Что известно о блогере Эдварде Биле, которого полиция считает виновником громкого ДТП

Владимир Дергачев

Би-би-си

40 минут назад

Автор фото, MVD Russia

Полиция обвинила блогера Эдварда Била в том, что он устроил масштабное ДТП в центре Москвы, в результате которой сотрудница Госдумы попала в реанимацию с тяжелыми травмами. Пранкеру грозит до двух лет лишения свободы. Столичные чиновники уверяют, что его машина более 400 раз превышала скорость и ездила с подложными номерами.

В YouTube на Била подписано более 4 млн человек. Он известен многочисленными роликами, в которых запугивал прохожих фирменной фразой "чи, да", а также службой на стороне непризнанной ДНР в батальоне "Сомали".

2 апреля в центре Москвы на Садовом кольце при выезде из тоннеля в сторону Смоленской площади случилась массовая авария. Синяя Audi вылетела на встречную полосу и протаранила автомобиль, выбив его в соседний ряд. В итоге столкнулись пять машин.

Из-за аварии образовалась семикилометровая пробка и скорая помощь поначалу не могла проехать к Смоленской площади.

Полиция сразу после аварии задержала блогера Эдварда Била. Поначалу тот говорил "Московскому комсомольцу", что за рулем был его друг Максим Кошелев, а сам он приехал на место ДТП, чтобы разобраться в случившемся. Позже на камеру блогер признался, что сам вел машину.

После аварии возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью) - блогеру грозит до двух лет лишения свободы. Пока он находится в изоляторе временного содержания.

В результате ДТП консультант Госдумы 41-летняя Мария Артемова, которая была за рулем Volkswagen, попала в реанимацию. У нее диагностировали черепно-мозговую травму, перелом тазовых и бедренных костей, внутреннее кровотечение, пневмоторакс, тупые травмы живота и груди, уточнял Mash.

Супруг Марии Артемьевой сказал Life Shot, что его жена имеет 10-летний стаж вождения и в их семье двое малолетних детей. "Наблюдается положительная динамика, но очень маленькая. В любом случае это плохо, пока все плохо", - сказал он "Москве 24".

Адвокат Эльман Пашаев выразил готовность консультировать блогера по делу о ДТП. А юрист Александр Добровинский предложил бесплатно представлять интересы пострадавших в аварии. Пашаев защищал обвиняемого по делу о пьяной аварии Михаила Ефремова, а Добровинский - родственников жертвы того ДТП.

По иронии судьбы, разбитую Audi Била отправили на стоянку рядом с машиной Ефремова.

Позиция защиты

Сам Бил сразу после аварии находился в состоянии шока, но сейчас сотрудничает со следствием и дает показания, сообщил ТАСС его адвокат Сергей Жорин. У пранкера прошли обыски. По словам Жорина, "ничего там не было установлено и ничего не изъято", а анализы не выявили содержания алкоголя или наркотиков в крови клиента.

По словам Жорина, блогер якобы был вынужден выехать на встречную полосу, чтобы избежать столкновения с другой машиной.

"Вину же его установят следствие и суд, а также результаты комплекса следственных мероприятий. Эдвард готов оказывать помощь потерпевшим вне зависимости от признания его виновным", — сообщил защитник.

В телеграм-канале "Дептранс. Оперативно" появилось видео с места ДТП. На кадрах видно, что автомобиль, который выехал на встречную полосу, до аварии лавировал между рядами, а потом съехал на встречку. "Многие каналы сейчас пишут, что автомобиль, который выехал впоследствии на встречную полосу, подрезали. На видео не видно, чтобы его кто-то подрезал", - комментировали чиновники.

В департаменте уточняли, что иномарка Била с начала года более 400 раз превышала скорость. Но штрафы не начислялись, так как машина ездила по подложным номерам. "Мы передадим все имеющиеся у нас документы и видеоматериалы, чтобы виновник получил реальный срок наказания в виде лишения свободы", - пообещали в департаменте. Дело взял под личный контроль глава дептранса Максим Ликсутов.

Чиновники добавляли, что блогер прославился конфликтами с сотрудниками моспаркинга из-за штрафа о неправильной парковке, на большой скорости перестраивался между рядами и сажал за руль ребенка.

Жорин информацию о недоплаченных штрафах отрицал.

"Чи, да", Хитмэн и таран ДПС: чем известен Бил

На блог Edward Bil в Youtube подписано 4,3 миллиона человек. Он прославился благодаря многочисленным пранкам, где он угрожает и оскорбляет, по виду в основном физически более слабых, случайных прохожих. Когда те в страхе убегают или пытаются дать отпор, как физический, так и словесный, напарники Била записывают реакцию на камеры и выкладывают в интернет.

Фирменная фраза Била "чи да", с которой тот агрессивно приставал к людям, превратилась в мем, популярный у его фанатов.

Иногда пранки выходили из-под контроля. В 2019 году охранники одного из московских торговых центров увидели через камеры видеонаблюдения на парковке комплекса, как мужчины вытаскивают из автомобиля кейс с предметами, которые напоминают оружие. Один из мужчин напоминал "Хитмэна", персонажа популярной серии видеоигр и фильма по мотивам о киллере. Охранники нажали тревожную кнопку и эвакуировали посетителей ТЦ. Бил уверял, что заранее предупредил охрану торгового центра о съемке постановочного ролика.

В другом известном ролике Бил таранил автомобиль с наклейками и проблесковыми маячками ДПС, а потом сбежал от погони. Позже выяснилось, что машина ДПС была поддельной, с "левыми" наклейками. На еще одном видео Бил отправил в нокаут охранника ТЦ ударом ноги с разворота.

Свою миллионную аудиторию Бил монетизировал, продвигая интернет-казино даже в роликах о благотворительности.

В октябре 2018 года YouTube временно блокировал аккаунт Била. С ним воевали пользователи анонимной имиджборды "Двач". Анонимусы жаловались на блоги, публиковали персональные данные, регистрировали его на сайтах гей-знакомств и "спамили" адрес пранкера многочисленными доставками.

В июне 2019 года представители Общественной палаты попросили руководство МВД, Росмолодежи и Роскомнадзора проверить блоги Била.

Зампредседателя комиссии Общественной палаты по общественному контролю Артем Кирьянов жаловался "откровенную неэтичность, социальную агрессии и одиозность отдельных пранкеров". "<…> блогер, снимая моральные и физические унижения людей на видео под видом розыгрыша, просто зарабатывает на этом деньги. Более того, допускает демонстрацию неуважения к общественным правилам и устоям, а также к органам правопорядка", - говорилось в жалобе.

Батальон "Сомали" и самострел

В открытых источниках сведений о биографии 25-летнего блогера не так много. Его настоящее имя Эдуард Биль. По одной версии, он уроженец Тирасполя в Молдавии, по другой - села Дудинка Красноярского края.

Ксения Собчак, которая делала с ним интервью, называла Била "самым жестким и жестоким пранкером всея Руси".

Блогер поведал ей о своем трудном детстве, уверяя, что его мать была алкоголичкой. Он рассказывал, что в детстве хотел поступить в ОМОН или стать СОБРовцем, но якобы на собеседовании ему сказали, что его не примут на службу из-за уголовных сроков родителей.

"Я не считаю свою маму мамой. Она родила и больше ничего не сделала, у нас с братьями разные отцы. Никто со мной не занимался. В квартире царствовал хаос. Отец поднимал руку на маму. Она даже оказывалась в реанимации. Все, конечно, из-за алкоголя. Я дал себе слово, что не прикоснусь к спиртному никогда. И ни разу в жизни не пил", - рассказывал блогер.

Самый известный эпизод в биографии Била касается войны в Донбассе. В сети разошлось видео, где 19-летний будущий скандальный пранкер воюет в непризнанной ДНР у донецкого аэропорта. На ролике News Front он стоит на позициях батальона "Сомали" командира Михаила Толстых, более известного по позывному Гиви. Репортерам боец с позывным Бил "из Москвы" объяснял свое участие в боевых действиях желанием "сражаться с фашизмом" и говорил, что у него нет родителей.

- Сколько до позиций украинских военных отсюда? - спрашивают Била.

- Километра два, может, 1,7. АК не достаёт, достаёт тока ПК (7,62-мм пулемет Калашникова. - Би-би-си), - отвечает он, всматриваясь в бинокль.

В разговоре с украинским пранкером Евгением Вольновым Бил объяснил службу в ДНР тем, что был молод. В интервью Ксении Собчак он путано открестился от службы в Донбассе, назвав ролик "по большей части фейком", в котором он якобы снимался за деньги по пропагандистским соображениям. Кто заказчик ролика и другие детали, он не уточнил.