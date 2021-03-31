Заряжать или не заряжать? Как продлить жизнь батареи вашего ноутбука

Испаноязычная служба Би-би-си

Mundo

час назад

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Почти все пользователи ноутбуков время от времени задаются вопросом: как продлить жизнь батареям своих компьютеров или по меньшей мере избежать их преждевременной разрядки?

Конечно, любая батарея рано или поздно приходит в негодность, однако многие из нас задумывались о том, как следует пользоваться ноутбуком, чтобы его батарея как можно дольше могла сохранять энергию и подпитывать любимый компьютер.

Нужно ли держать батареи все время заряженными на 100% или же подключать и отключать по мере изменения уровня заряда?

Несколько экспертов, опрошенных Испаноязычной службой Би-би-си Mundo, дали свои советы по использованию батарей, большинство из которых сделаны из лития.

Здоровый заряд

"Технология батарей улучшается с каждым новым поколением. Еще 10 лет назад эффективность батарей ноутбуков начинала падать после пары сотен циклов подзарядки", - говорит глава технологического отдела компании Lenovo в Ирландии и Великобритании Эшли Рольф.

Сегодня же срок жизни батарей составляет в среднем от трех до пяти лет, и за это время можно совершить от 500 до 1000 циклов подзарядки.

"Мы привыкли, чтобы батарея давала максимальное количество энергии после каждой подзарядки и при этом работала от трех до пяти лет", - говорит исследователь технологий из Северо-Западного университета в Чикаго Кент Гриффит.

Как же достичь такого баланса?

Держать ноутбуки все время на 100% заряженными - это нормальная и безопасная практика, отмечает Рольф. Однако это не самый оптимальный режим.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Многие предпочитают постоянно держать ноутбук подключенным к сети

Ноутбуки Lenovo и других компаний используют сенсоры и другие контрольные функции, чтобы уберечь батарею от перенапряжения и перегрева, объясняет эксперт, при этом отмечая, что постоянное удержание батареи заряженной на 100% несколько уменьшает срок ее жизни.

С этим соглашается и главный инженер Lenovo Фил Джейкс. "Мы обнаружили, что в последнее время из-за более высокой плотности энергии батареи приходят в негодность намного быстрее, если они остаются полностью заряженными, особенно при более высоких температурах", - говорит он.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Эксперты советуют ограничивать заряд ноутбука до 80%

"Стопроцентный заряд - это самое тяжелое состояние батареи, поскольку она находится под максимальным напряжением", - объясняет Кент Гриффит.

Компания HP также не рекомендует постоянно оставлять портативные электронные устройства подключенными к переменному току.

"Большинство современных батарей построены по технологии, которая позволяет им избегать перегрузки, когда уровень заряда достигает 100%", - объясняют в компании.

Однако эта же технология не уберегает от того, что высокий уровень заряда создает в батарее дополнительное напряжение, которое со временем может снизить срок ее службы, предупреждают эксперты HP.

По словам Гриффита, если держать батарею заряженной не на 100%, то она точно прослужит дольше.

Эксперты сходятся во мнении, что необходимо ограничивать время, в течение которого ваш ноутбук полностью заряжен, или же заряжать его не на 100%, а на 80%.

"С технической точки зрения батареи чувствуют себя более "здоровыми" при 50-процентной зарядке, в то время как при 0% и при 100% они находятся под максимальным напряжением. Специалисты советуют держать их на уровне от 20% до 80%", - говорит Рольф.

Хотя ограничение заряда до 80% является наилучшим для жизни батареи, почти столь же эффективным будет лимит в 90 или 95%, советует Джейкс.

Компания Microsoft также предупреждает на своем сайте, что у ноутбуков модели Surface батареи с постоянно высоким уровнем заряда быстрее теряют свою энергию.

"Вы можете увеличить срок эксплуатации батареи, если не будете держать ваш ноутбук подключенным к току в течение долгого времени. Если же вы постоянно держите устройство подключенным, то рекомендуем вам использовать режим ограничения заряда батареи", - советуют в Microsoft.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Если у вас нет доступа к розеткам, то лучше заранее зарядить ноутбук на 100%

Аналогичные рекомендации дают и компании Lenovo и HP.

"Если вы хотите, чтобы батарея прожила дольше, то сделайте так, чтобы каждый цикл подзарядки давал вам чуть меньше энергии (80%, а не 100%), и таким образом ваша батарея сможет пережить больше циклов подзарядки", - резюмирует Гриффит.

В целом речь идет о том, чтобы установить баланс между тем, сколько времени работает батарея после подзарядки, и тем, сколько циклов она сможет выдержать, говорит эксперт.

Режим для ноутбука

Все эти рекомендации, однако, не обязательно означают, что вы всегда должны отключать ноутбук от сети сразу после достижения стопроцентного заряда.

"Все ноутбуки имеют контрольный механизм для защиты батарей от перенапряжения. Однако можно увеличить срок их службы, сохраняя заряд на 80%", - говорит Рольф. Но в то же время, по его словам, сегодня батареи работают так долго, что большинству пользователей вообще не стоит волноваться.

"Современные батареи настолько хороши, что зачастую они работают дольше, чем сам ноутбук", - отмечает эксперт.

Наконец, Рольф рекомендует подумать о том, как вы используете свой ноутбук: будет ли он постоянно подключен к розетке или же вам придется подолгу обходиться без подзарядки. Во втором случае рекомендуется носить его полностью заряженным.