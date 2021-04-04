Научный дайджест: "Психея" - миссия к астероиду стоимостью 10 квинтильонов

Леонид Лунеев

Би-би-си

час назад

Среди научных новостей недели:

Стразы и страусиные яйца - о чем мечтали в эпоху палеолита

Психея - астероид, который так и не стал планетой

Как Шигирский идол постарел на 600 лет

Как красиво жить и мыслить по-современному в эпоху палеолита

Автор фото, Twitter Подпись к фото, Кристаллы, обнаруженные в пустыне Калахари, не были орудиями труда. но доставляли владельцам эстетическое удовольствие

Согласно одной из рабочих теорий, в период между 75 и 125 тысячами лет назад на африканском побережье царил золотой век: рацион людей изобиловал морепродуктами, и как результат, их мозг быстро развивался, улучшались когнитиные способности, а обилие свободного времени, которое не нужно было тратить на добывание пищи, можно было использовать для удовлетворения возникших эстетических запросов.

При этом жителям внутренних районов ученые в процветании (по тем же самым причинам) отказывали, полагая, что они сильно отставали в социальном и конгнтивном плане от жителей побережья.

Однако целая серия находок, сделанных на юге пустыни Калахари в 500 километрах от берега моря, заставила пересмотреть сложившиеся теории.

На первый взгляд, в этих предметах не было ничего особенного - подумаешь, 22 кристалла кальцита и 42 обломка скорлупы страусиных яиц.

Но, по словам ученых, опубликовавших результаты своего исследования в журнале Nature, эта находка свидетельствует о том, что люди, жившие 100 с лишним тысяч за сотни километров от моря, были современными с точки зрения поведения, то есть обладали такими же как у нас социальными и когнитивными навыками, позволявшими использовать в общении символы и создавать новые технологии.

Обнаруженные кристаллы и фрагменты скорлупы находились на глубине более полутора метров и, как показали замеры ионизирующей радиации, не подвергались воздействию солнца около 105 тысяч лет. Таким образом была исключена возможность, что их мог занести туда кто-то, кроме самих древних людей.

Кристаллы были очень красивыми, но слишком мягкими, чтобы служить орудиями труда. Оказаться там естественым путем они тоже не могли - ближайшие россыпи кристаллов кальцита находились в 2,5 км от этого места.

Все это, по мнению ученых, свидетельствует о том, что люди принесли кристаллы с каким-то умыслом, и если они использовались как украшения, то это говорит о способности древних обитателей пустыни эстетически ценить что-то бесполезное в быту.

То есть у людей, которые, казалось бы, должны были интересоваться исключительно вопросами выживания, возникали довольно сложные мысли и идеи.

А вот скорлупа страусиных яиц, напротив, использовалась в чисто утилитарных целях. Скорее всего, как и жители побережья, обитатели пустыни использовали их как сосуды для воды. Но и это тоже важно, потому что говорит о способности этих людей приспосабливать для своих нужд подручные предметы, то есть развивать технологии.

"Все эти предметы опровергают теорию о том, что для выработки современного поведения древний человек обязан был жить у моря, - поясняет ведущий автор нового исследования, палеоархеолог Джейн Уилкинс из Университета Гриффита в Австралии. - Как выясняется, выпавшие из нашего поля зрения древние жители Калахари очень даже процветали, что наглядно свидетельствует о том, что привычки современного человека одновременно развивались сразу во многих местах".

"Это говорит о том, что все модели, подразумевавшие какой-то один центр развития, вроде побережья Южной Африки, были слишком упрощенными, - поясняет Уилкинс. - Да, побережье, возможно, было важным центром, но таковыми были и многие другие регионы и среды обитания".

Миссия "Психея": через тернии к квинтильону

Автор фото, Maxar/ASU/P. Rubin/NASA/JPL-Caltech Подпись к фото, Зонд НАСА должен долететь до Психеи к 2026 году

В лаборатории реактивного движения НАСА в Южной Калифорнии приступили к созданию космического аппарата "Психея", который, если все пойдет по плану, уже в августе 2022 года возмет старт с мыса Канаверал к астероиду, стоимость которого оценивается в 10 квинтильонов долларов.

Главным компонентом зонда станет шасси на солнечной электрической тяге (SEP) размером с микроавтобус, оснащенное двухметровой солнечной батареей с высоким коэффициентом усиления и защищенным отсеком для научного оборудования.

Автор фото, NASA Подпись к фото, Главным компонентом аппарата "Психея" является шасси на солнечной электрической тяге

"Постройка такого сложного и высокоточного механизма в год пандемии - это триумф человеческой целеустремленности", призналась руководитель миссии "Психея", доктор Линди Элкинс-Тэнтон из Аризонского университета.

После сборки космический аппарат отправится в большую термовакуумную камеру, где в условиях, воссоздающих дальний космос, будет проверена живучесть зонда, его электрическая тяга, а также научное оборудование и средства связи.

Проверка предстоит нешуточная, поскольку кораблю предстоит преодолеть почти 180 млн километров, а потом замерять магнитное поле, нейтронное и гамма-излучение астероида.

Если все пойдет по плану, то после запуска "Психея" в мае 2023 года приблизится к Марсу и, разогнавшись за счет его гравитационного поля, в начале 2026 года выйдет на орбиту астероида, где проведет 21 месяц, собирая ценные данные.

Автор фото, NASA Подпись к фото, Ученые полагают, что Психея-16 - это протопланета, которая потеряла мантию и кору, но сохранила ядро

Астероид Психея-16, обнаруженный в октябре 2020 года благодаря телескопу "Хаббл", имеет более 200 км в диаметре и считается одним из крупнейших в поясе астероидов между Марсом и Юпитером.

Ученые полагают, что Психея могла быть протополанетой, но что-то пошло не так, и полноценной планеты не получилось. Однако в отличие от большинства астероидов, состоящих из льда и камня, у Психеи есть один из главных признаков планеты - металлическое ядро.

"У Земли есть металлическое ядро, мантия и кора, - поясняет научная сотрудница Юго-западного исследовательского института в США доктор Трейси Бекер. - Не исключено, что когда Психея только формировалась, она столкнулась с другим объектом Солнечной системы и потеряла мантию вместе с корой".

Но ядро осталось, и состоит оно в основном из железа и никеля, а также золота, платины и других ценных металлов, так что помимо научной представляет огромную материальную ценность - примерно в 10 тысяч раз больше всей глобальной экономики за 2019 год.

Правда, это тот случай, когда видит око, да зуб неймет, но это пока, потому что ученые твердо уверены, что в будущем найдут способы рентабельной космической транспортировки таких ничейных космических сокровищ.

Деревянный идол, который видел, как уходили мамонты

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Шигирский идол уже был древним, когда в Египте только начинали строить пиамиды

Деревянная фигура с загадочным человеческим лицом, которая и без того считалась в своем роде древнейшей в мире, стараниями немецких ученых "состарилась" еще на 600 лет.

Так называемый Шигирский идол был найден в торфянике на Урале еще в 1890 году, однако у ученых до недавнего времени было лишь очень приблизительное представление о его возрасте.

Однако три года назад исследователи под руководством археолога Томаса Тербергера из Нижней Саксонии установили, что скульптуре должно быть около 11 500 лет. То есть на его глазах вымирали мамонты и шерстистые носороги, а до строительства Стоунхенджа и египетских пирамид было еще 5 тысяч лет.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В "молодости" идол имел пятиметровый рост

Создатели сделали идола большим (его, кстати, так и называют - Большой Шигирский идол): изначальная высота скульптуры, выполненной из лиственницы, превышала 5 метров, она была украшена геометрическими рисунками и человеческими лицами, некоторые из которых отчетливо просматриваются до сих пор.

В ходе новой серии исследований ученые сделали вывод, что за 120 лет, которые прошли со времени находки, за истуканом заботливо ухаживали: его полировали воском и подкрашивали древесными красителями, однако это могло повлиять на результаты первоначального радиоуглеродного анализа, "омолодив" идола. Поэтому ученые решили взять для нового анализа образцы из внутренних слоев древесины.

"Мы пришли к выводу, что образцы из самой глубины древесины не пострадали от поздних реставрационных работ, и поэтому могут дать самые надежные результаты", - объяснил Тербергер в интернет-издании Quaternary International.

По этим образцам эксперты установили, что идолу должно быть 12 250 лет, однако потом сделали скидку на то, что для изготовления скульптуры могла быть использована сердцевина давно срубленного или упавшего дерева, то есть это возраст самого материала, а не время изготовления идола.

В результате была названа ориентировочная цифра в 12 100 лет, что все равно состарило памятник древнего зодчества на добрых шесть столетий.