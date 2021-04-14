Филипп: принц-беженец, родственник Романовых и знакомство с Россией

22 минуты назад

Автор фото, Reuters Подпись к фото, "Спасибо, Филипп". Британцы прощаются с герцогом Эдинбургским

Принц Филипп, скончавшийся 9 апреля 2021 года, на сотом году своей жизни, оставил яркий след в мировой истории. В спецэфире "Филипп: принц-беженец, родственник Романовых и знакомство с Россией" Русская служба Би-би-си поговорила с экспертами о герцоге Эдинбургском, его роли в британской монархии и в жизни королевы Елизаветы II, его связях с Россией и о том, почему новости о королевской семье так волнуют людей в 21 веке.

Автор фото, Инна Чурикова Подпись к фото, Инна Чурикова: "Должна признаться, что в какой-то степени чувствую себя родственницей дорогой королевы Елизаветы II"

Инна Чурикова, актриса, исполнительница роли Елизаветы II в спектакле "Аудиенция"

Должна признаться, что в какой-то степени чувствую себя родственницей дорогой королевы Елизаветы II, потому что Питер Морган (британский драматург, автор пьесы "Аудиенция" и сериала "Корона" - прим. ред) доверил мне эту роль. Наш спектакль очень ценят зрители, мы недавно его показывали, и народ долго не уходил, преисполненный какого-то благодатного чувства благодарности и любви к королеве.

Все тяжелые и трагические моменты в ее жизни очень сильно ранят меня, я чувствую с ней родство. За что я ее люблю? За то, что она удивительно позитивный человек, любящий людей. Она с большим чувством юмора, и я думаю, что это ее связывает с ее мужем. И вот это сильное чувство любви, которое в ней появилось к этому мужчине-сокровищу, я говорю о Филиппе. Она демократична к людям, она сострадает простым людям, я это чувствую.

Я приношу огромное соболезнование всей семье и лично королеве. Я понимаю, как ей тяжело, потому что это была ее опора, ее плечо. Но даже когда принца Филиппа больше нет, она знает, что он здесь, рядом. Потому что у них был и есть свой удивительный мир, полный этого замечательного чувства и огромного доверия друг к другу.

Я желаю ей сил. И люблю ее за то, что она в свои годы - молодая крепкая женщина. Она скачет на лошадях, водит машину, любит своих корги. У нас их тоже трое, и они все артистки. Они играют на сцене нашего театра в спектакле "Аудиенция", где мне повезло сыграть родственную мне королеву.

В их истории меня поразило, с одной стороны, ее чувство любви, чувство преданности мужу, веры в него. А с другой - ее трагические размышления, которые она доверяла только себе, ее одиночество. И в тоже время - она полна радости, счастья, сочувствия людям, сочувствия своим премьер-министрам, собранности и верности делу. Она - преданный Богу человек. Мне показалось, что именно это я чувствую, когда играю ее на сцене.

У нее очень много достоинств, за которые ее можно любить, ценить и желать ей крепкого здоровья.

А любовь к принцу Филиппу с ней будет всегда.

Подпись к фото, Константин Эггерт: "Я сам служил в армии три года, и мне бы хотелось, чтобы у меня был такой командир, как принц Филипп"

Константин Эггерт, обозреватель "Дойче велле"

Он военный человек. Мне он запомнился, как воплощение лучших качеств британского военного и военного человека вообще. Чувство долга, сдержанность, чувство юмора. Может иногда грубоватое, но военная жизнь не располагает к особенным нежностям. Я сам служил в армии три года, и мне бы хотелось, чтобы у меня был такой командир.

Принц Филипп был морским офицером и вторым человеком на эсминце во время войны. Это человек, прошедший через большие испытания. И в детстве, когда его семью просто выкинули из Греции в 20-е годы, когда он действительно был беженцем. И во время войны, когда он сражался очень мужественно и где он понюхал пороху. Он ветеран так ветеран.

И третье - мне кажется, что он был человеком, которому потребовалось гигантские усилия к себе в первую очередь применить, чтобы всегда быть вторым. Для командира, для офицера, для принца в конце концов это не так просто. А быть всегда в тени любимой жены - это нелегко.

И быть в тени жены, которая всемирная знаменитость, помимо того, что наследница более чем тысячелетней монархической традиции и символ нации, это гигантское испытание. Он его выдержал фантастически. Я просто очень очень-очень уважаю этого человека. И последнее, наверное, - это был любящий муж. Это всегда было очень заметно.

Принц Филипп был очень органичным человеком. Его жизнь символизировала собой воплощенное чувство долга. За это многое можно просить, и поверьте, не только шутки про китайцев. И я думаю, что люди, в том числе и британцы, это понимали. Это тоже чувство такта по отношению к человеку. Особенно когда он уже был в пожилом возрасте, когда его шутки стали неполиткорректными, скажем так, все понимали, что этому человеку можно многое простить. Я бы простил.

Действительно, принято говорить о мертвых хорошо или ничего. Потом будет написана биография, сначала она будет официальная, может, это будет такой историк, как Хьюго Виккерс, один из главных летописцев британской королевской семьи, который написал отличную биографию матери принца Филиппа, принцессы Алисы. А потом пойдут и разоблачительные книги. Британское общество в этом плане очень здоровое. Оно не создает себе кумиров. Конечно, будут ему плевать в спину, найдутся люди, которые напишут, какой он был ужасный, как он топал ногами или прогнал служанку. Наверное, такое было, он же не святой был, а простой человек.

Но британцы оценят тот факт, что он действительно сумел быть на вторых ролях. Он сдержал себя. Он не устраивал эмоциональных фейерверков. Он был преданным мужем и неплохим, наверное, отцом - может, не все его дети его мудрость слышали. Думаю, что в общем и целом оценка его будет хорошая. А потом напишут, найдут что-нибудь. Но это свобода прессы - писать то, что ты находишь, а иногда то, что не находишь и выдумываешь. Это цена демократии. И эту цену платит королевская семья, платит сознательно - и за это ей, конечно, честь и хвала.

Подпись к фото, Инна Рощина: "Мне почему-то показалось уместным угостить королеву полусладким советским шампанским"

Инна Рощина, заслуженный работник культуры, бывший директор филиала музея "Старый Английский двор", принимала участие в подготовке визита в Москву королевы Елизаветы II и принца Филиппа

Визит готовился очень быстро, сведения о том, что будет такая знаменательная встреча, буквально накануне приезда пришли к нам. И готовились мы по-советски. В то время, кто помнит, можно было достать кирпичи и гвозди только с помощью Госснаба, и в магазинах ничего не было.

У нас было месяца два на подготовку этого визита - с большим количеством денег, которые выделили на реставрацию палат "Старого Английского двора" - первого посольства англичан в России, знаменитого памятника Средневековья, находящегося на улице Варварка, дом 4а.

Денег было много, времени было мало. Задействовано было очень много реставраторов. Одни делали крышу, другие - печь уникальную из красных изразцов со встроенным английским камином. Третьи стелили керамический пол черного лощения.

В общем, работы кипели и спорились. В перерывах обсуждалось, а какая должна быть мебель, а какие должны быть осветительные приборы? Все надо было делать на ходу.

Когда за три дня до приезда королевы к нам пришли руководители английского посольства и увидели, что у нас ничего не готово, это был тяжелый день.

Мы получили взыскания, но, тем не менее, деваться было некуда, визит был в протоколе. И вот 18 октября 1994 года светило яркое солнце, звонили колокола, и Борис Ельцин вывел из Успенского собора королеву Елизавету и повел ее через Спасские ворота на Красную площадь.

А наш маленький "Старый Английский двор" находится в самом начале улицы Варварка.

И мы встречали королеву. Мы - это работники музея Москвы и ваш покорный слуга - я. С букетиками, которые проверяла охрана, на крыше гостиницы "Россия" сидели снайперы. Мне хочется вспомнить необыкновенную радость от приезда королевы и ее супруга принца Филиппа, потому что это были доброжелательные улыбки и искреннее желание какой-то контакт с нами завязать. Они, конечно, удивляли и поражали.

А что касается шокирующих и интересных эпизодов этой встречи, то был интересный момент.

Кто жил в 90-х, тот знает, что самым любимым напитком молодежи того времени было советское шампанское, и, конечно же, полусладкое, а никакое не сухое. Как-то не успели мне объяснить, что надо строго соблюдать протокол, поэтому я пошла, купила две бутылки шампанского и спрятала их в казенной палате Английского двора.

Это главная парадная палата, в которой английские купцы 17 века встречали послов, где проходили заседания Московской компании, организованной специально для торговли с Россией. Я эти две бутылки советского полусладкого шампанского вместе с простыми фужерами спрятала в комод.

Автор фото, Ирина Рощина Подпись к фото, Королева Елизавета II с принцем Филиппом в 1994 году в Москве, где их приветствует мэр города Юрий Лужков

И когда начался диалог между королевой и Юрием Лужковым, который приветствовал королеву на ступенях Английского двора с большой свитой посольских работников, мне почему-то показалось уместным угостить королеву шампанским.

Я достала эти бутылки из шкафа, увидела глаза охраны и посмотрела на королеву. А она посмотрела на своего супруга. И по поклону голову я поняла, что да, можно угощать шампанским. И этот случай беспрецедентный. Когда без всякой проверки, когда спонтанно ей предложили в каком-то маленьком музее шампанского, она не просто разрешила, но и выпила глоток, и Филипп выпил, и мы все по глотку сделали, и я даже потом не получила выговор.

Вот такой реальный случай нам говорит об удивительной лояльности, об удивительном такте этих людей, об умении сочувствовать и переживать. Они, наверное, видели, насколько я взволнована, насколько я обескуражена своим собственным поступком, и пожалели меня. И когда музейные работники дарили ей цветы, а это были скромные гвоздики, у нас других не было, она каждому говорила спасибо.

В моих воспоминаниях эти люди остаются эталоном благородного отношения к окружающим.

Особенно нам было приятно, что нас поблагодарили за реставрацию, что все эти бессонные ночи были не зря, а я даже получила приглашение от королевы Елизаветы и ее супруга Филиппа посетить Англию.

Автор фото, Татьяна Соловьева Подпись к фото, Татьяна Соловьева: "Британская королевская семья - это сериал, где люди выбирают любимчиков"

Татьяна Соловьева, редактор социальных сетей российского издания журнала Tatler

Упоминание Меган и Гарри или королевы в наших соцсетях - это залог успеха, они одни из самых популярных личностей в нашем "Инстаграме". Я могу буквально по пальцам пересчитать популярные темы, и королевская семья - это то, что всегда обсуждают, независимо от повода. Это может быть какой-то свежий выход королевы, как вот недавно мы делали подборку "ветреных выходов", когда она придерживает шляпку. Этот пост собрал какое-то невероятное количество комментариев и получил огромный охват, потому что любят у нас королеву.

Понятно, что СМИ здесь есть за что зацепиться. Инфоповодов хватало и с легкой руки принца Филиппа, хотя он не самый известный член королевской семьи. Своими яркими высказываниями, или попаданием в больницу, или автомобильными авариями он тоже провоцировал СМИ на то, чтобы о нем писали, хотел он этого или нет. Это совершенно точно звездная семья, и как бы они ни хотели уйти в тень, я думаю, что королева прекрасно понимает, что любая закрытость, к сожалению, только раззадоривает общественность.

И это было хорошо проиллюстрировано, когда погибла Диана и королевская семья замолчала. В итоге семья получила негативный фидбек в виде недовольства. Людям было непонятно, почему они никак не комментируют, то, что произошло. С тех пор они, мне кажется поняли, что взаимодействие со СМИ и людьми - это часть игры.