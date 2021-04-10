Елизавета II и принц Филипп: история любви длиною в жизнь

Сара Кэмпбелл

корреспондент по делам королевской семьи

44 минуты назад

Автор фото, Cantral Press / Getty Images Подпись к фото, 23 ноября 1947 года: принцесса Елизавета и принц Филипп во время медового месяца в поместье Бродлендс, графство Гэмпшир

Принц Филипп и королева Елизавета II прожили в браке более 70 лет. Все эти годы он был рядом с ней на публике в самые важные для страны моменты. Но была еще и их частная жизнь, и никто не знал королеву лучше него.

"Принц Филипп - единственный в мире человек, который относится к королеве как к простой смертной. Он единственный, кто может себе это позволить", - сказал однажды один из личных секретарей королевской четы.

Их брак был основан на любви. Они сами выбрали друг друга.

Их пути пересекались и раньше, но именно встречу в Дартмутском королевском военно-морском колледже, куда во время визита родители взяли и юную принцессу, можно считать началом их общего будущего.

Лихой 18-летний кадет приглянулся 13-летней принцессе Елизавете, увлеченной игрой в крокет и теннис.

Юношеское увлечение с годами переросло в дружбу, поддерживавшуюся перепиской и редкими визитами в годы войны. Пока он в составе королевского флота служил вдали, принцесса хранила в своей комнате его фотографию.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Принцесса Елизавета (третья слева) в часовне Королевского военно-морского колледжа в Дартмуте со своими родителями в июле 1939 года. На этой же фотографии молодой кадет, принц Греции и Дании Филипп (стоит второй справа)

С самого детства Филипп часто переезжал с места на место: урожденный принц греческий, он вскоре оказался в изгнании, после чего начал кочевать по всей Европе. Он должен был быть совершенно независимым, инициативным и эмоционально устойчивым.

Она выросла в стенах королевского дворца, защищенная от жестокого мира. По складу характера она была сдержанной, застенчивой и вдумчивой. Они прекрасно дополняли друг друга.

Их внук принц Уильям позднее скажет об их союзе так: "Он заставляет ее смеяться, потому что порой его слова, поступки и взгляд на жизнь немного отличаются от ее собственных. Поэтому они и стали такой прекрасной парой".

"По уши влюблен"

Хотя о своих намерениях жениться Филипп говорил уже примерно год, об их помолвке было объявлено только в 1947 году, после того, как Елизавете исполнился 21 год.

Он участвовал в создании дизайна обручального кольца из платины и брильянтов, для которого использовали камни из тиары его матери, принцессы греческой и датской Алисы.

Незадолго до свадьбы принц Филипп написал письмо королеве-матери, в котором уверил, что влюбился в ее дочь полностью и безоговорочно.

Автор фото, PA Подпись к фото, Принцесса Елизавета и Филипп на балконе Букингемского дворца в день свадьбы

На бракосочетании в Вестминстерском аббатстве присутствовали две тысячи гостей. После окончания войны прошло всего два года, страна все еще не оправилась от разрухи, и эта свадьба стала редким по тем временам праздником, который Уинстон Черчилль назвал яркой вспышкой на блеклом фоне послевоенной Британии.

На следующий год у пары родился сын Чарльз, а затем дочь Анна. Принц Филипп делал быструю карьеру на военном флоте, и молодая семья некоторое время жила на Мальте, пока он служил на эсминце "Чекерс".

В тот период они жили обычной жизнью, на кадрах семейного архива - молодая пара, наслаждающаяся обществом друг друга, в теплом климате, вдали от дворцов и королевских обязанностей.

Все изменилось 6 февраля 1952 года со смертью короля Георга VI. Елизавете было всего 25 лет, Филиппу - 30. Они знали, что рано или поздно ей предстоит взойти на престол, но надеялись, что в запасе есть еще несколько лет жизни, в которой можно принадлежать самим себе.

Для герцога Эдинбургского (этот титул он получил от отца Елизаветы в день свадьбы) коронование супруги означало конец собственной военной карьеры. Для человека, привыкшего командовать кораблями, переход на роль второго плана не мог быть простым.

И не надо забывать, что это были 1950-е годы, когда крайне редко жена могла быть выше мужа по положению. А для королевы, хотя она и была в тот момент молодой матерью, самым важным должно было стать предначертанное для нее служение.

Распределение ролей

Если их отношения и пострадали каким-то образом от изменения статусов, то это осталось за закрытыми дверями.

Принцу Филиппу понадобилось некоторое время, чтобы приспособиться к своей новой роли консорта, и часто это приводило к конфликтам с придворными.

В 1956 году он провел четыре месяца, путешествуя по самым отдаленным странам Британского Содружества, и многие начали сомневаться в его преданности своей супруге. Но они все-таки нащупали нужный ритм жизни, который остался с ними на многие последующие десятилетия.

Автор фото, PA Подпись к фото, С Джоном и Джеки Кеннеди на приеме в Букингемском дворце. Всего за свою жизнь принц Филипп вместе с королевой принял в Лондоне 18 американских президентов

Герцог позволил королеве исполнять свою роль главы государства, а на себя взял роль главы семьи. Для всего мира она была главной, в частной жизни они менялись местами.

В документальном фильме о жизни королевской семьи, снятом в 1960 году, есть эпизод, когда принц Филипп готовит барбекю, а королева моет посуду.

Он сопровождал ее на всех событиях национального масштаба - в государственных визитах, на ежегодных открытиях парламентских сессий, Днях поминовения, юбилеях и молебнах. На любых кадрах видно, что они всегда обменивались взглядами и еле заметными улыбками. Это были их личные маленькие моменты посреди самых официальных мероприятий.

Герцог часто брал на себя ее гостей: непринужденно болтал с ними, готовил почву и задавал нужную тональность к прибытию королевы. Они действовали на пару, и это всегда работало.

Их личные отношения тоже развивались хорошо, потому что они умели проводить время поодиночке. Как однажды сказал сам герцог: "Секрет счастливого брака в том, чтобы иметь разные интересы".

Автор фото, PA Подпись к фото, Это фото сделано в 2009 году во время ежегодной церемонии выноса знамени в честь дня рождения королевы - Trooping the Colour Parade. Приближенные четы говорят, что принц Филипп нередко смешил королеву в разгар официальных мероприятий

Всему миру известно, что королева очень любит собак и лошадей и много свободного времени проводит с заводчиками и инструкторами по скачкам. Принц Филипп всю свою жизнь был выдающимся спортсменом, живо участвовал в управлении семейными поместьями, и в последние годы его часто можно было увидеть в экипаже, объезжающим парки Виндзорского дворца и поместья Сандрингем.

"Несмотря на то, что дедушка часто занимается своими делами, чувствуя себя при этом как рыба в воде, на самом деле его личное присутствие всегда ощущается, и без него она бы не смогла", - сказал в 2012 году об отношениях бабушки и дедушки принц Гарри.

В 2017 году принц Филипп наконец решил, что сделал достаточно, и отошел от публичных дел. А мы стали привыкать к тому, что королева появляется на публике одна либо в сопровождении каких-либо других членов королевской семьи.

До марта 2020 года герцог в основном проводил время в поместье Сандрингем в графстве Норфолк.

Королевский карантин

Он никогда не скрывал, что не любит суету и церемонии, но долгие годы был вынужден наряжаться, вести светские беседы и пожимать руки. После ухода от дел он получал массу удовольствия от того, что можно просто читать, писать и рисовать.

Единственный минус заключался в том, что королева по долгу службы проводила большую часть времени в Лондоне и в Виндзоре. Безусловно, они все время разговаривали по телефону, но физически в эти дни были в разлуке.

Когда грянула пандемия, было решено, что они вместе изолируются в Виндзорском дворце и будут на попечении небольшого числа слуг, также живших в условиях карантина.

Автор фото, PA Media

С марта 2020 года весь последний год своей совместной жизни, благодаря пандемии они проводили все время вместе, чего в обычных обстоятельствах не произошло бы. Сидя в дворцовых покоях, они часами вспоминали все, что они видели и пережили вместе.

Более 70 лет они были друг для друга единственной неизменной величиной в жизни, и для королевы это глубокая и невосполнимая утрата.