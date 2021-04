“Война - это зло в чистом виде”: премьера фильма “Однажды в Ираке” на русском языке

47 минут назад

Русская служба Би-би-си выпускает на русском языке документальный сериал "Однажды в Ираке" (Once Upon A Time In Iraq), обладатель двух премий "Rose d'Or" 2020 года, снятый режиссером-документалистом, лауреатом премии BAFTA, Джеймсом Блюмелем и кинокомпанией Keo Films.