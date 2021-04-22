“Война - это зло в чистом виде”: премьера фильма “Однажды в Ираке” на русском языке

Екатерина Молодова

Русская служба Би-би-си

47 минут назад

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, "Однажды в Ираке". Трейлер документального фильма

Русская служба Би-би-си выпускает на русском языке документальный сериал "Однажды в Ираке" (Once Upon A Time In Iraq), обладатель двух премий "Rose d'Or" 2020 года, снятый режиссером-документалистом, лауреатом премии BAFTA, Джеймсом Блюмелем и кинокомпанией Keo Films.

Сериал был впервые показан летом 2020 года в оригинальной версии на английском языке.

Комментируя премьеру сериала в России, Джеймс Блюмель сказал Русской службе Би-би-си: "Я думаю, многие считают, что они знают историю иракской войны и что добавить тут нечего. Но когда фильм показали на Би-би-си, отклик был ошеломляющим. Люди прониклись темой и героями, они стали воспринимать эту войну как человеческую историю, которой они сопереживают".

"Я не перестаю удивляться и радоваться тому, что фильм так встречают. А узнать, что все серии увидят в России и еще 10 странах - это просто фантастика. Я надеюсь, что и новым зрителям сериал откроет много нюансов и предложит человечный взгляд на то, что иракцам пришлось пережить с 2003 года", - добавил Блюмель.

Рок-музыкант

В 2003 году Валиду Несифу было 18 лет, он жил в Багдаде, был фронтменом созданной им самим рок-группы, чуть ли не единственной музыкальной группы в Ираке, игравшей хэви-метал.

Автор фото, Keo Films Ltd 2020

На каждом концерте его группа исполняла песню, посвященную президенту Ирака, Саддаму Хусейну. Так было принято, это было необходимо - в первую очередь, для безопасности, ведь тайная полиция была повсюду.

Но на самом деле Валида увлекал западный образ жизни и вся его атрибутика - голубые джинсы, скейтборд, наушники… Когда стало ясно, что война между Ираком и США неизбежна, Валида охватило нетерпение. Он мечтал, что американцы придут и навсегда изменят его страну.

Беженец

Автор фото, Keo Films Ltd 2020

В 2003 году, когда подготовка вторжения шла полным ходом, Самир Аль-Джассим, проживающий в Соединенных Штатах иракский беженец, узнал о том, что американской армии требуются переводчики для работы с отрядами спецназа в Ираке, и понял, что его час настал.

Для Самира, к тому времени жившего в Америке уже несколько лет, это была не просто возможность вернуться на родину, в Ирак, но еще и шанс отомстить за своих родных и друзей, за своих земляков из города Эн-Насирия, убитых верными Саддаму гвардейцами во время разгрома шиитского восстания 1991 года.

Самир всей душой ненавидел саддамовский режим и хотел принять участие в этой войне, видя себя одним из освободителей своего угнетенного народа.

Школьница

В 2003 году Салли Марс было шесть лет, она жила в Багдаде, училась в медресе.

Уже тогда Салли знала, что говорить плохо о Саддаме нельзя: учительница в медресе кричала на её одноклассницу, когда та сказала, что её отец сжег портрет Саддама, потому что он убил его брата.

Автор фото, Keo Films Ltd 2020 Подпись к фото, В 2003 году Салли Марс было шесть лет, она жила в Багдаде, училась в медрес

Учительница кричала: "Ты что, хочешь, чтобы нас всех убили?! Нельзя говорить такое о Саддаме!"

Когда американские солдаты появились в Багдаде, Салли они казались похожими на черепашек ниндзя.

Она помнит, как трупы, лежащие на улицах, складывали в грузовики и увозили. Даже спустя столько лет Салли помнит, как улицы Багдада пахли кровью.

Обожатель Саддама

Автор фото, Keo Films Ltd 2020 Подпись к фото, Иссам Аль-Рави называет себя одним из советников Саддама Хусейна

В 2003 году мир Иссама Аль-Рави пошатнулся. Иссам восхищался Саддамом Хусейном, восхищался его мужеством и твердостью, его царственным обликом, его манерой одеваться и тем, как красиво он держал в руке сигару…

Иссам называет себя одним из советников свергнутого лидера, он с гордостью показывает фото, где запечатлен вместе со своим кумиром. Иссам до сих пор скорбит о Саддаме, которого считает мучеником, и рассказывает о том, что иногда видит его во сне…

Сестра казненных шиитов

Автор фото, Keo Films Ltd 2020 Подпись к фото, Во время правления Саддама, один из братьев Ум Ибрагим был обвинен в соучастии в заговоре и казнен, а с ним и еще 15 членов их семьи

В 2003 году Ум Ибрагим все еще оплакивала своих погибших братьев. Во время правления Саддама, один из братьев Ум был обвинен в соучастии в заговоре против президента и казнен, а с ним и еще 15 членов их семьи.

Семья Ум принадлежит к шиитской ветви ислама. Шииты в Ираке всегда составляли большинство населения, однако в последние десятилетия ХХ века в руководстве страны шиитов практически не было, вся власть сосредоточилась в руках суннитов, а духовные лидеры шиитских общин регулярно подвергались разного рода репрессиям.

"Я рада, что меня кто-то слушает. Мы вынесли столько притеснений, но никто нас не слушал" - говорит Ум.

Как начиналась работа над фильмом

Автор фото, Keo Films Ltd 2020 Подпись к фото, Работа над фильмом шла в двух направлениях - сбор архивных видео- и фотоматериалов и поиск героев

Выслушать Ум и её соотечественников-иракцев, а также американцев - военных, разведчиков и журналистов, принимавших участие в этой войне, взялся британский кинодокументалист Джеймс Блюмель.

Его предыдущий фильм "Исход: наш путь в Европу" (Exodus: Our Journey To Europe, 2016) о сирийских беженцах удостоился в 2017-м премии BAFTA как лучший документальный фильм года.

Джеймс рассказывает, что когда работа над фильмом "Exodus" была закончена, он никак не мог переключиться на новый проект, он всё продолжал размышлять над тем, что ему рассказали герои "Exodus".

И ему пришло в голову, что, снимая "Exodus", он упустил из виду, не рассказал о том, почему, по каким причинам, вследствие каких исторических обстоятельств возник миграционный кризис, и люди оказались в том положении, в котором они находятся.

То есть, в "Exodus" он просто даже не пытался рассмотреть эту тему. И он решил попробовать рассказать о войне в Ираке, как об одной из главных исторических причин, обусловивших массовую миграцию людей с Ближнего Востока.

"Война навсегда" и другие

Документальный сериал, выросший из этой идеи, и то, как создатели организовали работу над фильмом, достойны войти в учебники по кинодокументалистике.

Автор фото, Ashley Gilbertson/Keo Films Ltd 2020 Подпись к фото, Журналист Декстер Филкинс, который освещал события в Ираке для "Нью-Йорк Таймс", активно участвовал в создании фильма

Продюсер фильма, Джо Абель рассказывает, что прежде всего в их команду вошёл ресерчер (исследователь - если перевести с профессионального жаргона) - человек, который собрал источники - статьи, книги, фильмы, аналитические обзоры и другие материалы, и помог сформировать структуру фильма, очертить исторический период, о котором может рассказать такой фильм.

Одним из очень ценных источников - не только фактической информации, но и атмосферы, тона, деталей среды - стала для Джеймса и его коллег книга "Война навсегда" ("The Forever War", 2008) журналиста Декстера Филкинса, который освещал события в Ираке для "Нью-Йорк Таймс" в течение семи с лишним лет.

Постепенно стала собираться команда, и работа шла в двух направлениях - сбор архивных видео- и фотоматериалов и поиск героев.

Автор фото, Keo Films Ltd 2020 Подпись к фото, Знаменитые кадры, где статую Саддама сбрасывают с пьедестала, обошедшие в свое время все телеканалы мира, оказалось не так-то легко разыскать в архивах новостных агентств

Продюсер по архивам Мириам Уэлш говорит, что в первую очередь создатели разыскали и посмотрели фильмы, которые в последние десятилетия снимали об Ираке другие документалисты, и это сразу подсказало множество новых направлений для поиска архивных видеозаписей.

Кроме того, разумеется, они обратились к обширным телевизионным архивам. Как оказалось, этот, хотя и очевидный, шаг тоже потребовал определенных усилий.

Например, знаменитые кадры, где статую Саддама сбрасывают с пьедестала, обошедшие в свое время все телеканалы мира, оказалось не так-то легко разыскать в архивах новостных агентств, ведь эти материалы были сняты больше 15 лет назад.

Продюсеры отсматривали добытые архивы, цифровали, тщательно каталогизировали, записывали дату и место, где был снят тот или иной материал.

Новые герои

Большой удачей для команды фильма стало знакомство с видеоархивом режиссера-документалиста Джулии Гест.

Автор фото, Keo Films Ltd 2020 Подпись к фото, Валид Несиф стал центральным героем первого эпизода

Джулия снимала в Багдаде в 2003-м и 2004-м году, и с ней работал переводчик, восемнадцатилетний Валид Несиф, и он стал одним из героев её видео. Продюсерам удалось связаться с Джулией, и она охотно пошла им навстречу, предоставив свои материалы для фильма.

Джеймс очень заинтересовался судьбой Валида, и решил разыскать его и попросить об интервью.

Автор фото, Keo Films Ltd 2020 Подпись к фото, Фаллуджа: мятежному городу посвящен целый эпизод документального сериала

В первые же минуты общения (посредством видеоконференции), Джеймс понял, что Валид просто необходим ему для фильма, и он вылетел в Канаду, куда Валид эмигрировал из Ирака, чтобы встретиться с ним.

Автор фото, Keo Films Ltd 2020 Подпись к фото, Фотограф Эшли Гилбертсон рассказывает о своем опыте работы в Ираке

В этой первой их беседе Валид рассказал Джеймсу о том, что в 2003 году он принимал участие в телемосте между Нью-Йорком и Багдадом.

Факт такого рода - потрясающий сюжет для документального кино, и Джеймс позвонил Мириам с просьбой попытаться найти эти кадры. Мириам рассказывает, что видеозапись в итоге нашлась в архиве крошечной кабельной телекомпании в Нью-Йорке.

Огромный вклад в визуальную часть фильма внесли личные архивы журналиста Декстера Филкинса и фотографа Эшли Гилбертсона, которые, находясь в Ираке по редакционному заданию, в то же время переживали свой личный опыт жизни и работы в условиях войны, разрухи, хаоса и окружающей со всех сторон человеческой беды.

Воспоминания эти - не такого рода, что хочется рассказывать любому встречному. Нужна решимость и доверие, доверие к людям, которые поставили камеру и задают все эти тяжелые вопросы.

Как проходили съемки

Автор фото, Keo Films Ltd 2020 Подпись к фото, Первый после свержения Саддама шиитский ритуал Ашура на многолюдной площади в Кербеле в 2004 году был прерван взрывами бомб

Отчасти поэтому, рассказывает Джеймс, студия, где сняты интервью, представляет собой "чёрную коробку", закрытое, интимное, исповедальное пространство, где человеку легче открыться и рассказать о том, что с ним было.

Ведь по замыслу, именно люди - и их истории - должны были стать хребтом, осью, вокруг которой закручиваются турбулентные вихри исторических событий, о которых рассказывает фильм.

Автор фото, Keo Films Ltd 2020 Подпись к фото, Американские солдаты проводят обыск прохожего в Фаллудже, 2004 год

Вторая причина - в том, что компоненты такой студии легко перевезти в самолете и собрать в другом месте - в другой стране. Съёмки проходили в Ираке, Соединённых Штатах, Канаде, Иордании.

Джеймс рассказывает, что для него было важно, чтобы все герои были сняты в визуально одинаковых условиях, чтобы унифицировать фон, чтобы не было различий в том, как оформлены интервью с героями с иракской и с американской стороны, и чтобы фон этот был максимально нейтральным, чтобы он не отвлекал внимание от самой истории.

Автор фото, Keo Films Ltd 2020 Подпись к фото, Фильм состоит из пяти эпизодов, каждый из которых посвящен одному или нескольким героям или событиям

В таких условиях - в пустом, лишенном красок пространстве - каждый из героев становится своего рода живым историческим документом.

А чтобы документ вызывал доверие, его текст подтверждают, дополняют, иллюстрируют кадры хроники. Создатели фильма говорят, что для них было чрезвычайно важно подтвердить, поддержать архивными кадрами достоверность рассказываемых историй.

Что вам предстоит увидеть

Фильм состоит из пяти эпизодов, каждый из которых посвящен одному или нескольким героям или событиям.

Автор фото, Keo Films Ltd 2020 Подпись к фото, Фильм рассказывает о том, как стихийные повстанческие группы превратились в организованное сопротивление, во главе которого встали профессиональные террористы

Центральным героем первого эпизода стал Валид Несиф, который в числе нескольких других юношей и девушек в 2003 году принял участие в историческом телемосте между Багдадом и Нью-Йорком.

О том, с какими чувствами молодёжь Багдада ожидала начала военных действий, и о том, чем обернулись для иракцев первые несколько недель вторжения - в первом эпизоде фильма, "Война".

Второй эпизод, "Сопротивление", посвящен событиям следующего периода в истории войны, когда по всей стране стали стихийно вспыхивать бунты и восстания против американской оккупации.

Третий эпизод фильма, "Фаллуджа" рассказывает о том, как с течением времени партизанская война, которую вели против американской армии стихийные группы иракских повстанцев, переросла в организованное сопротивление, во главе которого встали профессиональные террористы.

Четвёртый эпизод, "Саддам", посвящен личности и судьбе лидера и диктатора, много лет правившего Ираком, Саддама Хусейна. Эпизод повествует о поимке Саддама американцами, о суде над ним и о том, как он был казнен.

Заключительный, пятый эпизод фильма, "Наследие", исследует то, какие исторические последствия для Ирака и всего Ближнего Востока возымела военная кампания 2003 года. Разруха, политическая нестабильность, отсутствие инфраструктуры и разобщенность между самими иракцами создали предпосылки для захвата большой части страны террористическими исламистскими группировками, и, фактически, втянули ее в новую, нескончаемую и кровопролитную, гражданскую войну.

Освободители или захватчики?

Автор фото, Keo Films Ltd 2020 Подпись к фото, Захватчик или освободитель: тема роли армии США в Ираке проходит через весь фильм

Этот колоссальный по количеству исторического контекста период в истории Ирака предстает в фильме как живое полотно, или, лучше сказать, лоскутное одеяло, где каждый лоскут - это судьба отдельного человека с его личной болью, разочарованием и надеждой, а все лоскуты вместе - это сложное сплетение разнонаправленных, часто противоположных друг другу желаний, намерений и поступков.

И эта противоречивость, этот сложный замес конфликтующих интересов делает каждого героя фигурой неоднозначной, обнажает уязвимость, беззащитность каждого из нас и сводит на нет любую попытку встать на чью-то сторону.

Для кого-то американский солдат - это освободитель, пришедший сбросить тиранический режим, а для кого-то - безжалостный захватчик, который врывается ночью в мирный дом, крушит мебель и швыряет на пол продукты…

Автор фото, Keo Films Ltd 2020

Для кого-то Саддам Хусейн - жестокий деспот, уничтоживший тысячи неповинных людей, а для кого-то он - мудрый и мужественный правитель, герой и даже икона стиля…

Этот фильм не подвергает анализу сложные исторические события, а, скорее, фиксирует эту сложность, заставляя как мантру повторять вслед за одним из героев: "Война - это зло в чистом виде. Зло в чистом виде".

Посмотреть целиком документальный сериал "Однажды в Ираке" на русском языке можно с 26 апреля на сайте, а также на Youtube-канале и страницах Русской службы Би-би-си в "Одноклассниках" и "Вконтакте".