все", - объяснил директор ФБК.

Денис Николаенко, адвокат Юрия Жданова, в разговоре с Би-би-си подтвердил фабулу дела. Обвинения в превышении должностных полномочий он назвал необоснованными, поскольку решения жилищной комиссии носят для главы муниципалитета только рекомендательный характер.

“В протоколе заседания комиссии так и указано: "рекомендовать главе", - добавил адвокат.

Неоднократно глава поселка принимал решения по квартирам вопреки мнению комиссии или вообще без ее позиции, объяснил Воронин: “Мы говорили об этом во время допроса и попросили следствие проверить данную информацию".

По версии следствия, во время заседания, за результаты которого судят Жданова, не присутствовал один человек, кворума не было. "Но это не так - женщина, которая это утверждает, имеет не очень хорошие отношения с Юрием Павловичем и поэтому дает такие показания. Другие участники комиссии, со слов Жданова, могут подтвердить, что она там присутствовала", - пояснил Николаенко.

Наконец, именно в полномочия аппарата главы входит проверка документов, которая позволяет оценить законность предоставления жилья.

Глава городского поселения "Рабочий посёлок Искателей" Григорий Казаченко отказался обсуждать с Би-би-си ситуацию с Юрием Ждановым, сославшись на тайну следствия.

Историю с выданной в поселке квартирой, вменяемой Жданову-старшему в вину, его гражданская супруга Татьяна знает в основном с его слов.

Татьяна подчеркивает, что ее муж не обязан был знать, что соискательница уже не имеет права на квартиру: "Ее должны были снять с очереди, но не сняли. А вопросами очередников занимается замглавы администрации. Все документы, данные по квартирам имеются только у него". Жданов-старший когда-то занимал эту должность, но к моменту работы в комиссии уже ее покинул - обвинения в его адрес относятся к 2019 году.

Из всех сотрудников администрации претензии у следователей только к одному человеку - к Жданову, удивляется она. Остальные продолжают работать на тех же должностях.

"Искали целенаправленно что-то на отца, - уверен Иван Жданов. - У меня нет никаких сомнений, что эта уголовка связана со мной и с тем, что я делаю. Им нужно превратить мою жизнь в ад".

Как отмечает Николаенко, он не ожидал, что "будет выбрана максимальная мера пресечения в виде заключения под стражу". По данной категории дел она используется крайне редко. Чаще - домашний арест, но суд отказал в нем, сославшись на то, что "другая мера не обеспечит интересы правосудия", - говорит адвокат.

Подпись к фото, Иван Жданов связывает преследование отца со своей политической деятельностью

"И это несмотря на то, что Юрий Жданов - пенсионер, ветеран боевых действий в Чечне и страдает гипертонической болезнью. Даже во время допроса ему вызывали "скорую помощь", - сетует Николаенко.

В ближайшее время адвокаты Жданова подготовят апелляционную жалобу на решение Советского суда о заключении его под стражу.

Оппозиционер из Нарьян-Мара

"В 2014 году, когда я подавал резюме в ФБК на должность юриста, он [отец] с полушуточкой говорил: "Тебя ж посадят!" - вспоминает Иван Жданов.

Директор ФБК - не первый в семье, кто занимается избирательными кампаниями. Жданов-старший в 1999 году закончил службу в армии в звании полковника, а в 2004 году его позвали в Ненецкий округ, где он работал политтехнологом, состоял в "Справедливой России", одно время работал на заметной должности - замглавы администрации Нарьян-Мара. В какой-то степени это отразилось на решении Ивана Жданова поступать на юрфак.

Отец не очень интересовался собственно политикой и начал погружаться в нее под влиянием сына, когда тот стал работать у Навального. "Он начал смотреть канал "Дождь", даже вошел в "Народный альянс" [партия Навального], помогал организовывать отделение партии в Ненецком округе, ездил на первые съезды от Ненецкого округа", - вспоминает Иван.

Юрий Жданов ходил и на оппозиционные митинги - в том числе и 23 января, после ареста основателя ФБК.

Открытые оппозиционные взгляды не мешали Жданову-старшему работать в администрации шеститысячного поселка Искателей. В таких поселках все друг друга знают, и не бывает слишком жесткого противостояния, несмотря на разницу во взглядах, считает Иван.

Зато внешнее давление Жданов-старший на себе испытывал с 2016 года, когда его сын - еще не директор ФБК, а их юрист - пошел кандидатом на выборы в подмосковной Барвихе. С тех пор его регулярно проверяли - и по поводу сына (тогда на Ивана завели дело об уклонении от армии), и по поводу его собственной работы. Но проверки ничем не заканчивались.

"Как Ваня стал работать с Навальным, последние четыре-пять лет они постоянно пытаются Юрия Павловича на чем-то поймать, - подтверждает гражданская жена Жданова-старшего Татьяна. - И Нарьян-Марский СК, и прокуратура… Часто звонили следователи, вызывали то в прокуратуру, то просто в милицию. Если что-то случалось там, где Юрий Павлович работал, это всегда расследовалось в пять раз тщательнее, чем если бы это был другой человек".

Обыска Ждановы ждали - к родственникам других фигурантов уголовных дел, связанных с ФБК, тоже приходили. Неожиданно было то, что следователи забрали с собой Юрия Павловича и выдвинули обвинения.

"Это очень выбивает из жизненной колеи, заставляет испытывать какую-то неуверенность, страх каждый день. Но мы на стороне Ивана в этой истории", - говорит Татьяна.

Татьяне сегодня удалось передать Жданову лекарства в СИЗО. "У него проблемы с сердцем, за давлением, за холестерином надо следить постоянно", - объяснила она.

Давление на родственников

Это не первый случай, когда у родственников известных оппозиционеров возникают серьезные проблемы.

Брата Алексея Навального Олега в конце 2014 года осудили на 3,5 года колонии по делу "Ив Роше". ЕСПЧ признал приговор необоснованным. Во время протестов в 2012 году на фабрике лозоплетения, принадлежащей родителям Навального, прошел обыск.

В 2016 году на мужа юриста ФБК (фонд причислен в России к иностранным агентам) Любови Соболь Сергея Мохова напали у подъезда его дома. Неизвестный сделал ему инъекцию в бедро, от чего Мохов потерял сознание. Соболь связывала это происшествие со своей работой в ФБК.

В 2017 году, когда по стране шли протесты после расследования ФБК об имуществе Дмитрия Медведева, в Кемерове уволили с работы мать главы местного штаба Навального Ксении Пахомовой. Ее молодого человека отчислили из вуза (в таком случае ему грозила армия), но восстановили, когда в соцсетях поднялся скандал.

В Санкт-Петербурге 9 марта 2021 года задержали дальнего родственника оппозиционного депутата Максима Резника - по делу, связанному с наркотиками. Мать арестованного сообщила, что в СИЗО у сына требуют показания на политика.