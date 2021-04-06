Болгария: премьер Борисов победил, несмотря на обвинения в коррупции, но его может сменить телеведущий

Юри Вендик

Русская служба Би-би-си

21 минуту назад

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Бойко Борисов правит Болгарией уже почти 12 лет с небольшими перерывами. Но после воскресных выборов эта эпоха может закончиться

В прошлом году в Болгарии несколько месяцев шумели массовые протесты против коррупции и за отставку премьера Бойко Борисова, а опросы показывали, что 60% болгар хотят его ухода. Борисов никуда не ушел - и в это воскресенье снова выиграл парламентские выборы. Но в кресле премьера он может и не усидеть.

Результаты выборов Народного собрания Болгарии 4 апреля оказались таковы, что эта самая бедная и коррумпированная, а теперь еще и самая отстающая в прививочной кампании страна Евросоюза может оказаться в серьезном политическом кризисе.

По предварительным официальным данным, партия Бойко Борисова ГЕРБ ("Граждане за европейское развитие Болгарии") собрала на выборах 4 апреля относительное большинство, но в этот раз оно составило всего 26%. На прошлых выборах в 2017 году ГЕРБ получил 33% голосов.

Новый состав болгарского парламента получился сильно раздробленным, и в этой пестрой компании политологи пока не видят, с кем Борисов мог бы сформировать правительственную коалицию.

Прежние союзники Борисова, националисты из Болгарского национального движения, по предварительным данным, вообще не преодолели четырехпроцентный барьер и не прошли в парламент.

Зато в него вошли три политических силы, поднявшихся на волне прошлогодних протестов, а одна из них, популистская партия "Есть такой народ" во главе с телеведущим и певцом Слави Трифоновым, заняла второе место с результатом 18,4%.

Всего в парламент прошли шесть партий.

Телеведущий или нынешний премьер?

Бойко Борисов в видеообращении через "Фейсбук" сразу после выборов заявил, что опытнее него руководителя в стране нет, призвал другие партии поддержать его и намекнул на возможность формирования технократического правительства меньшинства, которое руководило бы страной по крайней мере до победы над коронавирусом.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Партия певца и телеведущего Слави Трифонова неожиданно заняла второе место на выборах парламента Болгарии. Возможно, Трифонову предстоит формировать правительство. Фото 2016 года

Если же Борисову не удастся уговорить большинство депутатов проголосовать за такое правительство, право на попытку сформировать кабинет перейдет партии "Есть такой народ" и Слави Трифонову.

Трифонов уже заявил, что сформирует правительство с двумя другими партиями, выросшими во время прошлогодних протестов: либеральной Демократической Болгарией во главе с Христо Ивановым и партией "Вставай! Мафия - вон" бывшего омбудсмена Майи Маноловой.

Но и у этих трех партий вместе нет большинства в 240-местном парламенте, и им понадобится поддержка какой-либо из оставшихся двух партий: Болгарской социалистической партии и партии турецкого и других меньшинств Движение за права и свободы.

Участники прошлогодних демонстраций и перекрытий дорог в Болгарии протестовали прежде всего против чрезмерного и пагубного, по их мнению, влияния олигархов на болгарскую политику.

Однако партию "Есть такой народ", набравшую популярность в ходе и после этих протестов, болгарский политолог, директор Института региональных и международных исследований Огнян Минчев тоже считает олигархическим проектом.

Автор фото, NurPhoto/Getty Подпись к фото, Лидер реформаторской либеральной партии Демократическая Болгария и один из зачинателей прошлогодних протестов Христо Иванов призвал все прошедшие в парламент партии публично отказаться от сотрудничества с партией премьера

По оценке доктора Минчева, болгарские магнаты в последние пару лет запустили несколько таких политических проектов, чтобы в случае необходимости сменить статус-кво в лице правящего уже почти 12 лет Борисова, и проект во главе со Слави Трифоновым оказался успешным сверх ожиданий.

"Партия Слави к собственному удивлению показала результат, существенно превысивший ожидания его патронов. Отсюда начинается политический кризис с трудно разрешимой дилеммой формирования нового правительства, с прямым влиянием на будущие президентские выборы и с давлением на всю политическую систему с целью глубоких, структурных перемен - скорее всего, в сторону централизации власти и авторитаризма", - считает Огнян Минчев.

Сам Трифонов еще в 2016 году в ответ на вопрос о связях с олигархами в ироничной манере посетовал не верить в теории заговора. "Должен вам сказать, что на самом деле я - рептилия. Во мне дремлет пресмыкающееся. Я - гей-рептилия, и за мной стоит организация иллюминатов", - сказал он в интервью Болгарскому общественному телевидению.

Трифонов стал известен как телеведущий и певец в группе "Ку-ку бэнд", одной из самых известных его композиций в 1990-е годы была песня под названием "Красный Феррари". Его последний клип, опубликованный в феврале этого года, набрал в YouTube уже больше 8 млн просмотров.

Контроль над прессой

Оппоненты Бойко Борисова обвиняют его правительство и связанных с ним олигархов не только в коррупции, но и в том, что они взяли под контроль большую часть прессы в стране.

Это отметили и работавшие на болгарских выборах наблюдатели от ОБСЕ.

"Выборы были конкурентными, но массированное использование ресурсов государства дало правящей партии значительное преимущество [...] В прессе не хватало аналитических материалов, освещение предвыборной кампании было ограниченным, что повлияло на возможности избирателей сделать осознанный выбор", - говорится в предварительном отчете миссии ОБСЕ

В видеообращении сразу после выборов Бойко Борисов говорил, что во время борьбы с пандемией стране нужна стабильная власть, а в следующей же записи в Фейсбуке рассказал о поставках вакцин от Covid-19 - уже осуществленных и будущих.

Кампания прививок в Евросоюзе в целом идет гораздо медленнее, чем хотели бы европейцы, а Болгария еще и отстает от среднеевропейского темпа в два с лишним раза: 7,25 прививки на 100 человек по состоянию на 4 апреля.

Отстающая во всем

Болгария - самая бедная страна Евросоюза: ВВП на душу населения в ней в 2019 году составил около 9500 долларов (при среднем по ЕС показателе больше 24 тысяч).

В мировом "Индексе восприятия коррупции" Transparency International Болгария - тоже последняя среди стран ЕС и занимает 74-е место из 180.