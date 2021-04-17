Коронавирус в Чили: вспышка заражений, несмотря на успехи в вакцинации

Джейн Чемберс

Сантьяго

час назад

Автор фото, Reuters Подпись к фото, В марте-апреле в Чили случилась новая вспышка ковида. Работники похоронного бюро у морга при одной из больниц в Сантьяго

Чили входит в тройку мировых лидеров по темпам вакцинации от коронавируса - и одновременно эта латиноамериканская страна в последние недели переживает новый пик числа заражений. Эксперты и рядовые чилийцы говорят, что дело может быть в слишком поспешной отмене локдауна и в ненадежности китайской вакцины.

9 апреля число выявленных заражений Covid-19 в Чили впервые превысило 9 тысяч человек. На прошлом пике, в июне прошлого года, оно было чуть меньше семи тысяч в день.

"Мы переживаем критический момент пандемии. Я призываю вас поберечь себя, своих близких, свои семьи", - сказал на пресс-конференции министр здравоохранения Энрике Парис.

Палаты интенсивной терапии снова переполнены, страна во второй раз за время пандемии закрыла границы для всех, кроме постоянных жителей, и большинство из 19 млн чилийцев снова сидят в локдауне.

"Такое ощущение, что мы откатываемся назад. Чтобы всего два раза в неделю выйти за самым необходимым в магазин или к врачу, нужно скачивать специальные пропуска", - рассказывает жительница чилийской столицы Сантьяго София Пинто.

В Чили к середине апреля сделали 66 прививок на 100 человек. Впереди в мире - только Израиль и Объединенные Арабские Эмираты: там по крайней мере первую прививку получили все или почти все.

Всего пару месяцев назад президент Чили Себастьян Пиньера гордо рассказывал, как быстро в стране продвигается прививочная кампания, и вот - новый локдаун. Чилийцы обескуражены и расстроены.

Что пошло не так?

Критики Пиньеры и его правительства говорят, что первые успехи в вакцинации слегка вскружили властям голову, и они слишком быстро отменили коронавирусные ограничения.

Границы Чили были закрыты с марта до ноября 2020 года. После того, как среднесуточное число заражений за неделю благодаря жесткому локдауну упало до 1,3 тысячи случаев, правительство решило открыть границы, в том числе для туристов.

Кроме того, на период летних отпусков (речь ведь о Южном полушарии) были введены специальные разрешения для чилийцев, желавших поехать в отпуск куда-то в пределах страны.

Рестораны, магазины, курорты снова были открыты - правительству не терпелось перезапустить экономику.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Станции метро и улицы в Сантьяго снова опустели - новый локдаун

При этом вакцинация в Чили началась только в конце декабря - тогда начали прививать медиков, стариков старше 90 и учителей - и хоть она и вправду пошла довольно быстро, к летним отпускам в январе-феврале было привито еще очень мало народу.

К этому фактору добавилось и появление новых, более заразных штаммов коронавируса - таких как штамм P.1, который называют "бразильским", поскольку он предположительно появился в ноябре в бразильской Амазонии.

Профессор иммунологии Сусан Буэно из Папского католического университета в Сантьяго говорит, что к новой вспышке в Чили привели много факторов, но фактор новых штаммов она считает особенно важным.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Прибытие партий китайской вакцины в Чили было обставлено довольно пышно. Президент Себастьян Пиньера произнес речь перед камерами на аэродроме

А кроме того, говорит профессор Буэно, до сих пор не вполне понятно, насколько эффективна китайская вакцина, которую закупили чилийцы.

Более 93% прививок, сделанных в Чили, - это прививки вакциной CoronaVac производства пекинской компании Sinovac.

Данные о ее эффективности сильно разнятся.

В ходе испытаний в Бразилии эксперты пришли к выводу, что эффективность CoronaVac - всего 50,4%.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, В январе и феврале в Чили - сезон летних отпусков

Испытания в Индонезии и Турции показали эффективность в 65-83%.

Университет Чили в опубликованном на прошлой неделе отчете заявил, что китайская вакцина защищает от коронавируса в 56,5% случаев, но только через две недели после второй прививки, а между первой и второй ее эффективность составляет всего 3%.

Это может быть одним из объяснений, почему в Чили случилась новая вспышка заражений: первая прививка сделана уже примерно двум третям населения, но вот обе получили всего около 20% чилийцев.

Жительнице Сантьяго Марии Гонсалес кажется, что власти недостаточно доходчиво объяснили это гражданам: что одна прививка не гарантирует от ковида.

"Чтобы вакцина заработала нормально, нужно два укола. И даже тогда все равно нужно вести себя осторожно, соблюдать социальную дистанцию и другие меры безопасности", - рассуждает Мария, стоя возле клиники, где ей только что сделали прививку.

Некоторые чилийцы не верят в CoronaVac и стремятся привиться другими вакцинами.

"Я хочу Pfizer, потому что я по работе много езжу, и Pfizer больше признан в мире", - говорит Гонсало Сир, посетитель одного из немногих прививочных центров в чилийской столице, где делают уколы американско-немецкой вакциной.

Но доктор Сусан Буэно, которая анализирует научные данные о CoronaVac, настаивает, что китайская вакцина все же достаточно действенна.

Подпись к фото, Gonzalo Sir says he wanted to get the Pfizer vaccine rather than the more widely available CoronaVac

Она говорит, что в том исследовании, которое показало 50-процентную эффективность вакцины, у многих из все же заразившихся болезнь протекала очень легко или совсем без симптомов, а интенсивная терапия не понадобилась вообще никому.

CoronaVac предотвращает тяжелое течение болезни и смерть и к тому же эффективна против бразильского штамма, доказывает доктор Буэно.