"Надежен и заслуживает доверия": как генерал гестапо работал на Запад в холодной войне

Ольга Ившина

Би-би-си

час назад

Автор фото, National Archives of Slovenia Подпись к фото, Франц Йозеф Хубер шесть лет возглавлял гестапо в Вене. За это время его люди пытали и допросили более 50 тыс. человек, большинство из них - евреи и оппоненты нацистского режима.

Нацистский генерал гестапо, ответственный за отправку десятков тысяч человек в лагеря смерти, избежал преследования, поскольку после Второй мировой войны согласился работать на разведку западных стран. К такому выводу пришли журналисты немецкого телеканала ARD, ознакомившись с только что рассекреченными архивными документами о Франце Йозефе Хубере.

Хубер возглавил гестапо в Вене сразу после того, как Адольф Гитлер аннексировал Австрию в марте 1938 года, и занимал этот пост до конца 1944 года. Ведомство Хубера было вторым после Берлина по величине центром нацистской тайной полиции.

В 1948 году Хубер попал под суд, но избежал наказания. Как стало известно теперь из рассекреченных документов, от преследования Хубера спасла протекция со стороны ЦРУ.

"Я никогда не видел там никакой жестокости"

Под руководством Хубера в Вене работало 900 сотрудников гестапо. Их штаб-квартира располагалась в отеле "Метрополь". До захвата Вены нацистами это была одна из лучших гостиниц города. С приходом Хубера номера для гостей были переоборудованы в комнаты для пыток. За годы войны там было допрошено более 50 тыс. человек.

Автор фото, National Archives of Slovenia Подпись к фото, Хубер (в центре первого ряда) вместе с офицерами гестапо в Вене

Хубер тесно сотрудничал с главой так называемого "еврейского отдела" СС Адольфом Эйхманом в вопросах массовой депортации евреев в концентрационные лагеря. С 1938 по 1945 год погибло около 65,5 тыс. австрийских евреев - большинство из них жители Вены.

Уже позже - на допросах - Хубер признавал, что посещал несколько концентрационных лагерей: Дахау в 1936 году, Заксенхаузен в 1936 году и Маутхаузен в 1939 году. "По его словам, он никогда не видел там никакой жестокости, а человечность всегда была для него высшим стандартом поведения", - цитируют Хубера американские историки Ричард Брайтман и Норман Года, получившие доступ к рассекреченным документам ЦРУ.

На самом деле заключенные нацистских концлагерей подвергались систематическим избиениям и пыткам со стороны охранников СС. Узников также морили голодом, посылали на тяжелые работы или отправляли в газовые камеры. Так 70% процентов людей, привезенных в концлагерь Освенцим, умирали в течение первых суток.

Хубер был мастером вовремя изменить свои взгляды и позицию, чтобы выжить. В 1920-е годы, будучи талантливым молодым полицейским в Мюнхене, он вел слежку за членами разных политических партий, в том числе и за нацистами. После прихода Гитлера к власти в 1933 году он стал ревностным нацистом, а вскоре после этого перешел на работу в секретную полицию гестапо.

"Хубер воспользовался возможностью и превратился из мелкого оперативника в самого успешного лидера гестаповского террора на территории Австрии", - сказал New York Times Михаэль Хольцман, в течение многих лет изучавший деятельность гестапо в Австрии.

После окончания войны умение подстраиваться и виртуозно менять позицию вновь пригодилось Хуберу.

"Надежен и полностью заслуживает доверия"

Глава венского гестапо был пойман и арестован американскими войсками на территории Австрии в мае 1945 года. Его старшему коллеге - Эйхману - удалось бежать в Аргентину, оттуда его выкрали разведчики "Моссад". В 1962 году за совершенные преступления генерала СС приговорили в Израиле к смерти через повешение.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Хубер (крайний слева) на совещании с другими генералами СС (слева направо): Артуром Небе, Генрихом Гиммлером, Рейнхардом Гейдрихом и Генрихом Мюллером. Фото 1939 года.

Хубер же провел под стражей три года, а затем вышел на свободу. Почему?

"Мы ни в коем случае не забываем об опасностях, связанных с вовлечением в игру генерала гестапо, - говорится в рассекреченном теперь донесении ЦРУ от 1953 года. - Мы также полагаем, что, основываясь на имеющейся у нас информации, Хубер может быть выгодно использован нашей организацией".

США интересовали агенты, ранее завербованные Хубером и его людьми в Австрии, - особенно на территории, которую после войны стали контролировать советские войска.

Автор фото, UniversalImagesGroup Подпись к фото, По данным историков, в годы Второй мировой войны было убито около 40% евреев, проживавших в Австрии. Это более 65 тыс. человек.

"В то время уже начиналась холодная война, поэтому [американские] разведчики, в первую очередь, искали убежденных антикоммунистов. К сожалению, слишком часто они находили таких людей среди бывших нацистов.", - пояснил историк немецких спецслужб Бодо Хехельхаммер в интервью ARD.

Как теперь стало известно, в течение нескольких десятилетий после Второй мировой войны американская разведка завербовала по меньшей мере 1000 бывших нацистов для работы против стран "коммунистического блока" в холодной войне.

Судя по рассекреченным донесениям, в 1950-х годах главы ЦРУ и ФБР считали, что разведывательная ценность бывших нацистов в борьбе против СССР перевешивает то, что один чиновник назвал "моральными ошибками, совершенными на службе Третьему рейху".

История Хубера - показательный пример такого подхода. Американские военные знали о его преступлениях, но предпочли не давать этой информации ход.

Пока доподлинно неизвестно, о чем именно говорил генерал СС с военной разведкой США в течение двух лет пока он содержался в лагере для военнопленных. Но в мае 1947 года, несмотря на многочисленные противоречивые свидетельства, американский следователь написал, что Хубер был "справедливым и беспристрастным офицером, который выполнял полицейские функции без партийных предубеждений или расовых и политических предрассудков." Далее в документе говорится, что Хубер "не был приверженцем идеологии нацистской партии", а также "надежен и полностью заслуживает доверия".

Карьера, достаток, пенсия

После освобождения из американского лагеря Хубер перешел под крыло западногерманской разведки. Шеф венского Гестапо быстро прошел процесс денацификации, отделавшись штрафом и небольшим условным сроком.

Хубер вернулся в свой родной город Мюнхен и жил там под своим именем, ни от кого не скрываясь. С 1955 года он начал работать на западногерманскую разведку, более известная как БНД.

"БНД завербовала в свои ряды много нацистов, но вряд ли кто-то еще из них был настолько высокопоставленным, - отметил в интервью ARD историк Стефан Майнинг. - Они точно знали, что Хубер был не каким-то мелким гестаповским убийцей, а генералом СС, который вращался в самых высоких кругах нацистского террористического аппарата и был ответственным за смерть десятков тысяч евреев и противников режима".

В течение многих лет после войны власти Австрии направляли в ФРГ запросы на экстрадицию Хубера, родственники пострадавших также пытались привлечь его к ответственности. Но все эти попытки блокировались при участии ЦРУ и БНД.

В 1964 году БНД пришла к выводу, что дальнейшая работа с Хубером может быть токсичной для спецслужбы. Но формально уволить Хубера было не за что, поэтому его на три года отправили в оплачиваемый отпуск. В 1967 году Хубер вышел на пенсию и до конца жизни получал хорошее пособие от властей ФРГ как отставной госслужащий. Он умер у себя дома в Мюнхене в 1975 году.

Какие именно задачи бывший шеф венского гестапо решал по просьбе ЦРУ и БНД, неизвестно. В одном из рассекреченных документов упоминается, что в конце 1940-х годов ЦРУ пыталось использовать Хубера, чтобы выйти на главу тайной полиции нацистской Германии Генриха Мюллера. Тот до последнего был рядом с Адольфом Гитлером в его бункере, но затем просто исчез.