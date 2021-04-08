Хруст костей и много крови. Зачем смотреть новую экранизацию игры "Mortal Kombat"

Ярослав Забалуев

Для Би-би-си

час назад

Автор фото, Warner Bros.

В прокат выходит "Мортал Комбат" - новая экранизация культовой видеоигры, напоминающая о том, как современному кинематографу не хватает целительной бесшабашности.

Такие разные герои

В новом тысячелетии власть в мейнстримовом кинопрокате захватили герои комиксов, и в этом маневре изначально содержалась определенная хитрость. Дело в том, что Бэтмен и Железный человек предложили зрителю роль психоаналитика - причем на том уровне, на котором для этой работы не требовалось никакого образования. Нарисованный широкими мазками "богатый внутренний мир" - лакомый кусок для всякого зрителя, которому хочется почувствовать себя чуть умнее.

Однако для героев видеоигр такой путь на киноэкран по-прежнему, в общем, заказан. Разумеется, игровая драматургия сегодня вполне может конкурировать с киношной (поздравим лишний раз Кантемира Балагова, ставящего пилотные эпизоды сериала по "The Last of Us"), но вот новой экранной инкарнации "Mortal Kombat" мы точно никак не ожидали.

С другой стороны, выход фильма выглядит совершенно логичным - достаточно чуть-чуть заглянуть в прошлое.

"Смертельная битва" Пола Андерсона - первая экранизация "Mortal Kombat" - вышла в 1995-м году. В тот момент видеоигры ещё не до конца переехали из залов с игровыми автоматами на персональные домашние консоли. "Супербратья Марио" уже успели с треском провалиться. В фильм фактически дебютанта (на счету Андерсона был лишь независимый "Шопинг" с безвестным тогда Джудом Лоу) никто толком не верил. Тем не менее, именно "Смертельная битва" разрушила "проклятие экранизаций видеоигр", возглавив кинопрокат и продержавшись на вершине несколько недель.

Автор фото, Warner Bros.

Та картина и по сей день смотрится восхитительно (попробуйте пересмотреть на досуге), уничтожая репутацию Андерсона как трэшмейкера и доказывая, что на деле он сильно недооцененный режиссер-визионер. О горячечном драйве, в котором шло производство, и сломанных на съемках ребрах артистов, переборщивших с самоотверженностью в трюковых сценах, уже неоднократно писали.

В любом случае, авантюрный проект состоялся, подарив миллионам подростков по всему миру новые ролевые модели. Во многом именно благодаря фильму исходная игра обросла мифологией и упрочила культовый статус, который регулярно подтверждается выходом все новых и новых версий на каждом поколении консолей.

Однако идея продюсеров внедрить "Mortal Kombat" на все уровни индустрии развлечений в итоге провалилась. Второй фильм получился дурацким, и о киновселенной пришлось забыть - впрочем, не навсегда.

Чем удивлять будем?

Все зрители фильма Андерсона знают, что турнир, исход которого решает судьбу Земли (и ее завоевание демонами из Внешнего мира), проводится раз в поколение. Занятным образом эта идея получила воплощение и в реальной судьбе франшизы.

Автор фото, Warner Bros.

В 2010-м году экс-хореограф Мадонны Кевин Танчароен снял собственными силами короткометражный фильм "Смертельная битва: Перерождение". Вместо иска от правообладателей из Warner Bros. Кевин получил предложение заняться перезагрузкой франшизы. Тогда что-то не заладилось, и дело ограничилось двумя сезонами веб-сериала "Смертельная битва: Наследие".

Но идея нового фильма не угасла, а в какой-то момент к ней на правах продюсера подключился создатель "Пилы" и "Астрала" Джеймс Ван. Танчароен к этому моменту из проекта выбыл окончательно, но маховик уже разогнался и сработал со всей студийной неумолимостью.

В рамках промо-кампании создатели обещали, что на экране наконец-то получат воплощение кровожадные фаталити (убийство оппонента в компьютерной игре), однако правила большого кино требовали удивлять зрителей чем-нибудь ещё. Так героем "Мортал Комбат" стал ни разу не фигурировавший в видеоиграх серии Коул Янг (Льюис Тан) - некогда одаренный боец, а ныне неудачник, регулярно уходящий с подпольных схваток с расквашенной физиономией.

Однажды на пороге тренировочного зала появляется спецназовец Джакс (Мехкад Брукс). Он утверждает, что знак на груди, который Коул всегда считал родимым пятном, на самом деле указывает на то, что Янг - избранный, предназначение которого - участвовать в магическом боевом турнире. В качестве подтверждения сказанного сразу после разговора на улице появляется синий самурай Саб-Зиро (Джо Таслим), который принимается забрасывать людей вылетающими из рук кусками льда.

В итоге Коул в компании подруги Джакса Сони Блейд (Джессика Макнэми) и головореза Кано (Джош Лоусон) оказывается в храме бога грома Райдэна (Таданобу Асано). Здесь в компании Лю Кана (Луди Линь) и Кун Лао (Макс Хуан) избранным предстоит открыть в себе сверхспособности и одержать победу над злом во главе с колдуном Шан Цзуном (Чинь Хань).

Не грусти - похрусти

Уже с первых минут очевидно, насколько изменился киноязык даже в дорогом коммерческом кино. Сегодня невозможно обойтись без обширного ретроспективного пролога - действие в данном случае разворачивается в Японии. Можно даже решить, что веселья, которое обещает логотип с драконом в круге всякому подростку из девяностых, можно не ожидать. Однако дебютант Саймон Маккуойд довольно быстро берет себя в руки, преодолевает инерцию и дарит зрителю то, зачем он купил билет на фильм с названием "Мортал Комбат".

Автор фото, Warner Bros.

К сожалению, в отличие от картины 1995-го года, новая инкарнация франшизы получилась, пожалуй, попроще. Андерсон вдохновенно выдумывал героям не психологические проблемы, а архетипы и мифологию. Здесь же действие крутится преимущественно вокруг боевых способностей. Но если не думать о том, зачем человеку, умеющему пускать огонь или лед из рук, махать кулаками, то все в полном порядке.

У "Мортал Комбат" рейтинг 18+, так что здесь хватает и хруста костей, и кровищи. В третьем акте действие немножко теряет логику, но об этом можно не думать - настолько ладно и бойко здесь дерутся.

Ну а главное, что "Мортал Комбат" успешно напоминает о том, что современный кинематограф слишком редко позволяет себе быть просто зрелищем, работающим с самыми простыми эмоциями. Фильм вряд ли ждет бешеный культ, однако зайти в кинотеатр и обнаружить себя счастливо хлопающим в ладоши очередному удару пяткой в нос - одно из лучших предложений нынешнего киносезона.

Тем удивительнее обнаружить на титрах, что давно не испытывал ничего подобного: последний всплеск "кино про драки" связан с индонезийским "Рейдом" - мастеровитым, но очень насупленным боевиком.