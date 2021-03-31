Коллекционер или оружейный барон: откуда у "мытищинского стрелка" такой огромный арсенал

Сергей Горяшко, Владимир Дергачев

Би-би-си

51 минуту назад

Автор фото, Investigative Committee/TASS Подпись к фото, Кадры из дома Владимира Барданова

У бизнесмена Владимира Барданова, который во вторник почти 10 часов отстреливался от силовиков, дома нашли богатый арсенал оружия, которого хватило бы на "целое войсковое подразделение": карабины, пистолеты, ружья и гранаты. Этот склад нельзя объяснить тем, что Барданов занимался охранным бизнесом. Но часть коллекции могла быть приобретена и законным путем.

Русская служба Би-би-си изучила, как в России регулируется оборот оружия, сколько его у россиян и почему серый рынок нелегальных стволов в стране процветает.

На кадрах обысков коттеджа Барданова, в котором бизнесмен во вторник несколько часов держал оборону, отстреливаясь от бойцов полиции и Росгвардии, видно множество разных стволов: от охотничьих ружей до карабинов, "калашниковых" и пулеметов.

Согласно базе данных "СПАРК-Интерфакс", Владимир Барданов был совладельцем частного охранного предприятия "СБ-Экспресс". Компанию исключили из ЕГРЮЛ в 2019 году. Но в Росгвардии заявили, что устроивший стрельбу в коттеджном поселке никогда не владел и не руководил частным охранным предприятием.

Автор фото, T.ME/HINSHTEIN

Откуда могло быть оружие у стрелка?

"Пистолеты, похожие на ПМ [которые видно на кадрах обыска], - возможно, служебные, пистолет-пулемет "Кедр" - тоже, но все остальное и то, из чего он стрелял по силовикам, - точно нет", - говорит Би-би-си председатель центрального совета Всероссийского общества владельцев гражданского оружия Глеб Обуховский.

"Огромный арсенал, которым можно оснастить войсковое подразделение, это самый большой схрон из тех, которые я видел за годы работы", - описывает депутат Хинштейн впечатление от арсенала.

Впрочем, бывший следователь СКП, адвокат Андрей Гривцов затрудняется назвать эту коллекцию беспрецедентной.

"У меня были дела с огромным количеством гранат и гранатометов. Я думаю, и сейчас существует черный рынок и можно приобрести различные виды вооружения. Для тех, кто этим занимается, такие задачи не представляются сложными", - сказал Гривцов. По его предположению, Барданов, скорее всего, занимался торговлей оружием.

"Купил со складов или откопал, - выдвинул версию происхождения оружия Обуховский. - По моим личным ощущениям, сейчас стало сложнее купить левак [чем в девяностые] - регулярно появляются сообщения, что кого-то повязали на ввозе или покупке оружия".

Автор фото, T.ME/HINSHTEIN

Такой арсенал можно хранить по лицензии ЧОП?

Как узнала Би-би-си, далеко не все оружие из арсенала бизнесмена могло остаться у него от ЧОПа. Депутат Госдумы и бывший советник главы Росгвардии Александр Хинштейн отметил, что по закону ЧОПы могут иметь лишь ограниченные виды оружия - это пистолеты, карабины и помповые ружья.

ЧОП вправе использовать любое огнестрельное оружие, кроме автоматического и оружия специального назначения - такого как снайперские винтовки и оружие с глушителем, пояснил Би-би-си адвокат, экс-следователь СКП Вадим Багатурия. Под запретом для охранников и граждан взрывчатые вещества и гранаты. "Мытищинский оружейный барон не мог приобрести такие образцы вооружений и в таких количествах легально", - уверен адвокат.

Но по фотографиям нельзя сказать, что весь арсенал бизнесмена точно незаконный. Например, карабин СКС, а также похожие на автоматы Калашникова стволы, найденные у Барданова, могут быть и охотничьим оружием, пояснил Глеб Обуховский. Владение ими, соответственно, закон не запрещает, если они стоят на учете в Росгвардии.

Оборот оружия регулируют три основных закона: об оружии, охоте и охранной деятельности.

По закону, на одного владельца оружия может быть зарегистрировано до пяти гладкоствольных ружей, до пяти нарезных стволов, а также до двух единиц оружия самообороны - например, травматических пистолетов. Если человек зарегистрирован как коллекционер, то ограничений по объему арсенала нет, с коллекционным оружием лишь нельзя охотиться.

На фото из дома Барданова можно заметить револьверы и даже кремневый пистолет - Обуховский не исключил, что это антикварное оружие, которое вовсе считается "культурной ценностью" - стрельба из такого запрещена, нарушение квалифицируется как "порча культурных ценностей". Если же стволы охолощенные, то их вообще не нужно регистрировать, отметил он.

Нелегально в России гражданское оружие с автоматическим огнем или восстановленное охолощенное. Поэтому по одним фотографиям из дома Барданова нельзя сказать, что его арсенал был незаконным, полагает экс-председатель движения "Право на оружие" Игорь Шмелев.

"Та же "Сайга", сделанная на платформе автомата Калашникова, - это абсолютно гражданское оружие, - говорит он. - Вообще, все, что я увидел на фотографиях, может быть гражданскими образцами - даже ППС (пистолет-пулемет Судаева) или VZ-26 (пулемет), хотя они встречаются редко и стоят дорого".

Автор фото, T.ME/HINSHTEIN

Единственное из арсенала предпринимателя, что точно не могло быть приобретено легально - это гранаты, подчеркивает Шмелев: "Если только, конечно, на фотографиях не макеты гранат".

На легальных основаниях хранить можно не взрывчатые вещества, а взрывпакеты, которые используются при боевых тренировках для имитации гранат, сказал Би-би-си Геннадий Гудков, полковник ФСБ в отставке, основатель ЧОП "Оскордъ".

Сколько оружия у россиян? И откуда оно поступает на черный рынок?

Согласно докладу Small Arms Survey от начала 2019 года, Россия находится на пятом месте в мире по абсолютному числу оружия на руках у населения - 17,6 млн единиц.

Официально российские власти считают эти данные сильно завышенными. 3% или 4 млн россиян владеют оружием, сообщили в январе 2020 года в Росгвардии. Всего на руках у граждан в стране 6,6 млн единиц зарегистрированного оружия.

Понятно, что владельцы оружия в основном охотники, это оружие самообороны, - указывает Гудков. - Но есть огромный сегмент нелегального оружия - в основном оно идет из горячих точек - Украины и других стран. Много оружия, в том числе серьезного автоматического и нарезного, в республиках Северного Кавказа".

Только в 2018 году в стране было зафиксировано 27 452 преступления в сфере оборота оружия и боеприпасов, а к уголовной ответственности за это время привлекли свыше 13 тыс. человек.

Экс-главком ВКС сенатор Виктор Бондарев ранее называл в числе основных источников пополнения черного рынка изготовление средств поражения на основе списанного оружия, модификацию гражданского оружия в боевые аналоги, контрабанду из‑за рубежа. Часть оружия попадает на теневой рынок от криминальных структур или из регионов, в которых в годы Второй мировой войны велись активные боевые действия.

В России до сих пор много нелегального оружия, которое с 2014 года хлынуло через ростовскую границу с Донбасса, сказал Би-би-си бывший полевой командир из непризнанной Донецкой народной республики, попросивший об анонимности.