Царь-панк, Кейт Уинслет и ведьмы: какие сериалы смотреть в апреле

Ярослав Забалуев

Для Би-би-си

час назад

Автор фото, Амедиатека Подпись к фото, "Мейр из Исттауна": Кейт Уинслет играет детектива из маленького американского городка

Мы рассказываем о самых интересных новинках сериального сезона в апреле. Netflix выпускает фэнтези, навеянное российской историей, Кейт Уинслет расследует убийство в Пенсильвании, Кэти Сагал играет Эрин Брокович, а афроамериканцы борются не только с расизмом, но и с привидениями.

"Игрушка для взрослых" (Made for Love)

1 апреля, HBO Max, в России - more.tv

Кристин Миллиоти прославилась благодаря сериалу "Как я встретил вашу маму", где сыграла, собственно, заглавную "маму", которая оставалась невидимой на протяжении большей части шоу.

Сейчас актриса уверенно выходит из тени своей звездной роли - сначала при помощи одной из лучших комедий прошлого года "Зависнуть в Палм-Cпрингс", а теперь и полноценной главной ролью в сериале HBO Max.

В "Игрушке для взрослых" Миллиоти играет Хейзел Грин - женщину, которая сбегает от мужа после десяти лет брака. Однако оказывается, что уйти от благоверного не так просто, поскольку тот ухитрился вживить ей в мозг ультрасовременный чип, который не только отслеживает ее местоположение, но и позволяет контролировать действия Хейзел на расстоянии. Помочь героине берется ее отец, который много лет проживает в пустыне с девушкой-андроидом.

"Бунтарка" (Rebel)

8 апреля, ABC

Энни Белло (Кэти Сагал) - наглая и цепкая адвокат без юридического диплома, последняя надежда тех, у кого нет денег на дорогостоящих юристов. В основе сериала "Бунтарка", придуманного создательницей "Анатомии страсти" Кристой Верноф, лежит не столько даже биография, сколько характер Эрин Брокович - знаменитой правозащитницы.

Фильм Стивена Содерберга о борьбе Эрин с корпорацией Pacific Gas and Electric Company в начале тысячелетия принес "Оскар" Джулии Робертс. Среди продюсеров "Бунтарки" значится сама Брокович, а ее новым альтер-эго на экране стала блестящая характерная актриса и звезда "Сынов анархии" Кэти Сагал. Кроме того, первую большую (то есть не гостевую) роль на телевидении здесь получил Энди Гарсиа, сыгравший начальника героини.

"Кунг-фу" (Kung Fu)

7 апреля, CW

Впервые сериал "Кунг-фу" появился на американских телеэкранах в 1970-х. Главная роль - шаолиньского монаха, наводящего порядок в Америке XIX века, - сделала звездой Дэвида Кэрредина и обеспечила ему заглавного злодея в тарантиновском "Убить Билла".

Недавно история этого проекта, по легенде изначально придуманного Брюсом Ли, вновь всплывала в связи с сериалом "Воин", в основе которого лежит как раз оригинальная идея Брюса.

Новый же "Кунг-фу" - это перезагрузка оригинального сериала, только речь на сей раз идет о китаянке американского происхождения Ники (Оливия Лян), которая возвращается в современный Сан-Франциско после обучения в Шаолине. Вместо спокойной жизни ее, разумеется, ждут приключения: приходится защищать семью и спасаться от киллера, который уже убил ее учителя.

"Они" (Them)

9 апреля, Amazon

Уже на уровне названия этот сериал составляет красивую пару с фильмом Джордана Пила "Мы" (Us) - даром, что и фильм и сериал рассказывают об одной и той же проблеме расовой сегрегации, да ещё и используя схожие художественные методы.

В сериале Amazon речь пойдет о семье афроамериканцев, переехавшей в лосанджелесский пригород и немедленно столкнувшейся с ненавистью со стороны белых соседей. Однако вскоре выяснилось, что расизмом проблемы героев не ограничиваются - в их доме проживают потусторонние существа, которые тоже не в восторге от новых соседей.

После закрытых показов первых серий американская критика поспешила выдать сериалу титул "великого социального шоу".

"Невероятные" (The Nevers)

11 апреля, HBO, в России - "Амедиатека"

Разумеется, не обойдется в апреле и без викторианского готического фэнтези. В августе 1896-го года в Лондоне в результате таинственных событий стали появляться женщины, наделенные сверхъестественными способностями.

Автор фото, Амедиатека

На защиту одаренных "сирот" (как их теперь называют) встают вдова Амалия Тру (Лаура Доннелли) и молодая изобретательница Пенанс Адэр (Энн Скелли). "Невероятные" заявлены как микс фэнтезийного экшна и философской драмы, и таким анонсам вполне можно поверить, учитывая, что шоураннером проекта стал Джосс Уидон, набивший руку в жанре еще во времена "Баффи - истребительницы вампиров".

"Мейр из Исттауна" (Mare of Easttown)

18 апреля, HBO, в России - "Амедиатека"

В прошлый раз Кейт Уинслет появлялась на телевидении ровно десять лет назад - и "Милдред Пирс" Тодда Хейнса многими была записана в категории "мгновенной классики", а игрой Кейт восхищался сам Стивен Кинг. Очевидно, что актриса прекрасно понимает уровень влияния телевидения в современном мире, так что и к выбору ролей там относится избирательно.

Автор фото, Амедиатека

На сей раз Уинслет сыграет Мэри Шиан - женщину-детектива из маленького городка в Пенсильвании, которой приходится совмещать расследование зверского убийства с решением личных проблем. За динамику шестисерийного фильма отвечает режиссер Крэйг Зобел, в 2019 году отметившейся отличным триллером "Охота".

"Тень и кость" (Shadow and Bone)

23 апреля, Netflix

Алина Старкова (Джесси Мей Ли) - сирота, выросшая в стране под названием Равка. Государство разделено надвое полосой тьмы, в которой обитают монстры-волькры, справиться с которыми под силу только местным волшебникам - гришам.

Однажды Алина - картограф армии Равки - попадает в мясорубку в Тенистом каньоне и обнаруживает в себе силу заклинательницы солнца. Теперь эта внезапно пробудившаяся магия - главная надежда страны на воссоединение и победу над тьмой.

"Тень и кость" - экранизация одноименного фэнтези-бестселлера писательницы Ли Бардуго, созданного под впечатлением от изучения российской истории. Сама Бардуго называет жанр своих книг (второй роман называется "Шестерка воронов") "царь-панк". "Тень и кость" уже прочат в конкуренты "Ведьмаку", а в его успехе в России сомневаться и вовсе не приходится.

Невинный (The Innocent)

30 апреля, Netflix

Испанские сериалы - важнейшая часть национального экспорта. Здешнее телекино дарит свежесть заскорузлым жанрам, делает их непредсказуемыми. На сей раз речь идет об очередном плоде сотрудничества Netflix с писателем Харланом Кобеном (рекомендуем также написанный им польский детективный сериал "В густом лесу").