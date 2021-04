Хруст костей и много крови. Зачем смотреть новую экранизацию игры "Mortal Kombat"

час назад

Такие разные герои

Однако для героев видеоигр такой путь на киноэкран по-прежнему, в общем, заказан. Разумеется, игровая драматургия сегодня вполне может конкурировать с киношной (поздравим лишний раз Кантемира Балагова, ставящего пилотные эпизоды сериала по "The Last of Us"), но вот новой экранной инкарнации "Mortal Kombat" мы точно никак не ожидали.