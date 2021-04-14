Переломный момент: США уходят из Афганистана, афганцы готовятся к худшему

Лиз Дюсет

Корреспондент Би-би-си

45 минут назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Несмотря на разговоры о мирных переговорах, национальная армия Афганистана готовится к новому витку насилия

"Пора положить на полку историю 20-летней войны", - сказал во вторник представитель Белого дома, объявляя о решении американских властей вывести из Афганистана последних военных США к 11 сентября.

"Пора завершить самую долгую войну в нашей истории, и настало время американским войскам вернуться домой", - сказал в среду президент США Джо Байден в телеобращении к нации, подтвердив, что вывод войск начнется 1 мая и завершится до 11 сентября.

Какой оставляют после себя войска НАТО эту страну после столь долгого присутствия?

Сегодняшний Афганистан кардинально отличается от той расколотой страны-изгоя под управлением талибов, какой он был в момент американского вторжения, предпринятого после терактов 11 сентября.

Однако намеченный вывод войск может качнуть страну в любую сторону. Она либо быстрыми темпами устремится в сторону мира, либо снова погрязнет в насилии, а первым признакам открытого общества, которые пусть медленно и неравномерно, но все же начали проявляться в последние два десятилетия, придет конец.

"Лучшее, что может произойти - если период, отведенный для вывода, окажется катализатором, подтолкнет стороны к принятию решений - они либо достигнут к сентябрю каких-либо политических соглашений, либо окончательно втянутся в гражданскую войну по сирийскому сценарию", - считает Тамим Асей, исполнительный директор Института исследований вопросов войны и мира в Кабуле.

Мало кто хотел бы, чтобы американская миссия закончилась так: талибы с триумфом готовятся вернуть себе власть на поле сражения или путем мирных переговоров с козырями на руках, а хваленые достижения последних лет таят на глазах в связи с точечными убийствами самой образованной, активной и амбициозной части только начавшего свое развитие общества.

Многие афганцы всерьез боятся начала гражданской войны в рамках уже существующего конфликта, который считается одним из самых кровавых в мире.

"Меня больше всего беспокоит, что вывод войск обусловлен сроками, а не условиями. Талибы просто выждут, когда [американцы] уйдут, после чего не будут церемониться", - опасается афганский правозащитник.

Его мнение разделяют многие.

"Хотелось бы, что президент Байден определил условия вывода своих войск, в частности, нулевое число убийств со стороны всех задействованных сторон в период с мая по сентябрь", - говорит Орзала Немат, глава Аналитического центра афганской проблематики (AREU).

Автор фото, AFP Подпись к фото, Военные США и НАТО множество раз подвергались нападениям талибов. На фото событие сентября 2017 года, когда на пути следования военной колонны в Кабуле взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль

Но чиновник американской администрации, объявивший журналистам о выводе войск, был непреклонен: "Президент решил, что уход на конкретных условиях, которых обсуждался два последних десятилетия, - это прямой путь к тому, чтобы остаться в Афганистане навсегда".

США обещают использовать все имеющиеся у них средства, чтобы будущее, о котором мечтает афганский народ, наконец, наступило.

Но главным козырем Вашингтона была его военная мощь. Талибы ждали, когда все иностранные войска, поддерживающие афганское правительство, уйдут, и теперь боевики занимают все больше провинций по всей стране.

У Джо Байдена не было хороших вариантов для маневра. Он просто унаследовал прошлогоднее соглашение с талибами, согласно которому с 1 мая Вашингтон должен начать вывод войск, а талибы со своей стороны гарантируют безопасность и в весьма размытых формулировках обещают сократить насилие и стремиться к мирным переговорам.

Безопасность США - главный фактор, влияющий на решения американской администрации. Собственно, именно по этой причине войска США и вошли когда-то в Афганистан. Теперь остальные силы НАТО, скорее всего, последуют примеру Вашингтона.

"Сейчас не 2001, а 2021 год", - таков был ответ американского чиновника журналисту, который заметил, что угроза со стороны "Аль-Каиды" и "Исламского государства" (обе группировки запрещены в России) еще не миновала, и у обеих группировок есть представители в Афганистане.

"Мы считаем, что угроза родине, исходящая в настоящий момент из Афганистана, находится на уровне, с которым мы можем справиться без постоянного военного присутствия в стране и без продолжения войны с движением "Талибан", - сказал представитель Белого дома.

"Всегда было понятно, что решение [о военном присутствии] будет принято на основании более широкого анализа американских интересов, и с этой точки зрения неожиданности не произошло", - считает директор азиатской программы Международной кризисной группы и экс-сотрудница Госдепа США Лорел Миллер.

Но в ее словах слышится сожаление.

"Это просто трагедия, что США всерьез не взялись за налаживание мирного процесса в Афганистане, что надо было сделать гораздо раньше, пока не закончились возможности", - говорит Миллер, которая принимала участие в первых попытках найти решение афганской проблемы.

Сейчас все зависит от того, насколько серьезно будут настроены лидеры всех афганских сторон конфликта.

"Афганский народ един в своих мольбах о мире, справедливости и сохранении национальных и демократических ценностей, - подчеркивает аналитик Орзала Немат из AREU. - Но политическая элита сосредоточена на борьбе за власть, на усилении своих позиций в этот нестабильный момент, как уже было в подобной ситуации в 1992 году".

Темные моменты истории Афганистана повторяются. Многие из тех же влиятельных посредников и полевых командиров, которые противостояли друг другу после вывода советских войск в 1988 году, заняли почетные места в новом переговорном процессе, который обретает форму.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Международные и афганские правозащитники опасаются, что при полевых командирах и талибах ситуация с правами женщин в стране снова резко ухудшится

Считается, что только они обладают достаточным влиянием, чтобы договориться с талибами. Но есть опасения, что они уже не могут и не будут представлять Афганистан образца 2021, включая жертв военных преступлений, женщин-активисток и гражданское общество в широком смысле.

Политические соперники предлагают множество своих мирных планов, включая амбициозный проект, разработанный администрацией президента Ашрафа Гани. Так что Высшему совету национального примирения Афганистана нужно сперва примирить конкурирующие точки зрения в Кабуле.

Что же касается Талибана, то они все еще зациклены на обещании США полностью вывести свои войска к 1 мая, которое было нарушено.

"Пока все иностранные войска не будут полностью выведены с нашей земли, Исламский Эмират не примет участие ни в одной из конференций, приимающих решение о будущем Афганистана", - объявил в "Твиттере" представитель талибов, доктор Мухаммад Наим, через несколько часов после того, как стало известно о решении США.

Конференция, о которой идет речь - это "всеобъемлющая конференция на высоком уровне", огранизованная Турцией, Катаром и ООН, которая должна пройти в Стамбуле 24 апреля.

Эта конференция считается главным элементом новой афганской головоломки администрации Байдена. Центральное место в ней должна занять ООН на фоне возобновившихся усилий с целью сдвинуть с мертвой точки мирные переговоры и добиться консенсуса среди региональных держав, у каждой из которых в Афганистане имеются свои посредники.

В Катаре, где с сентября проходят вялотекущие переговоры между представителями талибов и афганского правительства, некоторые талибы стали применять английскую идиому "теперь мяч на вашей стороне поля" в ответ на решение США о задержке с выводом войск.

Сами они всегда утверждали, что добиваются мира.

"Руководство талибов никоим образом не продемонстрировало, что оно хочет мира, зато всячески показывает, что хочет прийти к власти путем войны", - считает директор аналитической компании Afghanistan Analysts Network Кейт Кларк.

На фоне сообщений о бурной активности талибов приближается традиционный "сезон боев", и афганские правительственные силы также готовятся к новым сражениям.

"Кто сможет защитить завоевания последних 20 лет, если гражданская война усилится, а талибы станут захватывать новые территории? - задается вопросом Кларк. - Там, где происходит кофликт, свободы испаряются, там, где правит Талибан, там царит прежний авторитаризм. К примеру, на подконтрольных талибам территориях, за исклбючением начальных классов, вы почти не увидите в школах девочек".

Прекрасно зная об этих острых проблемах, США стремятся подчеркнуть, что будут "работать с другими странами, используя дипломатические, экономические и гуманитарные рычаги, чтобы защитить завоевания, совершенные афганскими женщинами".

"Байден хочет выйти из афгапнской войны, а не из Афганистана", - утверждает Тамим Асей в попытке сохранить бравый настрой в столь сложный момент.