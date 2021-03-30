"Сошла с пьедестала - ты никто". В чем сила и слабость женского фигурного катания в России и чего ждать на Олимпиаде

Елизавета Фохт, Анастасия Напалкова, Олеся Волкова

Би-би-си

час назад

Автор фото, International Skating Union/Getty Images

Российские фигуристки триумфально выступили на чемпионате мира в Стокгольме - впервые в истории им удалось занять весь пьедестал. Женская одиночка за последние годы стала, с одной стороны, самым успешным видом спорта в стране, а с другой - превратилась в зону боевых действий между тренерскими школами, спортсменками и их фанатами. Би-би-си рассказывает, что происходит на этой войне и почему победительницам ЧМ не гарантировано даже участие в следующей Олимпиаде.

Первый за два года чемпионат мира по фигурному катанию (прошлогодний отменили из-за коронавируса) получился для россиян самым успешным за долгое время. Спортсмены, выступавшие под флагом Федерации фигурного катания на коньках, выиграли золото в трех из четырех видов - женской одиночке, танцах на льду и парном катании.

Успешнее всего выступили фигуристки - впервые в истории российские девушки заняли весь пьедестал. Триумфу предшествовал год разборок и скандалов между спортсменками и двумя тренерскими группами - Этери Тутберидзе и двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

Кроме того, успехи спортсменок заставили многих вновь вспомнить и о другой проблеме - из-за слишком высокой сложности элементов карьеры многих фигуристок обрываются еще до 20 лет.

Скандальные переходы и война двух тренеров

Закончившийся сезон 20/21 был сверхуспешным для россиян из разных видов фигурного катания, но основное внимание, не в последнюю очередь благодаря скандалам, было приковано к женской одиночке, в которой в последние годы Россия безальтернативно доминирует над остальными странами.

Год прошел под знаком противостояния двух тренерских штабов. Первый возглавляет Этери Тутберидзе (школа "Самбо-70, отделение "Хрустальный"). Тутберидзе - самый титулованный российских тренер последних лет, которая привела к медалям Юлию Липницкую, Евгению Медведеву, Алину Загитову и теперь уже новую чемпионку мира - Анну Щербакову.

По другую сторону баррикад оказалась школа "Ангелы Плющенко". Ее возглавил Евгений Плющенко, еще недавно сам выступавший на льду.

Во время летнего перерыва от Тутбердизе к "Ангелам" неожиданно ушли две спортсменки - Александра Трусова (выиграла бронзу в Стокгольме) и Алена Косторная, чемпионка Европы и самая успешная фигуристка прошлого сезона. Вместе с ними "Хрустальный" покинул и один из тренеров, Сергей Розанов. Серьезных достижений на тренерском поприще у Плющенко нет - поэтому решение фигуристок многих удивило.

Расставание спортсменок с Тутберидзе напоминало главный скандал последних лет - уход из этой же группы двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой, которая решила уехать в Канаду после обидной серебряной медали на Олимпиаде-2018. Тогда ее обошла едва начавшая взрослую карьеру 15-летняя Алина Загитова.

Фанаты тогда восприняли уход Медведевой как предательство по отношению к Тутберидзе - война поклонников двух фигуристок, о которой подробно писала Би-би-си, продолжается до сих пор.

Похожим образом сочувствующие Тутберидзе оценили и поступок Косторной и Трусовой.

Подход Плющенко заметно отличается от принятого в российском фигурном катании. Он объявил, что поселит звезд группы в специальных коттеджах прямо рядом с катком. Кроме того, тренер активно занялся поиском рекламных контрактов для своих учениц.

Сама Тутберидзе объяснила, что главная причина уходов - неспособность конкурирующих девушек ужиться на одном льду, особенно после больших побед.

"Когда-то Юля [Липницкая] выдвинула требование не выходить на один лёд с Женей [Медведевой]. Мы постарались удовлетворить все условия - не помогло. Потом Женя отказалась кататься с Алиной [Загитовой]. И вот сейчас от Алёны [Косторной] мы получили целый список девочек нон-грата", - писала сама Тутберидзе. Но, по ее словам, менять систему подготовки она не намерена.

Автор фото, Natalia Fedosenko/TASS Подпись к фото, Среди победительниц ЧМ — две воспитанницы Тутберидзе, хотя бронзовую медалистку Александру Трусову (справа) к ЧМ готовил Плющенко. Елизавету Туктамышеву (слева) подготовил Алексей Мишин, когда-то тренировавший самого Плющенко

Скандал разгорелся с новой силой, когда Евгения Медведева спустя два года после ухода решила вернуться к Тутберидзе. Той же дорогой пошла и Алена Косторная - после провального сезона, травмы и непопадания на ЧМ фигуристка попросилась обратно в "Хрустальный". Ее взяли, но с испытательным сроком.

Покаянное интервью чемпионки Европы показывали в прайм-тайме Первого канала. Там главная звезда прошлого сезона рассказывала, что после провальных выступлений решила идти "извиняться, усмирять гордыню и просить прощения". "Извиняться на всю страну" ее призывала и легендарная тренер Татьяна Тарасова.

Переходы привели к открытой пикировке команд Плющенко и Тутберидзе. Хореограф Хрустального Алексей Железняков вызвал олимпийского чемпиона на дуэль и пообещал "заткнуть ему рот" (позже он извинился за эти слова). Директор школы "Самбо-70" на этой неделе назвал "полной дурой" жену Плющенко Яну Рудковскую, которая тоже регулярно высказывается о фигурном катании.

Тутберидзе и ее помощники через "Инстаграм" обвинили Плющенко в попытке "купить готовых спортсменок" и даже переманить в "Ангелов" Алину Загитову (сейчас запись удалена). "Вас на данный момент тренером никак нельзя назвать. Вы не воспитали и не научили ни одного спортсмена ничему", - говорилось в обращении команды Тутберидзе.

"Ведь всем известно, что Team Tutberidze берет только готовых детей с тройными прыжками, чтобы излишне не париться. В переманивании вам, конечно, равных нет", - отреагировал Плющенко.

Автор фото, Sergei Savostyanov/TASS Подпись к фото, Трусова, двукратная чемпионка мира среди юниоров, ушла от воспитавшей ее Тутберидзе после череды третьих мест на взрослых соревнованиях. Спрогрессировать ей пока не удалось - Плющенко привел ее лишь к бронзе на ЧМ

Гнев публики обрушился и на самих фигуристок-беглянок. Вот, например, одни из самых "заплюсованных" комментариев к новости о возвращении Косторной к Тутебридзе: "Этери Георгиевна - икона милосердия", "Какая же лицемерная Алена Косторная".

А вот такой диалог состоялся под материалом о том, что Плющенко поздравил Трусову с "бронзой" чемпионата мира:

- Просто сказочные тупицы

- Согласна. По-человечески жаль девчонку. А ведь осталась бы у Этери - была бы сейчас чемпионкой мира, а через год - олимпийской.

Некоторые болельщики фанатично пишут негативные комментарии и к новостям о восьмилетнем сыне Плющенко Александре, также известном как Гном Гномыч - родители активно готовят его к спортивной карьере.

У других вызывают вопросы и методы Тутберидзе: на днях олимпийская чемпионка в танцах Екатерина Боброва заявила, что тренер способна "унижать человека" ради его блага. За Тутберидзе вступился олимпийский чемпион Алексей Ягудин, который предположил, что Боброва "либо сошла с ума, либо ей приснился страшный сон".

"Переходы в принципе вызывают такой резонанс, потому что у многих болельщиков есть нездоровое восприятие тренера как родителя, а уход от него - как предательство и семейную трагедию, хотя это абсолютно естественное явление", - объясняет Би-би-си автор Sports.ru и телеграм-канала "Лутц с полубильмана" Полина Крутихина.

Уходы к Плющенко, по ее словам, спровоцировали скандалы еще и потому, что в России не привыкли к тому, что кто-то "строит каток, коттеджи для спортсменов" и снимает фигуристкам люксы в гостинице после локальных успехов: "У Тутберидзе совершенно иная философия: "Сошел с пьедестала - ты никто".

Переход Косторной от Тутберидзе оказался ошибкой, рассуждает Крутихина. Трусова же "выглядит довольно странным трансфером", но с точки зрения результата больших изменений нет: как и в прошлом сезоне, она все время остается третьей, хотя соперницы меняются.

Четверные прыжки против опыта на чемпионате мира

Пробиться на чемпионат мира этого года смогли три спортсменки - 16-летние Анна Щербакова и Александра Трусова и 24-летняя Елизавета Туктамышева.

Щербакова и Трусова - главные звезды мирового фигурного катания, которые подняли его на новый уровень, когда первыми стабильно запрыгали прыжки в четыре оборота. Четверные прыжки или, как их называют, "квады", долгие годы были уделом мужчин-одиночников.

Ситуация изменилась несколько лет назад, когда Трусова и Щербакова начали выступать на юниорском уровне - на двоих они установили с десяток рекордов, касающихся сложных прыжков и каскадов.

Четверные прыжки приносят намного больше баллов, чем тройные - из-за этого фигуристок, которые чисто исполнили их в программе, почти невозможно обогнать даже при высокой оценке за компоненты, которой судьи оценивают музыкальность и красоту скольжения. Сейчас квады стабильно исполняют только фигуристки из России.

В мужском катании, наоборот, четверные прыжки давно стали обыденностью, без которой почти невозможно претендовать на место в тройке. Но и средний возраст мужчин, которые стабильно исполняют разные квады на соревнованиях, выше.

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Группа Тутберидзе в последние годы доминирует в фигурном катании. Ее ученицы выиграли пять из шести последних чемпионатов мира - единственная осечка случилась в 2018 году, когда 22-летняя канадка Кейтлин Осмонд победила после провала Загитовой в произвольной программе. Такая же картина и на юниорских чемпионатах.

Подъем женской одиночки за последние годы произошел только в России, рассказывает Крутихина. Когда саму Тутберидзе на одном из интервью спросили, с чем связан такой подъем, она ответила: "Просто я вернулась в Москву".

"У Этери два важных качества: она классный селекционер (те же Косторная и Загитова до прихода в "Хрустальный" имели средние результаты) и она отлично умеет читать правила - в ее программах все всегда рассчитано до секунды и составлен самый рациональный контент", - объясняет Крутихина. Кроме того, еще до Тутберидзе большой толчок женской одиночке дали совсем юные тогда Туктамышева и Аделина Сотникова.

Главная претензия, которую специалисты и болельщики регулярно предъявляют Тутберидзе - неспособность добиваться результатов со взрослыми спортсменками. Действительно, "золотые" титулы ученицы тренера до сих пор брали до достижения совершеннолетия.

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С первыми проблемами уже начинает сталкиваться Щербакова, лидер "Хрустального", которая в Стокгольме выиграла золото. Сразу по окончании чемпионата ей исполнилось 17 лет.

Для фигуристки сезон получился непростым - она перенесла тяжелую пневмонию, а на чемпионате России, который она выиграла в третий раз подряд, выступала с высокой температурой. В произвольной программе на чемпионате мира она не смогла чисто исполнить четверной - в череде успехов Тутбердизе это первый раз, когда ее ученица победила на ЧМ с помарками.

"У Ани на ЧМ вообще вышел худший прокат в сезоне и один из самых слабых в карьере: не получился единственный четверной, хотя еще на ЧР она делала два, а когда-то могла и три", - говорит Крутихина.

16-летняя Трусова, которую называют "русской ракетой", и вовсе завалила короткую программу. После первого дня соревнований она занимала 12-е место. Завоевать бронзу ей помогли аж пять четверных в произвольной программе. Чисто из них она сделала лишь два, но и этого хватило для третьего места.

После проката журналисты интересовались у спортсменки, не хочет ли она по примеру Косторной вернутся в группу Тутбердизе, но, по словам Трусовой, таких планов у нее нет.

Главная проблема этой фигуристки - проблемы с настроем на старт и поиском оптимального контента, говорит Крутихина. После Стокгольма Трусова призналась, что больше не будет ездить на соревнования без мамы.

Главная сенсация ЧМ - серебро 24-летней Елизаветы Туктамышевой, которая попала на главный старт сезона впервые за шесть лет. Статус чемпионки мира он завоевала как раз тогда, но с тех пор выступала неудачно и больших побед не одерживала.

Автор фото, International Skating Union/Getty Images Подпись к фото, 24-летняя Елизавета Туктамышева прошла через шесть лет поражений, чтобы вернуться на пьедестал чемпионата мира. Сейчас она единственная успешная российская фигуристка старше 18 лет

После объявления оценок Туктамышева, которая допустила падение в произвольной программе, расплакалась, осознав, что все-таки попадет на пьедестал почета.

"Туктамышева является Статуей Свободы для фигуристок, которые перешагнули 20-летний возраст, - сказал после серебряного проката тренер девушки Алексей Мишин, воспитавший Плющенко. - Лиза точно так же держит факел, который освещает слова: "Девочки, работайте, и вы будете на мировом пьедестале. Не паникуйте, не бросайте. Боритесь!"

Туктамышева одна из немногих спортсменок, которая с возрастом стала "только круче", обращает внимание Полина Крутихина: "У нее в 24 более сложный контент, чем в 18, когда она выиграла золото ЧМ. Но это исключение".

Почему болельщики говорят об "одноразовых" чемпионках

Действительно, успешные выступления девушек старше 20 лет в последние годы стали редкостью в фигурном катании - как показывают данные, которые изучила Би-би-си, возрастным спортсменкам стало все тяжелее показывать достойный результат.

Победы юных фигуристок - совсем не новое явление в фигурном катании. Так называемый возрастной ценз, запрещающий выступать на взрослом уровне спортсменкам младше 15 лет, ввели еще в середине девяностых, после успешных выступлений совсем юных Мишель Кван и Оксаны Баюл.

Символом "быстрых" побед и коротких карьер стала олимпийская чемпионка Игр-1998 из США Тара Липински, которая взяла титул в возрасте 15 лет и 255 дней и сразу после закончила карьеру из-за травм. Уже через четыре года, в Солт-Лейк-Сити, еще одна американка, 16-летняя Сара Хьюз, обошла опытную Ирину Слуцкую.

Но успеха в те годы добивались и более возрастные спортсменки. Россиянке Марии Бутырской было 27 лет, когда она победила на ЧМ-2000. А японка Шизука Аракава выиграла Олимпиаду-2006 в Турине в 24 года. Третьей тогда была уже 27-летняя Слуцкая, которая годом ранее выиграла золото на ЧМ.

Кроме того, многие фигуристки, которые начинали побеждать в юном возрасте, оставались в топе долгие годы. Конец нулевых и начало десятых прошли под знаком борьбы кореянки Ким Е На и японки Мао Асады. Соперницы выступали на высоком уровне уже с 16 лет, но их карьеры получились сравнительно долгими - в топе мирового катания они провели восемь и десять взрослых сезонов соответственно.

Еще одна топовая фигуристка, итальянка Каролина Костнер, соревновалась на взрослом уровне 13 лет, а свою единственную олимпийскую награду, бронзу Сочи-2014, завоевала в 27 лет.

Именно Сочи-2014 стал во многом переломным для женской одиночки. Золото командного турнира тогда взяла 15-летняя Юлия Липницкая - за ее программой "Список Шиндлера" с трибун следил Владимир Путин, а журнал TIME поместил ее на обложку.

Сейчас Липницкой всего 22 года, но ее карьера фактически завершилась четыре года назад. После успешной Олимпиады и серебра ЧМ успехов у фигуристки почти не было. Она ушла из группы Этери Тутбердизе, потом долго боролась с травмами и сражалась с расстройством пищевого поведения - ее последний прокат в жизни закончился судорогами.

Взрослые выступления олимпийской чемпионки Сочи в одиночном разряде Аделины Сотниковой не продлились и пяти сезонов. После победы в Сочи в возрасте 17 лет фигуристка ни разу не выступала на ЧМ, пропустила год и фактически так и не вернулась на лед после шестого места на чемпионате России в сезоне 2015/16. Официально о завершении карьеры Сотникова объявила только в 2020 году - к тому моменту она давно появлялась на катке только в шоу.

Звезда Евгении Медведевой зажглась в 16 лет - свои дебютные чемпионаты мира и Европы она выиграла в первый же взрослый сезон в 2016 году. В 17 лет она подтвердила титулы, но уже на следующий год проиграла главный турнир жизни, Олимпиаду в Корее, 15-летней Алине Загитовой. После ухода от Тутберидзе ей удалось завоевать лишь бронзу ЧМ-2019.

Последние полтора года 21-летняя Медведева фактически не выступала - после возвращения в Россию спортсменка залечивает травму спины и последствия расстройства пищевого поведения.

Но и ее главная соперница Загитова провела в топе всего два сезона. В дебютный - победила на Олимпиаде, во второй - на чемпионате мира-2019. Через полгода спортсменка, тогда 17-летняя, приостановила карьеру и сейчас катается только в шоу."Очень жаль, что жизнь спортсмена сегодня, жизнь фигуристки, измеряется тремя программами", - комментировала тогда Тарасова.

Шансов выступить на Играх в 2022 в Пекине ни у Медведевой, ни у Загитовой практически нет.

"У Загитовой явно не хватает мотивации - она уже все выиграла, шансы на второе золото минимальны, а проигрывать, будучи олимпийским чемпионом, готовы не все, - говорит Крутихина. - У Медведевой мотивация точно выше, но она тоже не может не понимать, что старого контента не хватит, а выучить новый не хватит здоровья.

"Сложнее не выиграть Олимпиаду, а отобраться туда"

Причина коротких карьер российских девушек во многом кроется в возросшей сложности программ. Стабильно прыгать четверные прыжки пока не удалось никому из фигуристок старше 17 лет.

Единственный "дорогой" с точки зрения баллов прыжок, который способны исполнять фигуристки постарше, это тройной аксель - именно он привел к серебру ЧМ Туктамышеву, а в прошлом году принес титулы Косторной.

Автор фото, International Skating Union/Getty Images Подпись к фото, Анне Щербаковой исполнилось 17 лет сразу после победы на ЧМ - на фото чемпион мира Нэйтан Чен дарит ей праздничный торт

Ухудшение результатов большинство специалистов связывают с так называемым "оформлением", то есть, изменением фигуры растущих спортсменок. Взрослое тело неизбежно приводит к увеличению веса и изменению центра тяжести. Это, в свою очередь, ухудшает качество прыжков. Кроме того, из-за травмоопасности сложных прыжков многие спортсменки подходят к 17 годам с большими проблемами со здоровьем.

Сама Тутберидзе формулировала происходящее так: "Когда девочки взрослеют, организм начинает готовиться к материнству, начинает замедляться, беречь себя".

Трусовой и Щербаковой этой весной исполняется как раз 17 лет - гарантировать, что в следующем сезоне они сохранят четверные, невозможно. Но и списывать со счетов чемпионку мира нельзя - в последние годы именно Щербакова была самой стабильной среди всех соперниц.

Косторной тройной аксель удавался тоже лишь до 17 лет, которые исполнились ей прошлым летом - в этом сезоне она не исполнила его ни разу.

При этом к осени на взрослый уровень выйдут уже новые спортсменки Тутберидзе - Камила Валиева, Майя Хромых и Дарья Усачева.

Сейчас этим девушкам всего 14 лет. Валиева, чемпионка мира среди юниоров, на Кубке первого канала получила оценки выше мирового рекорда. Фигуристка уже владеет двумя видами четверных прыжков и, вдобавок, тройным акселем.

Квады исполняет и Хромых, а Усачева собирается разучивать их к новому сезону.

Наиболее вероятно, что в самой хорошей форме к играм будут как обычно те, кому исполнится 15 - Усачева и Валиева, подтверждает Крутихина: "Косторная может претендовать на Олимпиаду, если вернет тройной аксель".

Автор фото, International Skating Union/Getty Images Подпись к фото, Юную Камилу Валиеву, чемпионку мира среди юниоров, не без оснований считают одной из главных претенденток на золото Пекина-2022, хотя на взрослых международных турнирах она еще не выступала. Но на последнем чемпионате России финишировала второй - сразу за Щербаковой

Как обращает внимание журналистка, российским спортсменкам сложнее даже "не выиграть Олимпиаду, а отобраться туда", поэтому многое определит стрессоустойчивость на чемпионате России 2022 года - это отборочный старт на игры.

Сейчас на три места в сборной фактически претендуют как минимум семь фигуристок - Валиева, Усачева, Хромых, Трусова, Щербакова, Косторная, Туктамышева.

Юным спортсменкам хотят затормозить выход на взрослый уровень

Подход Тутберидзе, вопреки десяткам медалей, за последние годы критиковали многие тренеры и спортсмены. Олимпийская чемпионка Баюл, комментируя детские четверные прыжки, предположила, что к 35 годам таким спортсменкам "понадобятся новые бедра".

Об этом же говорил и Рафаэль Арутюянян, тренер трехкратного чемпиона мира из США Нейтана Чена: "Я хочу посмотреть, что будет с этими девушками, - говорил он об успехах Трусовой и Щербаковой. - Будут ли они делать свои прыжки в возрасте 18 или 19 лет? Они выполняют эти прыжки с телами, которые еще не развились, с костями, которые все еще растут. Какими они будут в 40 лет? Будут ли им нужны новые бедра после всех этих прыжков?"

Сама Тутберидзе с критикой в свой адрес не соглашалась. "Это процесс эволюции, а не процесс омоложения. Фигурное катание не молодеет, а эволюционирует", - говорила она в 2018 году, напоминая об успехах Липински и других спортсменок.

Автор фото, Natalia Fedosenko/TASS Подпись к фото, К следующей Олимпиаде тренерский штаб Тутберидзе готовит целую россыпь спортсменок - на чемпионате России им придется сражаться за три квоты, которые есть у страны

Еще одна претензия к юным фигуристкам - "юниорское катание", которое влияет на художественную ценность программ. Вот как о "бронзовом" прокате Трусовой с пятью четверными высказался комментатор Eurosport Андрей Журанков: "Вы же просто берете и гробите наш вид спорта. Это уже не фигурное катание, а фигурное прыгание. Вот какое у меня к этому отношение".

Крутихина не согласна с тем, что юные фигуристки всегда презентуют программы хуже взрослых: "Например, Косторная уже в 14 каталась сильнее, чем многие совершеннолетние спортсменки".

Но проблема со справедливым судейством "второй оценки" действительно есть, говорит журналистка, недавно выпустившая об этом большой материал: сейчас на эти баллы за компоненты очень часто влияют не художественные достоинства программ, а внешние факторы - правильный тренер, флаг и высокая оценка за технику.

Более сбалансированный подход действительно помог бы нивелировать отставание взрослых спортсменок от юных квадисток, говорит Крутихина.

Дискуссия привела к тому, что летом 2021 года Международный союз конькобежцев (ISU) соберется на конгрессе, где обсудит вопрос повышения возрастного ценза в фигурном катании до 17 лет. С предложением выступила федерация Норвегии, которая предположила, что ранние выступления становятся "причиной коротких карьер для фигуристов". Если это решение примут, то новые правила вступят в силу уже после Пекина-2022.

Автор фото, Sergei Bobylev\TASS Подпись к фото, Введение лимита может серьезно сказаться на судьбе начинающих фигуристок, которые только делают первые шаги на льду

Татьяна Тарасова назвала предложение "смехотворным", обратив внимание, что сейчас у Норвегии нет ни одного успешного фигуриста.

Но с идеей, в числе прочих, согласилась Аделина Сотникова, побеждавшая в 17 лет. "Это позволит фигуристкам продлить карьеру. Не будет такого, что в 15-16 лет девочка мелькнула, выиграла Олимпиаду - и сразу закончила", - объяснила спортсменка в своей колонке, добавив, что в погоне за сложностью некоторые тренеры "убивают детей".