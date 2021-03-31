“Культура насилия”. Тысячи в Британии пожаловались на домогательства в школах

час назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Плакат с надписью "Остановить культуру изнасилований" на одной из школ в Лондоне

Тысячи учениц, учеников и выпускников британских школ рассказали о сексуальных домогательствах, с которыми они столкнулись за время учебы. Критике подверглись самые престижные учебные заведения страны, включая Итон. Полиция призывает помочь с расследованием, а правительство начинает срочный пересмотр системы защиты детей от сексуальных издевательств.

Все приглашены

Все началось летом 2020 года, когда Би-би-си показала сериал “Я могу уничтожить тебя”. В центре сюжета - молодая женщина, которая пытается вернуться к нормальной жизни после изнасилования. 22-летняя выпускница Университетского колледжа Лондона Сома Сара не могла выкинуть сюжет из головы. В своем Инстаграме она впервые начала рассказывать, как сама переживала сексуальные домогательства.

В течение недели Сара получила более 300 сообщений от девочек и девушек, также переживших насилие и домогательства. Поначалу эти истории Сара публиковала анонимно в своем Инстаграме. Но сообщений становилось все больше, и тогда Сара создала Everyone’s Invited (“Все приглашены”) - сайт, на котором каждый мог анонимно рассказать свою историю.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Сайт Everyone’s Invited основала 22-летняя выпускница Университетского колледжа Лондона Сома Сара

“Я хотела сделать все, что в моих силах, чтобы этот важный разговор продолжился”, - говорит она.

Сейчас на Everyone’s Invited - уже более десяти тысяч свидетельств. Не все они касаются учебных заведений, но авторы кампании призывают делиться историями, произошедшими в школах и колледжах.

Сара сейчас живет во Франции, но образование получала в Британии. Она училась в престижной частной школе в Лондоне, потом провела несколько лет в школе-пансионе, а степень магистра получила в Университетском колледже Лондона.

“Лондон, в котором мы с друзьями выросли, отличался повсеместной культурой насилия. Женоненавистничество и сексизм были в основе этой культуры - неумолимой, безжалостной среды, где каждый становился соучастником процветающего насилия, - сказала Сара в интервью изданию Last Bus Magazine. - [К созданию кампании] меня подтолкнула долго подавляемая ярость. Но решающей стала моя личная травма. Я хочу, чтобы молодые люди жили в мире, где не нужно было бы бояться насилия, где насилие бы не процветало, а жертв насилия слушали, поддерживали”.

Проект Сара создавала не одна, а при участии Мидоу Уокер - дочери известного актера Пола Уокера, погибшего несколько лет назад в автомобильной аварии. Мидоу руководит фондом имени своего отца и параллельно пишет о кампании Everyone’s Invited в своем Инстаграме, где у нее более 2,5 млн подписчиков.

На полу в синяках

11-летняя девочка рассказывает, что старшие мальчики заставляли ее присылать им фото интимного характера. 15-летняя девочка вспоминает, как ее принудили к сексу на вечеринке. К 13-летним подругами приставали в парке под всеобщее одобрение школьников. В одной из школ мальчики собрали целый альбом с фотографиями обнаженных одноклассниц и передавали его из рук в руки. Когда учителя узнали о происходящем, девочек отстранили от занятий.

Автор фото, PA Media

Люди пишут о том, как преподаватели закрывали глаза на происходящее, и многим жертвам домогательств - не только девочкам, но и мальчикам - не к кому было обратиться за помощью.

Подобные истории происходили в самых престижных британских школах - Итоне, Вестминстерском колледже, в Хайгейтской школе, школе Сент-Пол и других.

На сайте также немало свидетельств о том, что происходило не только в школах, но и британских университетах. “В кампусе была вечеринка. Я была очень пьяна, и приятель предложил проводить меня до моей комнаты. Когда мы пришли, он запер дверь спальни. У нас был секс, но я почти не помню подробностей. Когда моя соседка вернулась, она застала меня закутанную в одеяло на полу, в синяках, я рыдала. Утром ко мне пришла подруга. Она рассказала, что с ней произошло то же самое, но она недостаточно сильная, поэтому решила ничего не предпринимать”, - пишет одна из девушек на сайте.

Среди тысяч анонимных свидетельств - рассказ девушки, которой пришлось уйти из престижной школы Фулхэм из-за домогательств старшеклассника в школьном автобусе. Обучение в этой школе стоит около 22 тыс. фунтов в год (2,2 млн рублей).

В ответ на это 17-летний Уилфред Бейтс, староста Фулхэма, написал большую колонку для Evening Standard: “Мне кажется, что обо всех этих историях нужно помнить и говорить. Если периодически представлять, как бы вы себя чувствовали, если бы кто-то из ваших близких пережил подобное, то можно понять, насколько сексуальные домогательства и насилие разрушают жизнь человека. Совет, который дала мне старшая сестра: представьте, если бы подобное произошло с вашей родственницей или лучшим другом”.

Старший офицер британской полиции Саймон Бейли, возглавляющий расследование тех случаев, в которых жертвы согласились дать показания, отметил, что многим школам не удается эффективно бороться с женоненавистничеством и сексуальными домогательствами.

“Достаточно ли я наивен, чтобы не верить всем этим свидетельствам? Конечно, нет. Думаю ли я, что в некоторых случаях истории будут замяты, чтобы защитить репутацию? Да”, - сказал Бейли Evening Standard. Он предлагает провести независимое расследование, чтобы установить, что именно произошло в каждом случае, почему это вообще могло произойти и какие меры были предприняты в школах, чтобы решить эту проблему. “Вместо того, чтобы говорить о собственных неудачах, директора и сотрудники должны нести прямую ответственность”, - заявил Бейли.

Оценить девушек

Известно, что престижная лондонская школа для мальчиков Далидж-колледж первой сообщила в полицию о случаях домогательств после того, как учебное заведение в анонимных свидетельствах назвали “рассадником сексуальных маньяков”.

Около 250 девочек, учившихся в соседних школах, рассказали о домогательствах, публикациях в интернете их голых фотографий, сексуальном насилии и слатшейминге (то есть обвинении женщин в "распутности"). “Группа парней из Далиджа зажала меня в углу. С меня сняли кофту и бюстгалтер. Они вернули мне одежду только через десять минут моих криков и слез”, - рассказала одна из девушек.

В анонимных свидетельствах также упоминается, что среди студентов колледжа очень популярно приложение, в котором можно оценивать привлекательность разных девушек для секса.

“После публикации этих свидетельств некоторые люди согласились назвать имена тех, кто с ними так обращался. В некоторых случаях мы определили наказание для учеников. В других, когда речь шла о возможном преступлении, мы направили материалы в полицию”, - написал в письме родителям учеников школы директор Далидж-колледжа Джо Спенс. Обучение в этой школе обходится родителям примерно в 21 тыс. фунтов в год (2,1 млн рублей).

Детектив Скотланд-Ярда Мел Лэремор в интервью Би-би-си сказал, что видит в происходящем национальную проблему. Правда, по его мнению, эта проблема не ограничивается только лишь стенами частных школ. В данный момент на сайте Everyone’s Invited упоминаются более сотни британских учебных заведений, в том числе университетов и школ.

Министр образования Гэвин Уильямсон признал пострадавших обратиться за помощью к любому человеку, которому они доверяют, будь то член семьи, друг, учитель, социальный работник или полиция. Ни в одной школе молодые люди не должны чувствовать себя в опасности, не говоря уже о том, чтобы подвергаться сексуальному насилию, сказал Уильямсон.

В среду британское правительство объявило о создании горячей телефонной линии, которой могут воспользоваться жертвы домогательств. Кроме того, начнется пересмотр всей системы защиты учениц и учеников английских школ от сексуальных преступлений.

Элис Хадсон, директор одной из школ, упомянутых в анонимных сообщениях, сказала, что впервые слышит об инциденте - пострадавшая девушка не заявляла о произошедшем. Хадсон считает, что хотя сайты, подобные Everyone’s Invited, дают возможность пострадавшим высказаться, они при этом не помогают решить проблему, поскольку речь идет об анонимных свидетельствах, зачастую - без упоминаний даже времени происшествия.

Некоторые британские школы начали предпринимать меры еще до того, как о скандале написали все крупные СМИ. Руководство школ обещает проводить классные часы и занятия о сексуальном воспитании.