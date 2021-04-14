Байден призвал ужесточить контроль за оборотом оружия в США. Почему из этого ничего не выйдет?

Кирилл Белянинов & Ольга Просвирова

Би-би-си

10 минут назад

Автор фото, Getty Images

Президент США Джо Байден объявил о новых мерах, которые должны ограничить оборот огнестрельного оружия в стране. Начиная с 1934 года это уже десятая по счету попытка Вашингтона ужесточить контроль в этой сфере.

Почему новый план Байдена тоже обречен на провал?

"Эпидемия"

16 марта 21-летний Роберт Аарон Лонг убил восемь человек в штате Джорджия. Прямо перед нападением Лонг легально купил 9-миллиметровый пистолет.

На данный момент нет никаких оснований полагать, что сотрудники магазина могли нарушить закон при продаже оружия. В Джорджии любой человек может прийти в магазин и сразу получить оружие, если пройдет простую проверку.

Такая проверка занимает не больше ста секунд, говорят эксперты. Продавец оружия проверяет, не стоит ли на покупателе “флажка”, запрещающего продажу оружия. Если нет, то разговор длится не более двух минут.

22 марта в Колорадо ровесник Лонга Ахмад Аливи Алисса убил десять человек в супермаркете. Оружие Алисса купил за несколько дней до нападения. А еще за несколько дней до этого суд в Боулдере отменил закон, запрещавший продажу того типа оружия, которое выбрал Алисса. Оспорить закон в суде удалось местной стрелковой ассоциации.

В США право на хранение и ношение оружия гарантируется второй поправкой к конституции. В четверг, выступая в Белом доме, президент Байден объявил о своей первой инициативе по ужесточению контроля за оборотом оружия.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Купить оружие в США можно за несколько минут, если на покупателе не стоит "флажка"

“Ничего из того, что я собираюсь предложить, никак не повлияет на вторую поправку, - сразу заявил Байден. - Доводы, предполагающие, что мы поставили на карту права, которые гарантирует вторая поправка, неверны. Однако никакая поправка к конституции не является абсолютной. Случаи насилия с применением огнестрельного оружия в нашей стране стали эпидемией. И это международный позор”.

Эта “эпидемия” обходится стране в 280 млрд долларов в год, подсчитали в Белом доме.

Последней череде нападений предшествовал год без массовых убийств в общественных пространствах - по данным Associated Press, подобного в США не отмечалось полтора десятилетия.

Еще во время своей предвыборной кампании Байден обещал подписать целую серию исполнительных указов, ограничивающих доступ американцев к стрелковому оружию, ужесточить правила проверки потенциальных покупателей и полностью запретить продажу некоторых типов огнестрельного оружия и боеприпасов.

Однако первую инициативу главы Белого дома в этой сфере американские СМИ назвали скромной. В списке мер, предложенных администрацией, - запрет на продажу специальных устройств, увеличивающих точность пистолетной стрельбы, ограничения на продажу деталей, из которых можно собрать оружие, не имеющее серийного образца, а также предоставление судам права запрещать продажу огнестрельного оружия людям, которые могут представлять опасность для себя или окружающих.

Все эти ограничения должен реализовывать минюст США, так что одобрения Конгресса президентская инициатива не потребует.

Сам президент заявил, что предложенные им меры - это только начало и администрация намерена всерьез заняться ужесточением контроля за оборотом оружия в стране. Но эксперты с ним не согласны.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, После стрельбы в Колорадо люди вышли на улицы, требуя изменения законов об оружии

“Большая часть политики в отношении оружия в нашей стране носит декларативный характер и никак не способствует снижению смертности от огнестрельного оружия. По сути, это пустота, - уверен эксперт вашингтонского Института Катона Тревор Баррас, занимающийся изучением проблем в этой сфере. - Америка пропитана оружием, поэтому сама идея о том, что главной проблемой является оружие, собранное в гараже, и что это именно то, чем преступники занимаются, просто абсурдна”.

Стреляющие штаты

В начале 2020 года, еще до пандемии коронавируса, произошло два случая массовой стрельбы, приведшие в общей сложности к гибели девяти человек. В феврале прошлого года мужчина убил пятерых коллег в штате Висконсин, а в начале марта в Миссури в результате стрельбы на заправке погибли еще четверо.

С тех пор, согласно базе данных, составляемой совместно агентством Ассошиэйтед пресс, газетой USA Today и Северо-Восточным университетом, целый год в США не было массовых убийств в общественных местах, хотя в предшествующие годы подобных случаев отмечалось порядка десяти в год.

Из-за этого сторонники конспирологических теорий даже начали выдвигать версию о том, что стрельба “не просто так” возобновилась при Байдене. Однако эксперты склонны связывать затишье, главным образом, с карантинными мерами в разных штатах и массовым закрытием мест большого скопления людей - таких, как школы, церкви или развлекательные центры.

Тем не менее, как свидетельствуют данные Gun Violence Archive, общее число преступлений и инцидентов, связанных со стрельбой, а также число погибших в этих инцидентах за “пандемический” 2020 год не только не сократилось, но пошло вверх.

Автор фото, Helen H. Richardson/MediaNews Group/The Denver Pos Подпись к фото, Стрельба в Колорадо унесла жизни нескольких человек. На фото - близкие одной из жертв во время церемонии прощания

С начала 2021 года, когда жизнь начала постепенно восстанавливаться, в США уже произошло более 150 случаев массовой стрельбы - то есть когда было ранено или убито не менее четырех человек. Только за последний месяц от пуль погибли 79 человек.

В США на душу населения в среднем приходится в 25 раз больше убийств с применением огнестрельного оружия, чем в других развитых странах. На руках у граждан, согласно оценкам на конец 2018 года, находилось 393 миллиона единиц оружия. Но точного количества “стволов”, которые американцы хранят в своих домах, не знает никто.

Только за прошлый год жители США купили рекордное количество огнестрельного оружия. По данным National Shooting Sports Foundation, в период с марта по август 2020 года пять миллионов человек приобрели свой первый пистолет или винтовку.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В 2020 году в США было продано рекордное количество огнестрельного оружия

Особо активными покупателями стали чернокожие американцы - число владельцев оружия среди них выросло на 58,2%.

За год пандемии американское правительство потратило триллионы долларов на помощь американцам, чтобы те, кто лишился работы, могли покупать еду и оплачивать аренду. Но некоторые потратили эти деньги на покупку оружия.

В Чикаго, например, правоохранительные органы расследуют несколько дел в отношении местных жителей, которые потратили полученные деньги на покупку огнестрельного оружия, которое они впоследствии нелегально перепродавали.

“Люди используют деньги, которые выделяются на помощь пострадавшим от пандемии, для покупки огнестрельного оружия. Мы слышим истории о том, что полуавтоматические пистолеты продают прямо на улицах”, - рассказал Тио Хардиман, исполнительный директор местной некоммерческой организации Violence Interrupters.

Главной причиной этого, по мнению самих владельцев магазинов по продаже оружия, стали массовые беспорядки, охватившие США после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда, в которой обвиняют задерживавших его полицейских.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В Чикаго магазин алкогольных напитков пострадал во время беспорядков в июне 2020 года

“В крупных городах, таких, как Нью-Йорк, Чикаго и Лос-Анджелес, эти беспорядки нередко сопровождались погромами магазинов и ресторанов, так что люди стали просто опасаться за свою жизнь”, - уверен Алекс Шульман, владелец оружейного магазина Нaze в городке Лаурель, штат Мэриленд.

Еще одним фактором, по его мнению, стало то, что большое число американцев живет в частных домах и не рассчитывает на то, что полиция быстро сможет прийти на помощь.

“От моего дома, например, до ближайшего магазина, не говоря уже о полицейском участке, - 20 минут езды, так что в случае нападения я могу рассчитывать только на себя”, - говорит Шульман, утверждающий, что во время пандемии количество продаж в его магазине удвоилось.

Как считают эксперты, именно легкость, с которой в США приобретается оружие, и стала основной причиной самого большого в мире числа инцидентов со стрельбой: с 2013 года не было ни одного дня, когда полиция не зафиксировала бы смерть в результате применения огнестрельного оружия.

Борьба с мафией и запрет штурмовых винтовок

Первый закон - он так и назывался - “Об огнестрельном оружии” в США приняли в 1934 году, спустя 143 года после вступления в силу второй поправки. Это была первая попытка ограничить продажу оружия, предпринятая президентом Рузвельтом. Этот закон запретил продажу карманных пистолетов, которые были популярны у американской мафии, а также пулеметов и глушителей.

Спустя еще четыре года оружейные магазины обязали получать специальную лицензию. Также они должны были хранить личную информацию о покупателях, включая их имена и адреса.

Минимальный возраст для владельцев оружием установили только при президенте Джонсоне: владеть короткоствольным оружием разрешалось только лицам старше 21 года, длинноствольное можно было приобрести с 18 лет.

Автор фото, JASON CONNOLLY/AFP via Getty Images Подпись к фото, Полицейский стал одной из жертв стрелка в Колорадо. Люди приносят к зданию полиции цветы и воздушные шарики

При Рональде Рейгане в 1986 году было принято сразу несколько законов об оружии. В частности, появился запрет на частное владение ручным автоматическим оружием, а также были наложены запреты на продажу боеприпасов американцам.

При Джордже Буше-старшем американцам запретили собирать автоматическое оружие. Отдельно был введен запрет на ношение любого огнестрельного оружия в районе школ, но Верховный суд позже решил, что этот конкретный закон противоречит конституции.

В 1991 году Джо Байден, будучи тогда сенатором, сыграл главную роль в принятии закона, который запрещал оборот многих видов полуавтоматического оружия. Но срок действия этого закона истек в 2004 году. Продлить его не смогли - против выступила Республиканская партия, традиционно защищающая право американцев на владение оружием.

Администрация Барака Обамы тоже видела проблему в существующих законах об оружии. Целый пакет мер был предложен Сенату, но против опять выступила Республиканская партия, и поправки отклонили.

Нынешние законы позволяют американцам иметь полуавтоматическое оружие, а также короткоствольное, гладкоствольное и длинноствольное нарезное.

Ситуация осложняется тем, что помимо федеральных законов, штаты вправе принимать и собственные.

Напрасные хлопоты

До сих пор ни одна попытка ни одной администрации США серьезно ограничить свободный оборот оружия в стране не увенчалась успехом.

По данным опросов общественного мнения, подавляющее большинство американцев - 85% - поддерживают ужесточение правил проверки потенциальных покупателей оружия.

Но, как считают эксперты, даже такой шаг вряд ли поможет исправить ситуацию. Почти 40% пистолетов и винтовок в США продаются на выставках оружия или на сайтах частных объявлений. Подобная покупка вообще не требует никакой проверки, и такое оружие владельцы не всегда спешат регистрировать.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Оружия на руках у американцев больше, чем количество жителей в стране

Сторонники ужесточения проверок обычно ссылаются на принятый в 1993 году закон Brady Handgun Violence Prevention Act, который, собственно, и ввел обязательные проверки потенциальных покупателей. Только по официальным данным, действие этого закона за последующие два десятилетия позволило предотвратить продажи 2,1 млн единиц оружия. В числе тех, кому было отказано в покупке - 1 млн бывших заключенных, 291 тыс. человек, обвинявшихся в домашнем насилии, и 118 тыс. беглецов от правосудия.

Но при этом в США признают, что базы данных, которые используют при таких проверках, далеко не полны. В ноябре 2017 года, например, Девин Келли открыл огонь в церкви в Техасе, убив 26 человек. Оружие он приобрел в магазине вполне легально, пройдя все необходимые проверки.

Позднее стало известно, что Военно-воздушные силы США, где служил Келли, не передали федеральным властям информацию о совершенных им преступлениях, предпочтя просто уволить его из своих рядов.

Эта ситуация не уникальна. По данным Пентагона, опубликованным в 2017 году, сухопутные подразделения не сообщают гражданским властям о 41% всех случаев правонарушений, совершенных военнослужащими. Во флоте эта цифра достигает 36%, а в ВВС - 14%.

Дополнительной головной болью для нынешней администрации может стать и решение, принятое четыре года назад, в результате которого доступ к оружию могли получить тысячи человек, которым иначе его бы просто не продали.

“По инициативе минюста, в 2017 году из федеральной базы данных были удалены сведения о нескольких тысячах преступников: по решению министерства статус скрывающихся от правосудия получили только те, кто пересек границу другого штата, - говорит Тревор Баррас. - Имена всех остальных просто пропали из баз данных, так что им ничто не мешает законно купить оружие”.

Социологи считают, что владение оружием составляет неотъемлемую часть американской культуры, и при этом каждый инцидент с массовой стрельбой приводит только к увеличению продаж винтовок и пистолетов.

Согласно исследованию, проведенному журналом Social Science Quarterly в 2017 году, после каждого такого случая американцы, до этого не владевшие оружием, выстраиваются в очереди у оружейных магазинов.

Представляя свои новые инициативы, Байден не зря подчеркнул, что он не ставит под сомнение вторую поправку, которую часто трактуют как основной документ, гарантирующий американцам право на владение оружием. Вопрос об этой поправке остается ключевым во время всех без исключения избирательных кампаний в большинстве штатов, так что любой политик, заявляющий о намерении ее отменить, рискует потерять поддержку избирателей в южных и центральных штатах США.

К тому же, любая из более масштабных инициатив потребует поддержки Сената США. Сейчас голоса в верхней палате Конгресса демократы и республиканцы делят поровну - 50 на 50. Но для утверждения более радикальных законов по контролю за оборотом оружия нужны голоса не только всех без исключения демократов, но и, как минимум, 10 республиканцев.