После пандемии - отделение от Британии. Шотландские националисты обещают референдум через пару лет

Юри Вендик

Русская служба Би-би-си

час назад

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Сторонник отделения Шотландии перед референдумом в октябре 2014-го. Тот референдум они проиграли

Правящая в Шотландии Шотландская национальная партия официально пообещала, что референдум об отделении Шотландии от Британии пройдет до конца 2023 года, если сторонники независимости получат большинство на майских выборах. Это большинство вполне возможно, но для проведения референдума нужно еще и согласие Лондона, а он уступать не желает.

О плане провести референдум в первую половину срока полномочий нового парламента Шотландии, то есть до конца 2023 года, говорится в манифесте (предвыборной программе) Шотландской национальной партии (ШНП), который был обнародован в четверг, ровно за три недели до выборов парламента Шотландии.

"Если после этих выборов в парламенте Шотландии будет простое демократическое большинство за референдум о независимости, то у Бориса Джонсона или кого бы то ни было не будет демократических, электоральных или моральных оправданий, чтобы лишать народ Шотландии права определять свое будущее", - заявила, представляя публике предвыборный манифест, лидер ШНП и глава правительства Шотландии Никола Стёрджен.

При этом Стёрджен подчеркнула, что прежде всего стране все же надо выбраться из коронавирусного кризиса, и все свои силы ее правительство намерено прежде всего отдать борьбе с пандемией.

В 2014 году в Шотландии уже был референдум, и сторонники независимости его проиграли, но после референдума о брексите Никола Стёрджен заявила - и продолжает постоянно заявлять - что Шотландия, голосовавшая против выхода из ЕС, должна получить право на самоопределение.

Проект закона о референдуме ШНП внесла в парламент в Эдинбурге еще в марте, о планах провести его в первую половину срока полномочий нового парламента Стёрджен с соратниками тоже уже говорили неоднократно.

Но теперь этот план оформлен в виде предвыборного обещания, и избиратели ШНП, голосуя за эту партию, будут знать, что одновременно голосуют и за новый референдум о независимости.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, "Выбор Шотландии". Никола Стёрджен считает, что выбором Шотландии должны стать она, ее партия и новый референдум

Что касается большинства в новом составе шотландского парламента, то ШНП и еще две партии, выступающие за независимость, по данным социологов, вполне могут его завоевать на выборах 6 мая.

И это пугает и Лондон, и противников разрушения 314-летнего союза Шотландии и Англии в самой Шотландии.

"На кону - ближайшее и далекое будущее не только Шотландии, но и всего Соединенного Королевства. Поэтому, когда я говорю, что это - самые важные выборы из тех, в которых я участвовал, не думайте, что я кричу "волки!" Я говорю предельно серьезно и искренне", - написал в обращении к избирателям в газете Scotsman лидер шотландских тори Дуглас Росс.

В то же время по закону о шотландской автономии на проведение референдума нужно согласие Лондона, то есть правительства и парламента Британии.

Перед референдумом 2014 года правительство Дэвида Кэмерона дало такое согласие с условием, что вопрос будет закрыт по крайней мере на ближайшее поколение.

Подпись к фото, Премьер-министр Британии Борис Джонсон отвергает требования ШНП о новом референдуме и думает, как перетянуть на свою сторону большинство шотландцев

Сейчас новый премьер-министр Борис Джонсон решительно отметает вопросы о новом референдуме и говорит, что его не будет по крайней мере до следующих выборов Палаты общин в 2024 году. Если эти выборы опять выиграют тори и Джонсон - то не будет и дальше.

Никола Стёрджен при этом подчеркивает, что не хочет идти по пути Каталонии и намерена организовать референдум строго по закону, то есть, добиться согласия Лондона - либо путем политического давления, через победу на выборах, либо через суд.

"Проект Любовь"

Правительство Джонсона, наоборот, запустило целую программу укрепления союза составных частей Британии. Министр по делам Шотландии Алистер Джек в интервью изданию Politico назвал ее "Проект Любовь".

Главная часть этой программы - создание специального фонда, из которого Лондон будет напрямую, минуя власти автономий, выделять деньги на разные проекты развития муниципалитетам в Шотландии, Северной Ирландии и Уэльсе.

Это, по мысли Джонсона и его соратников, продемонстрирует рядовым гражданам важность и выгоды союза четырех "наций" или "стран", как их называют в самой Британии.

"Мы укрепляем союз, такова общая политика правительства. Мы видим, что союз наших наций несет очень много выгод, просто мы, возможно, недостаточно громко о них говорим", - сказал Алистер Джек Politico.

Опросы показывают, что шансы добиться уверенной победы на выборах 6 мая у сторонников независимости Шотландии довольно велики.

Подпись к фото, Страна Великобритания - союз английского и шотландского королевств - была создана в 1707 году. Правящая в Шотландии партия хочет разорвать 314-летний союз

Парламент Шотландии избирается на пять лет по сложной, смешанной системе: 73 депутата - по одномандантным округам, 56 - по восьми многомандатным округам. Поэтому просто привести рейтинги партий для понимания предвыборного расклада было бы недостаточно: британские социологи и политологи делают сложные расчеты и "проекции", чтобы понять, сколько мест может получить та или иная партия.

Согласно этим расчетам, по состоянию на середину апреля эксперты обещают ШНП и еще одной партии сепаратистов, зеленым, вместе уверенное, хоть и не огромное большинство - около 73 мест из 129. Еще несколько мандатов может взять партия Альба, которую только что создал бывший лидер ШНП Алекс Салмонд - он тоже за независимость Шотландии.

Сейчас у ШНП - 61 мандат из 129, то есть меньшинство, но она правит при поддержке шести депутатов-зеленых.

Шаткое большинство сепаратистов

Даже если партии шотландских сепаратистов и победят на выборах, а затем еще и добьются нового референдума, успех на нем им по-прежнему не гарантирован.

В 2014 году сторонники сохранения Великобритании победили на референдуме со счетом 55% на 45%.

Автор фото, PA Media Подпись к фото, "За супербольшинство за независимость". После поражения на референдуме 2014 года Алекс Салмонд ушел с поста лидера ШНП, и его место заняла Никола Стёрджен. Теперь Салмонд разругался со Стёрджен и ведёт на выборы собственную новую партию сепаратистов

Еще совсем недавно могло показаться, что пандемия неожиданно, но основательно развернула ситуацию в пользу Николы Стёрджен и ее единомышлеников: с начала июня прошлого года до конца февраля этого года 23 опроса подряд показали, что сторонники независимости - в большинстве.

Но затем случился публичный конфликт между Стёрджен и ее предшественником на посту лидера ШНП Алексом Салмондом (пересказ подробностей был бы ненужным отступлением от темы), и в опросах снова пошла чересполосица: то впереди с крохотным перевесом - сепаратисты, то - сторонники союза.

Это в глазах многих стало очередным примером легкомысленности электората: мелкий политический скандальчик влияет на расклад в фундаментальнейшем, судьбоносном вопросе.