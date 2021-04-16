Как пожарный-доброволец в Испании оказался поджигателем

час назад

Автор фото, Twitter Подпись к фото, Луис Труэба "обожал пожары"

Бывший глава службы гражданской обороны муниципалитета Рамалес-де-ла-Виктория в испанской Кантабрии Луис Труэба получил три с половиной года тюрьмы и обязан выплатить компенсацию в размере 158 тыс. евро за то, что сам устроил лесной пожар, чтобы потом "героически" его тушить.

На суде Труэба утверждал, что "инстинктивно" бросился на тушение пожара, в феврале 2019 года охватившего 144 гектара леса и пустошей на севере Испании.

Однако прокуроры постановили, что он сам устроил пожар, чтобы "потешить эго" и "сыграть главную роль" в его тушении.

Как выяснилось в ходе разбирательства в провинциальном суде Кантабрии, где развернулась эта драма, за несколько часов до начала пожара Труэба с коллегой отправились в патруль, поскольку в регионе было объявлено о повышенном риске пожаров в связи с засушливой погодой. Труэба, как вспоминает коллега, тогда обронил: "как сухо, стоит только поднести спичку, и…"

Другой пожарный-волонтер сообщил суду, что обвиняемый просто обожал пожары и "вел себя как наркоман после дозы", когда обнаруживал возгорание.

Коллегам Труэбы показалось также подозрительным то, что по возвращении с тушения он вынул из машины канистру из-под бензина и попытался ее спрятать.

Хотя сам обвиняемый утверждал, что в ориентировочное время начала пожара он отвозил стулья своему двоюродному брату, по показаниям навигатора в его машине в это время он как раз находился в районе будущего возгорания.

В итоге суд постановил, что "используя бензин, разлитый в канаве вдоль дороги, в качестве ускорителя, обвиняемый создал по меньшей мере 7 очагов возгорания на расстоянии 65 метров друг от друга, чторбы огонь легче распространялся".

Сторона обвинения сочла, что вина горе-пожарного несомненно доказана, и что он действовал "целеустремленно, преднамеренно и добровольно" (настоящий пожарный-доброволец!).

Прокуроры назвали смехотворной предложенную обвиняемым в качестве компенсации убытков сумму в 4 тыс. евро, подчеркнув, что это не покроет и десятой части причиненного ущерба.

Суд также не воспринял всерьез предположение защиты, что их подопечному следовало бы смягчить наказание, поскольку он принимал активное участие в тушении.