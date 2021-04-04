"Невыносимая боль одиночки". В штате Нью-Йорк запретят сажать в одиночную камеру дольше чем на 15 дней

час назад

С марта 2022 года Нью-Йорк станет первым штатом США, в котором запретят сажать преступников в одиночные камеры более чем на 15 дней подряд. Закон, который подписал губернатор Эндрю Куомо, также предусматривает полный запрет одиночного заключения для несовершеннолетних и людей с определенными заболеваниями.

"Самая отвратительная сторона тюремной жизни. Нет ни конца, ни начала; есть только рассудок, который может начать выкидывать всякие фокусы", - так описывал одиночное заключение Нельсон Мандела. В 2015 году написанный им свод правил для защиты прав осужденных был принят ООН.

В марте 2022 года одно из правил Манделы начнет действовать в американском штате Нью-Йорк. Он станет первым штатом в стране, в котором запретят сажать преступников в одиночные камеры более чем на 15 дней подряд.

Корреспондент Би-би-си пообщалась с теми, кто сидит в одиночных камерах, и с теми, кто их охраняет.

Представьте, если бы вам пришлось провести годы в одиночестве в крошечной камере, постоянно слыша, как в таких же одиночках по соседству кричат люди? Кэнди Хейли, мать двоих детей, которую отправили в тюрьму по обвинению в убийстве, просидела в таком изоляторе три года. Позже обвинение сняли. Женщина вышла из тюрьмы и совершила несколько попыток самоубийства.

"Я попала в ад. Камера была похожа на лифт, в котором ты застрял на 24 часа", - рассказывает Хэйли, которую в 2012 году отправили в одиночку в тюрьме Райкерс в городе Нью-Йорк за незначительные, по ее словам, нарушения тюремных правил. "Все, о чем ты там думаешь, это как убить себя", - говорит Кэнди.

До пандемии в тюрьмах США в одиночных камерах сидели 60 тысяч человек. Чтобы сократить число заражений коронавирусом, практика одиночного заключения стала применяться чаще.

Подпись к фото, Кэнди Хейли провела в одиночке несколько лет

Одиночное заключение - или, как это официально называют в США, изоляция - изначально должна была применяться для того, чтобы отделить наиболее опасных заключенных от всех остальных, тем самым обезопасив и тех, и других.

Но в Америке одиночные камеры используются гораздо более широко и далеко не всегда для безопасности заключенных и уж тем более не для защиты их от заражения коронавирусом.

Зачастую одиночка служит наказанием за незначительные нарушения правил. Заключенных, многие из которых страдают психическими заболеваниями, отправляют в изоляторы, в том числе и на длительный срок.

Одиночное заключение было признано опасной практикой в США еще 1890-х годах. Однако спустя сто лет, в 1983 году, после убийства двух тюремных служащих заключенными в Мэрионе в штате Иллинойс, эта практика вернулась в широких масштабах, включая использование так называемых тюрем Supermax, куда отправляют самых опасных преступников и где они по умолчанию содержатся в одиночках.

"Одиночное заключение используется для содержания десятков тысяч людей в течение многих лет", - подтверждает Гомер Вентерс, бывший главный врач тюремной системы Нью-Йорка.

И это несмотря на убедительные медицинские доказательства того, что одиночное заключение может вызвать серьезные психические расстройства.

"У меня было много пациентов, у которых очень быстро появились слуховые и зрительные галлюцинации. Это потому что в одиночке они лишены всех элементов человеческой жизни. Я говорю даже не об отсутствии возможности разговаривать с людьми - они просто не знают, который сейчас час", - объясняет доктор Вентерс.

Подпись к фото, Гомер Вентерс, бывший главный врач тюремной системы Нью-Йорка

Билли Блейк, осужденный за убийство, уже 34 года сидит в маленькой камере в тюрьме на севере штата Нью-Йорк. Он говорит, что буквально заставил себя не сойти с ума в одиночке.

"Я видел, как люди, перед тем как окончательно потерять рассудок, начинают постоянно раскачиваться взад-вперед, взад-вперед. Я поймал себя и на том, что и сам начал раскачиваться. И сказал себе: "Стоп. Это то, что делают сумасшедшие". Значит, следующее, что ты начнешь делать - это играть с фекалиями или мочиться на пол. Я не хотел, чтобы со мной такое случилось", - рассказывает Блейк.

В США администрация тюрьмы, а не суд, решает, отправлять ли заключенного в одиночную камеру и на какой срок. Во многих случаях от этого решения может зависеть сохранение рассудка, а иногда и жизни арестанта.

Исследования подтверждают, что у содержащихся в одиночных камерах в шесть раз больше шансов покончить с собой, чем у других заключенных. Даже через год после освобождения риск самоубийства остается высоким.

Через шесть лет после освобождения из одиночной камеры Кэнди Хейли говорит, что все еще хочет покончить с собой. У нее диагностировали тяжелую депрессию и посттравматическое расстройство. Она также утверждает, что в одиночке ее изнасиловал охранник.

"Если я все-таки совершу самоубийство, то это из-за того, что случилось со мной в одиночке", - говорит она.

По словам заключенных, жестокое обращение со стороны охранников в одиночных камерах - обычное явление.

В тюрьме Райкерс отказались комментировать дело Хейли.

Автор фото, Richard Ross Photography

Если заключение в одиночную камеру может сломать ранее функционировавшего и психически здорового взрослого, что оно делает с детьми?

Солан Петерсон, 13-летний мальчик с синдромом дефицита внимания и гиперактивности [СДВГ], поджег мусорное ведро в школе недалеко от Шривпорта, штат Луизиана, в феврале 2019 года. Его доставили в центр содержания под стражей для несовершеннолетних, и там за плохое поведение поместили в одиночную камеру.

Его отцу, Ронни Петерсону, разрешили увидеться с ним несколько дней спустя.

"Я мог поговорить с ним только через маленькое четырехдюймовое окошко, - сказал Петерсон. - Можно сказать, что это одиночество как бы сломало его. Он колотил по стене".

Петерсону сказали, что Солана скоро освободят, но мальчик все еще оставался в одиночной камере и спустя пять дней.

"Мне позвонили в два часа ночи и сказали, что он мертв", - рассказывает его отец.

Солан покончил с собой в 13 лет.

Подпись к фото, Солан Петерсон

"Я просто онемел, - говорит г-н Петерсон. - Мы не подозревали, что он способен причинить себе вред. Я имею в виду, что он был совершенно нормальным подростком".

Одиночное заключение для несовершеннолетних правонарушителей запрещено в федеральных тюрьмах США, но во многих государственных и местных учреждениях, включая центры содержания под стражей для несовершеннолетних, эта практика используется.

Изменения в практике применения одиночного заключения наталкиваются в Америке на сильное сопротивление.

Новый закон Нью-Йорка вступит в силу только через год, и губернатор Эндрю Куомо заявил о своем намерении обсудить изменения в нем.

Нью-Йорк запретил одиночное содержание в учреждениях для взрослых заключенных в возрасте до 22 лет, и теперь это правило будет работать на всей территории штата. Новый закон также полностью запрещает одиночное заключение для нескольких групп, включая несовершеннолетних и людей с ограниченными возможностями.

Однако сотрудники городских исправительных учреждений выступают против реформ и называют их безрассудными.

"Это только усилит уровень насилия в тюрьмах, - говорит Бенни Боскио, президент благотворительной ассоциации сотрудников исправительных учреждений Нью-Йорка. - Нам приписывают репутацию монстров, жестоко обращающихся с заключенными. Но что нам делать с заключенным, который режет другому лицо и уродует сотрудников исправительного учреждения?"

Автор фото, Richard Ross Photography

Вентерс говорит, что существуют альтернативы заключению в одиночную камеру на 23 часа в сутки.

"Я был во многих тюрьмах, где заключенных выпускают из камер на несколько часов в день. Они могут заниматься программированием и даже общаться с другими. Но это делается с соблюдением правил безопасности", - говорит он.

В Нью-Йорке Билли Блейку недавно сообщили, что после 34 лет в одиночной камере ему разрешат жить с другими заключенными.

"Я чувствую себя почти как дома!" - смеется он, рассказывая новости по потрескивающей телефонной линии. - Такое чувство, что я возвращаюсь к человечеству! Я безумно взволнован! Я весь день улыбаюсь".