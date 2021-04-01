В России ограничили выдачу детских пособий “подозрительно бедным” семьям. Как это будет работать?

37 минут назад

Автор фото, TASS/ Yury Smityuk Подпись к фото, Все имущество претендующих на пособие семей будет тщательно изучено

1 апреля вступает в силу новый порядок назначения пособий на детей от трех до семи лет, предложенный министерством труда и утвержденный российским правительством. Пособия теперь не смогут получать семьи без каких-либо легальных доходов или те, чье имущество не соответствует официальному заработку.

О планах минтруда перестать платить детские пособия "подозрительно бедным" семьям СМИ узнали около месяца назад. В самом ведомстве объясняли эту инициативу растущим числом обращений от региональных НКО, которые жаловались на низкую адресность пособий на детей и на то, что заявки на пособия часто поступают со стороны граждан с "серыми" доходами.

В документе, опубликованном на сайте кабмина в среду, вводится так называемое "правило нулевого дохода". Оно предполагает, что пособие назначается только при наличии у взрослых членов семьи официального заработка (стипендии, доходов от трудовой или предпринимательской деятельности или пенсии), а отсутствие доходов должно быть обосновано объективными жизненными обстоятельствами.

Основанием для отсутствия доходов может быть, например, служба в армии, учеба на очном отделении вуза, прохождение длительного лечения, уход за маленьким ребенком или за инвалидом.

При назначении выплаты теперь будет также учитываться имущество заявителей. Пособия смогут получать семьи со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума, если сумма их вкладов и имущества не превышает определенные лимиты.

Например, потенциальный получатель пособия может обладать одной квартирой любой площади или несколькими квартирами, если площадь на каждого члена семьи - менее 24 кв. м.; одной дачей, одним гаражом, автомобилем, мотоциклом или катером (исключения сделаны для многодетных семей). При этом сумма на счетах заявителя не должна существенно превышать 250 тыс. рублей.

Также, согласно документу, размер выплаты теперь будет варьироваться в зависимости от доходов семьи. Если в прошлом году пособие назначалось в размере 50% от регионального прожиточного минимума на ребенка, то в этом году пособие будет назначаться в размере 50, 75 и 100% от регионального прожиточного минимума.

"Подозрительно богатые"

В парламенте новые меры единодушной поддержки не получили. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала инициативу минтруда, отметив, что помощь теперь станет более адресной.

"Такая поддержка должна быть справедливой - если всем раздавать, вне зависимости от доходов семьи, то она обесценивается. Надо помогать только тем, кто действительно нуждается", - уверяла она.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, в свою очередь, призывал чиновников "для начала ввести повышенный налог на "подозрительно богатых", а уже потом задумываться о "подозрительно бедных".

В понедельник глава Счетной палаты Алексей Кудрин выступил с предложением расширить круг получателей пособий и выплачивать их не только семьям с детьми.

"Мы считаем возможным рассматривать пособия по социальной поддержке, которые исходили бы из дефицита семьи, и распространять на другие категории населения, не только имеющие детей. В таком случае мы видим пути снижения бедности и достижения тех целей, которые поставил президент", - предлагал Кудрин на заседании бюджетного комитета Совета Федерации.

Президент Владимир Путин за последние месяцы неоднократно обещал побороть бедность в кратчайшие сроки. В сентябре прошлого года на встрече с членами Совета Федерации он анонсировал появление социальных контрактов для малоимущих граждан, а в декабре на ежегодной пресс-конференции озвучил план по сокращению числа россиян, живущих за чертой бедности: к 2030 году их число должно уменьшиться до 6,5% с нынешних 13,5%.

Квартира по наследству

Как отмечает проректор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов, идея сделать детские пособия более адресными обсуждается в правительстве уже давно.

"К сожалению, у нас есть люди, чьи доходы от коммерческой деятельности никак не отражаются в их декларациях, и они имеют формальное право на получение пособий по бедности и не отказываются от них. Сейчас мы переходим на автоматическое начисление пособий через систему Пенсионного фонда, поэтому теперь особенно важно, чтобы средства поступали по назначению", - объяснил Би-би-си экономист.

Наличие у семьи нескольких квартир, катеров и машин, как правило, действительно свидетельствует о высоком доходе, так как за все это нужно платить налоги, но тут бывают и исключения, говорит Сафонов.

"Может сложиться такая ситуация, когда человек по наследству получает большую квартиру или другое имущество, но доход у него низкий. Получается, что он должен продать эту квартиру, чтобы соответствовать нынешним требованиям и получить пособие. С этими ситуациями придется разбираться", - приводит пример эксперт. При этом он подчеркивает, что система только начинает свою работу, поэтому по мере ее реализации могут возникать разные вопросы и нестыковки.

Руководитель лаборатории исследований рынков труда и пенсионных систем Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Елена Гришина также полагает, что по имуществу граждан не всегда можно судить об их доходах.

"Автомобили могут быть совершенно разной стоимости, но в документе указано только ограничение по мощности и году выпуска; по жилью тоже нет никаких характеристик, кроме площади. Наверное, было бы логично использовать не количественную, а стоимостную оценку, но, видимо, это сделать затруднительно", - рассуждает она.