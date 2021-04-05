Компенсация за геноцид: станет ли Намибия примером для бывших колоний?

Тим Хьюэлл

Би-би-си

8 минут назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Узники из племени гереро, 1904 год

Договор о выплате Германией компенсаций жертвам геноцида в ее бывшей колонии Намибии может стать прецедентом и примером для других разбирательств.

Но как компенсировать уничтожение целого общества? В Намибии переговоры вызвали ожесточенные споры, в которых участвуют потомки как жертв, так и колонизаторов.

"Весь этот пляж занимал концентрационный лагерь, - говорит Лэйдлоу Перинганда. - Там, где сейчас вы видите парковку, была колючая проволока".

Перинганда, местный активист и художник, указывает в сторону открытых кафе и детской площадки у променада в Свакопмунде, главном курорте Намибии, окруженном водами Атлантики с одной стороны и песками пустыни Намиб - с другой.

"Моя прабабушка рассказывала, что наших родственников привозили сюда, заставляли работать, и что они умирали", - говорит он.

Речь идет о событиях 1904-1908 годов, когда территорию современной Намибии занимала Германская Юго-Западная Африка.

Подпись к фото, Перинганда на месте массового захоронения жертв концлагеря

Немецкий экспедиционный корпус жестоко подавил восстание племен гереро и нама, составлявших большинство населения страны. Десятки тысяч человек погибли.

Многие были загнаны в пустыню, где они умерли от голода. Тысячи представителей народа гереро были отправлены в концлагеря, где они содержались на положении рабов и умирали от голода, холода, истощения и жестокого обращения.

По оценкам историков, всего погибли от 65 до 80 тысяч гереро и около 20 тысяч нама.

В 2015 году Германия официально признала события геноцидом и начала переговоры с Намибией о компенсациях. Это создает прецедент - никогда прежде колониальная держава не вступала в переговоры с бывшей колонией о событиях вековой давности.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Колониальная архитектура Свакопмунда

Германия обещала официально принести извинения, хотя точные формулировки пока не определены. Неясной остается и перспектива материальных компенсаций для намибийцев.

Лэйдлоу Перинганда, как и большинство гереро, надеется на существенные денежные выплаты, которые в его представлении должны восстановить прежнее благополучие его народа, до колонизации занимавшегося в основном скотоводством.

После геноцида земли коренных жителей были разделены и переданы немецким фермерам-поселенцам.

Сейчас большинство гереро и нама живут на перенаселенных общинных землях или в городах. Около 40% населения Намибии - жители трущоб.

В курортном Свакопмунде в глаза бросается контраст между ухоженным городским центром - образцом немецкой колониальной архитектуры, где до сих пор живут потомки колонистов - и сколоченными из досок и листов металла лачугами на северной окраине города.

Подпись к фото, В трущобах Свакопмунда

"Там нет туалетов со сливом, питьевой воды и электричества", - говорит Перинганда об этих кварталах.

"Часть их населения - потомки узников концлагерей. Это крайне несправедливая ситуация. Германия должна выкупить земли наших предков", - продолжает он.

Это популярное требование - многие хотят, чтобы правительство Германии спонсировало земельную реформу, которая поможет выкупить земли у намибийских немцев и распределить их между гереро и нама.

Автор фото, Alamy

Всего потомкам белых колонистов принадлежит около 70% сельскохозяйственных земель, и большинство из землевладельцев имеют именно немецкие корни.

Но насколько оправданы эти ожидания?

Переговорщик со стороны Намибии доктор Зедекия Нгавиру говорит, что Германия признала необходимость своей помощи в восстановлении намибийского общества и согласилась спонсировать покупку земель у тех, кто хочет их продать.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Зедекия Нгавиру ведет переговоры с Германией от лица правительства Намибии

"Я не хочу обманываться и думать, что Германия решит земельный вопрос. Речь идет не только о потери земли в результате германской колонизации", - отмечает Нгавиру.

Среди белых поселенцев есть множество тех, кто приехал уже после утраты Германией своих колоний в Первую мировой войну.

В 1920-1970 годах страна была в зависимости от Южно-Африканского Союза (и наследовавшей ему республики), и после получения независимости земли продолжали скупать как иностранцы, так и местные жители.

Германия избегает слова "репарации", но Нгавиру говорит, что обсуждается помощь в сфере медицины, образования, жилья и опреснения воды - но отказывается называть суммы из-за конфиденциального характера переговоров.

Автор фото, Getty Images

В Берлине не комментируют переговоры с официальным Виндхуком.

С момента признания Германией геноцида прошло уже шесть лет, и Перинганда, как и многие гереро и нама, теряет терпение.

Он считает, что Берлин должен вести переговоры не только с правительством страны, но и напрямую с лидерами племен, такими как вождь гереро Векуй Рукоро, который безуспешно пытался отсудить у Германии компенсацию в американских судах.

Он опасается, что договор между правительствами может сделать выгодополучателями группы, которые не были жертвами геноцида, например овамбо, которые являются самым большим этносом в Намибии.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Вождь гереро пытался судиться с Германией, но безуспешно

Фестус Мунджууа, советник вождя Рукора, говорит, что правительство хочет прибрать к рукам эти деньги, чтобы спонсировать собственные проекты.

Власти отвергают эти подозрения и настаивают, что компенсациями будут распоряжаться пострадавшие общины.

Разные точки зрения занимают и оставшиеся в Намибии потомки германских колонистов, общее число которых достигает 30 тысяч человек.

Например, историк Андреас Фогт отрицает геноцид гереро и нама. "Миф о геноциде - не больше, чем нравственный шантаж", - утверждает он.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Немецкие войска в Намибии, 1904 год

Он признает существование приказа немецкого генерала Лотара фон Троты от 1904 года, командующего экспедиционным корпусом, в котором говорилось, что "каждый гереро, найденный в германских границах, с ружьем и скотом или без них, будет казнен".

Однако Фогт считает, что этот приказ не отражает политики колонии и не был приведен в исполнение.

Он настаивает, что реальность была сложнее, чем противостояние "геноцидальной, жестокой и неумолимой германской колониальной власти с одной стороны и чистого и невинного народа гереро - с другой".

Фогт напоминает, что в 1904 году гереро подняли восстание против колониальных властей и убили около 120 немецких поселенцев, однако были повержены в решающей битве при Ватерберге.

Однако не все потомки немцев согласны с ним. Бывший министр в правительстве Намибии Антон фон Витерсхайм - один из создателей организации, выступающей за диалог о прошлом как среди немецкоговорящих намибийцев, так и между ними и представителями гереро и нама.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Поезд с узниками концлагеря

Организация даже планировала провести съезд намибийских немцев, но он был отложен из-за пандемии.

"Многие наши белые соотечественники должны осознать, в какой ситуации оказались эти люди в результате исторических событий", - говорит фон Витерсхайм.

Он надеется, что поддержка белых намибийцев может заставит немецкие власти прийти к соглашению с Намибией и завершить переговоры до парламентских выборов в Германии, которые пройдут в сентябре.

Ученый и активист Хеннинг Мельбер изучал закулисные перипетии переговоров и пришел к выводу, что европейские державы выражали Германии беспокойство о возможной лавине исков против них от бывших колоний в Африке, Юго-Восточной Азии и других регионах в случае появления прецедента с Намибией.

Танзания, входившая в состав Германской Восточной Африки до Первой мировой войны, уже потребовала от Берлина репараций, и другие могут последовать ее примеру.

"Я думаю, что Германия проявила бы гибкость насчет суммы, которую она может предложить, если бы у нее были гарантии, что [сделка] закроет эту главу раз и навсегда. Вопрос в том, как избежать прецедент с далеко идущими последствиями", - говорит Мельбер.

Нгавиру, переговорщик со стороны Намибии и ветеран дипломатической службы, избегает давать конкретные ответы насчет исхода переговоров.

"Политика - искусство возможного", - замечает он с улыбкой.

Подпись к фото, Окраины Свакопмунда

Но не все так же терпеливы, особенно в грязных трущобах Свакопмунда, где некоторые гереро до сих пор трудятся на потомков немецких колонистов, которые владели их предками как рабами.

"Части молодежи все надоело, и они хотят забрать землю силой", - говорит Перинганда.

"Может быть, правительству Германии не стоит играть с нами в прятки?"