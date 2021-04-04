Она стала первой женщиной-капитаном в Египте. А потом поползли слухи, что она заблокировала Суэцкий канал

Джошуа Читэм и Соха Ибрахим

Би-би-си

6 минут назад

Автор фото, Marwa Elselehdar Подпись к фото, С Марвой Элселехдар в морской академии учились только мужчины. Она стала первой женщиной-капитаном в Египте

В прошлом месяце Марва Элселехдар заметила нечто странное.

По миру разлеталась новость об огромном контейнеровозе "Эвер Гивен", застрявшем поперек Суэцкого канала. С обоих концов канала образовывались все более длинные пробки - судно заблокировало сообщение по одной из важнейших транспортных артерий мира.

И практически сразу в интернете появились слухи о том, что виновата в произошедшем Марва. Когда она заглянула в телефон, то очень удивилась.

"Я была шокирована", - говорит 29-летняя Марва, первая женщина из Египта, работавшая капитаном на судне.

В тот момент, когда контейнеровоз заблокировал Суэцкий канал, Элселехдар находилась за сотни километров оттуда, в Александрии, будучи первым помощником капитана на судне "Аида IV".

"Аидой IV" владеет египетское ведомство по морской безопасности, она доставляет продовольствие на маяк в Красном море. На этом судне также обучают кадетов из Арабской академии наук, технологий и морского транспорта (ААНТМТ), которой руководит Лига арабских государств.

Слухи о том, что за инцидентом в Суэцком канале стоит Марва, стали распространяться из-за поддельного скриншота новостной статьи, якобы опубликованной англоязычным ресурсом Arab News. Фейковый заголовок гласил, что Элселехдар имела непосредственное отношение к произошедшему с "Эвер Гивен".

Пользователи "Твиттера" и "Фейсбука" делились этим изображением десятки раз. В "Твиттере" даже появилось несколько фейковых аккаунтов от имени Элселехдар, где также утверждалось, что она связана с "Эвер Гивен".

В основе сфабрикованного изображения была настоящая история Arab News, опубликованная 22 марта. В ней Элселехдар рассказывает изданию, как ей удалось построить карьеру в "мужской" судоходной индустрии и стать первой женщиной-капитаном в Египте.

Марва Элселехдар рассказала в интервью Би-би-си, что понятия не имеет, откуда появился этот скриншот и кто стоит за ложными слухами.

"Я подумала, что, может быть, на меня нападают, потому что я успешная женщина в этой индустрии или потому что я египтянка, но я точно не знаю", - говорит она.

Женщины сейчас составляют всего 2% от всех сотрудников судоходных компаний в мире, согласно данным Международной морской организации. Марве и раньше было непросто делать карьеру.

Автор фото, Marwa Elselehdar Подпись к фото, По словам Марвы Элселехдар, некоторые комментарии на ложные слухи об "Эвер Гивен" ее, наоборот, воодушевили

По словам Элселехдар, она всегда любила море, а на то чтобы пойти работать в торговый флот, ее вдохновил брат, поступивший в ААНТМТ.

Хотя Академия на тот момент принимала только мужчин, Марва все равно подала туда документы. Ее приняли только после апелляций, дошедших до тогдашнего президента Египта Хосни Мубарака. На курсе она была единственной девушкой из 1200 студентов.

По словам Элселехдар, во время учебы ей приходилось сталкиваться с сексизмом на каждом шагу.

"На борту были только мужчины, все старше меня, с разным менталитетом, и не найти там никого, кто мыслил, как я, с кем я могла бы общаться, было сложно. Одной через это пройти и справиться без ущерба своему психическому здоровью было непростой задачей", - вспоминает она.

"Людям в нашем обществе до сих пор чужда идея того, что девушки могут работать в море и проводить долгое время вдалеке от своих семей. Но когда ты занимаешься тем, что любишь, одобрение окружающих для тебя не самый важный фактор", - отмечает Элселехдар.

После окончания Академии Марва работала на судне "Аида IV", где достигла должности первого помощника капитана.

В 2015 году она возглавила экипаж "Аиды IV", когда тот первым прошел по только что расширенному Суэцкому каналу. Марва стала самым молодым капитаном и первой женщиной-капитаном из Египта, возглавившим судно на этих водах.

Когда появились слухи, что якобы на ней лежит вина за блокировку Суэцкого канала, Марва боялась, что это скажется на ее работе.

"Фальшивая статья была на английском, и слухи добрались до разных стран, - говорит она. - Я изо всех сил старалась отрицать, что там было написано, потому что это сказывалось на моей репутации, на всех тех усилиях, что я приложила, чтобы попасть туда, где я сейчас нахожусь".

Но помимо негативных комментариев к фальшивому скриншоту там были и такие, которые, наоборот, придали Марве уверенности в себе.

"Было много поддержки от обычных людей и людей, с которыми я работаю, - говорит она. - Я решила думать об этом, и мой гнев сменился благодарностью. И стоит упомянуть, что я стала еще более знаменитой, чем раньше".

В мае Марва Элселехдар сдает свой последний экзамен, чтобы получить полное звание капитана. Она надеется, что ей удастся продолжить вдохновлять женщин, желающих работать в судоходстве.