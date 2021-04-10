"Риск распятого мальчика". Украинский министр: мы не хотим войны в Донбассе, но допускаем провокации

Святослав Хоменко

Би-би-си, Киев

11 минут назад

Автор фото, Oleksii Reznikov press service Подпись к фото, В прошлом известный адвокат Алексей Резников входит в состав украинского правительства с марта 2020 года

Украинский вице-премьер Алексей Резников, отвечающий за ситуацию на Донбассе и в аннексированном Россией Крыму, заявил Би-би-си, что Киев не планирует начинать новую войну в Донецкой и Луганской областях, но допускает возможность провокаций со стороны сепаратистов и поддерживающей их Москвы. Резников прокомментировал сообщения о концентрации российских войск около границ Украины и рассказал о том, почему власти Украины считают возвращение Крыма реальным.

Название должности 54-летнего Алексея Резникова - пожалуй, самое длинное среди всех членов украинского правительства. Он - вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Другими словами, он отвечает за государственную политику Украины относительно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма - Киев не признает аннексии полуострова Россией весной 2014 года и продолжает считать его своей территорией.

Кроме того, с мая прошлого года Резников является первым заместителем главы украинской делегации на "минских переговорах". Учитывая, что формальным главой делегации является 87-летний экс-президент Украины Леонид Кравчук, именно Резникова часто неформально называют реальным "капитаном" киевской команды в трехсторонней контактной группе, которая уже который год договаривается о мирном урегулировании в Донбассе.

В прошлом один из самых известных украинских адвокатов - в частности, именно он добивался назначения третьего тура президентских выборов 2004 года, в которых победил Виктор Ющенко, - он и сейчас формулирует свои ответы на вопросы о нынешнем обострении в Донбассе, будущем "минских переговоров" и "крымской политике" Киева пространно, с частыми отсылками к международным конвенциям или цитированием минских соглашений.

Однако некоторые его оценки - и относительно будущего Крыма и нескольких сотен тысяч жителей, и отказа от Минска как места мирных переговоров, и возможных причин и последствий наращивания Россией войск вблизи границы с Украиной сложно назвать дипломатичными.

Будет ли война?

В разговоре с Би-би-си Алексей Резников категорично заявил, что Украина не планирует атаку на неподконтрольные территории Донбасса, и назвал любые предположения о таком наступлении "надуманными нарративами, призванными показать российскому обществу, что существует риск еще одного "распятого мальчика". (Министр имеет в виду печально известный репортаж российского телевидения в 2014 году, в котором содержались ложные утверждения об издевательствах украинских военных над жителями Славянска, в частности, о якобы распятом на глазах у матери трехлетнем ребенке.)

Автор фото, President of Ukraine press service Подпись к фото, Пока официальный Киев уверяет, что не готовит наступления в Донбассе, президент Владимир Зеленский (на фото) провел два дня на передовой конфликта на востоке Украины

"Мы не намерены решать эту ситуацию [в Донбассе - ред.] военным путем. Политико-дипломатический путь, другого не может быть. Мы ценим каждую жизнь, и сегодня потеря жизни любого украинца - как воюющего в Вооруженных силах, так и мирного населения, - недопустима", - заявил Резников.

Данные последних социологических исследований показывают, что на фоне скопления российских войск на границе с Украиной 36% украинцев оценивают вероятность полномасштабного военного вторжения России в их страну как высокую, и лишь 12% считают, что такой угрозы нет.

В свою очередь, Алексей Резников оценил вероятность широкомасштабной агрессии России как минимальную. Он убежден, что речь идет скорее о демонстрации силы без намерения применить ее.

Он назвал две возможные причины эскалации напряженности. Во-первых, сказал Резников, это сигнал, который Россия посылает международному сообществу: "Мы такие мощные, сильные, с нами нужно считаться и разговаривать [о будущем Украины - ред.] из-за рисков, которые мы сейчас вам очевидно демонстрируем". Второй такой причиной Резников назвал стремление российской власти в преддверии избирательной кампании в Госдуму отвлечь общество от внутренних проблем, продемонстрировав ему внешнего коллективного врага - НАТО, взявшего под свое крыло Украину.

Вместе с тем, Резников не исключил возможности "эксцесса исполнителя", при котором широкомасштабная эскалация произойдет без явного желания противоборствующих сторон. "Может случиться сознательная провокация или случайность. Эта концентрированная локация на земле, где сконцентрирована много чего, что может стрелять, может и взорваться. Такой риск есть", - сказал Резников.

"Мы готовы ко всем вариантам развития событий", - заявил он, добавив, что за ситуацией на линии противостояния постоянно и внимательно следит президент Владимир Зеленский.

"Умные люди в руководстве России"

Комментируя слова 87-летнего экс-президента Украины Леонида Кравчука, на днях заявившего, что он уже почистил оружие и готов "отстреливать оккупантов" у своего дома, Алексей Резников сказал, что подавляющее большинство украинцев, включая его самого, готовы защищать свою страну с оружием в руках.

Автор фото, Oleksii Reznikov press service Подпись к фото, Алексей Резников говорит, что миллионы украинцев, включая его самого, готовы защищать свою страну с оружием в руках

"Сценария 2014 года, когда практически без единого выстрела был потерян Крым и была частично оккупирована Донецкая и Луганская область, не будет", - заявил он.

Резников напомнил, что за последние годы "через фронт" прошло около 500 тыс. украинцев, которые в случае необходимости станут "потенциалом резервистской армии".

30 марта этого года Верховная Рада приняла закон, которым разрешила президенту призывать на военную службу уже отслуживших граждан Украины без объявления формальной мобилизации, а также ужесточила наказание за уклонение от призыва.

Резников добавил, что в случае агрессии России Киев получит от своих западных партнеров поддержку, которая "будет неудобной для Российской Федерации".

На протяжении последнего времени Владимир Зеленский обсудил нарастание напряженности с рядом западных лидеров. По итогам этих переговоров министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что "любая попытка России пойти на масштабную военную эскалацию будет иметь для нее тяжелые последствия", а президент США Джо Байден, по словам Зеленского, сказал, что "Украина никогда не останется наедине против агрессии России".

"Политическое руководство России - невероятно прагматичные, практичные и умные люди. Если они будут понимать, что война для них невыгодна, то зачем ее делать?" - говорит Резников и убеждает, что в случае агрессии против Украины возможный ущерб для России от усиления санкций и других форм международного давления многократно превысит гипотетические приобретения.

Куда приведет Минск?

Алексей Резников является первым заместителем главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе, которая ведет переговоры по урегулированию на Донбассе. До введения карантинных ограничений ее участники регулярно собирались в Минске, сейчас переговоры проводятся в онлайн-режиме.

На днях Резников заявил, что после снятия карантина переговорщикам придется искать новое место, новую страну для этих встреч, пояснив, что Беларусь находится под влиянием России и там "доминирует определенное мнение пророссийского направления и антиукраинского характера".

Еще одна причина скепсиса Резникова по отношению к Минску как к месту переговоров связана с тем, что Украина официально не признала результаты выборов президента Беларуси в августе прошлого года и не считает Александра Лукашенко легитимным главой соседнего государства.

Позже с позицией Резникова о переносе переговоров из Минска присоединился и глава украинской делегации на "минских переговорах" Леонид Кравчук, предложивший после снятия карантинных ограничений определить новым местом переговоров Варшаву.

Россия устами пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова нервно отреагировала на заявления украинских политиков, заметив, что по этому поводу "надо выработать еще позицию [еще] двух сторон переговоров". Песков добавил, что в Кремле не знают, свидетельствуют ли заявления Резникова и Кравчука о полном отказе Киева от переговоров в "минском формате".

Автор фото, Oleksii Reznikov press service Подпись к фото, Алексей Резников говорит, что он не обсуждал инициативу перенести "минские переговоры" из Минска с президентом Владимиром Зеленским

В то же время, в интервью Би-би-си Резников утверждает, что "минские переговоры" являются единственной площадкой для решения многих вопросов, связанных с мирным урегулированием в Донбассе: "Другого пока нет, и мы им пользуемся".

Резников подтвердил намерение Киева добиваться пересмотра минских соглашений - в частности, добиваться утверждения сторонами переговоров положения о том, что местные выборы на ныне неподконтрольных Киеву территориях должны произойти только после того, как под контроль Украины перейдет вся протяженность украинско-российской границы.

"Я свидетель того, как 9 декабря 2019 года в Елисейском дворце президент Зеленский в глаза сказал президенту Путину в присутствии президента Макрона и канцлера Меркель, что сначала граница, потом выборы. И никакого особого статуса, включенного в Конституцию [для Донецкой и Луганской областей - ред.], быть не может, это недопустимо. Конечно, это не вызвало радости и счастливой улыбки у визави, господина Путина… Но мы эту позицию не меняем ни на одной площадке, мы четко ее артикулируем и говорим: это принципиальные вещи. Поэтому Минск в любом случае подлежит модернизации - не отказа от него, не его остановки", - считает Резников.

Москва не раз заявляла, что считает изменение содержания минских соглашений недопустимым.

Что с Крымом?

В сферу полномочий Алексея Резникова входит политика государства в отношении аннексированного Россией Крыма. Украина считает полуостров временно оккупированной территорией, а Владимир Зеленский объявил одним из своим приоритетов вынесение вопроса о будущем Крыма на международную переговорную площадку, "крымскую платформу". Ее первое заседание планируется провести в августе, формат ее работы, компетенции и даже список участников остаются неизвестными.

Россия заявляет, что не будет принимать участие ни в каких переговорах относительно Крыма, так как он является одним из регионов страны.

Отвечая на вопрос Би-би-си, какой результат работы "крымской платформы" Алексей Резников считал бы хорошим, он ответил: "[Хорошим - ред.] результатом будет полная деоккупация Крыма и украинские флаги в Ялте, Симферополе и Севастополе, и связанный с этим результат - это сознательное принятие решения о ликвидации министерства реинтеграции временно оккупированных территорий".

Резников уточнил, что надеется на то, что "деоккупация Крыма произойдет на протяжении этого десятилетия".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Официальный Киев считает Крымский полуостров временно оккупированной территорией. В конце марта этого года Владимир Зеленский своим указом утвердил стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма

В интервью Би-би-си Алексей Резников повторил свой тезис о том, что после гипотетического возвращения украинской власти в Крым примерно полмиллиона граждан России, которые на протяжении последних лет переселились на полуостров, будут выдворены без любых компенсаций. С точки зрения украинской власти, продолжающей считать Крым территорией Украины, эти люди пересекли государственную границу Украины незаконно.

"Мы сейчас изучаем опыт других стран. Если россияне привезли врача с семьей, чтобы он обеспечивал медицинские задачи, он не будет считаться нарушителем, к нему претензий не будет в принципе. Но если мы говорим про массовое явление - о тех, кто, условно говоря, в Тюмени продает свою недвижимость и незаконно въехал в Украину, они все будут выдворены с этой территории, и это наше законное право... Они должны понимать, что они сейчас рискуют, пуская корни там, потому что эти корни придется забрать с собой. И чемодан, вокзал - и дальше по тексту", - заявил Резников.

О позиции Алексея Резникова относительно возобновления Украиной поставок воды в Крым читайтездесь.