Почему Би-би-си так подробно освещает смерть принца Филиппа?

15 минут назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Королева Елизавета II и принц Филипп (на фото в 2007 году) провели вместе не одно десятилетие

Сегодня сайт и новостные телеканалы Би-би-си выглядят необычно: большинство новостей и историй посвящены одной основной теме, дикторы придерживаются строгого, торжественного тона, вы не найдете на сайтах легких и шутливых тем.

Это связано с кончиной высокопоставленного члена королевской семьи.

Если вы следите за новостями, то наверняка знаете о смерти супруга королевы Елизаветы II, принца Филиппа. Он был одним из четырех высокопоставленных, или "старших", членов королевской семьи, на случай смерти которых у Би-би-си имеются особые правила подачи информации.

В числе других представителей короны, входящих в этот особый круг, сама королева, ее сын и прямой наследник принц Чарльз (принц Уэльский), а также его сын, следующий в очереди к престолу, принц Уильям (герцог Кембриджский).

Может сложиться впечатление, что Би-би-си относится к этой смерти серьезнее, чем другие медийные организации.

Так ли это, и с чем это связано?

Почему Би-би-си придает такое значение смертям в королевской семье?

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Похороны королевы-матери в 2002 году широко освещались всеми глобальными СМИ

Правление королевы Елизаветы II стало самым продолжительным за всю историю Соединенного Королевства. Она находится на троне уже 69 лет, оставаясь главой государства в Великобритании и еще 15 странах.

Она также является главой Содружества наций - добровольного объединения 54 суверенных государств, почти все из которых когда-то были доминионами, колониями или протекторатами Великобритании. Значение королевы для граждан Великобритании, и не только, трудно переоценить.

Когда умирает кто-то из членов британской королевской семьи, мировые СМИ уделяют этому событию большое внимание. Би-би-си стремится в таких случаях соблюсти верный тон и не допустить оплошностей. На то есть веские причины.

Дело в том, что Би-би-си не финансируется британским правительством, а существует на деньги жителей страны, которые взимаются посредством налога, именуемого телевизионной лицензией. Такой способ финансирования гарантирует редакционную независимость корпорации.

Би-би-си, в свою очередь, обязана демонстрировать налогоплательщикам, что эти средства тратятся с пользой, а интерес общественности к королевской семье в Великобритании уже многие годы неизменно высок.

Когда в 2002 году скончалась мать Елизаветы II, которую обычно так и называли королевой-матерью, за три дня попрощаться с ней в Вестминстерский дворец пришло более 100 тыс.человек.

По некоторым оценкам, более миллиона человек вышло на улицы и еще 10 млн наблюдали по телевизору за траурной процессией, которая доставила гроб с ее телом в Виндзор. Мировые СМИ тогда тоже во всех подробностях рассказывали об этом событии.

В этом нет ничего удивительного, поскольку новостные истории, касающиеся членов королевской семьи, пользуются повышенным интересом во всем мире. Согласно подсчетам, глобальная аудитория, интересующаяся различными событиями с участием королевских особ, превышает миллиард человек.

Иными словами, это очень важные темы, и Би-би-си освещает их соответствующим образом.

"Королевские особы по-прежнему привлекают не такое внимание, как "просто знаменитости", - отмечает корреспондент Би-би-си по делам королевской семьи Джонни Даймонд. - Трудно с точностью сказать, почему это происходит, но во многих людях по-прежнему живет ожидание королевской сказки, хотя они и понимают, что в современном мире это немного абсурдно".

Можно не сомневаться, что по случаю такого важного события многие обратятся именно ко Всемирной службе Би-би-си.

"Смерть высокопоставленного члена королевской семьи заинтересует людей по всему земному шару, и сотни миллионов зрителей, слушателей и читателей во всем мире обратятся к нам, Би-би-си, ожидая наиболее исчерпывающего освещения такого события", - говорит контролер иновещания Всемирной службы Би-би-си Тарик Кафала.

Как именно Би-би-си освещает смерть высокопоставленного члена британской королевской семьи?

Подпись к фото, Ведущие Би-би-си придерживаются строгого официального тона, сообщая о смерти "старших" членов королевской семьи

Первое, что может заметить аудитория Би-би-си, - эту новость кто-то уже сообщил ранее. Это связано с тем, что Би-би-си в данном случае не стремится быть первой, но хочет удостовериться в том, что не произошло никакой ошибки.

Информация Би-би-си выглядит скорее как официальное сообщение, а не срочная новость.

У других СМИ, возможно, будет бросающаяся в глаза картинка, однако Би-би-си проявляет сдержанность, делая упор на то, что нам стоит подумать о потерянной жизни.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Скончался принц Филипп, супруг королевы Елизаветы II

Би-би-си скорее всего не будет сообщать о других новостях сразу после объявления о смерти королевской особы. Кроме того, с вебсайта и из сводок радио- и теленовостей могут быть сняты истории на развлекательные или "легкие" темы.

Что бы ни появилось в сводках новостей или на сайте Би-би-си, в ближайшие часы после смерти королевской особы именно это будет оставаться главной новостью.

Почему принц Филипп рассматривается в одном ряду с монархом и наследниками?

Автор фото, AFP/Getty Images Подпись к фото, Принцесса Елизавета и принц Филипп с дочерью, принцессой Анной, и сыном, принцем Чарльзом, в 1950 году

Принц Филипп действительно никогда не мог претендовать на трон - это право сохраняется за старшим наследником монарха - и никогда не обладал королевским титутлом.

Дело в том, что в Великобритании женщина, которая выходит замуж за короля, может пользоваться титулом королевы, но мужчина, который женится на королеве, не может взять себе титул короля - это привилегия лишь монархов-мужчин.

Тем не менее, с момента свадьбы 20 ноября 1947 года принц Филипп оставался неизменным спутником королевы. Его роль консорта стала самой продолжительной в истории британской монархии.

Это была до такой степени "командная игра", что все свои речи королева начинала со слов "Мой супруг и я…".

"Все эти годы он был мне главной поддержкой и опорой, - веско сказала королева в речи по случаю их золотой свадьбы. - И я, и вся его семья, наша страна и многие другие страны в огромном долгу перед ним, пусть он сам этого и не признаёт".

Заслуживает ли та важная роль, которую сыграл принц Филипп, такого освещения его смерти?